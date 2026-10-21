Sythe to czystokrwista maszyna do enduro i gravitacji. Whyte opisuje ją w prosty sposób: „Na najbardziej wymagające trasy”. To nie jest rower, który boi się stromych linii, wyboistych rockgardenów czy tras w bikeparku. To rower dla riderów, którzy nigdy nie puszczają hamulców wcześniej, niż to konieczne.
Sythe jest idealny dla:
- ✅ Miłośników grawitacji – którzy chcą wycisnąć maksimum z każdego zjazdu
- ✅ Zawodników enduro – rower, który poradzi sobie z najtrudniejszymi oesami
- ✅ Wymiataczy z bikeparków – stabilny, przewidywalny, efektywny
- ✅ Eksplorujących duże góry – wystarczająco sprawny, by wjechać na szczyt i zbudowany tak, by każdy zjazd sprawiał Ci frajdę.
Sythe powstał jako bezpośredni następca cenionego modelu T-160 – przejął wszystko, co czyniło T-160 wyjątkowym, i przeniósł to na wyższy poziom. Nowa rama, nowa geometria, nowe przełożenia. Efekt? Rower, który w terenie zachowuje się jak spójna całość, a nie jak zbiór kompromisów.