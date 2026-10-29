Brytyjski rower enduro, który nie zawiedzie Cię w trudnym terenie, a przy tym nie kosztuje tyle, co samochód. Whyte Sythe to następca legendarnego modelu T-160 – i to następca, który idzie jeszcze dalej. Progresywna geometria, 170 mm skoku z przodu, koła typu „mullet” w standardzie oraz osprzęt prosto na zawody. A wszystko to w cenie, która w tej kategorii nie ma sobie równych. Oto kompletny przewodnik wyjaśniający, dlaczego Sythe jest rowerem roku do enduro.