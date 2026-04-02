Kyros to wszechstronne uzupełnienie rosnącej kolekcji kasków Fizika. Równoważąc wysokie parametry z komfortem i ochroną, Kyros idealnie sprawdza się podczas wypadów na szosę, gravel i cross-country MTB. Szerokie otwory wentylacyjne z przodu z tylnymi wylotami pomagają zachować chłodną głowę w upalne dni, a system MIPS Evolve Core dodaje kolejną warstwę bezpieczeństwa. Kask jest kompatybilny ze zintegrowanym tylnym światłem lub odblaskiem Fizik.
Fizik Kyros - topowy kask w przystępnej wersji
Kyros to wszechstronny i świetnie wentylowany kask do jazdy szosowej, gravelowej oraz XC. Łączy doskonałe parametry z komfortem na co dzień, a wyposażono go w system MIPS Evolve Core oraz w pełni regulowany system dopasowania, żeby ochrona była w pełni spersonalizowana.
WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONA
Kyros to wszechstronny i zaufany towarzysz w rosnącej kolekcji kasków Fizik — zaprojektowany dla riderów, którzy płynnie przeskakują między asfaltem, szutrowymi drogami i leśnymi ścieżkami. Niezależnie od tego, czy ciśniesz pyliste szutry podczas wyprawy bikepackingowej, czy ciasny singletrack na swojej pętli XC, Kyros łączy rozwiązania nastawione na najlepsze parametry z całodziennym komfortem i pewną ochroną.
SMUKŁY WYGLĄD, SPRAWDZONA OCHRONA
Dzięki smukłej, zaokrąglonej konstrukcji, która ogranicza „gabaryt”, ten kask oferuje optymalną termoregulację i niską masę. Strategicznie rozmieszczone otwory zapewniają znakomity przepływ powietrza, a tylne wyloty pomagają skutecznie odprowadzać ciepło. Górne wloty bezpiecznie przytrzymują okulary, gdy te nie są używane. Certyfikowany zgodnie ze standardami EU oraz CPSC, Kyros zapewnia najwyższej klasy ochronę przed uderzeniami dla pewności jazdy.
REGULACJA CROWN-FIT
System dopasowania Kyros oferuje zaawansowaną regulację dzięki dedykowanej funkcji crown adjustment, pozwalającej precyzyjnie dopasować kształt kasku poprzez ustawienie odpinanych czerwonych pinów w trzech różnych pozycjach — dla indywidualnego dopasowania do konkretnego kształtu głowy. Mikrometryczne pokrętło na stabilizatorze z tyłu głowy umożliwia regulację pochylenia, poprawiając komfort oraz kompatybilność z okularami. Lekka taśma w okolicy uszu dodatkowo zwiększa zakres regulacji i wygodę podczas całodziennej jazdy.
DODATKOWA OCHRONA PRZED UDERZENIEM
Kyros wykorzystuje skorupę EPS-PC zaprojektowaną tak, aby skutecznie rozpraszać energię uderzenia po całej konstrukcji kasku, zapewniając pełne pokrycie i ochronę. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa system MIPS Evolve Core pomaga redukować siły rotacyjne podczas uderzeń pod kątem. Ta lekka, niskotarciowa warstwa — umieszczona między wkładką a skorupą — zapewnia zaawansowaną ochronę bez kompromisów w komforcie.
ZINTEGROWANA WIDOCZNOŚĆ
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Kyros ma także zdejmowany tylny odblask i jest kompatybilny z tylną lampką LED Fizika. Zaprojektowana tak, aby idealnie integrować się z linią kasku, ładowana przez USB lampka oferuje wiele trybów świecenia dla lepszej widoczności w dzień i w nocy — zapewniając bezpieczeństwo rowerzysty w każdych warunkach.
Kluczowe informacje
WSZECHSTRONNA OCHRONA
Wentylowana i komfortowa ochrona do jazdy szosowej, gravelowej i XC
SYSTEM MIPS EVOLVE CORE
Zintegrowana dodatkowa warstwa bezpieczeństwa rozprasza podczas upadków siły rotacyjne, oferując zaawansowaną ochronę
REGULOWANY SYSTEM DOPASOWANIA
Mikrometryczne pokrętło i technologia crown adjustment zapewniają spersonalizowane, pewne dopasowanie do każdego kształtu głowy.