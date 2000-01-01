PL

Kontakt

Zawsze gramy fair play i tylko przy użyciu najlepszego sprzętu. Jako gracze drużynowi bronimy ustalonych dat, maksymalna wydajność jest dla nas oczywista i nigdy nie poddajemy się przed metą. Zwycięstwo to zadowolony klient i dobre relacje biznesowe.

GFX | kontakty-lide.jpg

Centrala firmy

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
Jinačovice 514, 664 34 Jinačovice

phone: +420 532 199 550
e-mail: aspire@aspire.eu

GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'

  

Centrum logistyczne

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
Jinačovice 514, 664 34 Jinačovice

GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'

  

Dystrybucja

Cycling Division:
Tomasz Gajdowski
tomasz.gajdowski@aspire.eu

Serwis i reklamacje Aspire:
Jacek Kasprowicz

Reklamacje SRAM w Polsce:
Thirty Three Workshop Sp. z o.
Karmelkowa 2b
52-436 Wrocław
info@sramserwis.pl
+48 713 070 732 

Adres do fakturowania

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
č.ev. 514, 664 34 Jinačovice

ID: 26958317
VAT ID: CZ26958317

  

 