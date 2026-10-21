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Egy enduro bringa, ami meredek lejtőkön is megállja a helyét, emelkedőkön sem hagy cserben, és mégsem kerül annyiba, mint egy családi autó. A Whyte Sythe a legendás T-160 utódja – és legyünk világosak: egy olyan utód, ami még többre képes. Progresszív geometriával, 170 mm-es első rugóúttal, alapfelszereltségként mullet kerekekkel és olyan felszereltséggel rendelkezik, amely egy versenypályán sem lenne szégyen. Mindezt olyan áron, amelynek ebben a kategóriában nincs versenytársa. Íme a teljes bemutató arról, hogy miért a Sythe az év enduro bringa.
Egy alu gravel kerékpár, amelynek nincs mit szégyellnie. A Cannondale Topstone CAAD a csúcsminőségű alumínium vázak gyártása terén szerzett több évtizedes tapasztalatra épül, és olyan kerékpárt kínál, mely szombati gravel utakon, vasárnapi felfedező túrákon és hétköznapi munkába járáskor is remekül teljesít. Olvass tovább, hogy megtudd, miért a Topstone CAAD az a gravel bringa, aminek nincs szüksége kifogásokra.
A Whyte Kado - brit trail/enduro eMTB, amelynek egyetlen célja van: valóra váltani azokat a kerékpáros álmaidat, amelyeket mechanikus kerékpárral soha nem tudtál megvalósítani. Bosch Performance Line CX teljesítmény, akár 800 Wh-s akkumulátor, alacsony súlypont és olyan geometria, amely minden lejtőn biztos támaszt nyújt. Íme a teljes útmutató arról, miért más a Kado – s miért rajonganak érte a kerékpáros szerkesztőségek szerte a világon.
A cross-country versenyeken a másodpercek döntenek. A másodperceket pedig a grammok határozzák meg. Ezért nem a laboratórium zárt ajtajai mögött születtet meg a Mavic új Crossmax Ultimate cross-country kerékszettje, hanem közvetlenül a Világkupa pályáin, az élvonalbeli versenyzőkkel folytatott megbeszélések során, valamint több száz órányi tesztelés eredményeként..
Karbon kerékszett, amely modern geometriát, tökéletes aerodinamikát, súlyt és menetdinamikát kínál? A Mavic Comete 45/55 és 55/65 karbon kerekek azoknak az országúti kerékpárosoknak készültek, akik nem akarnak kompromisszumot kötni — és pontosan tudják, hogy minden watt számít.
A Whyte Karve egy új, agresszív trail‑ és enduró‑fókuszú e‑bike, amely a brutálisan erős Avinox M2S motorra, 160 mm rugóútra, 800 Wh akkura és olyan geometriára épít, amely gyors trailen, technikás szakaszokon és széttört lejtőkön is otthon érzi magát. Ha olyan eMTB‑t keresel, ami keményen húz felfelé, stabil marad a nehéz terepen, és közben nem nehézkesen tank‑érzetű, a Whyte Karve egy nagyon ígéretes gép.
A brit Peaty’s 2026-ra három olyan termékkel érkezik, amelyeket egy dolog köt össze: olyan valódi bringásoknak készültek, akik nem akarnak kompromisszumot kötni. Legyen szó a tubeless rendszerről, egy minőségi nyeregről vagy elkopott markolatokról – a Peaty’s mindenre ad megoldást. Nézzük, mit hoz az ikonikus márka az új szezonra.
Olyan kerékpárt keresel, ami nem téved le az ösvényről esőben sem, tartja a nyomvonalat a szétbombázott rock gardenben, és közben nem viszi el a teljes büdzsédet? Akkor nézd meg a Whyte Bikes bringáit - egy brit márkát, amely 1999 óta minden bringázást felejthetetlen élménnyé tesz. 2026 a kínálat teljes újjászületését hozza - három vadonatúj platform, amelyek magasra teszik a lécet a teljesítmény és az ár-érték arány tekintetében.
Évekig tartó várakozás után a gravity kerékpározás és a Troy Lee Designs márka rajongói végre megkapták, amire vártak. Visszatért a piacra a legendás 3/4-es fejvédő, amely ötvözi a fullface fejvédő védelmét a „kis” fejvédő kényelmével és szellőzésével. A neve: Stage Stunt. És mit kínál?
Tavaly a SRAM csoport újabb márkával bővítette a portfólióját — egy olyannal, ami látványosan javítja a bringa viselkedését, ha gravity szakágakban mozogsz otthon. Ez a márka az olasz Ochain, és az Aspire Sports lett az egyedüli disztribútor minden olyan piacon, ahová a SRAM termékeit szállítja. Az Ochain működéséről bővebben a cikkben olvashatsz.
Az olasz cipő‑, nyereg‑, bandázs‑ és most már fejvédőgyártó idén tavasszal keményen odatette magát: egy rakás új cuccot dobtak piacra, nemcsak országútisoknak, hanem gravel ridereknek és XC versenyzőknek is. Szóval mi az amire fel fogja idén mindenki felkapni a fejét a mezőnyben?
A RockShox új trail szériája nem a hype-ról szól — hanem arról, hogy a bringa tartja a nyomvonalat, a kezed nem szakad le, és pontosan érzed, mi történik alattad. A Lyrik és a ZEB hozza a lineáris, kiszámítható LinearXL rugózást, a csendes Charger 3.2-t, plusz olyan finomságokat, mint a ButterCups és az Adjustable Bottom Out. Ezek akkor kezdenek igazán számítani, amikor a tempó nő és a terep durvul. Mi változott, kinek melyik villa való, és hogyan hozhatod ki belőlük a maximumot? Olvasd el a cikket.
Egy enduro kerékpár, amely nem kér engedélyt. A vadonatúj Cannondale Bad Habit a versenygépek DNS-éből született, profi bringások visszajelzéseit szívta magába, és mindezt egy 160/155 mm-es rugóúttal és mullet kerékszettel szerelt all‑mountain ripperben testesíti meg. Proportional Response™ kinematika, StashPort vázban elhelyezett tárolórendszer, rugós és levegős hátsótag kompatibilitás – és Ella Conolly, a 2025-ös Enduro World Cup bajnokának személyes pecsétje. A Bad Habit nem mindenkinek való bringa. Neked készült.
SRAM most rendet rak az Eagle‑világában, és sokkal átláthatóbbá teszi a teljes palettát: megérkezett az Eagle S‑Series. Három egyértelmű sorozat – S100, S200 és S500 – lefed mindent a strapabíró belépő szinttől a versenyszintű mechanikus rendszeren át egészen a vezeték nélküli AXS csúcsmegoldásokig. A lényeg: könnyebb lesz az upgrade, egyszerűbb a szerviz, és nem kell többé egy félnapon át bogarászni a kompatibilitási táblázatokat.
A Kyros egy sokoldalú, kiválóan szellőző kerékpáros fejvédő országúti, gravel és XC használatra, amely a csúcsteljesítményt ötvözi az egész napos kényelemmel, MIPS Evolve Core rendszerrel és a személyre szabott védelem érdekében tökéletesen beállítható illeszkedéssel.
Sokoldalú, bármilyen időjárási körülmény között használható társ, amelyet a mindennapi edzéshez és a versenytempóhoz terveztek. Ergonomikusan formázott, lélegző és tartást adó felsőrész, könnyen állítható dupla BOA® rögzítés és merev, reaktív talp, amely minden wattot azonnal átvisz a pedálokra.
Ha tudod, tudod. És ha tudod – akkor ez neked szól. A Cannondale CAAD14 megérkezett. Az alumíniumforradalom legújabb evolúciója, amelyet a Cannondale 1983-ban indított el, itt van, hogy visszaszerezze a trónt, és visszahozza a csúcskategóriás alumínium országúti kerékpározás izgalmát.
A brünni Aspire Sports, amely több mint 20 világmárka forgalmazójaként van jelen Közép- és Kelet-Európa 9 országában, portfóliójába veszi a brit Whyte Bikes márkát. 2026 márciusától a cég lesz a márka kizárólagos forgalmazója Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, a Balkánon és a Baltikumban.
1981 óta a Troy Lee Designs folyamatosan feszegeti a művészet és a teljesítmény határait – versenyeken tesztelt felszereléseket gyárt, amelyeket sportolók terveznek, tapasztalatok tökéletesítenek, és amelyek célja, hogy a bringásokat még messzebbre vigyék. A 2026-os Bike Spring Collection a TLD Bike újabb fejezetét nyitja meg, és ezt a hagyományt viszi tovább: sisakok, ruházat és védőfelszerelések átfogó kínálatával, amelyeket minden diszciplínára terveztek – a sjezdtől az endurón át a trail és e-MTB bringázásig.
Nagyobb sebesség, nagyobb ugrások, nagyobb ütések. Mindez oda vezetett, hogy egy kis forradalomra volt szükség a DH hajtásláncok terén. Vagy inkább evolúcióra? A Sram Bemutatta az új vezeték nélküli XX DH Transmission szettet.
A SRAM nagy léptékben kezdett új termékek bevezetésébe a DH-ok számára. A hajtáslánc és a fékek mellett új BoXXer és Vivid Coil is megjelent. Miben rejlik az újdonságuk, és miért érdemes megvenni őket?
A Maven a legerősebb fék, amit valaha készítettünk. Hatékony teljesítményével és finom beállíthatóságával, valamint extrém erejével a nagyobb sebességek és a jobb irányíthatóság érdekében, a Maven segíti a kerékpárosokat a fejlődésben és az önbizalom növelésében bármilyen körülmények között. Szóval, miről is szól a megújulás?
A Fizik ikonikus nyerge visszatér – innovatív, könnyű anyagokkal, aerodinamikus formával és lapos profillal. Úgy tervezték, hogy maximális mozgásszabadságot és kiváló visszajelzést adjon versenyhelyzetben, valamint aerodinamikus testtartásban.
Mindig a leggyorsabb. Ez a SuperSix EVO modellek legendája és öröksége. És mindig így volt. És mindig így lesz. A hatékony aerodinamika, az alacsony súly és a szinte telepatikus kezelhetőség kombinációja tette lehetővé, hogy a negyedik generációs S6 EVO mindent megnyerjen, a világbajnokságtól kezdve, a Tour sárga trikóján, a legjobb hegyi kerékpárosok trikóján, a Paris-Roubaix-n és a párizsi aranyérmen át, egészen a helyi versenyek célsprintjéig. Az új SuperSix EVO 5. generációja pedig még magasabbra teszi a lécet.
Az olasz nyereggyártó Fizik nem pihen, folyamatosan újít. Az új szezon kezdetével három új nyerget mutat be a csúcskategóriás R1 Light termékcsaládjából. Melyek ezek a nyergek, és mi az újdonság bennük?
Az amerikai SRAM vállalat folyamatosan új termékek fejlesztésén dolgozik. Jelenleg a RED, Force és Rival termékcsaládok újdonságait mutatta be – amiket kifejezetten időfutam- és triatlonkerékpárokhoz terveztek. És még csak most kezdődött el az év.
A Mavic úgy döntött, hogy az S jelöléssel ellátott belépő szintű kerék modelleket is felveszi az "Élettartam Garancia" programba. Mit jelent ez?
Mostantól a SRAM, a Troy Lee Designs és a Mavic prémium márkák hivatalos forgalmazója vagyunk Horvátországban.
Karbon gravel kerék szuper áron? A Mavic bemutatta az Allroad S Carbon modellt, amely strapabíró kialakításának és a szélesebb felniperemnek köszönhetően kifejezetten gravel kerékpárokhoz készült, ötvözve a kis súly, a tartósság, a modern technológia előnyeit - megfizethető áron.
Ha rajongsz a SRAM márkáért és szereted a limitált kiadású termékeket, akkor most figyelj! A SRAM piacra dobta az „1987 Collection” nevű szettjét. Mi minden található a szettben, miért pont ez a neve és hány darab lesz belőle? Erről olvashatsz ebben a cikkben.
Sokan tartottak attól, hogy az új Moterra csak karbon változatban lesz kapható. De az ellenkezője igaz. Mostantól elérhető egy olcsóbb változat is, a Moterra Alloy. A nevéből is látszik, hogy alumínium vázra épült. Mit kínál? Olvass tovább!
Cannondale Moterra Carbon bringád van és úgy érzed, hogy a Bosch CX motorod lehetne egy kicsit erősebb is? Most eljött az ideje! A Bosch elérhetővé tett egy frissítést, amellyel akár 750 W és 100 Nm teljesítményt hozhatsz ki a motorból. Nincs szükség kábelekre vagy szervizre – csak néhány kattintás az alkalmazásban, és a bringád olyan erőt nyújt, amit eddig csak a csúcsmodellektől láthattál. Hogyan működik, és miért éri meg? Olvass tovább!
A RockShox forró újdonságokkal készül a 2025-ös XC szezonra. A két új villa új szintre emeli a teljesítményt és a könnyedséget. Kiknek készültek és mit tudnak? Kattints és megtudod a cikkből!
Már régóta kérted, és végre itt van. Az új SRAM Force egy korszakalkotó szett. Miben különbözik az előző generációtól, és megéri-e erre váltani?
A SRAM sokáig titkolózott. De végre megérkezett. A tavaly bemutatott RED technológiákkal felszerelt, megfizethető RIVAL országúti szett végre elérhető. Mi minden tartozik hozzá és milyen funkciókkal rendelkezik?
Az SRAM két új szettel bővítette az XPLR termékcsaládot, amelyek megfizethetőbbek a RED szettekhez képest. Mit kínál az új Force és Rival szett?
A Fizik forradalmi One-to-One szolgáltatása - a legfejlettebb 3D nyomtatással készített, személyre szabott nyereg. A kerékpározás közbeni nyomáspontok egyedi mérésével egy személyre szabott 3D nyomtatott nyereg készül, amely biztosítja a maximális kényelmet és teljesítményt, pontosan az igényeidnek megfelelően. Ismerd meg a kerékpározás jövőjét - egy olyan nyerget, amely hozzád alkalmazkodik, nem pedig Te hozzá.
Néhány év után a Zipp új országúti kerékmodelleket dobott piacra. A márka külsői és kerékagyai is megújultak. Mit várhatsz a Zipp új termékeitől, és mire számíthatsz?
Szeretnéd átélni azt az érzést, amit a Movistar World Tour versenyzői minden nap átélnek? Most megteheted! A Fizik bemutatta legújabb országúti cipőjét, a Vega Carbon-t. Mit kínál ez az országúti verseny kerékpároscipő?
Ha nem rajongsz a bowdenes váltásért, de nem akarsz sok pénzt elkölteni egy új SRAM T-Type elektromos váltóra, akkor van erre egy új megoldásunk. Úgy hívják, hogy SRAM GX Eagle Transmission Upgrade Kit. Hogyan működik az upgrade szett?
A kerékpár, amely az Endurance országúti kerékpár kategóriát alapozta meg, itt van a hatodik generációjával! Mitől különleges az új Cannondale Synapse és miért érdemes célba venned?
Hunyd be a szemed, és képzeld el a tökéletes ösvényt. Rajta! Itt nincsenek rossz válaszok - csak sokféleképpen lehet tökéletesen jól csinálni. Az új Moterra megérkezett.
Néhány évnyi hallgatás után a TIME új MTB pedálja már a piacon van. Mi ez és kinek ajánljuk?
Az idei évben teljesen új, (számukra) ismeretlen vizekre kalandozik a kerékpároscipőket, nyergeket és kormánybetekerőket gyártó, olasz Fizik márka. A márka kínálatában mostantól kerékpáros fejvédőket is találsz! Nézzük meg a választékot.
A RockShox bemutatta a Reverb AXS vezeték nélküli dropper nyeregszár új generációját. Mi változott a vezeték nélküli nyeregszárakon az generációk között?
A mechanikus SRAM váltók rajongói számára régóta várt újdonság végre a piacon van. Hogy néz ki a mechanikus T-Type és mit kínál az Eagle 90, 70 szett?
A SRAM egyesítette két sikeres hidraulikus tárcsafékjének jellemzőit. És megszületett a MOTIVE. Mely kerékpárokhoz készültek ezek a fékek, és mit nyújtanak?
Itt van! A mindenre képes gravel sztárunk, a Topstone Carbon, harmadik generációja megérkezett. A kerékpár harmadik evolúciója finomabb, karcsúbb és kifinomultabb és a kérdésre - „Nem lenne-e nagyszerű, ha a gravel kerékpároknak lenne felfüggesztésük?” - egy szívből jövő „Hell Yeah”-vel válaszol.
A LAB71 a jelenlegi kerékpáros technológia csúcsát képviseli. Nézzük meg közelebbről, mitől olyan különleges a Cannondale LAB71 termékcsaládja.
A tökéletes gravel versenykerékpárt keresed? Ne keress tovább. Itt az új Cannondale SuperX. Tökéletesebb, gyorsabb, könnyebb és kényelmesebb, mint bármi, amit eddig próbáltál. Nem hiszel nekünk?