Buty Fizik Ferox 2 do MTB i na gravela
Lekkie i mocne buty do wyścigów w terenie powracają z odświeżonym, anatomicznym kształtem dla większego komfortu i jeszcze większej przewagi nad konkurencją. Oto Ferox 2 Carbon. Stworzone do szybkich
wyścigów gravelowych i XC MTB, Ferox 2 łączą oddychające materiały z otulającą stopę konstrukcją wewnętrzną, zapewniając dopasowanie bez punktów ucisku – a wszystko to dopełnia lekka karbonowa podeszwa, która
przekazuje moc bezpośrednio na pedały.
Innowacyjna Cholewka
Lekka cholewka laminowana PU z wyraźnymi strefami funkcyjnymi, połączona z otulającą stopę konstrukcją wewnętrzną, zapewnia wyczynowe dopasowanie przy zwiększonej ochronie i oddychalności.
Anatomiczny Kształt
Zredukowany drop pięta-palce zapewnia większą stabilność stopy dla poprawy wydajności pedałowania, podczas
gdy poszerzona przednia część buta zwiększa ogólny komfort.
Podeszwa X1 Carbon
Przeprojektowana w pełni karbonowa podeszwa, wysoce sztywna i lekka, zoptymalizowana pod
kątem transferu mocy na pedały i doskonałej trakcji podczas chodzenia.
Kask Fizik Kyros
Kyros to wszechstronny dodatek do rosnącej kolekcji kasków Fizik. Równoważąc świetne parametry z wszechstronnym komfortem i ochroną, Kyros jest idealny na wyprawy szosowe, gravelowe i cross-country MTB. Szeroka wentylacja z odprowadzaniem powietrza pomaga zachować chłód głowy w gorących warunkach, a system MIPS Evolve Core dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Kask jest kompatybilny ze zintegrowanym światłem tylnym lub odblaskiem Fizik.
Wszechstronna ochrona
Wentylowana i komfortowa ochrona do jazdy szosowej, gravelowej i XC.
System MIPS Evolve Core
Zintegrowana warstwa bezpieczeństwa rozprasza siły rotacyjne podczas wypadków, oferując zaawansowaną ochronę.
Regulowany system dopasowania
Mikrometryczne pokrętło i regulacja obwodu zapewniają spersonalizowane, bezpieczne dopasowanie do każdego kształtu głowy.
Buty szosowe Fizik Lyra
Lyra to wszechstronny but szosowy, który równoważy efektywność z komfortem na długich dystansach. Zaprojektowany z nowoczesnym, ergonomicznym kształtem i nieco szerszą przednią częścią, Lyra posiada cholewkę z technicznej siateczki, która jest zarówno oddychająca, jak i wytrzymała. Podeszwa wzmocniona włóknem zapewnia efektywny transfer mocy, a system dopasowania Dual-Dial Li2 BOA® pozwala na indywidualną regulację dla pełnego wsparcia stopy.
Kompozytowa Podeszwa R4
Wysoka sztywność dla wydajnego i komfortowego transferu mocy.
Szybkie i precyzyjne dopasowanie
Podbicie i śródstopie są regulowane oddzielnie, co pozwala na spersonalizowane dopasowanie dzięki systemowi Dual-Dial Li2 BOA® Fit System.
Odpowiednia wentylacja dla mocnej jazdy
Miękka, oddychająca cholewka ze strefami laminowanymi PU zapewnia wsparcie i długotrwały komfort.