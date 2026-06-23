Zainspirowany wyznaczającym standardy kaskiem full face Stage, model Stage Stunt dzieli z nim to samo DNA, oferując najnowocześniejsze technologie w zakresie bezpieczeństwa i parametrów. Jego lekka skorupa z poliwęglanu wzmocniona włóknem, została połączona z pianką EPS o dwóch gęstościach, która amortyzuje uderzenia zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach.

Zaprojektowany z myślą o dopasowaniu i komforcie użytkownika, kask Stage Stunt posiada dwie wkładki tylne z materiału Drilex®, regulowane w trzech pozycjach w górę i w dół, trzypozycyjny daszek kompatybilny z goglami oraz magnetyczną klamrę Fidlock® zapewniającą szybkie i bezpieczne zapięcie.

Przy wadze zaledwie 550g Stage Stunt jest najlżejszym kaskiem w swojej klasie — dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na trasie przed sobą.