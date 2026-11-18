Czym jest Cannondale SuperX LTD Classified?
SuperX to wyścigowy rower gravelowy marki Cannondale, oparty na lekkiej, aerodynamicznej ramie z włókna węglowego. Wersja LTD Classified to najwyższy poziom wyposażenia. Łączy w sobie sprawdzoną ramę wyścigową z technologią Classified oraz komponentami najwyższej klasy. Jest przeznaczony do elitarnych wyścigów gravelowych, walki o KOM-y na Stravie oraz dla wszystkich, którzy chcą jeździć na pełnych obrotach.
Technologia Classified Powershift: 2x większy zakres, 1x większa prostota
Główną nowością jest Classified Powershift. Dwubiegowy mechanizm zmiany biegów jest ukryty w tylnej piastce. Działa w połączeniu z korbami Classified i kasetą 11–34 (12 biegów). Przerzutka nie jest już potrzebna.
Co to oznacza dla Ciebie:
- Zakres dwukorpusu bez komplikacji. Zyskujesz szeroki zakres przełożeń klasycznego systemu „tw-by”, a jednocześnie prostotę, estetyczny wygląd i bezpieczną pracę łańcucha, jak w systemie „one-by”.
- Zmiana biegów pod obciążeniem. Powershift zmienia przełożenie natychmiast, nawet przy maksymalnej mocy. Nie musisz przerywać pedałowania i nie tracisz tempa, gdy zmienia się ukształtowanie terenu.
- Wyższa wydajność i mniejsze zużycie. Dzięki temu, że możesz jechać częściej w środkowej części kasety, łańcuch ma bardziej prostą linię. Zwiększa to wydajność i zmniejsza zużycie łańcucha oraz kasety.
- Brak dodatkowych elementów sterujących. System współpracuje z Shimano GRX Di2. Zarówno przerzutką, jak i piastą steruje się za pomocą istniejących manetek, bez dodatkowych przycisków na kierownicy.
Podstawą jest karbonowa rama SuperX z konstrukcją Proportional Response. Warstwy i rodzaj włókien karbonowych są dostosowywane do każdego rozmiaru ramy, aby każdy rowerzysta mógł cieszyć się idealnym stosunkiem masy, sztywności i wytrzymałości. Na ramę udzielana jest gwarancja dożywotnia.
Pozostałe elementy ramy:
- Geometria OutFront. Bardziej pochylony kąt główki ramy i dłuższy offset widelca wynoszący 55 mm zapewniają stabilność i kontrolę na stromych odcinkach. Jednocześnie sterowanie pozostaje responsywne, umożliwiając szybkie zmiany kierunku jazdy.
- Komfort „Gravel Glider”. Strefy elastyczne w sztycy, tylnej części ramy i górnej rurze ramy współdziałają z profilem D sztycy. Tłumią wstrząsy i drgania, dzięki czemu dłużej zachowasz świeżość.
- Delta Steerer. Rura czołowa umożliwia estetyczne poprowadzenie okablowania z kokpitu do ramy oraz zmniejsza powierzchnię czołową, co poprawia aerodynamikę.
- Ukryty uchwyt na sakwę. Na górnej rurze znajduje się osłona, która ukrywa mocowanie sakwy. Gdy jest potrzebna, jest dostępna, a gdy nie, pozostaje niewidoczna.
- Szerokie opony. Rama mieści opony o szerokości do 48 mm, a widelec do 51 mm, zawsze z co najmniej 4 mm luzem po każdej stronie.
Kilka szczegółów wyposażenia zasługuje na uwagę:
- Karbonowe koła Reserve 48|53 GR z aerodynamicznym profilem Turbulent Aero zapewniają ostre przyspieszenie i wysoką prędkość.
- Miernik mocy 4iiii PRECISION 3+ jest zintegrowany z korbą. Możesz monitorować moc, dostosowywać trening i sprawdzać, ile naprawdę wkładasz w pedałowanie.
- Kokpit SystemBar R-One charakteryzuje się niskim oporem powietrza i wewnętrznym prowadzeniem okablowania.
- Bezprzewodowa oś Classified Smart Thru-Axle z BLE i ładowaniem przez Micro USB wchodzi w skład wyposażenia.
Dla kogo przeznaczony jest SuperX LTD Classified?
- Zawodnicy gravelowi, którzy szukają każdej przewagi zarówno na starcie, jak i na mecie.
- Łowcy KOM-ów i segmentów, którzy muszą precyzyjnie dozować moc i szybko zmieniać przełożenia.
- Ambitni amatorzy, którzy oczekują technologii na elitarnym poziomie i łatwej obsługi.
- Miłośnicy technologii, których przyciąga bezprzewodowa piasta z przełożeniami i przejrzysty kokpit.
FAQ
Czym jest Classified Powershift? Jest to bezprzewodowy, dwubiegowy mechanizm zmiany biegów ukryty w tylnej piaście. W połączeniu z Shimano GRX Di2 zapewnia zakres przełożeń charakterystyczny dla podwójnej zębatki, zachowując jednocześnie prostotę systemu z pojedynczą zębatką.
Czy rower potrzebuje przerzutki przedniej? Nie. Przerzutkę przednią zastępuje mechanizm Powershift w tylnej piaście.
Jak obsługuje się Powershift? Za pomocą istniejących manetek Shimano GRX Di2. Nie ma żadnych dodatkowych przycisków.
Jak szerokie opony zmieszczą się w ramie? W ramie do 48 mm, a w widelcu do 51 mm, z co najmniej 4 mm luzem po każdej stronie.
Czy rower jest wyposażony w miernik mocy? Tak. Jest to 4iiii PRECISION 3+ w lewym korbie.
Jaka jest gwarancja? Na ramę obowiązuje ograniczona dożywotnia gwarancja, a na komponenty Cannondale – roczna. Niektóre komponenty posiadają dodatkowo gwarancję od ich producenta.