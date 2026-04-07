Nowa kolekcja widelców i damperów RockShox
07.04.2026

Nowa trailowa linia RockShox to nie „hype” — to trzymanie linii na trasie, niezmęczone ręce i pełna kontrola, kiedy robi się szybko i nierówno. Lyrik i ZEB dostają przewidywalną, liniową pracę z LinearXL, cichy tłumik Charger 3.2 oraz rozwiązania, które czuć na trasie: ButterCups i Adjustable Bottom Out. Co dokładnie zmieniono, dla kogo jest który widelec i jak ustawić go pod swój styl jazdy? Zapraszamy do artykułu.

LYRIK: KAŻDA TRASA. ZAWSZE.

Lyrik to wszystko, czego potrzebujesz. Widelec, który będzie dobry, kiedy jedziesz „nie wiadomo gdzie” i nie wiesz, co Cię czeka. Ten, któremu ufasz praktycznie wszędzie.

Sprawdzony i lubiany — a teraz kompletnie przeprojektowany i totalnie przekonfigurowany. Z technologią, której nic w tej kategorii nie jest w stanie dorównać. Duży skok, ale bez przesady. Jednopółkowy, ale nie przesadzony.

TRZYMAJ FASON.

Zbalansowana konstrukcja sprawia, że Lyrik dowozi w obie strony: w dół i pod górę — rider ma wszystko pod kontrolą. Ułatwia utrzymanie spokojnej, mocnej pozycji na rowerze i pozwala oszczędzać energię.

Izoluje uderzenia i wibracje, ale nie zabija czucia terenu, którego potrzebujesz. Gdy liczy się uniwersalność, trzymanie fasonu nie jest opcją — jest wszystkim.

NOWA SPRĘŻYNA POWIETRZNA

O efektywności zawieszenia w MTB często decyduje damper, ale bez dobrej sprężyny powietrznej nawet najlepszy damper nie pokaże pełni możliwości. LinearXL™ to całościowe podejście do projektowania: redukuje wrażliwość na szybkość ruchu i daje przewidywalną kontrolę.

IDEALNE DZIAŁANIE JEST SUBIEKTYWNE

Idealny setup to sprawa osobista. Ale nie powinieneś próbować na chybił-trafił, żeby trafić w punkt. Nowy Lyrik prowadzi riderów prosto do złotego środka dzięki pokrętłom, które wizualnie pokazują ustawienia i sprawiają, że regulacja jest prosta oraz intuicyjna.

Koniec z liczeniem klików. Po prostu bezwysiłkowa kontrola za każdym razem.

Wszechstronność to przewidywalność. Przewidywalność jest liniowa.

LinearXL zapewnia liniową krzywą. To znaczy, że ugięcie rośnie liniowo z przyrostem siły — a to daje przewidywalność. Jest miękki na początku, wspierający w środku skoku i ma regulowany system dobicia do ustawienia końcówki skoku.

Całościowe podejście do kwestii sprężyny powietrznej LinearXL uwzględnia też powietrze uwięzione w dolnych goleniach, eliminując niespójną pracę przy szybkich uderzeniach.

NIEZALEŻNA KONTROLA DOBICIA. REGULACJA NA SZLAKU.

Żeby rider czuł prawdziwą przewidywalność, LinearXL wymusił innowację w kontroli dobicia. Adjustable Bottom Out (ABO) pozwala ustawić dokładnie tyle wsparcia na dobiciu, ile chcesz — przy zachowaniu spójnej i przewidywalnej pracy w reszcie skoku.

Coś, co wcześniej było niemożliwe przy sprężynie powietrznej staje się rzeczywistością — i to rzeczywistością, która jeździ absurdalnie dobrze.

LinearXL AirAnnex

AirAnnex™ w dolnej goleni Lyrika zwiększa objętość powietrza w dolnych goleniach, co zmniejsza progresję i redukuje podatność na niestabilne działanie przy szybkich uderzeniach, wpisane w tradycyjne konstrukcje. To, co wcześniej było nie do opanowania, zamienia się w liniową przewidywalność dla riderów.

Golenie, które oddychają

Strategicznie rozmieszczone otwory odpowietrzające w goleniach pozwalają, by objętość powietrza w dolnych nogach rosła, gdy widelec ugina się. Mały detal, który zmienia wszystko: z niekontrolowanej progresji robi liniową przewidywalność.

CHARGER 3.2: CZUŁY I CICHY.

Przestrojony pod unikalną sprężynę powietrzną LinearXL, Charger 3.2 zapewnia kontrolę z w pełni niezależnymi obwodami szybkiej i wolnej kompresji ugięcia (High Speed i Low Speed).

Bo tłumik powinien działać i brzmieć niesamowicie. A idealny dźwięk to cisza.

KONTRUKCJA DLA PRAWDZIWEJ WSZECHSTRONNOŚCI

Lekki, ale bez zapominania o celu długiego skoku — zaprojektowany, by ogarnąć całą górę. Lyrik ma kompletnie przeprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję dolnych goleni, gotową na każde uderzenie, przy masie, która nie zabija podczas kręcenia.

Ciągłe smarowanie ślizgów: ButterWagonTech

ButterWagonTech™ to autorska matryca wgłębień na goleniach Lyrika, która z każdym milimetrem skoku przenosi świeże warstwy specjalnego, gęstego oleju Maxima do tulei ślizgowych. Bezkonkurencyjne w projekcie i działaniu — ButterWagonTech ustanawia nowy wzorzec czułości.

Redukcja wibracji ButterCups

ButterCups™ skutecznie izolują od tarki, redukując wibracje wysokiej częstotliwości nawet o 20%. Rider czuje różnicę — czy walczy na oesie zawodów, czy zjeżdża ostatni zjazd wycieczki.

Mniej spuchniętcyh łap. Mniej zmęczenia. Więcej frajdy przez cały dzień.

Uszczelki, które dają czułość

Większość uszczelek kurzowych wygina się do środka, gdy dolne golenie się odkształcają, co podnosi tarcie. Żeby to rozwiązać, wspólnie z SKF opracowaliśmy takie, które czyszczą kurz bez zakleszczania się na goleniach — zwiększając czułość głęboko w skoku.

Sztywność DH przy ścieżkowej wadze

Haki osi TorqueCap™ dają Lyrikowi sztywność skrętną na poziomie osi 20mm rodem z DH. A wszystko na standardowej, lekkiej osi 15mm Maxle. Precyzja i reakcja na kierownicę rosną tak, że naprawdę to czujesz.

Im sztywniejsza korona, tym większa precyzja.

Nowa, szersza korona Lyrika podbija sztywność dla lepszego prowadzenia i efektywności. Obróbka po kuciu wewnątrz i na zewnątrz dodaje precyzji bez dokładania masy — pewność w górę i w dół.

Większa sztywność podkowy i wygodny błotnik.

Nowa podkowa łącząca golenie dolne zwiększa sztywność dla precyzyjnego prowadzenia pod obciążeniem, przy zachowaniu pełnego prześwitu na oponę — nawet z pełnym błotnikiem. Zintegrowane, wymienne zaślepki pozwalają szybko zmieniać długości błotnika.

ZEB: PEŁNIA MOŻLIWOŚCI

ZEB powstał dla riderów, którzy przesuwają granice. Jednopółkowy widelec zaprojektowany na najtrudniejszy teren, z tytułem na najwyższym poziomie - zdobywca Pucharu Świata Enduro. ZEB pozwala działać bez wahania, a jeśli w planie jest dojazd na górę o własnych siłach — jest na to bardziej niż gotowy. Innymi słowy, ZEB to pełnia możliwości przy planowaniu dnia.

SOLIDNOŚĆ BUDUJE MOŻLIWOŚCI

W trudnym terenie rider musi trzymać fason, pozycję, czystą wizję i energię na to, co go czeka.

ZEB wygładza ostre krawędzie bez odcinania od informacji, po czym jedziesz, trzyma cię w kontakcie z trasą i w kontroli nad linią. Kiedy teren robi się nieprzewidywalny, Ty trzymasz fason, rower trzyma balans - możliwości bez granic.

CAŁY PROJEKT POD SPRĘŻYNĘ POWIETRZNĄ

O działaniu tłumików rozprawia się godzinami, ale bez dobrej sprężyny powietrzne nawet najlepszy damper nie wystarczy. LinearXL to podejście całościowe, które redukuje progresję sprężyny powietrznej i daje przewidywalną kontrolę w całym skoku.

IDEALNE DZIAŁANIE JEST SUBIEKTYWNE

Idealny setup to sprawa osobista. Ale nie powinieneś próbować na chybił-trafił, żeby trafić w punkt. Nowy ZEB prowadzi riderów prosto do złotego środka dzięki pokrętłom, które wizualnie pokazują ustawienia i sprawiają, że regulacja jest prosta oraz intuicyjna.

Liniowa charakterystyka daje możliwości.

LinearXL daje liniową krzywą: w miarę pracy w skoku przyrost siły do przyrostu ugięcia widelca nie zmienia się — i to jest przewidywalność. Miękko na początku, solidnie w środku plus regulowany system dobicia, żebyś mógł wykorzystać cały skok z pewnością i agresją. Podejście całościowe uwzględnia też powietrze uwięzione w dolnych goleniach, eliminując niespójną charakterystykę przy szybkich uderzeniach.

NIEZALEŻNA KONTROLA DOBICIA. REGULACJA NA SZLAKU.

Żeby odczucia były naprawdę przewidywalne, LinearXL wymagał innowacji w kontroli dobicia. Adjustable Bottom Out (ABO) pozwala ustawić, ile wsparcia na dobiciu chcesz, bez zmiany reszty skoku — spójnie, przewidywalnie.

LinearXL AirAnnex

AirAnnex w dolnej goleni ZEB-a zwiększa objętość powietrza w dolnych goleniach, zmniejszając progresję typową dla tradycyjnych konstrukcjii zamieniając ją w liniową przewidywalność.

Golenie, które oddychają

Otwory odpowietrzające w goleniach pozwalają, by objętość powietrza w dolnych nogach rosła wraz z ugięciem. Mały detal, wielka zmiana: liniowa przewidywalność zamiast chaosu.

CHARGER 3.2: SPEED-SENSITIVE I CISZA.

Przestrojony pod LinearXL, Charger 3.2 zapewnia kontrolę z w pełni niezależnym tłumieniem kompresji High Speed i Low Speed. Bo damper ma działać i brzmieć idealnie. A idealny dźwięk to cisza.

ZNAJDŹ SWOJĄ LINIĘ I UTRZYMAJ JĄ.

ZEB ma golenie 38mm, z idealnym stosunkiem wytrzymałości do masy. Gdy trasa leci w dół i prędkość rośnie, ZEB daje Ci pełne przyzwolenie, by znaleźć swoją linię — i ją utrzymać.

Ciągłę smarowanie ślizgów: ButterWagonTech

ButterWagonTech™ to matryca wgłębień na goleniach ZEB-a, która z każdym milimetrem skoku przenosi świeże warstwy gęstego oleju Maxima do tulei. Nowy poziom czułości.

Redukcja wibracji ButterCups

ButterCups™ izolują od tarki na trasie, redukując wibracje wysokich częstotliwości nawet o 20%. A Ty czujesz to w czasie jazdy - ręce bolą mniej, jeździsz dłużej.

Specjalne uszczelki SKF

Uszczelki opracowane z SKF czyszczą brud bez „łapania” goleni, zwiększając czułość głęboko w skoku.

Sztywność na poziomie DH

Haki osi TorqueCap™ dają sztywność skrętną jak w osi 20mm rodem z DH — na standardowej, lekkiej osi 15mm Maxle. Nowa, szersza korona ZEB-a podbija sztywność dla lepszego sterowania i trakcji w najgorszych rumowiskach. Nowa podkowa zwiększa sztywność, zachowuje prześwit nawet z pełnym błotnikiem, a zintegrowane, wymienne zaślepki pozwalają szybko zmieniać jego długość.

ROCKSHOX SUPER DELUXE: SPRAWDZONY NA ZAWODACH. DOPRACOWANY NA TWOJE TRASY.

Super Deluxe czuje się jak u siebie na każdym podjeździe i każdym zjeździe. To damper, któremu ufasz, gdy trail robi się srogi, szybki i nieprzewidywalny. Zbudowany na technologii sprawdzonej w zawodach, która wyróżnia się w swojej kategorii. Duża efektywność działania, bez przerostu formy. Regulacje — tak. Komplikacje — nie. Wspiera, gdy robi się grubo.

TRZYMAJ FASON.

Super Deluxe łączy zawodnicze działanie z możliwością dopasowania do każdej ramy — tworząc damper na każdy trail, o każdej porze. Ułatwia utrzymanie spokojnej, mocnej pozycji, oszczędza energię, izoluje uderzenia i wibracje bez wyciszania informacji zwrotnej z podłoża.

Niezbędny, gdy liczy się wszechstronność i opanowanie.

WSZYSTKO POD NOWĄ SPRĘŻYNĘ POWIETRZNĄ

Bez dobrej sprężyny powietrznej nawet najlepszy damper nie wystarczy. LinearXL™ rozwiązuje reakcję sprężyny powietrznej na szybkie uderzenia i daje przewidywalną kontrolę.

IDEALNE USTAWIENIE TO SPRAWA OSOBISTA

Regulacje to nie zgadywanie. Nowy Super Deluxe prowadzi jak po sznurku dzięki pokrętłom z czytelną wizualizacją ustawień. Koniec z liczeniem klików. Prosta, bezwysiłkowa kontrola nawet w terenie.

ZESTROJONY DLA CAŁKOWITEJ KONTROLI

Nowy damper RCT2 w Super Deluxe jest zaprojektowany do pracy jako system z widelcem i damperem Charger 3.2 — daje dopasowane wsparcie w środku skoku i płynne, spójne działanie. Dzięki przeprojektowanemu zaworowaniu, które redukuje siły IFP o 40%, to najbardziej czuły damper na rynku — z trakcją bez kompromisów i bez utraty wsparcia.

MIĘKKIE LĄDOWANIA

Z iglicą dozującą przepływ oleju, gdy tłok porusza się w skoku, Hydraulic Bottom Out włącza się w ostatnich 20% skoku, oszczędzając bólu twardego, metalicznego dobicia — bez utraty czułości i trakcji.

Hydraulic Bottom Out świetnie współpracuje z tokenami regulującymi progresjępozwalając dostroić sprężynę powietrzną bez obaw o dobijanie.

LATAJ ŚMIAŁO

Więcej czasu na trasach, mniej czasu w serwisie. Super Deluxe podwaja interwały serwisowe komory powietrznej z 50 do 100 godzin — żebyś mógł po prostu jeździć.

ROCKSHOX VIVID AIR: PRZEWIDYWALNOŚĆ DOPROWADZONA DO PERFEKCJI

Od lapsów w bike parku, przez odcinki enduro, po najbardziej rozwalone trasy DH — riderzy oczekują od zawieszenia przewidywalności. To esencja stalowej sprężyny zwijanej i to właśnie zainspirowało nasze podejście do sprężyny powietrznej LinearXL™ w całkowicie nowym Vivid: konsekwentna, przewidywalna praca w każdym milimetrze skoku. Vivid izoluje i eliminuje niechciane różnice, podnosi opanowanie, zmniejsza zmęczenie i odblokowuje większą prędkość oraz trakcję.

Przewidywalność to nie „feature” — to fundament.

OPANOWANIE BUDUJE MOŻLIWOŚĆI

Opanowanie jest kluczowe w dużym terenie: mocna pozycja, czysta wizja i zachowana energia na to, co przed rowerem. Vivid filtruje brutalne uderzenia, zachowując sygnały z podłoża — utrzymuje opanowanie i kontrolę w najgorszym terenie.

WSZYSTKO POD NOWĄ SPRĘŻYNĘ POWIETRZNĄ

Bez dobrej sprężyny powietrznej nawet najlepszy damper nie wystarczy. LinearXL™ rozwiązuje niekorzystną reakcję sprężyny powietrznej na szybkie uderzenia i daje przewidywalną kontrolę w ramach o różnej kinematyce. Tak jak w widelcach, LinearXL łączy Adjustable Bottom Out (HBO) z odbojnikiem dla pewności na końcu skoku.

IDEALNE USTAWIENIE TO SPRAWA OSOBISTA

Regulacje to nie zgadywanie. Nowy Super Deluxe prowadzi jak po sznurku dzięki pokrętłom z czytelną wizualizacją ustawień. Koniec z liczeniem klików. Prosta, bezwysiłkowa kontrola nawet w terenie.

ZESTROJONY DLA CAŁKOWITEJ KONTROLI

Nowy damper RCT2 w Vividzie jest zaprojektowany do pracy jako system z widelcami z damperem Charger 3.2 — daje dopasowane wsparcie w środku skoku i płynną, spójną pracę. Przeprojektowane zaworowanie redukuje siły IFP o 40%, co przekłada się na topową czułość i trakcję bez oddawania wsparcia.

MIĘKKIE LĄDOWANIA

Idź grubo, a potem wróć do domu. Adjustable Bottom Out (ABO) w Vividzie ogarnia najtwardsze kompresje, żebyś miał wszystko pod kontrolą. Reguluj tłumienie kompresji w ostatnich 20% skoku dampera wygodnym pokrętłem z pięcioma ustawieniami, aby dopasować poduszkę na lądowania.

 

Rok: 2026
Marki: RockShox
Zaktualizowano: 07.04.2026 15:40

