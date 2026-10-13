Topstone CAAD to aluminiowy gravel oparty na technologii Cannondale Advanced Aluminum Design (CAAD) – legendarnej technologii obróbki aluminium, która stoi za niektórymi z najlepszych ram w historii marki. Koła mają rozmiar 700c i pozwalają na montaż opon o szerokości do 52 mm (z 4-milimetrowym prześwitem po każdej stronie), dzięki czemu można jeździć zarówno po asfalcie, jak i po wyboistych leśnych ścieżkach i szutrze.

Topstone CAAD to nie jest kompromis. To pełnoprawny rower gravelowy, którego charakter, geometria i wyposażenie sprawiają, że sprawdzi się wszędzie.