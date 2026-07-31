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Hledáš kolo, které tě nepustí z trailu ani za deště, drží linii v rozbitém rock gardenu a přitom tě nezruinuje? Pak se pořádně podívej na Whyte Bikes – britskou značku, která od roku 1999 dělá z každého výjezdu zážitek, na který se nezapomíná. Rok 2026 přinesl kompletní přerod nabídky – tři zbrusu nové platformy, které posouvají laťku výkonu i hodnoty.
Merrell přichází s modelem, který se nesnaží dělat kompromisy. Merrell SpeedARC Peak, představuje technologicky nejvyspělejší běžeckou botu této značky. Novinka je určená především běžcům, kteří chtějí na trailu zrychlit, závodit a útočit na osobní rekordy.
Pro vyznavače MTB a hlavně gravity disciplín si výrobce plášťů Maxxis připravil hned několik, které se dostanou na náš trh ve druhé polovině letošní sezony. Od nového pláště, přes novou směs, lepší ochranu bočnice až po bezdušový tmel. Co všechno budou novinky umět? Pojďte se začíst do článku.
Po letech čekání se příznivci gravity ježdění a značky Troy Lee Designs dočkali. Na trh se vrátila legendární 3/4 helma, která kombinuje ochranu hlavy integrální helmy a pohodlí a odvětrání "malé" helmy. Její jméno je Stage Stunt. A co nabízí?
V loňském roce přidal koncern SRAM do svého portfolia další značku, která výrazně zlepší jízdní projev vašeho kola, pokud se věnujete gravity disciplínám. Tou značkou byl italský O Chain. A Aspire Sports se stalo jediným distributorem produktů značky O Chain na všech trzích, kam dodává produkty koncernu SRAM. Více o tom, jak funguje O Chain se dozvíte dále v článku.
Italský výrobce treter, sedel, omotávek a od nedávné doby i helem během letošního jara vypustil do světa poměrně hodně novinek jak pro silničáře, tak i gravelisty a XC ridery. O čem se bude letos mluvit v pelotonu?
Enduro kolo, které neprosí o dovolení. Nový Cannondale Bad Habit se rodí z DNA závodních speciálů, vstřebává podněty od profíků a přetavuje je do all-mountain rippera s 160/155 mm zdvihem a mullet setupem. Proportional Response™ kinematika, StashPort úložiště, kompatibilita s proužinou a vzduchem – a potvrzení od samotné Elly Conolly, celkové vítězky Enduro World Cup 2025. Bad Habit není kolo pro každého. Je pro tebe.
Nová trailová řada RockShox není o hypu — je o tom, že kolo drží stopu, ruce neodcházejí a vy víte přesně, co se děje pod vámi. Lyrik a ZEB přinášejí lineární, čitelný chod LinearXL, tichý Charger 3.2 a vychytávky jako ButterCups a Adjustable Bottom Out, které se počítají až ve chvíli, kdy trail zrychlí a rozbije se. Co se změnilo, pro koho je která vidlice a jak z toho vytěžit maximum? Pojďte do článku.
SRAM přeskupuje svět Eagle do přehlednější podoby: Eagle S‑Series. Tři jasné řady S100, S200 a S500 pokrývají vše od odolného základu přes výkonnou mechaniku až po bezdrátové AXS — a hlavně zjednodušují výběr při upgradu i servisu. Co přesně se mění, pro koho je která řada a na co si dát pozor u kompatibility?
Fizik Kyros je všestranná, dostupná a skvěle odvětraná cyklistická helma pro silnici, gravel i XC ježdění. Kombinuje špičkový výkon s celodenním komfortem, je vybavena systémem MIPS Evolve Core a plně nastavitelným upínáním pro maximální přizpůsobení ochrany hlavy.
Všestranný parťák do každého počasí, navržený pro každodenní tréninky i závodní tempo. Ergonomický tvar, prodyšný a podpůrný svršek, snadno nastavitelné dvojité zapínání BOA® a tuhá podešev, která okamžitě přenáší každý watt do pedálů.
Ráno závodu má vždy zvláštní atmosféru. Město se teprve probouzí, na startu panuje nervózní ticho a v hlavě běžců se odehrává jediná myšlenka: dnes může padnout osobní rekord. Právě pro tyto chvíle vznikla nová generace závodní silniční obuvi – Saucony Endorphin Pro 5.
Pokud víte, tak víte. A pokud víte... tohle je pro vás. Cannondale CAAD14 je tady. Poslední evoluce hliníkové revoluce, kterou Cannondale zahájil v roce 1983, je tady, aby znovu získal trůn a přinesl zpět vzrušení ze špičkových silničních kol z hliníkové slitiny.
Brněnská firma Aspire Sports, distributor více než 20 světových značek v 9 zemích střední a východní Evropy, přidává do portfolia britskou značku Whyte Bikes. Od března 2026 se stává jejím exkluzivním distributorem pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Balkán a Pobaltí.
Od roku 1981 Troy Lee Designs stírá hranici mezi uměním a výkonem. Závody prověřené vybavení, designované sportovci a zdokonalované v reálném terénu – to je DNA téhle značky. A 2026 Bike Spring Collection? Další kapitola, která navazuje přesně tam, kde předchozí skončila.
SRAM se pustil do launche novinek pro sjezdaře ve velkém. K pohonu a brzdám přichází také nový BoXXer a Vivid Coil. Včem jsou nové a proč byste je měli chtít?
Vyšší rychlosti, větší skoky, větší rázy. To všechno vedlo k tomu, že bylo potřeba udělat na poli sjezdového pohonu malinkou revoluci. Nebo evoluci? Sram pouští do světa bezdrátovou sadu XX DH Transmission.
SRAM Maven jsou nejsilnější brzdy, které kdy ve SRAMu vyrobili. Díky možnostem nastavení a efektivnosti mají Maveny brutální sílou, kterou vás nechají využít za všech okolností. Tyto brzdy vám pomůžou v progresu a získání sebedůvěry v jakýchokoliv podmínkách. V čem tedy spočívá ten update?
Kultovní sedlo od fiziku se vrací s inovativními, lehkými materiály, aerodynamickým tvarem a plochým profilem – navrženo tak, aby zajistilo volnost pohybu a skvělou zpětnou vazbu v závodních podmínkách a aerodynamické pozici.
Vždycky nejrychlejší. To je legenda a odkaz modelu SuperSix EVO. Vždy to tak bylo. Vždy to tak bude. Je to směs efektivní aerodynamiky, nízké hmotnosti a až telepatického ovládání, které umožnily čtvrté generaci S6 EVO vyhrát vše - od Mistrovství světa, žlutého dresu na Tour, dresů pro nejlepší vrchaře, přes Paris-Roubaix a zlata v Paříži, až po spurty na cedulu na lokálních vyjížďkách. A nový SuperSix EVO Generace 5 to posouvá ještě dál.
Trailový běh je o soustředění. O rytmu dechu, jistotě kroku a důvěře v terén, který se pod nohama neustále mění. V duchu této filozofie představuje Merrell novinku Agility Peak 6 – trailovou botu pro všechny běžce. Je dostupná také v provedení s membránou GORE-TEX®. Agility Peak 6 dává běžcům to nejdůležitější: NOTHING BUT THE RUN.
MAKE ANY DAY FAST aneb udělej si každý den rychlejší. Saucony představilo novou běžeckou botu, kterou pojmenovalo Endorphin Azura. Tahle bota je ideální pro každodenní běhání. Jaké jsou její vlastnosti a v čem vyniká?
Naše ambasadorka Gabča Pastor si v loňském roce splnila jeden ze svých největších bikových snů a společně se svým manželem a kamarády vyrazila bikovat do mekky mountainbikingu, Kanady. Co všechno to obnáší a jaké má zážitky?
Italský výrobce sedel Fizik nespí a neustále inovuje. S příchodem nové sezony představuje hned trojici nových sedel z nejvyšší řady s názvem R1 Light Range. O jaká sedla se jedná a co je nového?
Americký koncern SRAM pracuje neustále na vývoji nových produktů. Aktuálně představuje novinky v řadách RED, Force a Rival pro stavby časovkářských a triatlonových kol. A je toho mnohem více.
Merrell a Saucony na cestě vzhůru – se silným zázemím Aspire Sports ve střední Evropě. Dvě ikonické značky, dva silné příběhy a jeden společný úspěch. Americká společnost Wolverine Worldwide, jeden z největších světových výrobců obuvi, získala titul Firma roku 2025 na 39. ročníku prestižních Footwear News Achievement Awards, často označovaných jako „obuvnické Oscary“. Ocenění je výsledkem úspěšné reorganizace firmy a dynamického růstu jejích klíčových značek – Saucony a Merrell.
Značka Mavic se rozhodla doplnit vstupní modely kol s označením S do programu Lifetime Warranty. Co to znamená?
Populární plášť především na suché a rychlé povrchy, Maxxis Dissector, se po letech dočkal své druhé generace. Jak moc se tato nová generace liší od předchozí? To se dočtete v našem článku.
Vánoce jsou za dveřmi a vy jistě přemýšlíte, jakým dárkem potěšit své blízké. Pokud mezi nimi máte vášnivého cyklistu, máme pro vás pár tipů na dárky pro cyklisty, které mu zaručeně udělají radost.
Když vznikne spojení Matěje Charváta, Cannondale Moterra LT a pořádné káry, která má v názvu RAM, je jistá jenom jedna věc. Bude to velká paráda.
Nově se stáváme oficiálním distributorem prémiových značek SRAM, Troy Lee Designs a Mavic pro Chorvatsko.
Jeden z nejlepších enduro jezdců v ČR, Matěj Charvát, se po skoro 20 letech vrací ke značce Troy Lee Designs. Kultovní helmy, oblečení i chrániče bude testovat jak na závodech, tak při volném ježdění. Přečtěte si, proč si znovu vybral právě Troy Lee Designs.
Karbonová gravel kola za super cenu? Mavic přichází s modelem Allroad S Carbon, který je díky své odolné konstrukci a širším ráfkům určen právě pro použití na gravel kolech a spojuje v sobě nízkou hmotnost, odolnost, moderní technologie a dostupnější cenu.
Pokud jste fandou značky SRAM a máte rádi limitované edice produktů, měli byste zpozornit. SRAM vypouští do světa sadu s názvem "1987 Collection". Co všechno je součástí sady, proč zrovna takový název a kolik jich bude? To se dozvíte v článku.
Běžecký podzim bude pořádně zajímavý – Saucony přichází s novou generací svých objemových bot. Čekají nás inovace v komfortu, stabilitě i dynamice, které mohou změnit váš každodenní trénink. Který model vás osloví nejvíc?
MAXXIS přichází s kompletně inovovanou řadou gravel plášťů, ve které kombinuje to nejlepší ze silniční a MTB technologie. Nová směs HYPR-X posouvá výkon ještě dál – nižší valivý odpor, vyšší přilnavost v zatáčkách a lepší odolnost.
Od sezony 2025 spojila Asociace profesionálních instruktorů a průvodců, která provozuje projekty Bajkové školy a Bajkové školky s jedním z největších distributorů cyklistického vybavení na českém území, firmou Aspire Sports z Jinačovic u Brna.
Spousta lidí se bála, že nová Moterra skončí jen u karbonové verze. Ale opak je pravdou. Od teď je dostupná i dostupnější verze s názvem Moterra Alloy. Už podle názvu je patrné, že je postavena na hliníkovém rámu. Co všechno nabízí? Čtěte dále.
Máte Cannondale Moterra Carbon a připadá vám, že by si váš motor Bosch CX zasloužil víc šťávy? Teď je ten správný čas! Bosch spustil aktualizaci, která z vašeho motoru vytáhne až 750 W a 100 Nm. Žádné kabely, žádný servis – stačí pár kliků v aplikaci a vaše kolo získá výkon, který jste doteď znali jen z top modelů. Jak na to a proč do toho jít? Čtěte dál.
RockShox přináší horké novinky pro XC sezónu 2025. Dvě nové vidlice posouvají hranice výkonu i lehkosti. Co všechno umí a pro koho jsou určené? To se dozvíš v našem článku!
Objevte novou kolekci obuvi Merrell 2025 – ideální kombinace inovativního designu, komfortu a odolnosti pro každou příležitost. Připraveni na dobrodružství v terénu i ve městě!
SRAM rozšířil řadu gravelových sad o více dostupnější modely. Dostupnější v porovnání se sadou RED. Co nový Force a Rival XPLR nabízí?
Dlouho jste si o něj říkali a konečně je tady. Nový SRAM Force mění totálně pravidla hry. V čem je jiný oproti předchozí generaci a vyplatí se přechod na něj?
SRAM dělal dlouho tajnosti. Ale konečně jsme se dočkali. Cenově dostupná silniční sada RIVAL, která je nabitá technologiemi vloni představeného REDu je konečně dostupná. Co všechno je její součástí a jaké má funkce?
Revoluční služba One-to-One od Fizik – sedlo na míru vytvořené pomocí pokročilého 3D tisku. Díky unikátnímu měření tlakových bodů během jízdy vzniká personalizované 3D sedlo, které zajišťuje maximální pohodlí a výkon přesně podle vašich potřeb. Seznamte se s budoucností cyklistiky – sedlo, které se přizpůsobí vám, ne vy jemu.
Po několika letech přichází Zipp s novými modely jejich silničních kol. Nové jsou také pláště a náboje od této značky. Co všechno můžete od novinek Zipp očekávat a na co se můžete těšit?
Chtěli byste zažít pocit, který denně zažívají jezdci World Tour teamu Movistar? Nyní můžete! Fizik právě představil nejnovější závodní tretry s názvem Vega Carbon. Jaké jsou a co nabízí?
Pokud nejste milovníkem lankového řazení, ale zároveň se vám nechtějí dávat peníze za novou elektronickou přehazovačku SRAM T-Type, je tu nově řešení. Jmenuje se SRAM GX Eagle Transmission Upgrade Kit. Jak to funguje?
Kolo, které dalo vzniknout kategorii Endurance silničních kol je tady již ve své šesté generaci! V čem je nový Cannondale Synapse výjímečný a proč byste měli zaměřit svůj pohled právě na něj?
Cannondale Scalpel a Cannondale SuperSix EVO. Dva modely kol, které představují absolutní špičku ve svojí třídě. Reálná závodní kola ve speciální barevné kombinaci a týmovém osazení, na kterých absolvovali svůj závod jezdci Alan Hatherly a Alberto Betiol. Vidět je můžete na živo na Prague Bike Fest, 26.-27.4.2025.