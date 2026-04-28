Nowoczesne rowery górskie są szybsze i bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek wcześniej, ale jednocześnie stawiają przed riderem większe wymagania. Na rozjeżdżonych trasach, podczas hamowania i przy serii mocnych uderzeń napęd może przenosić niepożądane siły na pedały. Takie zjawisko sprawia, że rower wydaje się "twardszy", głośniejszy i mniej stabilny, niż powinien.
Właśnie to rozwiązuje Ochain.
Ochain to tłumik montowany na pająku pomiędzy ramieniem korby, a tarczą. Pozwala na kontrolowany obrót tarczy i cofnięcie łańcucha do tyłu pod obciążeniem. Mówiąc prościej, pomaga odseparować stopy ridera od szarpnięć pedałów, dzięki czemu rower zachowuje się spokojniej i pewniej wtedy, gdy teren robi się naprawdę wymagający.