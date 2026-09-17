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Whyte Kado: eMTB z Boschem CX na ścieżki i do enduro
Whyte Kado: eMTB z Boschem CX na ścieżki i do enduro

Whyte Kado: eMTB z Boschem CX na ścieżki i do enduro

ASPIRE SPORTS / Blog / Elektryczne / Whyte Kado: eMTB z Boschem CX na ścieżki i do enduro
17.09.2026

Whyte Kado to brytyjski rower eMTB przeznaczony do jazdy po szlakach i do enduro, który ma tylko jeden cel: pozwolić Ci jeździć tak, jak zawsze chciałeś. Napęd Bosch Performance Line CX, akumulator o pojemności do 800 Wh, nisko położony środek ciężkości oraz geometria, która zapewni Ci pewność siebie na każdym zjeździe. Oto kompletny przewodnik wyjaśniający, dlaczego Kado jest inne – i dlaczego redakcje rowerowe na całym świecie ściągają czapki z głów.

Kado to flagowy model eMTB marki Whyte Bikes – pełnoprawny elektryczny rower górski z kategorii trail/enduro, który firma Whyte opisuje po prostu jako: „Możliwość osiągania wielkich rzeczy”. Nie jest to rower na weekendowe przejażdżki po ścieżkach rowerowych. To maszyna dla riderów, którzy chcą jeździć dalej, szybciej pokonywać podjazdy, radzić sobie z bardziej technicznym terenem i czerpać maksimum z każdego wypadu.

Kado jest przeznaczony dla:

  • Riderów, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty – więcej tras, więcej kilometrów, więcej zabawy
  • Tych, którzy chcą pokonywać podjazdy szybciej i mieć energię na zjazdy, które najbardziej ich kręcą
  • Poszukujących elektryka MTB, który zachowuje się naturalnie – nie jak motocykl, ale jak rower ze wspomaganiem
  • Każdego, kto szuka technicznego terenu bez kompromisów – jak bikepark, singletracki, epickie górskie trasy.

Silnik i wspomaganie: Bosch Performance Line CX – bez kompromisów

Wspomaganie w Kado zapewnia Bosch Performance Line CX – silnik, który w kategorii eMTB trail/enduro wyznacza złoty standard. A liczby mówią same za siebie:

  • Moc szczytowa: do 750 W
  • Moment obrotowy: 120 Nm
  • Poziom wspomagania: do 340% Twojej własnej mocy (3,4× więcej, niż wkładasz w pedałowanie).

Co to oznacza w praktyce? Wjeżdżasz wyżej i szybciej, pokonujesz techniczne podjazdy, które na zwykłym rowerze pochłonęłyby połowę Twojej energii, a z powrotem na szczyt, by rozpocząć kolejny zjazd, dotrzesz szybciej, niż zdążysz wypić kawę z przyjaciółmi. Silnik można w pełni dostosować za pomocą aplikacji Bosch eBike Flow i jest gotowy na aktualizacje oprogramowania – dzięki czemu będzie aktualne nawet za kilka lat.

Silnik i wspomaganie: Bosch Performance Line CX – bez kompromisów
Silnik i wspomaganie: Bosch Performance Line CX – bez kompromisów

Bateria: ogranicza tylko wyobraźnia

Kado jest standardowo wyposażony w wbudowany akumulator o pojemności aż 800 Wh – to pojemność, która wystarczy nawet na całodniową wyprawę w trudnym terenie. Gdyby to było mało, Kado jest kompatybilne z range extenderem Bosch PowerMore 250 Wh (sprzedawanym osobno), dzięki czemu uzyskasz łączną pojemność nawet 1 050 Wh. To wartość, która w kategorii eMTB typu trail/enduro nie ma wielu konkurentów.

Wyjmowanie baterii jest przy tym zaskakująco proste – wystarczy otworzyć pokrywę, odkręcić śrubę zabezpieczającą, odłączyć złącze i wysunąć akumulator. Bez skręcania, bez akrobacji.

Niski środek ciężkości: dlaczego to ważniejsze, niż Ci się wydaje
Niski środek ciężkości: dlaczego to ważniejsze, niż Ci się wydaje

Niski środek ciężkości: dlaczego to ważniejsze, niż Ci się wydaje

To właśnie w tym aspekcie Kado naprawdę wyróżnia się na tle konkurencji. Whyte była pierwszą marką na świecie, która wprowadziła koncepcję odwróconego silnika i obniżonego umiejscowienia akumulatora w rurze ramy – po raz pierwszy w modelu E-150 w 2019 roku. W modelu Kado poszli jeszcze dalej: środek ciężkości znajduje się o 2,4% niżej niż w poprzednim modelu E-160 RSX.

Brzmi to jak niewiele, ale to obniżenie środka ciężkości zmniejsza bezwładność obrotową roweru o 12,5% – a to natychmiast przekłada się na sposób, w jaki rower pokonuje zakręty, reaguje na zmiany kierunku i zachowuje się w trudnym terenie.

Sam Shucksmith, kierownik ds. projektowania rowerów MTB w firmie Whyte (a przy okazji aktualny mistrz Wielkiej Brytanii w E-Enduro), wyjaśnia to w następujący sposób:

„Dzięki pochyleniu silnika mogliśmy przesunąć akumulator w kierunku suportu i bliżej ziemi. To właśnie najbardziej obniża środek ciężkości roweru, ogranicza wpływ masy i sprawia, że rower staje się zwinniejszym i dającym więcej radości towarzyszem na szlakach”.

Efekt? Kado zachowuje się naturalnie na zakrętach, jest zwinny podczas zmian kierunku i stabilny w trudnych sytuacjach – dokładnie tak powinien działać dobry eMTB.

Total Geometry: Geometria, która da Ci pewność siebie

Nisko położony środek ciężkości to tylko jeden z elementów układanki. Whyte łączy go z kompleksowym systemem Total Geometry™ – podejściem, w którym każdy rozmiar ramy ma własne proporcje, a wszystkie parametry geometrii są projektowane jako całość, a nie jako zbiór kompromisów.

W przypadku modelu Kado oznacza to konkretnie:

  • Duży reach – zapewnia swobodę ruchów na rowerze i pewność w zakrętach
  • Płaski kąt główki – stabilność przy dużych prędkościach i na stromych zjazdach
  • Widelec o krótkim offsetie – lepsze wyczucie i precyzja sterowania
  • Flip-chip – przełączanie między geometrią wysoką (bardziej efektywną przy pedałowaniu) a niską (bardziej agresywną) w zależności od terenu i wymagań
  • Skok 160 mm z przodu/150 mm z tyłu – wystarczający, by Kado poradziło sobie ze wszystkim, od singletracków po bikepark.

Trwałość: zbudowane na wieki

Kado to rower, który nie boi się pogody. Whyte testuje wszystkie rowery w brytyjskich warunkach – a brytyjska zima to właśnie ten rodzaj ekstremalnych warunków, który wystawia na próbę każdy komponent i każde łożysko. Efektem tego jest cała gama elementów, których być może nie zauważysz, ale docenisz podczas każdej przejażdżki:

  • Uszczelnione przelotki linek i przewodów
  • Uszczelniona obejma sztycy
  • Łożyska z powłoką fosforanową i smarem morskim
  • Solidna osłona wahacza i rury dolnej.

A do tego dożywotnia gwarancja na ramę i łożyska piast – wystarczy bezpłatna rejestracja w ciągu 28 dni od dnia zakupu. To deklaracja jakości, która w przypadku eMTB w tej kategorii cenowej nie jest oczywistością.

Trwałość: zbudowane na wieki
Trwałość: zbudowane na wieki

Co mówią testerzy?

Model Kado trafił w ręce czołowych światowych mediów zajmujących się MTB, a wyniki są jednoznaczne:

  • 🏆 MBR (4,5/5): „Ten rower powinien znaleźć się na pierwszym miejscu Twojej listy: świetny e-bike, który poradzi sobie ze wszystkim”.
  • 🏆 Off.road.cc (4/5): „Poważny rower na początek Twojej przygody z e-MTB, przystępny cenowo e-wymiatacz”.
  • 🏆 Bikeradar (4/5): „Niezwykle szybki i wyważony”.
  • 🏆 Pinkbike (4/5): „Ogólne wrażenia z jazdy i pprowadzenia roweru są wyjątkowe”.
  • 🏆 The Loam Wolf (4/5): „Prawdziwie uniwersalny e-MTB, który jeździ precyzyjnie, świetnie pokonuje podjazdy i radzi sobie praktycznie w każdym terenie.”
  • Cztery gwiazdki od Pinkbike i Bikeradar oraz 4,5 od MBR – to nie są przypadkowe oceny. To spójny wynik dla roweru, który po prostu świetnie działa.

Gdzie można kupić Kado?

Rower Kado jest dostępny wyłącznie u autoryzowanych dealerów marki Whyte – dystrybucją w Polsce, Czechach, w krajach bałtyckich, na Bałkanach i na Słowacji zajmuje się firma Aspire Sports. Przed zakupem zalecamy skorzystanie z możliwości przetestowania roweru, np. podczas jednej z imprez demo. Tego roweru trzeba dośiadczyć, a nie tylko o nim czytać.

Kado – eMTB, które pozwoli Ci jeździć, jak zawsze chciałeś
Kado – eMTB, które pozwoli Ci jeździć, jak zawsze chciałeś

Kado – eMTB, które pozwoli Ci jeździć, jak zawsze chciałeś

Whyte Kado to nie kompromis. To rower zaprojektowany przez ludzi, którzy sami jeżdżą, przetestowany w warunkach, które sprawdzają każdy szczegół, i zbudowany tak, by służył przez lata. Bosch Performance Line CX o momencie obrotowym 120 Nm, bateria o pojemności do 1 050 Wh z range extednderem, nisko położony środek ciężkości, Total Geometry i dożywotnia gwarancja – to oferta, którą w kategorii eMTB trail/enduro ciężko przebić.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym endurowcem, który chce poszerzyć swoje możliwości, czy też rowerzystą, który w końcu chce wyruszyć na trasy, o których marzył – Kado Ci to umożliwi.

Rok: 2026
Marki: Whyte (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 24.09.2026 12:49

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