Fizik Lyra: nowe, niedrogie buty szosowe
Minimalistyczny. Efektywny.
Fizik Lyra to wszechstronny but szosowy łączący osiągi z trwałym komfortem. Nowoczesny ergonomiczny kształt i bardziej zaokrąglony nosek zapewniają naturalne, wspierające dopasowanie – idealne do jazdy wytrzymałościowej i codziennych treningów. Cholewka z siateczki technicznej maksymalizuje wentylację i podkreśla czystą, minimalistyczną estetykę – elegancka sylwetka podkreślająca zastosowanie. Design i konstrukcja czerpią inspirację z naszych najwyższych modeli, przenosząc ich DNA do tego dopracowanego i wszechstronnego modelu.
Nowy, naturalny kształt
W ciągu ostatnich kilku lat geometria rowerów i pozycja kolarzy znacznie się zmieniły. Punkty kontaktu kolarza z rowerem musiały się odpowiednio dostosować. Lyra odpowiada na tę zmianę zaktualizowanym anatomicznym kształtem – z prostszą osią i zredukowanym spadkiem pięta-palce, który podczas pedałowania daje bardziej naturalne odczucia. Poszerzona część przednia daje stopie więcej miejsca i pozwala jej w pełni się rozluźnić. Efektem jest ergonomiczne dopasowanie, które docenisz szczególnie podczas intensywnych fragmentów i na wymagających podjazdach.
Poczucie efektywnego pedałowania
Fizik Lyra jest zaprojektowana z myślą o efektywności. Kompozytowa podeszwa z włóknem szklanym oferuje wysoką sztywność dla mocnego i reaktywnego pedałowania. Zredukowany spadek pięta-palce wspiera bardziej naturalną pozycję stopy, poprawiając zarówno komfort, jak i podparcie. Strategicznie rozmieszczone otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza i utrzymują stopy w chłodzie. Efektem jest wyważona platforma, która maksymalizuje przenoszenie mocy bez poświęcania komfortu.
Wyścigowe dopasowanie, całodzienny komfort
Lyra jest wyposażona w system Dual-Dial Li2 BOA® Fit System, który umożliwia niezależną regulację w okolicach podbicia i środkowej części stopy – dopasowanie skrojone na miarę. Miękka, przewiewna cholewka zapewnia przepływ powietrza przez całą stopę, a strategicznie rozmieszczone strefy laminowanego PU wokół zapięcia i części przyśrodkowej dodają niezbędnej struktury i podparcia. Efektem jest stabilne i pewne odczucie podczas całodniowych wyjazdów szosowych.
Najważniejsze informacje
- R4 Fiber Composite Outsole – wysoka sztywność podeszwy dla efektywnego i komfortowego przenoszenia mocy.
- Szybkie i precyzyjne zapięcie – podbicie i środek stopy regulowane niezależnie dzięki systemowi Dual-Dial Li2 BOA® Fit System.
- Breathe Easy, Ride Strong – miękka, przewiewna cholewka ze strefami laminowanymi dla podparcia i długotrwałego komfortu.
Specyfikacja techniczna
- Waga: 259g
- Dopasowanie: regular
- Materiał cholewki: siateczka techniczna – miękka i przewiewna cholewka dla długotrwałego komfortu
- Regulacja bloku: NIE
- Materiał podeszwy: Fiber Composite
- Sztywność podeszwy: 8
- Typ podeszwy: bloki szosowe
- Zapięcie: podwójne BOA li2
- Rozmiary: 36–48 (37 do 47 również w połówkach)
- Przeznaczenie: kolarstwo szosowe.