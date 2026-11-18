Czym jest Classified Powershift? Jest to bezprzewodowy, dwubiegowy mechanizm zmiany biegów ukryty w tylnej piaście. W połączeniu z Shimano GRX Di2 zapewnia zakres przełożeń charakterystyczny dla podwójnej zębatki, zachowując jednocześnie prostotę systemu z pojedynczą zębatką.

Czy rower potrzebuje przerzutki przedniej? Nie. Przerzutkę przednią zastępuje mechanizm Powershift w tylnej piaście.

Jak obsługuje się Powershift? Za pomocą istniejących manetek Shimano GRX Di2. Nie ma żadnych dodatkowych przycisków.

Jak szerokie opony zmieszczą się w ramie? W ramie do 48 mm, a w widelcu do 51 mm, z co najmniej 4 mm luzem po każdej stronie.

Czy rower jest wyposażony w miernik mocy? Tak. Jest to 4iiii PRECISION 3+ w lewym korbie.

Jaka jest gwarancja? Na ramę obowiązuje ograniczona dożywotnia gwarancja, a na komponenty Cannondale – roczna. Niektóre komponenty posiadają dodatkowo gwarancję od ich producenta.