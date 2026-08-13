Po dwóch latach prac rozwojowych i 27 iteracjach projektowych firma Peaty’s wprowadziła na rynek zawory Holeshot Fast Flow, zaprojektowane od podstaw wyłącznie z myślą o systemach bezdętkowych. Najważniejsza cecha? Wzrost przepływu powietrza o 200% w porównaniu z modelem MK2. Dzięki specjalnej konstrukcji z obniżoną klatką zawór jest w pełni kompatybilny z wkładkami, wszystkimi manometrami i standardowymi pompami – bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów.

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo rozwiązuje problem, który jest koszmarem każdego endurowca: nawet jeśli korpus zaworu ulegnie uszkodzeniu w wyniku uderzenia w kamień, podwójne uszczelnienie wewnątrz obręczy zatrzyma powietrze w oponie i pozwoli dojechać do mety lub strefy serwisowej. Korpus wykonany jest ze stopu aluminium 7075, rdzeń wewnętrzny ze stali nierdzewnej 316, a cała para zaworów waży zaledwie 11 g.

Zawór Holeshot Fast Flow nadaje się również do pełnej konserwacji – wystarczy zdjąć pierścień ustalający, wyjąć rdzeń, oczyścić go z zaschniętego uszczelniacza i w razie potrzeby wymienić zużyte części za pomocą zestawu serwisowego. Zawór jest dostępny w trzech długościach (42 mm, 60 mm oraz w wersji MX do rowerów elektrycznych Bosch) oraz w 12 opcjach kolorystycznych.