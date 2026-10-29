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Whyte RHeO – lekki miejski ebike na co dzień
Whyte RHeO – lekki miejski ebike na co dzień

Rower elektryczny, który wygląda jak zwykły rower – a mimo to radzi sobie z podjazdami, deszczem, zakupami i porannymi dojazdami do pracy bez ani jednej kropli potu. Whyte RHeO to brytyjski projekt oparty na doświadczeniach związanych z rowerami górskimi, tym razem przeznaczony bezpośrednio na ulice. Przeczytaj, dlaczego spodoba się zarówno doświadczonym rowerzystom, jak i tym, którzy wsiadają na rower po raz pierwszy w życiu.

29.10.2026Przeczytaj całość
Whyte Sythe: tu nie ma jazdy na siedząco!
Whyte Sythe: tu nie ma jazdy na siedząco!

Brytyjski rower enduro, który nie zawiedzie Cię w trudnym terenie, a przy tym nie kosztuje tyle, co samochód. Whyte Sythe to następca legendarnego modelu T-160 – i to następca, który idzie jeszcze dalej. Progresywna geometria, 170 mm skoku z przodu, koła typu „mullet” w standardzie oraz osprzęt prosto na zawody. A wszystko to w cenie, która w tej kategorii nie ma sobie równych. Oto kompletny przewodnik wyjaśniający, dlaczego Sythe jest rowerem roku do enduro.

21.10.2026Przeczytaj całość
Cannondale Topstone CAAD: aluminiowy gravel, który zaskoczy wszystkich
Cannondale Topstone CAAD: aluminiowy gravel, który zaskoczy wszystkich

Aluminiowy gravel, który nie ma się czego wstydzić. Cannondale Topstone CAAD opiera się na dziesięcioleciach doświadczenia w produkcji najwyższej klasy aluminiowych ram i poradzi sobie zarówno z sobotnią jazdą po szutrach, niedzielną ekspolarcją, jak i poniedziałkowym dojazdem do pracy. Przeczytaj, dlaczego Topstone CAAD to gravel, który nie potrzebuje żadnych wymówek.

13.10.2026Przeczytaj całość
Whyte Kado: eMTB z Boschem CX na ścieżki i do enduro
Whyte Kado: eMTB z Boschem CX na ścieżki i do enduro

Whyte Kado to brytyjski rower eMTB przeznaczony do jazdy po szlakach i do enduro, który ma tylko jeden cel: pozwolić Ci jeździć tak, jak zawsze chciałeś. Napęd Bosch Performance Line CX, akumulator o pojemności do 800 Wh, nisko położony środek ciężkości oraz geometria, która zapewni Ci pewność siebie na każdym zjeździe. Oto kompletny przewodnik wyjaśniający, dlaczego Kado jest inne – i dlaczego redakcje rowerowe na całym świecie ściągają czapki z głów.

17.09.2026Przeczytaj całość
Crossmax Ultimate: najlżejsze koła XC Mavica
Crossmax Ultimate: najlżejsze koła XC Mavica

W wyścigach cross-country o wszystkim decydują sekundy. A sekundy zależą od gramów. Dlatego nowe rowery cross-country Mavic Crossmax Ultimate nie powstały za zamkniętymi drzwiami w laboratorium, ale bezpośrednio na trasach Pucharu Świata, w wyniku rozmów z czołowymi zawodnikami i po setkach godzin testów.

15.09.2026Przeczytaj całość
Mavic Comete: nowoczesne karbonowe koła
Mavic Comete: nowoczesne karbonowe koła

Karbonowe koła z nowoczesnym profilem, doskonałą aerodynamiką, wagą i właściwościami jezdnymi? Mavic Comete 45/55 i 55/65 to sprzęt zaprojektowany dla kolarzy szosowych, którzy nie chcą iść na kompromisy i wiedzą, że każdy wat się liczy.

07.09.2026Przeczytaj całość
Whyte Karve: ebike z silnikiem Avinox M2S
Whyte Karve: ebike z silnikiem Avinox M2S

Whyte Karve to nowy, progresywny e-bike na ścieżki i do enduro, wyposażony w potężny silnik Avinox M2S, 160 mm skoku, baterię o pojemności 800 Wh oraz geometrię dopracowaną pod kątem szybkich tras, technicznych sekcji i wymagających zjazdów. Jeśli szukasz eMTB, który bez trudu wywiezie Cię na start, pewnie utrzyma linię w trudnym terenie, a przy tym nie prowadzi się jak ociężały czołg, Whyte Karve to rower, na który zdecydowanie warto zwrócić uwagę.

18.08.2026Przeczytaj całość
Nowe produkty marki Peaty na rok 2026: zawory, siodełka i uchwyty, które odmienią Twoją jazdę
Nowe produkty marki Peaty na rok 2026: zawory, siodełka i uchwyty, które odmienią Twoją jazdę

Brytyjska marka Peaty’s wprowadza na rynek trzy produkty na sezon 2026, które łączy jedna cecha – wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o poważnych rowerzystach, którzy nie godzą się na żadne kompromisy. Niezależnie od tego, czy szukasz systemu bezdętkowego, wysokiej jakości siodełka, czy też zamienników zużytych uchwytów, Peaty’s ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Przyjrzyjmy się zatem nowościom tej kultowej marki.

14.08.2026Przeczytaj całość
Whyte Bikes: legendarna brytyjska marka
Whyte Bikes: legendarna brytyjska marka

Szukasz roweru, który nie zawiedzie Cię na szlaku nawet przy najgorszej pogodzie, pewnie utrzyma linię na rock gardenie i nie zrujnuje Twojego budżetu? Przyjrzyj się bliżej Whyte Bikes – brytyjskiej marce, która od 1999 roku zamienia każdą jazdę w niezapomniane przeżycie. Rok 2026 przyniósł całkowitą odnowę oferty. Pojawiły się trzy nowe platformy, które podnoszą poprzeczkę zarówno pod względem możliwości, jak i stosunku jakości do ceny.

31.07.2026Przeczytaj całość
TLD Stage Stunt - nowy kask do grawitacji
TLD Stage Stunt - nowy kask do grawitacji

Po latach oczekiwania fani jazdy grawitacyjnej i marki Troy Lee Designs wreszcie się doczekali. Na rynek powrócił legendarny kask typu 3/4, który łączy w sobie ochronę głowy zapewnianą przez kask integralny oraz wygodę i wentylację charakterystyczną dla „małego” kasku. Nazywa się Stage Stunt. Co oferuje?

23.06.2026Przeczytaj całość
Ochain: mniej odbicia pedałów, więcej kontroli na szlaku
Ochain: mniej odbicia pedałów, więcej kontroli na szlaku

W zeszłym roku koncern SRAM wzbogacił swoje portfolio o kolejną markę, która - jeśli uprawiasz dyscypliny grawitacyjne - znacznie poprawi właściwości jezdne Twojego roweru. Jest to włoska marka Ochain. Firma Aspire Sports stała się jedynym dystrybutorem produktów marki Ochain na wszystkich rynkach, na które dostarcza produkty koncernu SRAM. Więcej informacji na temat działania Ochain znajdziesz w dalszej części artykułu.

28.04.2026Przeczytaj całość
Ferox, Lyra i Kyros - nowości Fizik na 2026
Ferox, Lyra i Kyros - nowości Fizik na 2026

Tej wiosny włoski producent butów rowerowych, siodełek, owijek oraz — od niedawna — kasków, wypuścił sporo nowych produktów zarówno dla kolarzy szosowych, gravelowych, jak i zawodników XC. O czym będzie się mówić w peletonie w tym roku?

16.04.2026Przeczytaj całość
Cannondale Bad Habit - na cały dzień dobrej jazdy
Cannondale Bad Habit - na cały dzień dobrej jazdy

Rower enduro, który nie pyta o pozwolenie. Całkiem nowy Cannondale Bad Habit wyrasta z wyścigowo sprawdzonego DNA, ukształtowanego przez zawodników i przekutego we w pełni karbonową maszynę all-mountain ze skokiem 160/155mm. Kinematyka Proportional Response™, koła mullet, schowek StashPort, kompatybilność z damperami sprężynowymi i powietrznymi – oraz osobiste potwierdzenie od Elli Conolly, zdobywczyni Pucharu Świata Enduro 2025. Bad Habit to nie rower dla każdego. To rower dla Ciebie.

07.04.2026Przeczytaj całość
Nowa kolekcja widelców i damperów RockShox
Nowa kolekcja widelców i damperów RockShox

Nowa trailowa linia RockShox to nie „hype” — to trzymanie linii na trasie, niezmęczone ręce i pełna kontrola, kiedy robi się szybko i nierówno. Lyrik i ZEB dostają przewidywalną, liniową pracę z LinearXL, cichy tłumik Charger 3.2 oraz rozwiązania, które czuć na trasie: ButterCups i Adjustable Bottom Out. Co dokładnie zmieniono, dla kogo jest który widelec i jak ustawić go pod swój styl jazdy? Zapraszamy do artykułu.

07.04.2026Przeczytaj całość
SRAM Eagle S-Series
SRAM Eagle S-Series

SRAM porządkuje świat Eagle i upraszcza ofertę do Eagle S‑Series, w obrębie której teraz będzie można wybrać spośród trzech linii komponentów — S100, S200 i S500: od mechanicznej podstawowej, aż po bezprzewodową AXS, co ma ułatwić wybór przy upgrade’ach i serwisie. Co dokładnie się zmienia, dla kogo jest każda linia i na co zwrócić uwagę w kwestii kompatybilności?

07.04.2026Przeczytaj całość
Fizik Kyros - topowy kask w przystępnej wersji
Fizik Kyros - topowy kask w przystępnej wersji

Kyros to wszechstronny i świetnie wentylowany kask do jazdy szosowej, gravelowej oraz XC. Łączy doskonałe parametry z komfortem na co dzień, a wyposażono go w system MIPS Evolve Core oraz w pełni regulowany system dopasowania, żeby ochrona była w pełni spersonalizowana.

02.04.2026Przeczytaj całość
Fizik Lyra: nowe, niedrogie buty szosowe
Fizik Lyra: nowe, niedrogie buty szosowe

Wszechstronne buty na każde warunki, zaprojektowane zarówno do codziennych treningów, jak na zawody. Ergonomiczny kształt, przewiewna i dopasowana cholewka, łatwy w regulacji podwójny system zapięcia BOA® oraz sztywna, reaktywna podeszwa, która natychmiast przekazuje moc na pedały.

18.03.2026Przeczytaj całość
Cannondale CAAD14: Aluminiowa legenda powraca
Cannondale CAAD14: Aluminiowa legenda powraca

Jeśli wiesz, to wiesz. A jeśli wiesz – to jest właśnie dla ciebie. CAAD14 jest tutaj. Najnowsza ewolucja aluminiowej rewolucji, którą zapoczątkowaliśmy w 1983 roku, powraca, by odzyskać tron i przywrócić dreszcz emocji prawdziwego, wysokowydajnego aluminiowego roweru szosowego.

10.03.2026Przeczytaj całość
Aspire Sports dystrybutorem marki Whyte Bikes na wszystkich swoich rynkach
Aspire Sports dystrybutorem marki Whyte Bikes na wszystkich swoich rynkach

Firma Aspire Sports z siedzibą w Brnie, dystrybutor ponad 20 światowych marek w 9 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, dodaje do swojego portfolio brytyjską markę Whyte Bikes. Od marca 2026 Aspire Sports roku będzie wyłącznym dystrybutorem Whyte Bikes w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, Bałkanach i w krajach bałtyckich.

03.03.2026Przeczytaj całość
Troy Lee Designs Spring Summer Kolekcja 2026 – nowości od legendy świata bikeingu
Troy Lee Designs Spring Summer Kolekcja 2026 – nowości od legendy świata bikeingu

Od 1981 roku Troy Lee Designs zaciera granicę między sztuką a osiągami – tworząc sprawdzony na wyścigach sprzęt, kształtowany przez sportowców, doskonalony doświadczeniem i zaprojektowany po to, by wypychać bringasów dalej. Kolekcja Bike Spring 2026 otwiera kolejny rozdział TLD Bike, kontynuując tę tradycję kompleksową linią kasków, odzieży i ochraniaczy zaprojektowanych dla każdej dyscypliny – od gravity racingu i enduro po trail i e-MTB.

26.02.2026Przeczytaj całość
Boxxer and Vivid - nowa generacja amortyzatorów zjazdowych
Boxxer and Vivid - nowa generacja amortyzatorów zjazdowych

SRAM rusza z ofensywą nowych produktów do DH. Oprócz napędów i hamulców pojawiły się także nowe amortyzatory BoXXer i dampery Vivid Coil. Co w nich nowego i dlaczego warto je mieć?

24.02.2026Przeczytaj całość
SRAM Maven - najmocniejsze hamulce dostają aktualizację
SRAM Maven - najmocniejsze hamulce dostają aktualizację

Maven to najmocniejszy hamulec, jaki kiedykolwiek stworzył SRAM. Oferuje użyteczną, łatwą do dozowania moc zapewniającą skuteczność i możliwość precyzyjnego dostrojenia, a także ekstremalną siłę hamowania z większą kontrolą potrzebną przy wyższych prędkościach. Maven pomaga riderom rozwijać umiejętności i budować pewność siebie w najbardziej wymagającym terenie.

24.02.2026Przeczytaj całość
SRAM XX DH TRANSMISSION wjeżdża na pełnej!
SRAM XX DH TRANSMISSION wjeżdża na pełnej!

Większa prędkość, dłuższe loty, mocniejsze uderzenia. Wszystko to doprowadziło do rewolucji w świecie napędów DH. A może ewolucji? SRAM prezentuje nową, bezprzewodową grupę napędową XX DH Transmission.

24.02.2026Przeczytaj całość
Fizik Arione: legenda powraca
Fizik Arione: legenda powraca

Ikoniczne siodło Fizika powraca w nowej odsłonie — z innowacyjnymi, lekkimi materiałami, opływowym kształtem i płaskim profilem, zaprojektowanym tak, aby zapewnić swobodę ruchu oraz czucie roweru w warunkach wyścigowych i w aerodynamicznej pozycji.

19.02.2026Przeczytaj całość
Cannondale SuperSix EVO G5 już jest
Cannondale SuperSix EVO G5 już jest

Szybszy wszędzie. Taka jest legenda i dziedzictwo SuperSix EVO. Zawsze taki był i zawsze taki będzie. Połączenie aerodynamiki, piórkowej wagi i wręcz telepatycznego prowadzenia pozwoliło czwartej generacji EVO wygrać wszystko — od mistrzostw świata, koszulek lidera Touru, grochów w klasyfikacji górskiej, przez Paryż-Roubaix i złoto w Paryżu, aż po niezliczone sprinty do tabliczek miejscowości i lokalną chwałę „bohatera szosy”.

17.02.2026Przeczytaj całość
Siodłą Fizik R1 Light: Najlżejsze jeszcze lżejsze
Siodłą Fizik R1 Light: Najlżejsze jeszcze lżejsze

Włoski producent siodełek Fizik nieustannie wprowadza innowacje. Wraz z nadejściem nowego sezonu wprowadza trzy nowe modele siodełek z topowej serii R1 Light.

Jakie to siodełka i co w nich nowego?

15.01.2026Przeczytaj całość
Nowe dodatki aero do grup SRAM RED, Force i Rival
Nowe dodatki aero do grup SRAM RED, Force i Rival

SRAM nieustannie pracuje nad nowościami i ulepszeniami produktów. Obecnie wprowadza nowe komponenty aero w grupach RED, Force i Rival, przeznaczone do rowerów czasowych i triathlonowych. A to dopiero początek – nowości będzie znacznie więcej.

13.01.2026Przeczytaj całość
Mavic rozszerza gwarancję na koła
Mavic rozszerza gwarancję na koła

Mavic zdecydował się rozszerzyć swoją dożywotnią gwarancję na karbonowe koła podstawowej serii S. Co to oznacza?

09.12.2025Przeczytaj całość
Prezenty dla rowerzystów na święta
Prezenty dla rowerzystów na święta

Święta tuż tuż i pewnie zastanawiasz się, jaki prezent podarować swoim bliskim. Jeśli masz wśród nich zapalonego rowerzystę, mamy kilka wskazówek dotyczących prezentów, które z pewnością go uszczęśliwią.

01.12.2025Przeczytaj całość
Aspire Sports rozszerza swoją działalność na Chorwację
Aspire Sports rozszerza swoją działalność na Chorwację

Zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem marek SRAM, Troy Lee Designs oraz Mavic w Chorwacji. 

13.11.2025Przeczytaj całość
LEZYNE PREZENTUJE NOWY RADAR REACT SYSTEM
LEZYNE PREZENTUJE NOWY RADAR REACT SYSTEM

Lezyne, producent akcesoriów rowerowych premium, zaprezentował nowy system przednich i tylnych lampek LED z technologią radaru wykrywającego pojazdy oraz wbudowanymi sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi. System znacząco poprawia widoczność, świadomość i bezpieczeństwo rowerzysty. Przeczytaj więcej w poniższym artykule.

23.09.2025Przeczytaj całość
Mavic Allroad S Carbon – tanie markowe karbonowe koła gravelowe
Mavic Allroad S Carbon – tanie markowe karbonowe koła gravelowe

Karbonowe koła gravelowe w super cenie? Mavic wchodzi na rynek z modelem Allroad S Carbon, który dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i szerszym obręczom został zaprojektowany specjalnie do jazdy na gravelu. Łączy w sobie niską wagę, trwałość, nowoczesne technologie i przystępniejszą cenę. 

17.09.2025Przeczytaj całość
SRAM 1987 – Limitowana seria Eagle Transmission
SRAM 1987 – Limitowana seria Eagle Transmission

Jeśli jesteś fanem marki SRAM i lubisz decyje limitowane produktów, powinieneś być czujny! SRAM wypuścił nową grupę napędową pod nazwą „1987 Collection”. Co zawiera ten zestaw, dlaczego SRAM wybrał właśnie tę nazwę i ile egzemplarzy trafi do sprzedaży? Dowiesz się w naszym artykule.

09.09.2025Przeczytaj całość
Chcieliście, to macie! Oto wjeżdża nowa Moterra Alloy.
Chcieliście, to macie! Oto wjeżdża nowa Moterra Alloy.

Obok znanej już od jakiegoś czasu nowej Moterry Carbon właśnie pojawiła się bardziej przystępna cenowo wersja o nazwie Moterra Alloy. Nazwa sugeruje, że zbudowana jest na aluminiowej ramie. Co ma do zaoferowania? Czytaj dalej.

15.07.2025Przeczytaj całość
Upgrade silnika Bosch dla Cannondale Moterra Carbon
Upgrade silnika Bosch dla Cannondale Moterra Carbon

Masz Cannondale Moterra Carbon i uważasz, że Twój silnik Bosch CX zasługuje na więcej mocy? To idealny moment! Bosch udostępnił aktualizację, która pozwala wycisnąć z silnika aż 750 W i 100 Nm. Bez kabli, bez serwisu – wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, a Twój rower zyska osiągi znane dotąd tylko z najwyższych modeli. Jak to zrobić i dlaczego warto? Czytaj dalej.

14.07.2025Przeczytaj całość
Nowe widelce RockShox 2025: ultralekki SID SL i przystępna Reba Gold
Nowe widelce RockShox 2025: ultralekki SID SL i przystępna Reba Gold

RockShox wprowadza gorące nowości do XC na sezon 2025. Dwa nowe modele amortyzatorów ponownie wyznaczają standardy lekkości i działania. Dla kogo są stworzone i co potrafią? Sprawdź w naszym artykule!

25.06.2025Przeczytaj całość
Nowe grupy SRAM XPLR - większy wybór do gravela
Nowe grupy SRAM XPLR - większy wybór do gravela

SRAM dodał do oferty XPLR dwie nowe, bardziej niż RED przystępne cenowo grupy. Co oferują nowe Force i Rival?

17.06.2025Przeczytaj całość
SRAM FORCE - tańsza wersja RED z wielkim potencjałem
SRAM FORCE - tańsza wersja RED z wielkim potencjałem

Czekaliśmy od dłuższego czasu i wreszcie jest. Nowy SRAM Force całkowicie zmienia zasady gry. Czym różni się od poprzedniej generacji i czy warto się przesiąść?

17.06.2025Przeczytaj całość
SRAM Rival - przystępna cenowo grupa naszpikowana technologią
SRAM Rival - przystępna cenowo grupa naszpikowana technologią

SRAM przez długi czas trzymał to w tajemnicy. Ale w końcu jest - przystępny cenowo zestaw RIVAL do rowerów szosowych, wyposażony w technologie z zeszłorocznego REDa, jest już dostępny. Co zawiera i jakie ma cechy?

17.06.2025Przeczytaj całość
Fizik One-to-One: siodła 3D drukowane na miarę
Fizik One-to-One: siodła 3D drukowane na miarę

Rewolucyjna usługa One-to-One Fizika – siodło na miarę wykonane przy użyciu zaawansowanego druku 3D. Dzięki unikalnemu pomiarowi punktów nacisku podczas jazdy powstaje spersonalizowane siodło, które zapewnia maksymalny komfort i efektywność – dokładnie dopasowane do anatomii kolarza. Innymi słowy, siodło dopasowuje się do użytkownika, a nie odwrotnie.

28.05.2025Przeczytaj całość
Nowości Zipp na sezon 2025
Nowości Zipp na sezon 2025

Po kilku latach Zipp wypuszcza nowe modele swoich szosowych kół, opon i piast. Czego można się spodziewać po nowych produktach Zipp i na co warto zwrócić uwagę?

22.05.2025Przeczytaj całość
Fizik Vega - wkrocz do innego wymiaru
Fizik Vega - wkrocz do innego wymiaru

Chcesz poczuć się jak zawodnicy zespołu Movistar World Tour? Teraz możesz! Fizik właśnie wypuścił najnowszą edycję wyścigowych butów kolarskich – Vega Carbon. Co oferują te buty?

21.05.2025Przeczytaj całość
GX Eagle Transmission Upgrade Kit - elektroniczna zmiana biegów w kilku krokach
GX Eagle Transmission Upgrade Kit - elektroniczna zmiana biegów w kilku krokach

Jeśli nie jesteś fanem mechanicznego zmieniania biegów w rowerze, ale nie chcesz wydawać fortuny na nową przerzutkę SRAM T-Type, SRAM ma dla Ciebie rozwiązanie – to SRAM GX Eagle Transmission Upgrade Kit. Jak działa ten zestaw?

13.05.2025Przeczytaj całość
Nowy Cannondale Synapse - For the love of the ride
Nowy Cannondale Synapse - For the love of the ride

Rower, który dał początek kategorii rowerów szosowych Endurance, jest tutaj w swojej szóstej generacji! Co sprawia, że nowy Cannondale Synapse jest wyjątkowy i dlaczego warto się nim zainteresować?

06.05.2025Przeczytaj całość
Czwarta generacja e-rowerów Cannondale Moterra jest już dostępna
Czwarta generacja e-rowerów Cannondale Moterra jest już dostępna

Zamknij oczy i wyobraź sobie idealną trasę. Śmiało. Tu nie ma złych odpowiedzi – jest tylko mnóstwo sposobów, by trafić w dziesiątkę. Właśnie nadjechała nowa Moterra.

15.04.2025Przeczytaj całość
TIME przedstawia nowe pedały XYSTO do MTB
TIME przedstawia nowe pedały XYSTO do MTB

Po kilku latach ciszy TIME powraca z nowymi pedałami zatrzaskowymi do MTB. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej.

10.04.2025Przeczytaj całość
Kaski Fizik - nowość w ofercie marki
Kaski Fizik - nowość w ofercie marki

Włoski producent butów, siodełek i owijek – Fizik – wkracza w tym roku na zupełnie nowy, dotąd nieznany sobie teren. Pod tą legendarną marką znajdziemy teraz… kaski! Przyjrzyjmy się ofercie.

07.04.2025Przeczytaj całość
New RockShox REVERB AXS - bezprzewodowy dropper także dla wysokich
New RockShox REVERB AXS - bezprzewodowy dropper także dla wysokich

RockShox prezentuje nową generację swojej bezprzewodowej sztycy regulowanej — Reverb AXS. Jakie są główne zmiany w nowej wersji?

03.04.2025Przeczytaj całość
SRAM Eagle 90/70 T-type - najczęściej zadawane pytania
SRAM Eagle 90/70 T-type - najczęściej zadawane pytania

Nowy T-Type Mechanical Transmission generuje wiele pytań. Specjaliści ze SRAMa przygotowali listę z najczęściej zadawanymi pytaniami. Przejdźmy do rzeczy.

28.03.2025Przeczytaj całość
Mechaniczny T-Type SRAMa już jest!
Mechaniczny T-Type SRAMa już jest!

Fani mechanicznej zmiany biegów czekali długo, ale ten moment w końcu nadszedł! Sram Mechanical Transmission już jest. Co oferuje Eagle 90/70?

27.03.2025Przeczytaj całość
NAHORU
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