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Whyte RHeO – lekki miejski ebike na co dzień
Whyte RHeO – lekki miejski ebike na co dzień

Whyte RHeO – lekki miejski ebike na co dzień

ASPIRE SPORTS / Blog / Nowości / Whyte RHeO – lekki miejski ebike na co dzień
29.10.2026

Rower elektryczny, który wygląda jak zwykły rower – a mimo to radzi sobie z podjazdami, deszczem, zakupami i porannymi dojazdami do pracy bez ani jednej kropli potu. Whyte RHeO to brytyjski projekt oparty na doświadczeniach związanych z rowerami górskimi, tym razem przeznaczony bezpośrednio na ulice. Przeczytaj, dlaczego spodoba się zarówno doświadczonym rowerzystom, jak i tym, którzy wsiadają na rower po raz pierwszy w życiu.

Wyobraź sobie, że jedziesz do pracy. Bez potu, bez zadyszki, bez stresu związanego z czekającym cię zjazdem. Właśnie to obiecuje Whyte RHeO – i w przeciwieństwie do wielu innych rowerów elektrycznych, naprawdę to zapewnia. Nazwa RHeO pochodzi od starożytnego greckiego słowa oznaczającego „przepływ”, i właśnie takie są wrażenia z jazdy: płynne, naturalne i bez zbędnego wysiłku.

Ale RHeO to nie tylko rower do dojazdów do pracy. To rower na co dzień – niezależnie od tego, czy jedziesz na zakupy, wybierasz się na dłuższą wycieczkę poza miasto, czy po prostu szukasz sposobu, by dostać się z punktu A do punktu B bez konieczności korzystania z samochodu.

Czym właściwie jest rower elektryczny i jak działa RHeO?

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z rowerami elektrycznymi, oto krótkie wyjaśnienie: rower elektryczny (e-bike) to klasyczny rower wyposażony w silnik elektryczny i akumulator. Silnik wspomaga pedałowanie – nie napędza roweru za Ciebie, ale zwielokrotnia Twoją siłę. Im mocniej pedałujesz, tym większe jest wsparcie. Efekt? Wzniesienia przestają stanowić problem, odległości się skracają, a do celu docierasz wypoczęty.

Whyte RHeO jest napędzany silnikiem Bosch Hub Line ukrytym w piaście tylnego koła. Jest cichy, dyskretny i zapewnia moc do 400 W oraz moment obrotowy 45 Nm – to wystarczy, by każde wzniesienie zamienić w spacer po różowym sadzie. Cztery tryby wspomagania (od oszczędnego Eco po pełny Turbo) dają Ci pełną kontrolę nad tym, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz.

Czym właściwie jest rower elektryczny i jak działa RHeO?
Czym właściwie jest rower elektryczny i jak działa RHeO?
Lekkie? Naprawdę lekkie
Lekkie? Naprawdę lekkie

Lekkie? Naprawdę lekkie

Jedną z największych krytycznych uwag pod adresem rowerów elektrycznych jest ich waga. Ciężki rower stanowi problem wszędzie tam, gdzie trzeba go przenieść – po schodach do mieszkania, podczas wsiadania do pociągu, podczas podnoszenia go nad krawężnik.

RHeO 2 waży od 17,4 kg (rozmiar M bez pedałów), a RHeO 3 od 18,9 kg. Są to wartości, z którymi można normalnie się pogodzić – rower można podnieść, przenieść i bez problemu wnieść do pociągu lub tramwaju.

Zasięg wystarczający na każdy dzień

Akumulator o pojemności 360 Wh zapewnia zasięg od 33 do 72 km na jednym ładowaniu – w zależności od terenu, masy rowerzysty, pogody i wybranego trybu wspomagania. Ładowanie od całkowitego rozładowania trwa 3,5 godziny, dzięki czemu rower jest zawsze gotowy na następny dzień.

Chcesz jechać dalej? Bosch oferuje dodatkowy akumulator PowerMore o pojemności 250 Wh, który wydłuża zasięg o około 60% i można go podłączyć w ciągu kilku sekund.

Zasięg wystarczający na każdy dzień
Zasięg wystarczający na każdy dzień
Gotowi na każdą pogodę
Gotowi na każdą pogodę

Gotowi na każdą pogodę

RHeO to nie tylko rower na słoneczne dni. Wbudowane światła są częścią każdego modelu – widzisz i jesteś widoczny w każdych warunkach pogodowych oraz o każdej porze dnia. RHeO 3 ma błotniki w wyposażeniu podstawowym, a RHeO 2 jest na nie przygotowany – błotniki można dokupić jako akcesoria.

Firma Whyte testuje swoje rowery w brytyjskich warunkach – a brytyjska zima nie jest tu wyjątkiem, lecz normą. Błoto, deszcz i wyboje to dla nich normalne warunki eksploatacyjne, a nie sytuacje skrajne.

Wygląda jak zwykły rower – i właśnie o to chodzi

Drogi rower elektryczny nie musi od razu rzucać się w oczy. Model RHeO charakteryzuje się stylowym i stonowanym wyglądem, który na pierwszy rzut oka nie przypomina roweru elektrycznego. Silnik jest ukryty w piaście tylnego koła, a akumulator wbudowany w ramę. Efektem jest czysty, nowoczesny i dyskretny wygląd.

Mniejsza widoczność na ulicy oznacza mniejsze ryzyko kradzieży. A to praktyczna zaleta, nie tylko estetyczna.

Wygląda jak zwykły rower – i właśnie o to chodzi
Wygląda jak zwykły rower – i właśnie o to chodzi
Inteligentne zabezpieczenia dzięki aplikacji Bosch eBike Flow
Inteligentne zabezpieczenia dzięki aplikacji Bosch eBike Flow

Inteligentne zabezpieczenia dzięki aplikacji Bosch eBike Flow

Każdy model RHeO 2 i 3 współpracuje z aplikacją Bosch eBike Flow, która zapewnia cały szereg inteligentnych funkcji:

  • eBike Lock – Twój telefon stanie się cyfrowym kluczem. Jeśli rower nie wykryje Twojego telefonu przez Bluetooth, wspomaganie silnika pozostanie wyłączone
  • Śledzenie tras – odległość, czas, trasa i tryb są rejestrowane automatycznie
  • Synchronizacja z aplikacją Strava lub Apple Health
  • Zgłoszenie kradzieży – w razie kradzieży rower można natychmiast zgłosić w całym ekosystemie Bosch
  • Uchwyt Quad-Lock jest częścią każdego modelu RHeO 2 i 3, zamontowany bezpośrednio na mostku – telefon masz zawsze pod ręką, bezpiecznie zamocowany

RHeO 2 czy RHeO 3? Jak wybrać odpowiedni model

Seria RHeO oferuje cztery warianty w dwóch poziomach wyposażenia i dwóch typach ram:

RHeO 2 – Lżejszy model z podstawowym wyposażeniem i zintegrowanymi światłami. Idealny wybór, jeśli szukasz jak najlżejszego roweru, a pozostałe elementy wyposażenia chcesz ewentualnie doposażyć samodzielnie.

RHeO 2 ST – Takie samo wyposażenie jak w modelu RHeO 2, ale z ramą typu mid-step – obniżony punkt wsiadania ułatwia wsiadanie i jest odpowiedni dla każdego, kto preferuje wygodniejsze wsiadanie (na przykład podczas jazdy w spódnicy lub przy ograniczonej sprawności ruchowej).

RHeO 3 – W pełni wyposażony model ze stojakiem, błotnikami, bagażnikiem, światłami i sztycą regulowaną na wysokość (dropper seatpost). Wystarczy go wziąć takim, jaki jest, i nie musisz się o nic martwić.

RHeO 3 ST – To samo co RHeO 3, ale ponownie z ramą typu mid-step zapewniającą wygodniejsze wsiadanie.

RHeO 2 czy RHeO 3? Jak wybrać odpowiedni model
RHeO 2 czy RHeO 3? Jak wybrać odpowiedni model
Gwarancja, która mówi sama za siebie
Gwarancja, która mówi sama za siebie

Gwarancja, która mówi sama za siebie

Whyte od dawna stawia na jakość swoich rowerów. Po zarejestrowaniu roweru w ciągu 28 dni od zakupu otrzymujesz:

  • Dożywotnią gwarancję na ramę dla pierwotnego właściciela
  • Dwuletnią gwarancję na system Bosch (w modelach RHeO 2 i 3)
  • Roczną gwarancję na komponenty

To zobowiązanie, którego nie znajdziesz w przypadku tańszych rowerów elektrycznych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące Whyte RHeO

Czym jest rower Whyte RHeO? RHeO to miejski i trekkingowy rower elektryczny (ebike) z kategorii eCity. Został zaprojektowany z myślą o codziennej jeździe po mieście, a także o dłuższych wycieczkach po utwardzonych drogach.

Jaki silnik napędza Whyte RHeO? Wszystkie modele RHeO 2 i 3 są wyposażone w silnik Bosch Hub Line, umieszczony w piaście tylnego koła. Oferuje on moc do 400 W i moment obrotowy 45 Nm w czterech trybach wspomagania.

Jak daleko można przejechać na jednym ładowaniu roweru Whyte RHeO? Zasięg wynosi od 33 do 72 km w zależności od wybranego trybu wspomagania, masy rowerzysty, ukształtowania terenu i pogody. Bardziej dokładne oszacowanie dla konkretnych warunków zapewnia kalkulator zasięgu dostępny na stronie internetowej firmy Bosch.

Jak długo trwa ładowanie akumulatora? Akumulator o pojemności 360 Wh ładuje się od zera w około 3,5 godziny.

Czy RHeO jest odpowiedni dla całkowicie początkujących? Tak. Geometria ramy i dobór komponentów zostały celowo zaprojektowane tak, aby rower był stabilny, łatwy w prowadzeniu i zapewniał pewność jazdy nawet tym, którzy wsiadają na rower po latach lub po raz pierwszy.

Jaka jest różnica między modelami RHeO 2 a RHeO 3? RHeO 3 to w pełni wyposażony model z podpórką, błotnikami, bagażnikiem i sztycą z regulacją wysokości. RHeO 2 jest lżejszy i ma bardziej podstawowe wyposażenie – błotniki i bagażnik można dokupić jako akcesoria.

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące Whyte RHeO
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące Whyte RHeO

Co oznacza skrót ST w nazwie modelu? ST oznacza wersję z ramą typu mid-step – rama ma obniżone przejście górnej rury, co ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy preferują wygodniejsze wsiadanie.

Czy można zwiększyć zasięg roweru RHeO? Tak. Firma Bosch oferuje dodatkowy akumulator PowerMore o pojemności 250 Wh, który można podłączyć w ciągu kilku sekund i który wydłuża zasięg o około 60%.

Czy rower RHeO nadaje się do całorocznej jazdy w każdych warunkach pogodowych? Tak. Rower został przetestowany w rzeczywistych warunkach, w tym podczas deszczu i w błocie. Zintegrowane światła są częścią standardowego wyposażenia, model RHeO 3 ma błotniki w standardzie, a dla modelu RHeO 2 są one dostępne jako akcesoria.

Jak działa zabezpieczenie eBike Lock? Dzięki aplikacji Bosch eBike Flow Twój telefon staje się cyfrowym kluczem. Jeśli po włączeniu rower nie wykryje Twojego telefonu przez Bluetooth, wspomaganie silnika pozostanie wyłączone. Jest to dodatkowa warstwa zabezpieczenia – fizyczna blokada roweru jest nadal niezbędna.

Jaka jest gwarancja na Whyte RHeO? Po zarejestrowaniu roweru w ciągu 28 dni od zakupu otrzymujesz dożywotnią gwarancję na ramę, dwuletnią gwarancję na system Bosch oraz roczną gwarancję na pozostałe komponenty.

Rok: 2026
Marki: Whyte (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 03.11.2026 09:43

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