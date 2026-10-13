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Cannondale Topstone CAAD: aluminiowy gravel, który zaskoczy wszystkich
Cannondale Topstone CAAD: aluminiowy gravel, który zaskoczy wszystkich

Cannondale Topstone CAAD: aluminiowy gravel, który zaskoczy wszystkich

ASPIRE SPORTS / Blog / Gravel bike / Cannondale Topstone CAAD: aluminiowy gravel, który zaskoczy wszystkich
13.10.2026

Aluminiowy gravel, który nie ma się czego wstydzić. Cannondale Topstone CAAD opiera się na dziesięcioleciach doświadczenia w produkcji najwyższej klasy aluminiowych ram i poradzi sobie zarówno z sobotnią jazdą po szutrach, niedzielną ekspolarcją, jak i poniedziałkowym dojazdem do pracy. Przeczytaj, dlaczego Topstone CAAD to gravel, który nie potrzebuje żadnych wymówek.

Czym jest Cannondale Topstone CAAD?

Topstone CAAD to aluminiowy gravel oparty na technologii Cannondale Advanced Aluminum Design (CAAD) – legendarnej technologii obróbki aluminium, która stoi za niektórymi z najlepszych ram w historii marki. Koła mają rozmiar 700c i pozwalają na montaż opon o szerokości do 52 mm (z 4-milimetrowym prześwitem po każdej stronie), dzięki czemu można jeździć zarówno po asfalcie, jak i po wyboistych leśnych ścieżkach i szutrze.

Topstone CAAD to nie jest kompromis. To pełnoprawny rower gravelowy, którego charakter, geometria i wyposażenie sprawiają, że sprawdzi się wszędzie.

Czym jest Cannondale Topstone CAAD?
Czym jest Cannondale Topstone CAAD?
Dlaczego CAAD? Aluminium może być premium
Dlaczego CAAD? Aluminium może być premium

Dlaczego CAAD? Aluminium może być premium

Technologia CAAD to nie tylko nazwa marketingowa. Jest to efekt dziesięcioleci prac rozwojowych, w trakcie których firma Cannondale udoskonalała proces kształtowania i formowania rur aluminiowych na miarę. Efektami tego są:

  • Gładkie i czyste kształty – rama wygląda ekskluzywnie, a nie jak tania alternatywa dla włókna węglowego
  • Niska waga przy wysokiej sztywności – rower reaguje precyzyjnie i bez zbędnej elastyczności tam, gdzie jej nie chcesz
  • Prosta konserwacja – aluminium jest wytrzymałe, sprawdzone i nie wymaga specjalnej pielęgnacji.

Dla rowerzystów, którzy chcą efektywnego roweru bez martwienia się o każde zadrapanie, CAAD jest naturalnym wyborem.

Włókno węglowe tam, gdzie ma to sens

Mimo że rama jest aluminiowa, Topstone CAAD wyposażono w widelec w całości wykonany z włókna węglowego. To nie jest tylko szczegół – to fakt, który ma konsekwencje znacząco wpływające na charakter jazdy. Widelec z włókna węglowego tłumi drgania pochodzące z podłoża, zwiększa precyzję sterowania, a jednocześnie zmniejsza masę roweru. Ponadto jest przystosowany do montażu uchwytów na bidony, sakw i świateł – dzięki czemu w pełni wykorzystasz jego możliwości również podczas wypraw bikepackingowych.

Włókno węglowe tam, gdzie ma to sens
Włókno węglowe tam, gdzie ma to sens
Geometria OutFront: stabilność i zwrotność w jednym
Geometria OutFront: stabilność i zwrotność w jednym

Geometria OutFront: stabilność i zwrotność w jednym

W modelu Topstone CAAD Cannondale zastosował geometrię OutFront – połączenie dłuższego offsetu widelca i bardziej łagodnego kąta główki ramy. W praktyce oznacza to:

  • Spokojne i przewidywalne prowadzenie przy wyższych prędkościach podczas zjazdów lub na utwardzonej nawierzchni
  • Szybką i precyzyjną reakcję na wolnych i technicznych odcinkach w terenie
  • Pewność podczas jazdy nawet dla rowerzystów korzystających z mniejszych rozmiarów ram.

Geometria modelu Topstone CAAD jest taka sama jak w przypadku jego karbonowych odpowiedników. Żadnych kompromisów, żadnych skrótów.

Gotowy na amortyzator – w tym Lefty Oliver

To właśnie ta cecha wyróżnia model Topstone CAAD spośród większości konkurentów w klasie. Rama jest w pełni kompatybilna z amortyzowanym widelcem Lefty Oliver – kultowym rozwiązaniem firmy Cannondale. Jeśli chcesz uzyskać maksymalną kontrolę nad rowerem w trudnym terenie, wystarczy wymienić widelec. Ta sama rama, ta sama geometria, znacznie lepsza przyczepność przedniego koła i komfort.

Modele z widelcem Lefty Oliver są przystosowane do przedniej opony o wymiarach 700×47 mm (ograniczeniem jest wysokość opony, a nie jej szerokość).

Gotowy na amortyzator – w tym Lefty Oliver
Gotowy na amortyzator – w tym Lefty Oliver
Prześwit na opony: 52 mm na każdą nawierzchnię
Prześwit na opony: 52 mm na każdą nawierzchnię

Prześwit na opony: 52 mm na każdą nawierzchnię

Rower gravelowy bez odpowiedniego prześwitu na opony to tylko połowa sukcesu. Topstone CAAD przyjmie opony o szerokości do 52 mm, z 4 mm prześwitu z każdej strony – to wystarczająco dużo miejsca na komfortowe opony, które poradzą sobie z błotem, szutrem i korzeniami. Większa przyczepność, większa kontrola, mniej przebić.

Praktyczność, która zaskakuje

Rower gravelowy musi sprawdzać się również poza trasami zawodów. Topstone CAAD podchodzi do tego poważnie:

  • Punkty mocowania rozmieszczone na całej ramie i widelcu – bidony, torby, błotniki, bagażniki. Po prostu wszystko, czego potrzebujesz na wyprawę.
  • Ukryty punkt mocowania podpórki z dwoma otworami 18 mm – idealny do codziennego użytku. Jeśli nie chcesz używać podpórki, nikt go nie widzi.
  • Wewnętrzne prowadzenie przewodów i linek w połączeniu z mostkiem Conceal zapewnia schludny i zintegrowany kokpit bez stukania i chaosu.
  • Dynamo? Żaden problem. Większość modeli (z wyjątkiem wersji z Lefty) obsługuje wewnętrzne prowadzenie kabli do dynama przez karbonowy widelec. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy wyruszają przed świtem lub wracają późnym wieczorem.
  • Gwintowana mufa suportu BSA (68 mm) – sprawdzony standard, który jest łatwy w montażu i serwisowaniu. Mniej serwisowania, więcej kilometrów.
Praktyczność, która zaskakuje
Praktyczność, która zaskakuje
Dla kogo jest Cannondale Topstone CAAD?
Dla kogo jest Cannondale Topstone CAAD?

Dla kogo jest Cannondale Topstone CAAD?

Topstone CAAD to rower dla każdego, kto nie chce iść na kompromisy, ale też nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy na karbon tam, gdzie aluminium sprawdzi się równie dobrze. To rower dla:

  • Miłośników szutrów, którzy chcą roweru gotowego na każdą nawierzchnię
  • Jeżdżących po mieście - docenią praktyczność, punkty montażowe i podpórkę
  • Podróżników uprawiających bikepacking, którzy potrzebują pakowności i niezawodności
  • Poszukujących swojego pierwszego poważnego roweru gravelowego z charakterem i wyposażeniem na poziomie premium.

Topstone CAAD - argument za aluminium

Cannondale Topstone CAAD nie jest tanim zamiennikiem roweru karbonowego. To przemyślany gravel z własną tożsamością, który czerpie z wieloletniego doświadczenia Cannondale w produkcji najwyższej klasy aluminiowych ram. Ta sama geometria, co w karbonowym Topstone, karbonowy widelec, kompatybilność z Lefty Oliver, prześwit na opony 52 mm oraz praktyczność na co dzień – wszystko to w jednym rowerze.

Topstone w wersji aluminiowej nie ma się czego wstydzić.

Topstone CAAD - argument za aluminium
Topstone CAAD - argument za aluminium

Rok: 2026
Marki: Cannondale (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 22.10.2026 16:14

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