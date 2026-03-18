Fizik Lyra: nowe, niedrogie buty szosowe
18.03.2026

Wszechstronne buty na każde warunki, zaprojektowane zarówno do codziennych treningów, jak na zawody. Ergonomiczny kształt, przewiewna i dopasowana cholewka, łatwy w regulacji podwójny system zapięcia BOA® oraz sztywna, reaktywna podeszwa, która natychmiast przekazuje moc na pedały.

Fizik Lyra to wszechstronny but szosowy, który łączy efektywność z komfortem na długich dystansach. Ma nowoczesny, ergonomiczny kształt z nieco szerszym noskiem, cholewkę z siateczki technicznej – jednocześnie przewiewną i wytrzymałą. Wzmocniona kompozytowa podeszwa zapewnia efektywne przenoszenie mocy, a podwójny system Li2 BOA® Fit System umożliwia indywidualną regulację dla optymalnego podparcia stopy.

Minimalistyczny. Efektywny.

Fizik Lyra to wszechstronny but szosowy łączący osiągi z trwałym komfortem. Nowoczesny ergonomiczny kształt i bardziej zaokrąglony nosek zapewniają naturalne, wspierające dopasowanie – idealne do jazdy wytrzymałościowej i codziennych treningów. Cholewka z siateczki technicznej maksymalizuje wentylację i podkreśla czystą, minimalistyczną estetykę – elegancka sylwetka podkreślająca zastosowanie. Design i konstrukcja czerpią inspirację z naszych najwyższych modeli, przenosząc ich DNA do tego dopracowanego i wszechstronnego modelu.

Nowy, naturalny kształt
W ciągu ostatnich kilku lat geometria rowerów i pozycja kolarzy znacznie się zmieniły. Punkty kontaktu kolarza z rowerem musiały się odpowiednio dostosować. Lyra odpowiada na tę zmianę zaktualizowanym anatomicznym kształtem – z prostszą osią i zredukowanym spadkiem pięta-palce, który podczas pedałowania daje bardziej naturalne odczucia. Poszerzona część przednia daje stopie więcej miejsca i pozwala jej w pełni się rozluźnić. Efektem jest ergonomiczne dopasowanie, które docenisz szczególnie podczas intensywnych fragmentów i na wymagających podjazdach.

Poczucie efektywnego pedałowania

Fizik Lyra jest zaprojektowana z myślą o efektywności. Kompozytowa podeszwa z włóknem szklanym oferuje wysoką sztywność dla mocnego i reaktywnego pedałowania. Zredukowany spadek pięta-palce wspiera bardziej naturalną pozycję stopy, poprawiając zarówno komfort, jak i podparcie. Strategicznie rozmieszczone otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza i utrzymują stopy w chłodzie. Efektem jest wyważona platforma, która maksymalizuje przenoszenie mocy bez poświęcania komfortu.

Wyścigowe dopasowanie, całodzienny komfort
Lyra jest wyposażona w system Dual-Dial Li2 BOA® Fit System, który umożliwia niezależną regulację w okolicach podbicia i środkowej części stopy – dopasowanie skrojone na miarę. Miękka, przewiewna cholewka zapewnia przepływ powietrza przez całą stopę, a strategicznie rozmieszczone strefy laminowanego PU wokół zapięcia i części przyśrodkowej dodają niezbędnej struktury i podparcia. Efektem jest stabilne i pewne odczucie podczas całodniowych wyjazdów szosowych.

Najważniejsze informacje

  • R4 Fiber Composite Outsole – wysoka sztywność podeszwy dla efektywnego i komfortowego przenoszenia mocy.
  • Szybkie i precyzyjne zapięcie – podbicie i środek stopy regulowane niezależnie dzięki systemowi Dual-Dial Li2 BOA® Fit System.
  • Breathe Easy, Ride Strong – miękka, przewiewna cholewka ze strefami laminowanymi dla podparcia i długotrwałego komfortu.

Specyfikacja techniczna

  • Waga: 259g
  • Dopasowanie: regular
  • Materiał cholewki: siateczka techniczna – miękka i przewiewna cholewka dla długotrwałego komfortu
  • Regulacja bloku: NIE
  • Materiał podeszwy: Fiber Composite
  • Sztywność podeszwy: 8
  • Typ podeszwy: bloki szosowe
  • Zapięcie: podwójne BOA li2
  • Rozmiary: 36–48 (37 do 47 również w połówkach)
  • Przeznaczenie: kolarstwo szosowe.
Rok: 2026
Marki: fi'zi:k (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 18.03.2026 16:16

