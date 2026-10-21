Jaka jest główna różnica między modelami Sythe S i Sythe RS?

Główna różnica dotyczy parametrów technicznych i ceny. Model Sythe S został zaprojektowany jako „brama do świata enduro” i charakteryzuje się doskonałym stosunkiem ceny do osiągów; wyposażony jest w amortyzowany widelec Marzocchi (Bomber Z1/Air) oraz niezawodne komponenty Shimano Deore. Z kolei Sythe RS to bezkompromisowa maszyna dla wymagających rowerzystów, wyposażona w wysokiej klasy widelec RockShox Ultimate z technologią ButterCups, grupę osprzętu SRAM Eagle oraz najwyższej klasy hamulce TRP EVO Expert. Rama i geometria są identyczne w obu modelach.

Czy mogę jeździć na rowerze Sythe w konfiguracji z samymi kołami 29" (pełny 29er)?

Tak! Chociaż rower Sythe jest fabrycznie dostarczany jako model Mullet (MX) z tylnym kołem 27,5„, dzięki technologii Shape.It Link można go przekształcić w rower z samymi kołami 29”. Wystarczy kupić odpowiedni łącznik (WAMLINK08) i wymienić tylne koło. Nie wpłynie to na geometrię ramy; zyskasz natomiast lepszą zdolność pokonywania przeszkód oraz stabilność przy dużych prędkościach.

Co dokładnie oznacza „dożywotnia gwarancja na łożyska”?

Whyte gwarantuje jakość swoich ram. Jeśli zarejestrujesz swój rower na stronie internetowej w ciągu 28 dni od zakupu, otrzymasz dożywotnią gwarancję nie tylko na ramę, ale także na łożyska suportu. Biorąc pod uwagę, że łożyska naprawdę mocno cierpią w czeskim błocie, pozwoli ci to zaoszczędzić sporo pieniędzy na serwisowaniu.

Jak działa Flip-chip (Shape.It Link)?

Mała mimośrodowa część w układzie zawieszenia zmienia geometrię w ciągu kilku minut. Pozycja „High” jest idealna na techniczne podjazdy i trasy, gdzie trzeba mocno pedałować i nie chcesz, by pedały ocierały się o podłoże. Pozycja „Low” obniża kąt główki ramy o 0,6° i zbliża środek pedału o 8 mm do podłoża – jest to tryb przeznaczony do najstromszych zjazdów i szaleńczej jazdy po bike parkach.