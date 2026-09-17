Kado to flagowy model eMTB marki Whyte Bikes – pełnoprawny elektryczny rower górski z kategorii trail/enduro, który firma Whyte opisuje po prostu jako: „Możliwość osiągania wielkich rzeczy”. Nie jest to rower na weekendowe przejażdżki po ścieżkach rowerowych. To maszyna dla riderów, którzy chcą jeździć dalej, szybciej pokonywać podjazdy, radzić sobie z bardziej technicznym terenem i czerpać maksimum z każdego wypadu.
Kado jest przeznaczony dla:
- Riderów, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty – więcej tras, więcej kilometrów, więcej zabawy
- Tych, którzy chcą pokonywać podjazdy szybciej i mieć energię na zjazdy, które najbardziej ich kręcą
- Poszukujących elektryka MTB, który zachowuje się naturalnie – nie jak motocykl, ale jak rower ze wspomaganiem
- Każdego, kto szuka technicznego terenu bez kompromisów – jak bikepark, singletracki, epickie górskie trasy.