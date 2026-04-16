Ferox, Lyra i Kyros - nowości Fizik na 2026
Ferox, Lyra i Kyros - nowości Fizik na 2026

Ferox, Lyra i Kyros - nowości Fizik na 2026

16.04.2026

Tej wiosny włoski producent butów rowerowych, siodełek, owijek oraz — od niedawna — kasków, wypuścił sporo nowych produktów zarówno dla kolarzy szosowych, gravelowych, jak i zawodników XC. O czym będzie się mówić w peletonie w tym roku?

Buty Fizik Ferox 2 do MTB i na gravela

Lekkie i mocne buty do wyścigów w terenie powracają z odświeżonym, anatomicznym kształtem dla większego komfortu i jeszcze większej przewagi nad konkurencją. Oto Ferox 2 Carbon. Stworzone do szybkich
wyścigów gravelowych i XC MTB, Ferox 2 łączą oddychające materiały z otulającą stopę konstrukcją wewnętrzną, zapewniając dopasowanie bez punktów ucisku – a wszystko to dopełnia lekka karbonowa podeszwa, która
przekazuje moc bezpośrednio na pedały.

Innowacyjna Cholewka

Lekka cholewka laminowana PU z wyraźnymi strefami funkcyjnymi, połączona z otulającą stopę konstrukcją wewnętrzną, zapewnia wyczynowe dopasowanie przy zwiększonej ochronie i oddychalności.

Anatomiczny Kształt

Zredukowany drop pięta-palce zapewnia większą stabilność stopy dla poprawy wydajności pedałowania, podczas
gdy poszerzona przednia część buta zwiększa ogólny komfort.

Podeszwa X1 Carbon

Przeprojektowana w pełni karbonowa podeszwa, wysoce sztywna i lekka, zoptymalizowana pod
kątem transferu mocy na pedały i doskonałej trakcji podczas chodzenia.

Buty Fizik Ferox 2 do MTB i na gravela
Buty Fizik Ferox 2 do MTB i na gravela
Kask Fizik Kyros
Kask Fizik Kyros

Kask Fizik Kyros

Kyros to wszechstronny dodatek do rosnącej kolekcji kasków Fizik. Równoważąc świetne parametry z wszechstronnym komfortem i ochroną, Kyros jest idealny na wyprawy szosowe, gravelowe i cross-country MTB. Szeroka wentylacja z odprowadzaniem powietrza pomaga zachować chłód głowy w gorących warunkach, a system MIPS Evolve Core dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Kask jest kompatybilny ze zintegrowanym światłem tylnym lub odblaskiem Fizik.

Wszechstronna ochrona

Wentylowana i komfortowa ochrona do jazdy szosowej, gravelowej i XC.

System MIPS Evolve Core

Zintegrowana warstwa bezpieczeństwa rozprasza siły rotacyjne podczas wypadków, oferując zaawansowaną ochronę.

Regulowany system dopasowania

Mikrometryczne pokrętło i regulacja obwodu zapewniają spersonalizowane, bezpieczne dopasowanie do każdego kształtu głowy.

Buty szosowe Fizik Lyra

Lyra to wszechstronny but szosowy, który równoważy efektywność z komfortem na długich dystansach. Zaprojektowany z nowoczesnym, ergonomicznym kształtem i nieco szerszą przednią częścią, Lyra posiada cholewkę z technicznej siateczki, która jest zarówno oddychająca, jak i wytrzymała. Podeszwa wzmocniona włóknem zapewnia efektywny transfer mocy, a system dopasowania Dual-Dial Li2 BOA® pozwala na indywidualną regulację dla pełnego wsparcia stopy.

Kompozytowa Podeszwa R4

Wysoka sztywność dla wydajnego i komfortowego transferu mocy.

Szybkie i precyzyjne dopasowanie

Podbicie i śródstopie są regulowane oddzielnie, co pozwala na spersonalizowane dopasowanie dzięki systemowi Dual-Dial Li2 BOA® Fit System.

Odpowiednia wentylacja dla mocnej jazdy

Miękka, oddychająca cholewka ze strefami laminowanymi PU zapewnia wsparcie i długotrwały komfort.

Buty szosowe Fizik Lyra
Buty szosowe Fizik Lyra

Rok: 2026
Marki: fi'zi:k (sprzedawców)
Zaktualizowano: 16.04.2026 17:24

Podobne artykuły

Cannondale Bad Habit - na cały dzień dobrej jazdy
Cannondale Bad Habit - na cały dzień dobrej jazdy

Rower enduro, który nie pyta o pozwolenie. Całkiem nowy Cannondale Bad Habit wyrasta z wyścigowo sprawdzonego DNA, ukształtowanego przez zawodników i przekutego we w pełni karbonową maszynę all-mountain ze skokiem 160/155mm. Kinematyka Proportional Response™, koła mullet, schowek StashPort, kompatybilność z damperami sprężynowymi i powietrznymi – oraz osobiste potwierdzenie od Elli Conolly, zdobywczyni Pucharu Świata Enduro 2025. Bad Habit to nie rower dla każdego. To rower dla Ciebie.

07.04.2026Przeczytaj całość
Nowa kolekcja widelców i damperów RockShox
Nowa kolekcja widelców i damperów RockShox

Nowa trailowa linia RockShox to nie „hype” — to trzymanie linii na trasie, niezmęczone ręce i pełna kontrola, kiedy robi się szybko i nierówno. Lyrik i ZEB dostają przewidywalną, liniową pracę z LinearXL, cichy tłumik Charger 3.2 oraz rozwiązania, które czuć na trasie: ButterCups i Adjustable Bottom Out. Co dokładnie zmieniono, dla kogo jest który widelec i jak ustawić go pod swój styl jazdy? Zapraszamy do artykułu.

07.04.2026Przeczytaj całość
SRAM Eagle S-Series
SRAM Eagle S-Series

SRAM porządkuje świat Eagle i upraszcza ofertę do Eagle S‑Series, w obrębie której teraz będzie można wybrać spośród trzech linii komponentów — S100, S200 i S500: od mechanicznej podstawowej, aż po bezprzewodową AXS, co ma ułatwić wybór przy upgrade’ach i serwisie. Co dokładnie się zmienia, dla kogo jest każda linia i na co zwrócić uwagę w kwestii kompatybilności?

07.04.2026Przeczytaj całość
Fizik Kyros - topowy kask w przystępnej wersji
Fizik Kyros - topowy kask w przystępnej wersji

Kyros to wszechstronny i świetnie wentylowany kask do jazdy szosowej, gravelowej oraz XC. Łączy doskonałe parametry z komfortem na co dzień, a wyposażono go w system MIPS Evolve Core oraz w pełni regulowany system dopasowania, żeby ochrona była w pełni spersonalizowana.

02.04.2026Przeczytaj całość
Fizik Lyra: nowe, niedrogie buty szosowe
Fizik Lyra: nowe, niedrogie buty szosowe

Wszechstronne buty na każde warunki, zaprojektowane zarówno do codziennych treningów, jak na zawody. Ergonomiczny kształt, przewiewna i dopasowana cholewka, łatwy w regulacji podwójny system zapięcia BOA® oraz sztywna, reaktywna podeszwa, która natychmiast przekazuje moc na pedały.

18.03.2026Przeczytaj całość
Cannondale CAAD14: Aluminiowa legenda powraca
Cannondale CAAD14: Aluminiowa legenda powraca

Jeśli wiesz, to wiesz. A jeśli wiesz – to jest właśnie dla ciebie. CAAD14 jest tutaj. Najnowsza ewolucja aluminiowej rewolucji, którą zapoczątkowaliśmy w 1983 roku, powraca, by odzyskać tron i przywrócić dreszcz emocji prawdziwego, wysokowydajnego aluminiowego roweru szosowego.

10.03.2026Przeczytaj całość