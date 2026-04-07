Cannondale Bad Habit - na cały dzień dobrej jazdy
07.04.2026

Rower enduro, który nie pyta o pozwolenie. Całkiem nowy Cannondale Bad Habit wyrasta z wyścigowo sprawdzonego DNA, ukształtowanego przez zawodników i przekutego we w pełni karbonową maszynę all-mountain ze skokiem 160/155mm. Kinematyka Proportional Response™, koła mullet, schowek StashPort, kompatybilność z damperami sprężynowymi i powietrznymi – oraz osobiste potwierdzenie od Elli Conolly, zdobywczyni Pucharu Świata Enduro 2025. Bad Habit to nie rower dla każdego. To rower dla Ciebie.

Zupełnie nowy Bad Habit to nasz świeży, nastawiony na enduro i all-mountain prowokator. List miłosny do dzikiej strony natury. Pełen wigoru i radości hołd dla fanatyków enduro, pogromców wielkich gór i tych, którzy wyznają zasadę „zapracuj na swój zjazd”, wspinając się po to, by gnać w dół. Stworzona dzięki wskazówkom naszych prosów, doświadczonych ambasadorów i mocnej ekipy testowej, ta maszyna bierze sprawdzone na trasach DNA z naszych modeli Habit i Habit LT, przekształcając je w nowoczesną, bezkompromisową bestię do enduro, która łączy w sobie siłę przebicia z finezją, zwinnością i radosną lekkością zjeżdżania od szczytu aż po sam dół.

All Good for the Bad.

To sprzęt do enduro, który nagradza precyzję i dobry wybór linii prędkością nie z tej ziemi, jednocześnie ratując Cię z opresji dzięki niezachwianej kontroli. Jeśli masz umiejętności, zaprowadzi Cię prosto na najwyższy stopień podium. Zapytaj Ellę Conolly – na swoim Bad Habicie wygrała Puchar Świata Enduro 2025.

Dobre kłopoty
Poderwany pył na wybiciu. Lekkie wypchnięcie na dropie. Uśmiech, który mówi „jeszcze raz." Bad Habit chce dokazywać, żeby wciągnąć Cię w ten właściwy rodzaj kłopotów.

Kategoria: Górski / All-Mountain – Enduro
Skok: Przód 160mm / Tył 155mm
Maks. rozmiar opony: Tył 27,5 x 2,6" / Przód 29 x 2,6" (należy zapewnić minimum 6 mm prześwitu)

Najważniejsze pod kontrolą

Zawieszenie Proportional Response™. Mieszany rozmiar kół. Niski środkek ciężkości. Każdy komponent dopasowany pod kątem trakcji i spokoju, gdy linia robi się naprawdę trudna. Rower trzyma kurs. Rider dowodzi.

Wbudowany instynkt

Inteligentne rozwiązania ukształtowane przez ten sam rodowód, który prowadzi od podiów w Enduro po szalone lapsy dla czystej frajdy. Kinematyka, geometria i konstrukcja Proportional Response specyficzna dla każdego rozmiaru. Kompatybilność z damperem sprężynowym lub powietrznym. Schowek w ramie StashPort. Technologia z możliwością regulacji, która daje Ci wolność jazdy po swojemu.

 

Rider punktem wyjścia

Rura podsiodłowa o dużej średnicy dla sztyc regulowanych o dużym skoku. Zrównoważona sztywność w każdym rozmiarze. Przewidywalna kinematyka dopasowana do wagi rowerzysty i przełożeń. Każdy rozmiar jest zestrojony pod optymalną dawkę dobrych kłopotów.

Carbon jak należy

Zupełnie nowa rama. W pełni karbonowa z każdej strony. Zabezpieczona osłonami dolnej rury i tylnego trójkąta. Branżowe standardy mocowań. Nic ukrytego. Wszystko sprawdzone.

Cechy

Proportional Response™

Kinematyka skalowana pod ridera i geometria inspirowana rozmiarem, w linii z Twoim środkiem uwagi. To samo doczucie dla każdego ridera.

Stery Acros

Bad Habit fabrycznie ma niezawodne stery Acros z zerowym offsetem. Stery Acros z regulacją kąta są dostępne jako upgrade pozwalający regulować geometrię od płaskiej do bardziej stromej, w zależności od potrzeb – kiedy już je poznasz.

Powietrze czy sprężyna

Wybierz swój styl – ponad przeszkodami albo na wprost po największym gruzie. Bad Habit bez mrugnięcia okiem ogarnie obie stretegie.

Schowek Stashport

Jeden duży. Jeden mały. Cichy, poukładany i z dala od pleców. Tak powinien wyglądać porządny schowek.

Mullet

29" przód. 27,5" tył. Szybko w zakręt, luźno na wyjściu. Trzyma linię, błyskawicznie skręca. Pozwala na lekkość na kierownicy i pełen gaz.

Standardy tam, gdzie to istotne

Gwintowany suport. Metryczny damper. Hak UDH. Żadnych dziwnych, autorskich rozwiązań. Stworzony do ostrej jazdy. Łatwy w naprawie.

Zakres regulacji jak nigdy dotąd

Rura podsiodłowa 34.9, aby pomieścić sztyce regulowane o dużym skoku. Zwolnij jeszcze więcej miejsca nad siodełkiem.

 

Ella Conolly, zdobywczyni Pucharu Świata Enduro 2025

„Czuję, że w Bad Habicie mam wszystko, czego potrzebuję na każdą trasę na świecie. Jeździłam na nim po najbardziej hardkorowych rzeczach, robiłam długie wycieczki i śmigałam po bike parkach. Nasi konkurenci komentowali, jak dobrze ten rower wygląda w akcji. Jest cichy i jedzie jak przyklejony. Chcieli się przejechać!"

Rok: 2026
Marki: Cannondale (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 07.04.2026 15:39

