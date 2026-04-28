Ochain: mniej odbicia pedałów, więcej kontroli na szlaku
28.04.2026

W zeszłym roku koncern SRAM wzbogacił swoje portfolio o kolejną markę, która - jeśli uprawiasz dyscypliny grawitacyjne - znacznie poprawi właściwości jezdne Twojego roweru. Jest to włoska marka Ochain. Firma Aspire Sports stała się jedynym dystrybutorem produktów marki Ochain na wszystkich rynkach, na które dostarcza produkty koncernu SRAM. Więcej informacji na temat działania Ochain znajdziesz w dalszej części artykułu.

Nowoczesne rowery górskie są szybsze i bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek wcześniej, ale jednocześnie stawiają przed riderem większe wymagania. Na rozjeżdżonych trasach, podczas hamowania i przy serii mocnych uderzeń napęd może przenosić niepożądane siły na pedały. Takie zjawisko sprawia, że rower wydaje się "twardszy", głośniejszy i mniej stabilny, niż powinien.

Właśnie to rozwiązuje Ochain.

Ochain to tłumik montowany na pająku pomiędzy ramieniem korby, a tarczą. Pozwala na kontrolowany obrót tarczy i cofnięcie łańcucha do tyłu pod obciążeniem. Mówiąc prościej, pomaga odseparować stopy ridera od szarpnięć pedałów, dzięki czemu rower zachowuje się spokojniej i pewniej wtedy, gdy teren robi się naprawdę wymagający.

Efektem nie jest tylko mniejszy hałas. Ochain poprawia także czucie pracy zawieszenia, zwiększa stabilność i sprawia, że rower prowadzi się bardziej przewidywalnie podczas hamowania, w zakrętach i w rozbitym terenie. Dla ridera oznacza to więcej pewności siebie, lepsze skupienie i mniejsze zmęczenie podczas długiego zjazdu lub całej jazdy.

Jedną z największych zalet Ochaina jest miejsce, w którym pracuje. Ponieważ jest montowany przy korbie, jego zakres ruchu pozostaje taki sam niezależnie od wybranego przełożenia. Daje to bardziej przewidywalne działanie niż w przypadku rozwiązań montowanych w piaście, gdzie odczucia mogą zmieniać się wraz z przełożeniem kasety.

Ochain nie jest też przeznaczony wyłącznie do rowerów downhillowych. Został zaprojektowany z myślą o wielu rodzajach rowerów górskich z pełnym zawieszeniem — od ścieżkowców z mniejszym skokiem, przez enduro, po pełnoprawne maszyny DH. Dostępne są również wersje dedykowane E-MTB.

Kolejną dużą zaletą jest możliwość regulacji. W zależności od modelu rider może ustawiać zakres ruchu zewnętrznie za pomocą pokrętła albo wewnętrznie poprzez wymianę chipów. Dzięki temu łatwo dopasować charakterystykę pracy do terenu, stylu jazdy i samego setupu roweru.

Przegląd modeli Ochain

Ochain jest obecnie dostępny w czterech głównych wersjach, podzielonych na modele do klasycznych rowerów górskich i do E-MTB.

Ochain R
Ochain R to topowa, regulowana zewnętrznie wersja do rowerów górskich. Rider może szybko wybrać jedno z ustawień: Lock, 3°, 6°, 9° lub 12°, dzięki czemu łatwo dopasuje system do trasy enduro albo DH. To najbardziej wszechstronna opcja dla tych, którzy chcą szybko zmieniać ustawienia bez rozbierania systemu.

Ochain N

Ochain N to wersja z regulacją wewnętrzną do rowerów górskich. Fabrycznie ustawiona jest na 9°, a osobno dostępne są również chipy 6° i 12°. Oferuje te same podstawowe korzyści płynące z działania Ochaina, ale w prostszej formie. Można ją także przebudować do Ochain R za pomocą External Travel Adjust Upgrade Kit.

Ochain S
Ochain S to regulowana zewnętrznie wersja do E-MTB. Została zaprojektowana do systemu Bosch BDU38 (CX Gen 5) i oferuje te same ustawienia co Ochain R: Lock, 3°, 6°, 9° i 12°. To opcja dla riderów, którzy chcą uzyskać cichsze i bardziej naturalne odczucia z jazdy na e-bike’u w technicznym terenie.

Ochain E

Ochain E to wersja z regulacją wewnętrzną do E-MTB. Standardowo oferuje ustawienie 9°, a regulację można rozszerzyć o opcjonalny chip 12°. Podobnie jak pozostałe modele Ochaina, ma jeden główny cel: ograniczyć szarpanie pedałów i poprawić kontrolę nad rowerem. Ten model również można przebudować do Ochain S z regulacją zewnętrzną.

Możliwość przebudowy

Dla riderów, którzy zaczynają od wersji z regulacją wewnętrzną, Ochain oferuje także External Travel Adjust Upgrade Kit. Zestaw ten pozwala zmienić Ochain N w Ochain R albo Ochain E w Ochain S, dodając szybki dostęp do wszystkich pięciu ustawień: Lock, 3°, 6°, 9° i 12°.

Ochain opiera się na jednej prostej idei: usunąć niepożądany feedback na pedałach, aby rider mógł skupić się wyłącznie na tym, co rower naprawdę robi na szlaku. Ograniczając zakłócenia pochodzące z napędu poprawia odczucia z jazdy i sprawia, że rower jedzie bardziej płynnie, ciszej i w bardzie kontrolowany sposób tam, gdzie ma to największe znaczenie.

Dla riderów szukających większej stabilności na zjazdach, lepszej trakcji podczas hamowania i spokojniejszego prowadzenia roweru, Ochain jest jednym z najciekawszych upgrade’ów związanych z napędem.

Zaktualizowano: 28.04.2026 15:38

Podobne artykuły

Ferox, Lyra i Kyros - nowości Fizik na 2026
Tej wiosny włoski producent butów rowerowych, siodełek, owijek oraz — od niedawna — kasków, wypuścił sporo nowych produktów zarówno dla kolarzy szosowych, gravelowych, jak i zawodników XC. O czym będzie się mówić w peletonie w tym roku?

16.04.2026Przeczytaj całość
Cannondale Bad Habit - na cały dzień dobrej jazdy
Rower enduro, który nie pyta o pozwolenie. Całkiem nowy Cannondale Bad Habit wyrasta z wyścigowo sprawdzonego DNA, ukształtowanego przez zawodników i przekutego we w pełni karbonową maszynę all-mountain ze skokiem 160/155mm. Kinematyka Proportional Response™, koła mullet, schowek StashPort, kompatybilność z damperami sprężynowymi i powietrznymi – oraz osobiste potwierdzenie od Elli Conolly, zdobywczyni Pucharu Świata Enduro 2025. Bad Habit to nie rower dla każdego. To rower dla Ciebie.

07.04.2026Przeczytaj całość
Nowa kolekcja widelców i damperów RockShox
Nowa trailowa linia RockShox to nie „hype” — to trzymanie linii na trasie, niezmęczone ręce i pełna kontrola, kiedy robi się szybko i nierówno. Lyrik i ZEB dostają przewidywalną, liniową pracę z LinearXL, cichy tłumik Charger 3.2 oraz rozwiązania, które czuć na trasie: ButterCups i Adjustable Bottom Out. Co dokładnie zmieniono, dla kogo jest który widelec i jak ustawić go pod swój styl jazdy? Zapraszamy do artykułu.

07.04.2026Przeczytaj całość
SRAM Eagle S-Series
SRAM porządkuje świat Eagle i upraszcza ofertę do Eagle S‑Series, w obrębie której teraz będzie można wybrać spośród trzech linii komponentów — S100, S200 i S500: od mechanicznej podstawowej, aż po bezprzewodową AXS, co ma ułatwić wybór przy upgrade’ach i serwisie. Co dokładnie się zmienia, dla kogo jest każda linia i na co zwrócić uwagę w kwestii kompatybilności?

07.04.2026Przeczytaj całość
Fizik Kyros - topowy kask w przystępnej wersji
Kyros to wszechstronny i świetnie wentylowany kask do jazdy szosowej, gravelowej oraz XC. Łączy doskonałe parametry z komfortem na co dzień, a wyposażono go w system MIPS Evolve Core oraz w pełni regulowany system dopasowania, żeby ochrona była w pełni spersonalizowana.

02.04.2026Przeczytaj całość
Fizik Lyra: nowe, niedrogie buty szosowe
Wszechstronne buty na każde warunki, zaprojektowane zarówno do codziennych treningów, jak na zawody. Ergonomiczny kształt, przewiewna i dopasowana cholewka, łatwy w regulacji podwójny system zapięcia BOA® oraz sztywna, reaktywna podeszwa, która natychmiast przekazuje moc na pedały.

18.03.2026Przeczytaj całość