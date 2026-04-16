Lekkie i mocne buty do wyścigów w terenie powracają z odświeżonym, anatomicznym kształtem dla większego komfortu i jeszcze większej przewagi nad konkurencją. Oto Ferox 2 Carbon. Stworzone do szybkich

wyścigów gravelowych i XC MTB, Ferox 2 łączą oddychające materiały z otulającą stopę konstrukcją wewnętrzną, zapewniając dopasowanie bez punktów ucisku – a wszystko to dopełnia lekka karbonowa podeszwa, która

przekazuje moc bezpośrednio na pedały.

Innowacyjna Cholewka

Lekka cholewka laminowana PU z wyraźnymi strefami funkcyjnymi, połączona z otulającą stopę konstrukcją wewnętrzną, zapewnia wyczynowe dopasowanie przy zwiększonej ochronie i oddychalności.

Anatomiczny Kształt

Zredukowany drop pięta-palce zapewnia większą stabilność stopy dla poprawy wydajności pedałowania, podczas

gdy poszerzona przednia część buta zwiększa ogólny komfort.

Podeszwa X1 Carbon

Przeprojektowana w pełni karbonowa podeszwa, wysoce sztywna i lekka, zoptymalizowana pod

kątem transferu mocy na pedały i doskonałej trakcji podczas chodzenia.