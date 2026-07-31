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Whyte Bikes: legendarna brytyjska marka
Whyte Bikes: legendarna brytyjska marka

Whyte Bikes: legendarna brytyjska marka

ASPIRE SPORTS / Blog / Elektryczne / Whyte Bikes: legendarna brytyjska marka
31.07.2026

Szukasz roweru, który nie zawiedzie Cię na szlaku nawet w deszczu, pewnie utrzyma linię na usianym kamieniami rock gardenie i nie zrujnuje Twojego budżetu? Przyjrzyj się bliżej Whyte Bikes – brytyjskiej marce, która od 1999 roku zamienia każdą jazdę w niezapomniane przeżycie. Rok 2026 przyniósł całkowitą odnowę oferty – trzy fabrycznie nowe platformy, które podnoszą poprzeczkę zarówno pod względem możliwości, jak i stosunku jakości do ceny.

Whyte Bikes to nie tylko kolejny rower z ładną grafiką. Za tą marką kryje się solidna historia o inżynieri. Wszystko zaczęło się w 1994 roku, kiedy Jon Whyte, były projektant zespołu Benetton F1, zebrał zespół, który miał jeden cel: przenieść precyzję technologii z wyścigowów do świata rowerów górskich. W 1999 roku marka stała się samodzielną firmą, a motto „Performance by Design” stało się czymś więcej niż tylko sloganem – to filozofia, która przenika każdy spaw, każdą rurę i każdy aspekt geometrii.

Obecnie firma Whyte ma siedzibę w Hastings na południowym wybrzeżu Anglii oraz centrum rozwoju w regionie Cotswolds – tam rowery testowane są w warunkach, do których zostały zaprojektowane. Główny projektant rowerów MTB, Sam Shucksmith, jest aktualnym mistrzem Wielkiej Brytanii w dyscyplinie E-Enduro – rowery, zanim trafiły na rynek, zostały poddane rygorystycznym testom przez odpowednich ludzi.

Performance by Design: technologia, która ma znaczenie
Performance by Design: technologia, która ma znaczenie

Performance by Design: technologia, która ma znaczenie

Whyte nigdy nie projektował rowerów siedząc przy biurku. Każdy model powstaje w ramach iteracyjnego procesu – inżynierowie jeżdżą, testują, wprowadzają zmiany i znów jeżdżą. Efektem są rowery, które zachowują się dokładnie tak, jak powinny: przewidywalnie, pewnie i z gracją.

Wszystkie obecne modele mają to samo technologiczne DNA:

  • Zawieszenie Quad-Link 4 – system z czterema punktami obrotu, który firma Whyte udoskonala prze wiele lat. Bez zbędnych dodatków, tylko znakomicie działająca kinematyka, która efektywnie działa w terenie.
  • Total Geometry™ – każdy rozmiar ramy ma własne proporcje zarówno dla trójkąta przedniego, jak i tylnego. Efekt? Niski rowerzysta na rozmiarze S i wysoki rowerzysta na rozmiarze XL mają te same wrażenia z jazdy.
  • Shape.It Link – aluminiowy link z elementem typu „flip-chip”, który pozwala przełączać się między bardziej stromą i bardziej płaską, agresywną geometrią. Umożliwia również zmianę rozmiaru tylnego koła z 29″ na 27,5″ (konfiguracja „mullet”) i z powrotem – bez wpływu na charakterystykę zawieszenia.
  • Brytyjska wytrzymałość – uszczelnione przelotki pancerzy i przewodów, uszczelniona obejma sztycy, łożyska pokryte fosforanem i nasmarowane smarem morskim oraz solidna ochrona tylnego trójkąta i rury dolnej. Ten rower przetrwa nawet najbardziej błotniste podjazdy.

Dożywotnia gwarancja na ramę i łożyska zawieszenia – wystarczy bezpłatnie zarejestrować rower w ciągu 28 dni od zakupu. To nie jest chwyt marketingowy; to dowód jakości.

Przegląd modeli na rok 2026: trzy nowe platformy, jedna filozofia

W 2026 roku nastąpiła całkowita przebudowa oferty rowerów MTB. Legendarna seria T (T-140, T-160 i inne) jest stopniowo wycofywana, a na pierwszy plan wysuwają się trzy zupełnie nowe platformy: Syphon, Sythe i Karve. Każda z nich jest inna, ale wszystkie opierają się na tych samych zasadach konstrukcyjnych.

Whyte Karve – eMTB w trudny teren

Karve to eMTB nowej generacji. Zapomnij o nieporęcznych rowerach elektrycznych, na których jesteś tylko pasażerem – Karve to rower elektryczny enduro o skoku 160mm, który jeździ dokładnie tak samo jak tradycyjny rower, z tą jedyną różnicą, że podjazdy pokonasz z uśmiechem na twarzy.

Silnik DJI Avinox M2S to jednostka, która w 2026 roku wywróciła świat eMTB do góry nogami – innowacyjne uzwojenie silnika dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni, ciągły moment obrotowy 130Nm i szczytowy 150Nm. Mówiąc prościej, Karve to maszyna dla rowerzystów, którzy chcą czerpać jak najwięcej z każdej jazdy, z zachowaniem naturalnych wrażeń.

Whyte Karve RS | Whyte Karve – eMTB w trudny teren
Whyte Karve RS
Whyte Karve RSX | Whyte Karve EVO – dla tych, którzy chcą jeszcze więcej
Whyte Karve RSX

Whyte Karve EVO – dla tych, którzy chcą jeszcze więcej

Jeśli model Karve to dla Ciebie za mało, oto Karve EVO – potwór enduro/DH z skokiem 180mm i kołami „mullet”, stworzony z myślą o najtrudniejszym terenie i najbardziej wymagających zjazdach.

Karve EVO jest przeznaczony dla riderów, którzy patrzą na zjazd i mówią: „Dam radę”. Użytkownicy zgadzają się z naszym zespołem testowym: geometria jest dokładnie taka, jaka powinna być w nowoczesnym enduro, a paramerty silnika nie mają sobie równych w tej kategorii.

hyte Sythe – rower enduro, który Cię nie zawiedzie

Podczas gdy model Syphon to wszechstronny rower ścieżkowy, Sythe to rasowa maszyna enduro. Następca modelu T-160 oferuje większy skok, konfigurację „mullet” w standardzie oraz geometrię dostosowaną do agresywnej jazdy. Jeśli lubisz bike parki, techniczne zjazdy i wyścigi enduro, Sythe to rower dla Ciebie.

Model Sythe RS to absoutna okazja. Amortyzatory RockShox Lyrik/Super Deluxe Ultimate, napęd SRAM Eagle i czterotłoczkowe hamulce TRP w cenie, za którą inne marki dopiero zaczynają oferować ścieżkowe fulle bez żadnych ambicji enduro.

Whyte Sythe | hyte Sythe – rower enduro, który Cię nie zawiedzie
Whyte Sythe
Whyte Syphon | Whyte Syphon – Twój nieodłączny towarzysz na szlakach
Whyte Syphon

Whyte Syphon – Twój nieodłączny towarzysz na szlakach

Syphon to następca legendarnego modelu T-140 i powiemy to od razu: godny następca. To rower dla riderów, dla których idealny dzień to jazda po szutrze rano, singletrackiem po południu i piwo przy samochodzie wieczorem. Syphon radzi sobie z tym wszystkim bez mrugnięcia okiem.

Syphon S to również wyjątkowa propozycja – filozofia rowerów butikowych bez butikowej ceny. Serwis Pinkbike podsumował to po prostu: „Stosunek jakości do ceny jest znakomity”. Niezależnie od tego, czy szukasz swojego pierwszego porządnego fulla, czy chcesz zmienić na coś lepszego, Syphon to idealny punkt wyjścia.

Whyte w Polsce: Aspire Sports

Od marca 2026 firma Aspire Sports z siedzibą w Brnie – dystrybutor ponad 20 światowych marek w dziewięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej – jest wyłącznym dystrybutorem marki Whyte Bikes na terenie Czech, Słowacji, Polski, Węgier, krajów bałtyckich oraz na Bałkanach.

Partnerstwo to wieloletnia umowa obejmująca pełną ofertę Whyte – od rowerów MTB typu trail i eMTB po rowery dziecięce i gravelowe. Ceny na rynku polskim zaczynają się od 3.100 PLN, a sięgają aż do 38.000 PLN za najwyższej klasy modele eMTB.

Cieszymy się, że otrzymaliśmy możliwość dystrybucji tej kultowej brytyjskiej marki. Geometria i właściwości jezdne rowerów Whyte idealnie odpowiadają potrzebom rowerzystów w naszych regionach” – mówi Jan Baláš, dyrektor ds. handlowych w Aspire Sports.

Dla kogo jest Whyte?

Whyte to nie jest rower dla każdego – i właśnie to czyni go wyjątkowym. To rower dla riderów, którzy:

  • Szukają roweru zaprojektowanego przez inżynierów, którzy sami biorą udział w zawodach
  • Oczekują przewidywalnej geometrii i pewnego prowadzenia w każdym terenie
  • Cenią sobie dożywotnią gwarancję na ramę i łożyska oraz jakość brytyjskiego rzemiosła
  • Nie chcą płacić za logo, ale za prawdziwą skuteczność na szlakach
  • Szukają eMTB o naturalnych wrażeniach z jazdy – niezależnie od tego, czy są to lokalne ścieżki, czy najtrudniejsze trasy enduro
  • Oczekują doskonałego stosunku jakości do ceny – modele Syphon i Sythe S są absolutnie najlepsze w tej kategorii.
Dla kogo jest Whyte?
Dla kogo jest Whyte?

Whyte – rower, który nie pozwoli ci zjechać ze szlaku

Whyte Bikes to marka, która przez ponad 25 lat budowała swoją renomę dzięki ciężkiej pracy, a nie marketingowym sztuczkom. W 2026 roku nastąpiła całkowita przebudowa oferty – modele Syphon, Sythe i Karve to trzy platformy, które dowodzą, że Whyte ani na chwilę nie przestało wprowadzać innowacji.

Niezależnie od tego, czy szukasz swojego pierwszego porządnego roweru trailowego z pełnym zawieszeniem, chcesz mieć rower enduro w rozsądnej cenie, czy też interesuje Cię eMTB z silnikiem, który na nowo zdefiniował zasady gry – odpowiedź znajdziesz w świecie Whyte Bikes.

Jeźdź jak najlepiej, podczas każdej przejażdżki.

Rok: 2026
Marki: Whyte (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 04.08.2026 12:47

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