Efektem nie jest tylko mniejszy hałas. Ochain poprawia także czucie pracy zawieszenia, zwiększa stabilność i sprawia, że rower prowadzi się bardziej przewidywalnie podczas hamowania, w zakrętach i w rozbitym terenie. Dla ridera oznacza to więcej pewności siebie, lepsze skupienie i mniejsze zmęczenie podczas długiego zjazdu lub całej jazdy.

Jedną z największych zalet Ochaina jest miejsce, w którym pracuje. Ponieważ jest montowany przy korbie, jego zakres ruchu pozostaje taki sam niezależnie od wybranego przełożenia. Daje to bardziej przewidywalne działanie niż w przypadku rozwiązań montowanych w piaście, gdzie odczucia mogą zmieniać się wraz z przełożeniem kasety.

Ochain nie jest też przeznaczony wyłącznie do rowerów downhillowych. Został zaprojektowany z myślą o wielu rodzajach rowerów górskich z pełnym zawieszeniem — od ścieżkowców z mniejszym skokiem, przez enduro, po pełnoprawne maszyny DH. Dostępne są również wersje dedykowane E-MTB.

Kolejną dużą zaletą jest możliwość regulacji. W zależności od modelu rider może ustawiać zakres ruchu zewnętrznie za pomocą pokrętła albo wewnętrznie poprzez wymianę chipów. Dzięki temu łatwo dopasować charakterystykę pracy do terenu, stylu jazdy i samego setupu roweru.