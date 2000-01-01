Kontakt
Zawsze gramy fair play i tylko przy użyciu najlepszego sprzętu. Jako gracze drużynowi bronimy ustalonych dat, maksymalna wydajność jest dla nas oczywista i nigdy nie poddajemy się przed metą. Zwycięstwo to zadowolony klient i dobre relacje biznesowe.
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Centrala firmy
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
phone: +420 532 199 550
GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'
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Centrum logistyczne
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'
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Dystrybucja
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Cycling Division:
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Serwis i reklamacje Aspire:
Reklamacje SRAM w Polsce:
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Adres do fakturowania
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
ID: 26958317