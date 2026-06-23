W odpowiedzi na liczne prośby powraca kultowy kask 3/4 marki Troy Lee Designs — przeprojektowany z myślą o nowym pokoleniu zawodników enduro i E-MTB. Zupełnie nowy model Stage Stunt zapewnia idealne połączenie wentylacji, ochrony i komfortu, dzięki czemu jest to idealny kask bez szczęki na całodniowe wyprawy i odcinki specjalne na zawodach.
TLD Stage Stunt - nowy kask do grawitacji
Po latach oczekiwania fani jazdy grawitacyjnej i marki Troy Lee Designs wreszcie się doczekali. Na rynek powrócił legendarny kask typu 3/4, który łączy w sobie ochronę głowy zapewnianą przez kask integralny oraz wygodę i wentylację charakterystyczną dla „małego” kasku. Nazywa się Stage Stunt. Co oferuje?
Zainspirowany wyznaczającym standardy kaskiem full face Stage, model Stage Stunt dzieli z nim to samo DNA, oferując najnowocześniejsze technologie w zakresie bezpieczeństwa i parametrów. Jego lekka skorupa z poliwęglanu wzmocniona włóknem, została połączona z pianką EPS o dwóch gęstościach, która amortyzuje uderzenia zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach.
Zaprojektowany z myślą o dopasowaniu i komforcie użytkownika, kask Stage Stunt posiada dwie wkładki tylne z materiału Drilex®, regulowane w trzech pozycjach w górę i w dół, trzypozycyjny daszek kompatybilny z goglami oraz magnetyczną klamrę Fidlock® zapewniającą szybkie i bezpieczne zapięcie.
Przy wadze zaledwie 550g Stage Stunt jest najlżejszym kaskiem w swojej klasie — dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na trasie przed sobą.
Funkcje
- Skorupa i daszek z wytrzymałego poliwęglanu
- Nowy system ochrony przed urazami obrotowymi Mips® Integra Fuse
- 9 otworów wlotowych i 13 wylotowych zapewniających maksymalny przepływ powietrza
- Nowa klamra magnetyczna Fidlock® umożliwiająca łatwą obsługę jedną ręką
- Regulowany daszek zapewniający indywidualne dopasowanie
- 2 wkładki tylne na kark z materiału Drillex z regulacją w górę i w dół w 3 pozycjach
- Daszek z 3-stopniową regulacją oraz miejscem na gogle i okulary
- Ulepszone otwory wentylacyjne na czole
- Certyfikowany zgodnie z normami CPSC 1203 / CE EN1078 / ASTM F2032 / AS-NZS 2063 / NTA8776.