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Rower elektryczny, który wygląda jak zwykły rower – a mimo to radzi sobie z podjazdami, deszczem, zakupami i porannymi dojazdami do pracy bez ani jednej kropli potu. Whyte RHeO to brytyjski projekt oparty na doświadczeniach związanych z rowerami górskimi, tym razem przeznaczony bezpośrednio na ulice. Przeczytaj, dlaczego spodoba się zarówno doświadczonym rowerzystom, jak i tym, którzy wsiadają na rower po raz pierwszy w życiu.
Brytyjski rower enduro, który nie zawiedzie Cię w trudnym terenie, a przy tym nie kosztuje tyle, co samochód. Whyte Sythe to następca legendarnego modelu T-160 – i to następca, który idzie jeszcze dalej. Progresywna geometria, 170 mm skoku z przodu, koła typu „mullet” w standardzie oraz osprzęt prosto na zawody. A wszystko to w cenie, która w tej kategorii nie ma sobie równych. Oto kompletny przewodnik wyjaśniający, dlaczego Sythe jest rowerem roku do enduro.
Aluminiowy gravel, który nie ma się czego wstydzić. Cannondale Topstone CAAD opiera się na dziesięcioleciach doświadczenia w produkcji najwyższej klasy aluminiowych ram i poradzi sobie zarówno z sobotnią jazdą po szutrach, niedzielną ekspolarcją, jak i poniedziałkowym dojazdem do pracy. Przeczytaj, dlaczego Topstone CAAD to gravel, który nie potrzebuje żadnych wymówek.
Whyte Kado to brytyjski rower eMTB przeznaczony do jazdy po szlakach i do enduro, który ma tylko jeden cel: pozwolić Ci jeździć tak, jak zawsze chciałeś. Napęd Bosch Performance Line CX, akumulator o pojemności do 800 Wh, nisko położony środek ciężkości oraz geometria, która zapewni Ci pewność siebie na każdym zjeździe. Oto kompletny przewodnik wyjaśniający, dlaczego Kado jest inne – i dlaczego redakcje rowerowe na całym świecie ściągają czapki z głów.
W wyścigach cross-country o wszystkim decydują sekundy. A sekundy zależą od gramów. Dlatego nowe rowery cross-country Mavic Crossmax Ultimate nie powstały za zamkniętymi drzwiami w laboratorium, ale bezpośrednio na trasach Pucharu Świata, w wyniku rozmów z czołowymi zawodnikami i po setkach godzin testów.
Karbonowe koła z nowoczesnym profilem, doskonałą aerodynamiką, wagą i właściwościami jezdnymi? Mavic Comete 45/55 i 55/65 to sprzęt zaprojektowany dla kolarzy szosowych, którzy nie chcą iść na kompromisy i wiedzą, że każdy wat się liczy.
Whyte Karve to nowy, progresywny e-bike na ścieżki i do enduro, wyposażony w potężny silnik Avinox M2S, 160 mm skoku, baterię o pojemności 800 Wh oraz geometrię dopracowaną pod kątem szybkich tras, technicznych sekcji i wymagających zjazdów. Jeśli szukasz eMTB, który bez trudu wywiezie Cię na start, pewnie utrzyma linię w trudnym terenie, a przy tym nie prowadzi się jak ociężały czołg, Whyte Karve to rower, na który zdecydowanie warto zwrócić uwagę.
Brytyjska marka Peaty’s wprowadza na rynek trzy produkty na sezon 2026, które łączy jedna cecha – wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o poważnych rowerzystach, którzy nie godzą się na żadne kompromisy. Niezależnie od tego, czy szukasz systemu bezdętkowego, wysokiej jakości siodełka, czy też zamienników zużytych uchwytów, Peaty’s ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Przyjrzyjmy się zatem nowościom tej kultowej marki.
Szukasz roweru, który nie zawiedzie Cię na szlaku nawet przy najgorszej pogodzie, pewnie utrzyma linię na rock gardenie i nie zrujnuje Twojego budżetu? Przyjrzyj się bliżej Whyte Bikes – brytyjskiej marce, która od 1999 roku zamienia każdą jazdę w niezapomniane przeżycie. Rok 2026 przyniósł całkowitą odnowę oferty. Pojawiły się trzy nowe platformy, które podnoszą poprzeczkę zarówno pod względem możliwości, jak i stosunku jakości do ceny.
Po latach oczekiwania fani jazdy grawitacyjnej i marki Troy Lee Designs wreszcie się doczekali. Na rynek powrócił legendarny kask typu 3/4, który łączy w sobie ochronę głowy zapewnianą przez kask integralny oraz wygodę i wentylację charakterystyczną dla „małego” kasku. Nazywa się Stage Stunt. Co oferuje?
W zeszłym roku koncern SRAM wzbogacił swoje portfolio o kolejną markę, która - jeśli uprawiasz dyscypliny grawitacyjne - znacznie poprawi właściwości jezdne Twojego roweru. Jest to włoska marka Ochain. Firma Aspire Sports stała się jedynym dystrybutorem produktów marki Ochain na wszystkich rynkach, na które dostarcza produkty koncernu SRAM. Więcej informacji na temat działania Ochain znajdziesz w dalszej części artykułu.
Tej wiosny włoski producent butów rowerowych, siodełek, owijek oraz — od niedawna — kasków, wypuścił sporo nowych produktów zarówno dla kolarzy szosowych, gravelowych, jak i zawodników XC. O czym będzie się mówić w peletonie w tym roku?
Rower enduro, który nie pyta o pozwolenie. Całkiem nowy Cannondale Bad Habit wyrasta z wyścigowo sprawdzonego DNA, ukształtowanego przez zawodników i przekutego we w pełni karbonową maszynę all-mountain ze skokiem 160/155mm. Kinematyka Proportional Response™, koła mullet, schowek StashPort, kompatybilność z damperami sprężynowymi i powietrznymi – oraz osobiste potwierdzenie od Elli Conolly, zdobywczyni Pucharu Świata Enduro 2025. Bad Habit to nie rower dla każdego. To rower dla Ciebie.
Nowa trailowa linia RockShox to nie „hype” — to trzymanie linii na trasie, niezmęczone ręce i pełna kontrola, kiedy robi się szybko i nierówno. Lyrik i ZEB dostają przewidywalną, liniową pracę z LinearXL, cichy tłumik Charger 3.2 oraz rozwiązania, które czuć na trasie: ButterCups i Adjustable Bottom Out. Co dokładnie zmieniono, dla kogo jest który widelec i jak ustawić go pod swój styl jazdy? Zapraszamy do artykułu.
SRAM porządkuje świat Eagle i upraszcza ofertę do Eagle S‑Series, w obrębie której teraz będzie można wybrać spośród trzech linii komponentów — S100, S200 i S500: od mechanicznej podstawowej, aż po bezprzewodową AXS, co ma ułatwić wybór przy upgrade’ach i serwisie. Co dokładnie się zmienia, dla kogo jest każda linia i na co zwrócić uwagę w kwestii kompatybilności?
Kyros to wszechstronny i świetnie wentylowany kask do jazdy szosowej, gravelowej oraz XC. Łączy doskonałe parametry z komfortem na co dzień, a wyposażono go w system MIPS Evolve Core oraz w pełni regulowany system dopasowania, żeby ochrona była w pełni spersonalizowana.
Wszechstronne buty na każde warunki, zaprojektowane zarówno do codziennych treningów, jak na zawody. Ergonomiczny kształt, przewiewna i dopasowana cholewka, łatwy w regulacji podwójny system zapięcia BOA® oraz sztywna, reaktywna podeszwa, która natychmiast przekazuje moc na pedały.
Jeśli wiesz, to wiesz. A jeśli wiesz – to jest właśnie dla ciebie. CAAD14 jest tutaj. Najnowsza ewolucja aluminiowej rewolucji, którą zapoczątkowaliśmy w 1983 roku, powraca, by odzyskać tron i przywrócić dreszcz emocji prawdziwego, wysokowydajnego aluminiowego roweru szosowego.
Firma Aspire Sports z siedzibą w Brnie, dystrybutor ponad 20 światowych marek w 9 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, dodaje do swojego portfolio brytyjską markę Whyte Bikes. Od marca 2026 Aspire Sports roku będzie wyłącznym dystrybutorem Whyte Bikes w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, Bałkanach i w krajach bałtyckich.
Od 1981 roku Troy Lee Designs zaciera granicę między sztuką a osiągami – tworząc sprawdzony na wyścigach sprzęt, kształtowany przez sportowców, doskonalony doświadczeniem i zaprojektowany po to, by wypychać bringasów dalej. Kolekcja Bike Spring 2026 otwiera kolejny rozdział TLD Bike, kontynuując tę tradycję kompleksową linią kasków, odzieży i ochraniaczy zaprojektowanych dla każdej dyscypliny – od gravity racingu i enduro po trail i e-MTB.
SRAM rusza z ofensywą nowych produktów do DH. Oprócz napędów i hamulców pojawiły się także nowe amortyzatory BoXXer i dampery Vivid Coil. Co w nich nowego i dlaczego warto je mieć?
Maven to najmocniejszy hamulec, jaki kiedykolwiek stworzył SRAM. Oferuje użyteczną, łatwą do dozowania moc zapewniającą skuteczność i możliwość precyzyjnego dostrojenia, a także ekstremalną siłę hamowania z większą kontrolą potrzebną przy wyższych prędkościach. Maven pomaga riderom rozwijać umiejętności i budować pewność siebie w najbardziej wymagającym terenie.
Większa prędkość, dłuższe loty, mocniejsze uderzenia. Wszystko to doprowadziło do rewolucji w świecie napędów DH. A może ewolucji? SRAM prezentuje nową, bezprzewodową grupę napędową XX DH Transmission.
Ikoniczne siodło Fizika powraca w nowej odsłonie — z innowacyjnymi, lekkimi materiałami, opływowym kształtem i płaskim profilem, zaprojektowanym tak, aby zapewnić swobodę ruchu oraz czucie roweru w warunkach wyścigowych i w aerodynamicznej pozycji.
Szybszy wszędzie. Taka jest legenda i dziedzictwo SuperSix EVO. Zawsze taki był i zawsze taki będzie. Połączenie aerodynamiki, piórkowej wagi i wręcz telepatycznego prowadzenia pozwoliło czwartej generacji EVO wygrać wszystko — od mistrzostw świata, koszulek lidera Touru, grochów w klasyfikacji górskiej, przez Paryż-Roubaix i złoto w Paryżu, aż po niezliczone sprinty do tabliczek miejscowości i lokalną chwałę „bohatera szosy”.
Włoski producent siodełek Fizik nieustannie wprowadza innowacje. Wraz z nadejściem nowego sezonu wprowadza trzy nowe modele siodełek z topowej serii R1 Light.
Jakie to siodełka i co w nich nowego?
SRAM nieustannie pracuje nad nowościami i ulepszeniami produktów. Obecnie wprowadza nowe komponenty aero w grupach RED, Force i Rival, przeznaczone do rowerów czasowych i triathlonowych. A to dopiero początek – nowości będzie znacznie więcej.
Mavic zdecydował się rozszerzyć swoją dożywotnią gwarancję na karbonowe koła podstawowej serii S. Co to oznacza?
Święta tuż tuż i pewnie zastanawiasz się, jaki prezent podarować swoim bliskim. Jeśli masz wśród nich zapalonego rowerzystę, mamy kilka wskazówek dotyczących prezentów, które z pewnością go uszczęśliwią.
Zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem marek SRAM, Troy Lee Designs oraz Mavic w Chorwacji.
Lezyne, producent akcesoriów rowerowych premium, zaprezentował nowy system przednich i tylnych lampek LED z technologią radaru wykrywającego pojazdy oraz wbudowanymi sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi. System znacząco poprawia widoczność, świadomość i bezpieczeństwo rowerzysty. Przeczytaj więcej w poniższym artykule.
Karbonowe koła gravelowe w super cenie? Mavic wchodzi na rynek z modelem Allroad S Carbon, który dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i szerszym obręczom został zaprojektowany specjalnie do jazdy na gravelu. Łączy w sobie niską wagę, trwałość, nowoczesne technologie i przystępniejszą cenę.
Jeśli jesteś fanem marki SRAM i lubisz decyje limitowane produktów, powinieneś być czujny! SRAM wypuścił nową grupę napędową pod nazwą „1987 Collection”. Co zawiera ten zestaw, dlaczego SRAM wybrał właśnie tę nazwę i ile egzemplarzy trafi do sprzedaży? Dowiesz się w naszym artykule.
Obok znanej już od jakiegoś czasu nowej Moterry Carbon właśnie pojawiła się bardziej przystępna cenowo wersja o nazwie Moterra Alloy. Nazwa sugeruje, że zbudowana jest na aluminiowej ramie. Co ma do zaoferowania? Czytaj dalej.
Masz Cannondale Moterra Carbon i uważasz, że Twój silnik Bosch CX zasługuje na więcej mocy? To idealny moment! Bosch udostępnił aktualizację, która pozwala wycisnąć z silnika aż 750 W i 100 Nm. Bez kabli, bez serwisu – wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, a Twój rower zyska osiągi znane dotąd tylko z najwyższych modeli. Jak to zrobić i dlaczego warto? Czytaj dalej.
RockShox wprowadza gorące nowości do XC na sezon 2025. Dwa nowe modele amortyzatorów ponownie wyznaczają standardy lekkości i działania. Dla kogo są stworzone i co potrafią? Sprawdź w naszym artykule!
SRAM dodał do oferty XPLR dwie nowe, bardziej niż RED przystępne cenowo grupy. Co oferują nowe Force i Rival?
Czekaliśmy od dłuższego czasu i wreszcie jest. Nowy SRAM Force całkowicie zmienia zasady gry. Czym różni się od poprzedniej generacji i czy warto się przesiąść?
SRAM przez długi czas trzymał to w tajemnicy. Ale w końcu jest - przystępny cenowo zestaw RIVAL do rowerów szosowych, wyposażony w technologie z zeszłorocznego REDa, jest już dostępny. Co zawiera i jakie ma cechy?
Rewolucyjna usługa One-to-One Fizika – siodło na miarę wykonane przy użyciu zaawansowanego druku 3D. Dzięki unikalnemu pomiarowi punktów nacisku podczas jazdy powstaje spersonalizowane siodło, które zapewnia maksymalny komfort i efektywność – dokładnie dopasowane do anatomii kolarza. Innymi słowy, siodło dopasowuje się do użytkownika, a nie odwrotnie.
Po kilku latach Zipp wypuszcza nowe modele swoich szosowych kół, opon i piast. Czego można się spodziewać po nowych produktach Zipp i na co warto zwrócić uwagę?
Chcesz poczuć się jak zawodnicy zespołu Movistar World Tour? Teraz możesz! Fizik właśnie wypuścił najnowszą edycję wyścigowych butów kolarskich – Vega Carbon. Co oferują te buty?
Jeśli nie jesteś fanem mechanicznego zmieniania biegów w rowerze, ale nie chcesz wydawać fortuny na nową przerzutkę SRAM T-Type, SRAM ma dla Ciebie rozwiązanie – to SRAM GX Eagle Transmission Upgrade Kit. Jak działa ten zestaw?
Rower, który dał początek kategorii rowerów szosowych Endurance, jest tutaj w swojej szóstej generacji! Co sprawia, że nowy Cannondale Synapse jest wyjątkowy i dlaczego warto się nim zainteresować?
Zamknij oczy i wyobraź sobie idealną trasę. Śmiało. Tu nie ma złych odpowiedzi – jest tylko mnóstwo sposobów, by trafić w dziesiątkę. Właśnie nadjechała nowa Moterra.
Po kilku latach ciszy TIME powraca z nowymi pedałami zatrzaskowymi do MTB. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej.
Włoski producent butów, siodełek i owijek – Fizik – wkracza w tym roku na zupełnie nowy, dotąd nieznany sobie teren. Pod tą legendarną marką znajdziemy teraz… kaski! Przyjrzyjmy się ofercie.
RockShox prezentuje nową generację swojej bezprzewodowej sztycy regulowanej — Reverb AXS. Jakie są główne zmiany w nowej wersji?
Nowy T-Type Mechanical Transmission generuje wiele pytań. Specjaliści ze SRAMa przygotowali listę z najczęściej zadawanymi pytaniami. Przejdźmy do rzeczy.
Fani mechanicznej zmiany biegów czekali długo, ale ten moment w końcu nadszedł! Sram Mechanical Transmission już jest. Co oferuje Eagle 90/70?