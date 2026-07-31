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Whyte Bikes: Britská trailová legenda
Whyte Bikes: Britská trailová legenda

Hledáš kolo, které tě nepustí z trailu ani za deště, drží linii v rozbitém rock gardenu a přitom tě nezruinuje? Pak se pořádně podívej na Whyte Bikes – britskou značku, která od roku 1999 dělá z každého výjezdu zážitek, na který se nezapomíná. Rok 2026 přinesl kompletní přerod nabídky – tři zbrusu nové platformy, které posouvají laťku výkonu i hodnoty.

31.07.2026Přečíst celý článek
Merrell SpeedARC Peak: novinka mezi závodními trailovými botami
Merrell SpeedARC Peak: novinka mezi závodními trailovými botami

Merrell přichází s modelem, který se nesnaží dělat kompromisy. Merrell SpeedARC Peak, představuje technologicky nejvyspělejší běžeckou botu této značky. Novinka je určená především běžcům, kteří chtějí na trailu zrychlit, závodit a útočit na osobní rekordy.

30.07.2026Přečíst celý článek
Maxxis 2026 – co je nové v DH a EN segmentu?
Maxxis 2026 – co je nové v DH a EN segmentu?

Pro vyznavače MTB a hlavně gravity disciplín si výrobce plášťů Maxxis připravil hned několik, které se dostanou na náš trh ve druhé polovině letošní sezony. Od nového pláště, přes novou směs, lepší ochranu bočnice až po bezdušový tmel. Co všechno budou novinky umět? Pojďte se začíst do článku.

29.07.2026Přečíst celý článek
TLD Stage Stunt - nová helma pro gravity ježdění
TLD Stage Stunt - nová helma pro gravity ježdění

Po letech čekání se příznivci gravity ježdění a značky Troy Lee Designs dočkali. Na trh se vrátila legendární 3/4 helma, která kombinuje ochranu hlavy integrální helmy a pohodlí a odvětrání "malé" helmy. Její jméno je Stage Stunt. A co nabízí? 

23.06.2026Přečíst celý článek
Ochain: méně kopanců do pedálů, více kontroly na trailu
Ochain: méně kopanců do pedálů, více kontroly na trailu

V loňském roce přidal koncern SRAM do svého portfolia další značku, která výrazně zlepší jízdní projev vašeho kola, pokud se věnujete gravity disciplínám. Tou značkou byl italský O Chain. A Aspire Sports se stalo jediným distributorem produktů značky O Chain na všech trzích, kam dodává produkty koncernu SRAM. Více o tom, jak funguje O Chain se dozvíte dále v článku.

28.04.2026Přečíst celý článek
Ferox, Lyra a Kyros - Novinky Fizik 2026
Ferox, Lyra a Kyros - Novinky Fizik 2026

Italský výrobce treter, sedel, omotávek a od nedávné doby i helem během letošního jara vypustil do světa poměrně hodně novinek jak pro silničáře, tak i gravelisty a XC ridery. O čem se bude letos mluvit v pelotonu?

16.04.2026Přečíst celý článek
Cannondale Bad Habit - parťák na celodenní zábavu
Cannondale Bad Habit - parťák na celodenní zábavu

Enduro kolo, které neprosí o dovolení. Nový Cannondale Bad Habit se rodí z DNA závodních speciálů, vstřebává podněty od profíků a přetavuje je do all-mountain rippera s 160/155 mm zdvihem a mullet setupem. Proportional Response™ kinematika, StashPort úložiště, kompatibilita s proužinou a vzduchem – a potvrzení od samotné Elly Conolly, celkové vítězky Enduro World Cup 2025. Bad Habit není kolo pro každého. Je pro tebe.

07.04.2026Přečíst celý článek
Nová trailová řada vidlic a tlumičů RockShox
Nová trailová řada vidlic a tlumičů RockShox

Nová trailová řada RockShox není o hypu — je o tom, že kolo drží stopu, ruce neodcházejí a vy víte přesně, co se děje pod vámi. Lyrik a ZEB přinášejí lineární, čitelný chod LinearXL, tichý Charger 3.2 a vychytávky jako ButterCups a Adjustable Bottom Out, které se počítají až ve chvíli, kdy trail zrychlí a rozbije se. Co se změnilo, pro koho je která vidlice a jak z toho vytěžit maximum? Pojďte do článku.

07.04.2026Přečíst celý článek
SRAM Eagle S-Series
SRAM Eagle S-Series

SRAM přeskupuje svět Eagle do přehlednější podoby: Eagle S‑Series. Tři jasné řady S100, S200 a S500 pokrývají vše od odolného základu přes výkonnou mechaniku až po bezdrátové AXS — a hlavně zjednodušují výběr při upgradu i servisu. Co přesně se mění, pro koho je která řada a na co si dát pozor u kompatibility?

07.04.2026Přečíst celý článek
Fizik Kyros - špičková helma v dostupném provedení
Fizik Kyros - špičková helma v dostupném provedení

Fizik Kyros je všestranná, dostupná a skvěle odvětraná cyklistická helma pro silnici, gravel i XC ježdění. Kombinuje špičkový výkon s celodenním komfortem, je vybavena systémem MIPS Evolve Core a plně nastavitelným upínáním pro maximální přizpůsobení ochrany hlavy.

02.04.2026Přečíst celý článek
Fizik Lyra: Nové dostupné silniční tretry
Fizik Lyra: Nové dostupné silniční tretry

Všestranný parťák do každého počasí, navržený pro každodenní tréninky i závodní tempo. Ergonomický tvar, prodyšný a podpůrný svršek, snadno nastavitelné dvojité zapínání BOA® a tuhá podešev, která okamžitě přenáší každý watt do pedálů.

18.03.2026Přečíst celý článek
Saucony Endorphin Pro 5: Když přijde den závodu, je čas být rychlý
Saucony Endorphin Pro 5: Když přijde den závodu, je čas být rychlý

Ráno závodu má vždy zvláštní atmosféru. Město se teprve probouzí, na startu panuje nervózní ticho a v hlavě běžců se odehrává jediná myšlenka: dnes může padnout osobní rekord. Právě pro tyto chvíle vznikla nová generace závodní silniční obuvi – Saucony Endorphin Pro 5.

16.03.2026Přečíst celý článek
Cannondale CAAD14: Hliníková legenda je zpět
Cannondale CAAD14: Hliníková legenda je zpět

Pokud víte, tak víte. A pokud víte... tohle je pro vás. Cannondale CAAD14 je tady. Poslední evoluce hliníkové revoluce, kterou Cannondale zahájil v roce 1983, je tady, aby znovu získal trůn a přinesl zpět vzrušení ze špičkových silničních kol z hliníkové slitiny.

10.03.2026Přečíst celý článek
Aspire Sports distributorem značky Whyte Bikes pro všechna svá teritoria
Aspire Sports distributorem značky Whyte Bikes pro všechna svá teritoria

Brněnská firma Aspire Sports, distributor více než 20 světových značek v 9 zemích střední a východní Evropy, přidává do portfolia britskou značku Whyte Bikes. Od března 2026 se stává jejím exkluzivním distributorem pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Balkán a Pobaltí.

03.03.2026Přečíst celý článek
Troy Lee Designs Spring Summer Kolekce 2026 - novinky u bikové legendy
Troy Lee Designs Spring Summer Kolekce 2026 - novinky u bikové legendy

Od roku 1981 Troy Lee Designs stírá hranici mezi uměním a výkonem. Závody prověřené vybavení, designované sportovci a zdokonalované v reálném terénu – to je DNA téhle značky. A 2026 Bike Spring Collection? Další kapitola, která navazuje přesně tam, kde předchozí skončila.

26.02.2026Přečíst celý článek
Boxxer a Vivid - nová generace sjezdového odpružení
Boxxer a Vivid - nová generace sjezdového odpružení

SRAM se pustil do launche novinek pro sjezdaře ve velkém. K pohonu a brzdám přichází také nový BoXXer a Vivid Coil. Včem jsou nové a proč byste je měli chtít? 

24.02.2026Přečíst celý článek
Sjezdová sada SRAM XX DH TRANSMISSION dorazila na trh
Sjezdová sada SRAM XX DH TRANSMISSION dorazila na trh

Vyšší rychlosti, větší skoky, větší rázy. To všechno vedlo k tomu, že bylo potřeba udělat na poli sjezdového pohonu malinkou revoluci. Nebo evoluci? Sram pouští do světa bezdrátovou sadu XX DH Transmission. 

24.02.2026Přečíst celý článek
SRAM Maven - Nejsilnější brzdy dostaly update
SRAM Maven - Nejsilnější brzdy dostaly update

SRAM Maven jsou nejsilnější brzdy, které kdy ve SRAMu vyrobili. Díky možnostem nastavení a efektivnosti mají Maveny brutální sílou, kterou vás nechají využít za všech okolností. Tyto brzdy vám pomůžou v progresu a získání sebedůvěry v jakýchokoliv podmínkách. V čem tedy spočívá ten update? 

24.02.2026Přečíst celý článek
Fizik Arione: Legenda se vrací
Fizik Arione: Legenda se vrací

Kultovní sedlo od fiziku se vrací s inovativními, lehkými materiály, aerodynamickým tvarem a plochým profilem – navrženo tak, aby zajistilo volnost pohybu a skvělou zpětnou vazbu v závodních podmínkách a aerodynamické pozici.

19.02.2026Přečíst celý článek
Cannondale SuperSix EVO G5 je tady
Cannondale SuperSix EVO G5 je tady

Vždycky nejrychlejší. To je legenda a odkaz modelu SuperSix EVO. Vždy to tak bylo. Vždy to tak bude. Je to směs efektivní aerodynamiky, nízké hmotnosti a až telepatického ovládání, které umožnily čtvrté generaci S6 EVO vyhrát vše - od Mistrovství světa, žlutého dresu na Tour, dresů pro nejlepší vrchaře, přes Paris-Roubaix a zlata v Paříži, až po spurty na cedulu na lokálních vyjížďkách. A nový SuperSix EVO Generace 5 to posouvá ještě dál.

17.02.2026Přečíst celý článek
Merrell Agility Peak 6: NOTHING BUT THE RUN
Merrell Agility Peak 6: NOTHING BUT THE RUN

Trailový běh je o soustředění. O rytmu dechu, jistotě kroku a důvěře v terén, který se pod nohama neustále mění. V duchu této filozofie představuje Merrell novinku Agility Peak 6 – trailovou botu pro všechny běžce. Je dostupná také v provedení s membránou GORE-TEX®. Agility Peak 6 dává běžcům to nejdůležitější: NOTHING BUT THE RUN.

06.02.2026Přečíst celý článek
Endorphin Azura - nová běžecká bota od Saucony
Endorphin Azura - nová běžecká bota od Saucony

MAKE ANY DAY FAST aneb udělej si každý den rychlejší. Saucony představilo novou běžeckou botu, kterou pojmenovalo Endorphin Azura. Tahle bota je ideální pro každodenní běhání. Jaké jsou její vlastnosti a v čem vyniká?

02.02.2026Přečíst celý článek
Když trail nezná hranic: Bajkování v kanadské divočině
Když trail nezná hranic: Bajkování v kanadské divočině

Naše ambasadorka Gabča Pastor si v loňském roce splnila jeden ze svých největších bikových snů a společně se svým manželem a kamarády vyrazila bikovat do mekky mountainbikingu, Kanady. Co všechno to obnáší a jaké má zážitky? 

29.01.2026Přečíst celý článek
Řada sedel Fizik R1 Light: Nejlehčí je ještě lehčí
Řada sedel Fizik R1 Light: Nejlehčí je ještě lehčí

Italský výrobce sedel Fizik nespí a neustále inovuje. S příchodem nové sezony představuje hned trojici nových sedel z nejvyšší řady s názvem R1 Light Range. O jaká sedla se jedná a co je nového?

15.01.2026Přečíst celý článek
Nové aero produkty RED, Force a Rival od SRAMu
Nové aero produkty RED, Force a Rival od SRAMu

Americký koncern SRAM pracuje neustále na vývoji nových produktů. Aktuálně představuje novinky v řadách RED, Force a Rival pro stavby časovkářských a triatlonových kol. A je toho mnohem více. 

13.01.2026Přečíst celý článek
Majitel značek Merrell a Saucony získal ocenění Firma roku 2025
Majitel značek Merrell a Saucony získal ocenění Firma roku 2025

Merrell a Saucony na cestě vzhůru – se silným zázemím Aspire Sports ve střední Evropě. Dvě ikonické značky, dva silné příběhy a jeden společný úspěch. Americká společnost Wolverine Worldwide, jeden z největších světových výrobců obuvi, získala titul Firma roku 2025 na 39. ročníku prestižních Footwear News Achievement Awards, často označovaných jako „obuvnické Oscary“. Ocenění je výsledkem úspěšné reorganizace firmy a dynamického růstu jejích klíčových značek – Saucony a Merrell. 

19.12.2025Přečíst celý článek
Mavic rozšiřuje doživotní záruku na zapletená kola
Mavic rozšiřuje doživotní záruku na zapletená kola

Značka Mavic se rozhodla doplnit vstupní modely kol s označením S do programu Lifetime Warranty. Co to znamená?

09.12.2025Přečíst celý článek
Maxxis Dissector II - nová generace pláště do rychla
Maxxis Dissector II - nová generace pláště do rychla

Populární plášť především na suché a rychlé povrchy, Maxxis Dissector, se po letech dočkal své druhé generace. Jak moc se tato nová generace liší od předchozí? To se dočtete v našem článku. 

28.11.2025Přečíst celý článek
Dárky pro cyklisty na Vánoce
Dárky pro cyklisty na Vánoce

Vánoce jsou za dveřmi a vy jistě přemýšlíte, jakým dárkem potěšit své blízké. Pokud mezi nimi máte vášnivého cyklistu, máme pro vás pár tipů na dárky pro cyklisty, které mu zaručeně udělají radost.

25.11.2025Přečíst celý článek
Matěj Charvát a Cannondale Moterra LT e-bike shred
Matěj Charvát a Cannondale Moterra LT e-bike shred

Když vznikne spojení Matěje Charváta, Cannondale Moterra LT a pořádné káry, která má v názvu RAM, je jistá jenom jedna věc. Bude to velká paráda.

18.11.2025Přečíst celý článek
Aspire Sports rozšiřuje své působení do Chorvatska
Aspire Sports rozšiřuje své působení do Chorvatska

Nově se stáváme oficiálním distributorem prémiových značek SRAM, Troy Lee Designs a Mavic pro Chorvatsko.

13.11.2025Přečíst celý článek
Matěj Charvát a Troy Lee Designs: návrat ke kultovní značce
Matěj Charvát a Troy Lee Designs: návrat ke kultovní značce

Jeden z nejlepších enduro jezdců v ČR, Matěj Charvát, se po skoro 20 letech vrací ke značce Troy Lee Designs. Kultovní helmy, oblečení i chrániče bude testovat jak na závodech, tak při volném ježdění. Přečtěte si, proč si znovu vybral právě Troy Lee Designs.

30.09.2025Přečíst celý článek
Mavic Allroad S Carbon – levná karbonová gravel kola
Mavic Allroad S Carbon – levná karbonová gravel kola

Karbonová gravel kola za super cenu? Mavic přichází s modelem Allroad S Carbon, který je díky své odolné konstrukci a širším ráfkům určen právě pro použití na gravel kolech a spojuje v sobě nízkou hmotnost, odolnost, moderní technologie a dostupnější cenu. 

17.09.2025Přečíst celý článek
SRAM 1987 - Limitovaná edice Eagle Transmission
SRAM 1987 - Limitovaná edice Eagle Transmission

Pokud jste fandou značky SRAM a máte rádi limitované edice produktů, měli byste zpozornit. SRAM vypouští do světa sadu s názvem "1987 Collection". Co všechno je součástí sady, proč zrovna takový název a kolik jich bude? To se dozvíte v článku.

09.09.2025Přečíst celý článek
Běžecké novinky Saucony na podzim 2025
Běžecké novinky Saucony na podzim 2025

Běžecký podzim bude pořádně zajímavý – Saucony přichází s novou generací svých objemových bot. Čekají nás inovace v komfortu, stabilitě i dynamice, které mohou změnit váš každodenní trénink. Který model vás osloví nejvíc?

28.08.2025Přečíst celý článek
Nová směs HYPR-X od MAXXIS: Gravel pláště, jaké tu ještě nebyly!
Nová směs HYPR-X od MAXXIS: Gravel pláště, jaké tu ještě nebyly!

MAXXIS přichází s kompletně inovovanou řadou gravel plášťů, ve které kombinuje to nejlepší ze silniční a MTB technologie. Nová směs HYPR-X posouvá výkon ještě dál – nižší valivý odpor, vyšší přilnavost v zatáčkách a lepší odolnost.

19.08.2025Přečíst celý článek
Aspire v čarovném světě Bajkové školky
Aspire v čarovném světě Bajkové školky

Od sezony 2025 spojila Asociace profesionálních instruktorů a průvodců, která provozuje projekty Bajkové školy a Bajkové školky s jedním z největších distributorů cyklistického vybavení na českém území, firmou Aspire Sports z Jinačovic u Brna.

24.07.2025Přečíst celý článek
Chtěli jste ji a je konečně tady! Nová Moterra Alloy dorazila.
Chtěli jste ji a je konečně tady! Nová Moterra Alloy dorazila.

Spousta lidí se bála, že nová Moterra skončí jen u karbonové verze. Ale opak je pravdou. Od teď je dostupná i dostupnější verze s názvem Moterra Alloy. Už podle názvu je patrné, že je postavena na hliníkovém rámu. Co všechno nabízí? Čtěte dále.

15.07.2025Přečíst celý článek
Upgrade motorů BOSCH pro Cannondale Moterra Carbon
Upgrade motorů BOSCH pro Cannondale Moterra Carbon

Máte Cannondale Moterra Carbon a připadá vám, že by si váš motor Bosch CX zasloužil víc šťávy? Teď je ten správný čas! Bosch spustil aktualizaci, která z vašeho motoru vytáhne až 750 W a 100 Nm. Žádné kabely, žádný servis – stačí pár kliků v aplikaci a vaše kolo získá výkon, který jste doteď znali jen z top modelů. Jak na to a proč do toho jít? Čtěte dál.

14.07.2025Přečíst celý článek
Nové RockShox vidlice 2025: ultralehká SID SL a dostupná Reba Gold
Nové RockShox vidlice 2025: ultralehká SID SL a dostupná Reba Gold

RockShox přináší horké novinky pro XC sezónu 2025. Dvě nové vidlice posouvají hranice výkonu i lehkosti. Co všechno umí a pro koho jsou určené? To se dozvíš v našem článku!

25.06.2025Přečíst celý článek
Představení kolekce Merrell 2025
Představení kolekce Merrell 2025

Objevte novou kolekci obuvi Merrell 2025 – ideální kombinace inovativního designu, komfortu a odolnosti pro každou příležitost. Připraveni na dobrodružství v terénu i ve městě!

24.06.2025Přečíst celý článek
Nový SRAM XPLR - rozšíření nabídky gravelových sad
Nový SRAM XPLR - rozšíření nabídky gravelových sad

SRAM rozšířil řadu gravelových sad o více dostupnější modely. Dostupnější v porovnání se sadou RED. Co nový Force a Rival XPLR nabízí? 

17.06.2025Přečíst celý článek
SRAM FORCE - levnější brácha REDu s velkým potenciálem
SRAM FORCE - levnější brácha REDu s velkým potenciálem

Dlouho jste si o něj říkali a konečně je tady. Nový SRAM Force mění totálně pravidla hry. V čem je jiný oproti předchozí generaci a vyplatí se přechod na něj? 

17.06.2025Přečíst celý článek
SRAM Rival - dostupná silniční sada nacpaná technologiemi
SRAM Rival - dostupná silniční sada nacpaná technologiemi

SRAM dělal dlouho tajnosti. Ale konečně jsme se dočkali. Cenově dostupná silniční sada RIVAL, která je nabitá technologiemi vloni představeného REDu je konečně dostupná. Co všechno je její součástí a jaké má funkce? 

17.06.2025Přečíst celý článek
Fizik One-to-One: Cyklistické 3D sedlo na míru
Fizik One-to-One: Cyklistické 3D sedlo na míru

Revoluční služba One-to-One od Fizik – sedlo na míru vytvořené pomocí pokročilého 3D tisku. Díky unikátnímu měření tlakových bodů během jízdy vzniká personalizované 3D sedlo, které zajišťuje maximální pohodlí a výkon přesně podle vašich potřeb. Seznamte se s budoucností cyklistiky – sedlo, které se přizpůsobí vám, ne vy jemu.

28.05.2025Přečíst celý článek
Novinky od Zippu na sezonu 2025
Novinky od Zippu na sezonu 2025

Po několika letech přichází Zipp s novými modely jejich silničních kol. Nové jsou také pláště a náboje od této značky. Co všechno můžete od novinek Zipp očekávat a na co se můžete těšit?

22.05.2025Přečíst celý článek
Fizik Vega - přeneste se do jiné dimenze
Fizik Vega - přeneste se do jiné dimenze

Chtěli byste zažít pocit, který denně zažívají jezdci World Tour teamu Movistar? Nyní můžete! Fizik právě představil nejnovější závodní tretry s názvem Vega Carbon. Jaké jsou a co nabízí?

21.05.2025Přečíst celý článek
GX Eagle Transmission Upgrade Kit - elektronika snadno a rychle
GX Eagle Transmission Upgrade Kit - elektronika snadno a rychle

Pokud nejste milovníkem lankového řazení, ale zároveň se vám nechtějí dávat peníze za novou elektronickou přehazovačku SRAM T-Type, je tu nově řešení. Jmenuje se SRAM GX Eagle Transmission Upgrade Kit. Jak to funguje?

13.05.2025Přečíst celý článek
Nový Cannondale Synapse - For the love of the ride
Nový Cannondale Synapse - For the love of the ride

Kolo, které dalo vzniknout kategorii Endurance silničních kol je tady již ve své šesté generaci! V čem je nový Cannondale Synapse výjímečný a proč byste měli zaměřit svůj pohled právě na něj? 

06.05.2025Přečíst celý článek
Dvě kola, dva příběhy. Jeden společný vrchol.
Dvě kola, dva příběhy. Jeden společný vrchol.

Cannondale Scalpel a Cannondale SuperSix EVO. Dva modely kol, které představují absolutní špičku ve svojí třídě. Reálná závodní kola ve speciální barevné kombinaci a týmovém osazení, na kterých absolvovali svůj závod jezdci Alan Hatherly a Alberto Betiol. Vidět je můžete na živo na Prague Bike Fest, 26.-27.4.2025.

23.04.2025Přečíst celý článek
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