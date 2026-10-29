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Elektrokolo, které vypadá jako normální kolo – a přitom zvládne kopce, déšť, nákupy i ranní dojíždění bez jediné kapky potu. Whyte RHeO je britský design postavený na zkušenostech s horskými koly, tentokrát namířený přímo do ulic. Přečtěte si, proč si ho oblíbí jak zkušení cyklisté, tak ti, kdo na kolo sedají poprvé v životě.
Enduro kolo, které tě podrží ve strmém sjezdu, nezklame ve výjezdu a přitom nestojí jako rodinné auto. Whyte Sythe je nástupce legendárního T-160 – a rovnou říkáme: nástupce, který jde ještě dál. Progresivní geometrie, 170 mm zdvihu vpředu, mullet kola v základu a výbava, která by se nestyděla ani na závodní trati. A to vše za cenu, která v téhle kategorii nemá konkurenci. Tady je kompletní průvodce tím, proč je Sythe enduro kolo roku.
Hliníkový gravel bike, který se nestydí za nic. Cannondale Topstone CAAD staví na dekádách zkušeností s výrobou špičkových hliníkových rámů a přináší kolo, které zvládne sobotní šotolinu, nedělní objevování i pondělní dojíždění do práce. Přečtěte si, proč je Topstone CAAD gravel bike, který nepotřebuje omluvy.
Whyte Kado je britské trail/enduro eMTB, které si dalo za cíl jediné: splnit ti jízdní sny, které jsi na mechanickém kole nikdy nedotáhl do konce. Výkon Bosch Performance Line CX, baterie až 800 Wh, nízké těžiště a geometrie, která tě podrží na každém sjezdu. Tady je kompletní průvodce tím, proč je Kado jiné – a proč na něj bikové redakce po celém světě nedají dopustit.
V cross-country závodění rozhodují sekundy. A sekundy rozhodují gramy. A proto nová cross country kola Mavic Crossmax Ultimate nevznikla za zavřenými dveřmi laboratoře, ale přímo na tratích World Cupu, v diskuzích s elitními závodníky a po stovkách hodin testování.
Zapletená karbonová kola, která nabízí moderní profil s perfektní aerodynamikou, hmotností a jízdními vlastnostmi? Mavic Comete 45/55 a 55/65 jsou karbonová kola navržená pro silniční cyklisty, kteří rozhodně nechtějí dělat kompromisy a vědí, že každý watt se počítá.
Whyte Karve je nové agresivní trailové a enduro elektrokolo, které sází na silný motor Avinox M2S, 160 mm zdvihu, 800 Wh baterii a geometrii vyladěnou na rychlé traily, technické pasáže i rozbité sjezdy. Pokud hledáš eMTB, které umí tvrdě tahat do kopce, držet stopu v bordelu a přitom nepůsobí jako těžkopádný tank, Whyte Karve je mašina, kterou stojí za to sledovat.
Britská značka Peaty's přichází do sezony 2026 se třemi produkty, které mají jedno společné – jsou navrženy pro skutečné jezdce, kteří nechtějí dělat kompromisy. Ať už řešíš bezdušový systém, kvalitní sedlo nebo opotřebované gripy, Peaty's má na to odpověď. Pojďme se podívat, co nového tahle ikonická značka připravila.
Hledáš kolo, které tě nepustí z trailu ani za deště, drží linii v rozbitém rock gardenu a přitom tě nezruinuje? Pak se pořádně podívej na Whyte Bikes – britskou značku, která od roku 1999 dělá z každého výjezdu zážitek, na který se nezapomíná. Rok 2026 přinesl kompletní přerod nabídky – tři zbrusu nové platformy, které posouvají laťku výkonu i hodnoty.
Po letech čekání se příznivci gravity ježdění a značky Troy Lee Designs dočkali. Na trh se vrátila legendární 3/4 helma, která kombinuje ochranu hlavy integrální helmy a pohodlí a odvětrání "malé" helmy. Její jméno je Stage Stunt. A co nabízí?
V loňském roce přidal koncern SRAM do svého portfolia další značku, která výrazně zlepší jízdní projev vašeho kola, pokud se věnujete gravity disciplínám. Tou značkou byl italský O Chain. A Aspire Sports se stalo jediným distributorem produktů značky O Chain na všech trzích, kam dodává produkty koncernu SRAM. Více o tom, jak funguje O Chain se dozvíte dále v článku.
Italský výrobce treter, sedel, omotávek a od nedávné doby i helem během letošního jara vypustil do světa poměrně hodně novinek jak pro silničáře, tak i gravelisty a XC ridery. O čem se bude letos mluvit v pelotonu?
Enduro kolo, které neprosí o dovolení. Nový Cannondale Bad Habit se rodí z DNA závodních speciálů, vstřebává podněty od profíků a přetavuje je do all-mountain rippera s 160/155 mm zdvihem a mullet setupem. Proportional Response™ kinematika, StashPort úložiště, kompatibilita s proužinou a vzduchem – a potvrzení od samotné Elly Conolly, celkové vítězky Enduro World Cup 2025. Bad Habit není kolo pro každého. Je pro tebe.
Nová trailová řada RockShox není o hypu — je o tom, že kolo drží stopu, ruce neodcházejí a vy víte přesně, co se děje pod vámi. Lyrik a ZEB přinášejí lineární, čitelný chod LinearXL, tichý Charger 3.2 a vychytávky jako ButterCups a Adjustable Bottom Out, které se počítají až ve chvíli, kdy trail zrychlí a rozbije se. Co se změnilo, pro koho je která vidlice a jak z toho vytěžit maximum? Pojďte do článku.
SRAM přeskupuje svět Eagle do přehlednější podoby: Eagle S‑Series. Tři jasné řady S100, S200 a S500 pokrývají vše od odolného základu přes výkonnou mechaniku až po bezdrátové AXS — a hlavně zjednodušují výběr při upgradu i servisu. Co přesně se mění, pro koho je která řada a na co si dát pozor u kompatibility?
Fizik Kyros je všestranná, dostupná a skvěle odvětraná cyklistická helma pro silnici, gravel i XC ježdění. Kombinuje špičkový výkon s celodenním komfortem, je vybavena systémem MIPS Evolve Core a plně nastavitelným upínáním pro maximální přizpůsobení ochrany hlavy.
Všestranný parťák do každého počasí, navržený pro každodenní tréninky i závodní tempo. Ergonomický tvar, prodyšný a podpůrný svršek, snadno nastavitelné dvojité zapínání BOA® a tuhá podešev, která okamžitě přenáší každý watt do pedálů.
Pokud víte, tak víte. A pokud víte... tohle je pro vás. Cannondale CAAD14 je tady. Poslední evoluce hliníkové revoluce, kterou Cannondale zahájil v roce 1983, je tady, aby znovu získal trůn a přinesl zpět vzrušení ze špičkových silničních kol z hliníkové slitiny.
Brněnská firma Aspire Sports, distributor více než 20 světových značek v 9 zemích střední a východní Evropy, přidává do portfolia britskou značku Whyte Bikes. Od března 2026 se stává jejím exkluzivním distributorem pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Balkán a Pobaltí.
Od roku 1981 Troy Lee Designs stírá hranici mezi uměním a výkonem. Závody prověřené vybavení, designované sportovci a zdokonalované v reálném terénu – to je DNA téhle značky. A 2026 Bike Spring Collection? Další kapitola, která navazuje přesně tam, kde předchozí skončila.
SRAM se pustil do launche novinek pro sjezdaře ve velkém. K pohonu a brzdám přichází také nový BoXXer a Vivid Coil. Včem jsou nové a proč byste je měli chtít?
Vyšší rychlosti, větší skoky, větší rázy. To všechno vedlo k tomu, že bylo potřeba udělat na poli sjezdového pohonu malinkou revoluci. Nebo evoluci? Sram pouští do světa bezdrátovou sadu XX DH Transmission.
SRAM Maven jsou nejsilnější brzdy, které kdy ve SRAMu vyrobili. Díky možnostem nastavení a efektivnosti mají Maveny brutální sílou, kterou vás nechají využít za všech okolností. Tyto brzdy vám pomůžou v progresu a získání sebedůvěry v jakýchokoliv podmínkách. V čem tedy spočívá ten update?
Kultovní sedlo od fiziku se vrací s inovativními, lehkými materiály, aerodynamickým tvarem a plochým profilem – navrženo tak, aby zajistilo volnost pohybu a skvělou zpětnou vazbu v závodních podmínkách a aerodynamické pozici.
Vždycky nejrychlejší. To je legenda a odkaz modelu SuperSix EVO. Vždy to tak bylo. Vždy to tak bude. Je to směs efektivní aerodynamiky, nízké hmotnosti a až telepatického ovládání, které umožnily čtvrté generaci S6 EVO vyhrát vše - od Mistrovství světa, žlutého dresu na Tour, dresů pro nejlepší vrchaře, přes Paris-Roubaix a zlata v Paříži, až po spurty na cedulu na lokálních vyjížďkách. A nový SuperSix EVO Generace 5 to posouvá ještě dál.
Italský výrobce sedel Fizik nespí a neustále inovuje. S příchodem nové sezony představuje hned trojici nových sedel z nejvyšší řady s názvem R1 Light Range. O jaká sedla se jedná a co je nového?
Americký koncern SRAM pracuje neustále na vývoji nových produktů. Aktuálně představuje novinky v řadách RED, Force a Rival pro stavby časovkářských a triatlonových kol. A je toho mnohem více.
Značka Mavic se rozhodla doplnit vstupní modely kol s označením S do programu Lifetime Warranty. Co to znamená?
Nově se stáváme oficiálním distributorem prémiových značek SRAM, Troy Lee Designs a Mavic pro Chorvatsko.
Jeden z nejlepších enduro jezdců v ČR, Matěj Charvát, se po skoro 20 letech vrací ke značce Troy Lee Designs. Kultovní helmy, oblečení i chrániče bude testovat jak na závodech, tak při volném ježdění. Přečtěte si, proč si znovu vybral právě Troy Lee Designs.
Karbonová gravel kola za super cenu? Mavic přichází s modelem Allroad S Carbon, který je díky své odolné konstrukci a širším ráfkům určen právě pro použití na gravel kolech a spojuje v sobě nízkou hmotnost, odolnost, moderní technologie a dostupnější cenu.
Pokud jste fandou značky SRAM a máte rádi limitované edice produktů, měli byste zpozornit. SRAM vypouští do světa sadu s názvem "1987 Collection". Co všechno je součástí sady, proč zrovna takový název a kolik jich bude? To se dozvíte v článku.
Spousta lidí se bála, že nová Moterra skončí jen u karbonové verze. Ale opak je pravdou. Od teď je dostupná i dostupnější verze s názvem Moterra Alloy. Už podle názvu je patrné, že je postavena na hliníkovém rámu. Co všechno nabízí? Čtěte dále.
Máte Cannondale Moterra Carbon a připadá vám, že by si váš motor Bosch CX zasloužil víc šťávy? Teď je ten správný čas! Bosch spustil aktualizaci, která z vašeho motoru vytáhne až 750 W a 100 Nm. Žádné kabely, žádný servis – stačí pár kliků v aplikaci a vaše kolo získá výkon, který jste doteď znali jen z top modelů. Jak na to a proč do toho jít? Čtěte dál.
RockShox přináší horké novinky pro XC sezónu 2025. Dvě nové vidlice posouvají hranice výkonu i lehkosti. Co všechno umí a pro koho jsou určené? To se dozvíš v našem článku!
SRAM rozšířil řadu gravelových sad o více dostupnější modely. Dostupnější v porovnání se sadou RED. Co nový Force a Rival XPLR nabízí?
Dlouho jste si o něj říkali a konečně je tady. Nový SRAM Force mění totálně pravidla hry. V čem je jiný oproti předchozí generaci a vyplatí se přechod na něj?
SRAM dělal dlouho tajnosti. Ale konečně jsme se dočkali. Cenově dostupná silniční sada RIVAL, která je nabitá technologiemi vloni představeného REDu je konečně dostupná. Co všechno je její součástí a jaké má funkce?
Revoluční služba One-to-One od Fizik – sedlo na míru vytvořené pomocí pokročilého 3D tisku. Díky unikátnímu měření tlakových bodů během jízdy vzniká personalizované 3D sedlo, které zajišťuje maximální pohodlí a výkon přesně podle vašich potřeb. Seznamte se s budoucností cyklistiky – sedlo, které se přizpůsobí vám, ne vy jemu.
Po několika letech přichází Zipp s novými modely jejich silničních kol. Nové jsou také pláště a náboje od této značky. Co všechno můžete od novinek Zipp očekávat a na co se můžete těšit?
Chtěli byste zažít pocit, který denně zažívají jezdci World Tour teamu Movistar? Nyní můžete! Fizik právě představil nejnovější závodní tretry s názvem Vega Carbon. Jaké jsou a co nabízí?
Pokud nejste milovníkem lankového řazení, ale zároveň se vám nechtějí dávat peníze za novou elektronickou přehazovačku SRAM T-Type, je tu nově řešení. Jmenuje se SRAM GX Eagle Transmission Upgrade Kit. Jak to funguje?
Kolo, které dalo vzniknout kategorii Endurance silničních kol je tady již ve své šesté generaci! V čem je nový Cannondale Synapse výjímečný a proč byste měli zaměřit svůj pohled právě na něj?
Zavři oči a představ si perfektní trail. Sedni na kolo a jeď. Neexistuje žádná špatná varianta toho, kudy se vydáš. Jenom nekonečně mnoho možností, které jsou správné. Nová Moterra je tady.
Elitní závodní model, super tréninková bota a také všestranné modely jak na silnici, tak i do terénu.
Po pár letech klidu přichází na trh novinka mezi nášlapnými pedály pro horská kola od firmy TIME. O co jde a pro koho jsou určeny?
Italský výrobce treter, sedel a omotávek, značka Fizik, se od letošního roku pouští do úplně nových, a pro ně neznámých vod. Nově pod tímto brandem najdete cyklistické helmy! Pojďme se podívat na jejich nabídku.
RockShox přišel s novou generací své bezdrátové teleskopické sedlovky Reverb AXS. Co všechno se na bezdrátové sedlovce mezigeneračně změnilo?
Americký výrobce cyklokomponentů SRAM představil několik novinek mezi svými brzdami. Modely Motive, Maven Base, DB6 a DB4. Co byste o nich možná měli vědět?