Whyte Bikes to nie tylko kolejny rower z ładną grafiką. Za tą marką kryje się solidna historia o inżynieri. Wszystko zaczęło się w 1994 roku, kiedy Jon Whyte, były projektant zespołu Benetton F1, zebrał zespół, który miał jeden cel: przenieść precyzję technologii z wyścigowów do świata rowerów górskich. W 1999 roku marka stała się samodzielną firmą, a motto „Performance by Design” stało się czymś więcej niż tylko sloganem – to filozofia, która przenika każdy spaw, każdą rurę i każdy aspekt geometrii.

Obecnie firma Whyte ma siedzibę w Hastings na południowym wybrzeżu Anglii oraz centrum rozwoju w regionie Cotswolds – tam rowery testowane są w warunkach, do których zostały zaprojektowane. Główny projektant rowerów MTB, Sam Shucksmith, jest aktualnym mistrzem Wielkiej Brytanii w dyscyplinie E-Enduro – rowery, zanim trafiły na rynek, zostały poddane rygorystycznym testom przez odpowednich ludzi.