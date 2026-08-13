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Nowe produkty marki Peaty na rok 2026: zawory, siodełka i uchwyty, które odmienią Twoją jazdę
Nowe produkty marki Peaty na rok 2026: zawory, siodełka i uchwyty, które odmienią Twoją jazdę

Nowe produkty marki Peaty na rok 2026: zawory, siodełka i uchwyty, które odmienią Twoją jazdę

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13.08.2026

Brytyjska marka Peaty’s wprowadza na rynek trzy produkty na sezon 2026, które łączy jedna cecha – wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o poważnych rowerzystach, którzy nie godzą się na żadne kompromisy. Niezależnie od tego, czy szukasz systemu bezdętkowego, wysokiej jakości siodełka, czy też zamienników zużytych uchwytów, Peaty’s ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Przyjrzyjmy się zatem nowościom tej kultowej marki.

Zawór Peaty's Holeshot Fast Flow – bezdętkowy zawór bez kompromisów

Po dwóch latach prac rozwojowych i 27 iteracjach projektowych firma Peaty’s wprowadziła na rynek zawory Holeshot Fast Flow, zaprojektowane od podstaw wyłącznie z myślą o systemach bezdętkowych. Najważniejsza cecha? Wzrost przepływu powietrza o 200% w porównaniu z modelem MK2. Dzięki specjalnej konstrukcji z obniżoną klatką zawór jest w pełni kompatybilny z wkładkami, wszystkimi manometrami i standardowymi pompami – bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów.

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo rozwiązuje problem, który jest koszmarem każdego endurowca: nawet jeśli korpus zaworu ulegnie uszkodzeniu w wyniku uderzenia w kamień, podwójne uszczelnienie wewnątrz obręczy zatrzyma powietrze w oponie i pozwoli dojechać do mety lub strefy serwisowej. Korpus wykonany jest ze stopu aluminium 7075, rdzeń wewnętrzny ze stali nierdzewnej 316, a cała para zaworów waży zaledwie 11 g.

Zawór Holeshot Fast Flow nadaje się również do pełnej konserwacji – wystarczy zdjąć pierścień ustalający, wyjąć rdzeń, oczyścić go z zaschniętego uszczelniacza i w razie potrzeby wymienić zużyte części za pomocą zestawu serwisowego. Zawór jest dostępny w trzech długościach (42 mm, 60 mm oraz w wersji MX do rowerów elektrycznych Bosch) oraz w 12 opcjach kolorystycznych.

Zawór Peaty's Holeshot Fast Flow – bezdętkowy zawór bez kompromisów
Zawór Peaty's Holeshot Fast Flow – bezdętkowy zawór bez kompromisów
Peaty's Monarch Saddle – siodełko, które stanie się twoim tronem
Peaty's Monarch Saddle – siodełko, które stanie się twoim tronem

Peaty's Monarch Saddle – siodełko, które stanie się twoim tronem

Firma Peaty’s wkracza na rynek siodełek z produktem o nazwie Monarch – i ma królewskie ambicje. Siodełko zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o komforcie podczas podjazdów, gdzie rowerzyści spędzają większość czasu. Szerokość 145 mm i długość 260 mm zapewniają wsparcie dla większości rowerzystów, niezależnie od płci, natomiast wysokość 45 mm pozwala na naturalne ugięcie podstawy i maksymalizuje użyteczną długość sztycy. Kanał odciążający o szerokości 40 mm zmniejsza nacisk na wrażliwe obszary, a pianka Throne Foam amortyzuje wstrząsy podczas całodziennej jazdy.

Powierzchnia siodełka składa się z bezszwowej, formowanej próżniowo powłoki z poliuretanu (PU), wykonanej w 24% z przetworzonych tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów – bez szwów, które mogłyby powodować punkty ucisku. Siodełko można w pełni serwisować za pomocą kluczy imbusowych 2 mm i 3 mm, co pozwala wyeliminować irytujące skrzypienia i maksymalnie wydłużyć jego żywotność.

Siodło Monarch jest dostępne w pięciu kolorach (czarnym, turkusowym, pomarańczowym, czerwonym i szarym) oraz z dwoma opcjami szyn – 4130 CrMo lub lżejszym Ti-MX.

Uchwyty Peaty's Monarch Pro – uchwyty dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Uchwyty Monarch należą do najszybciej zyskujących na popularności produktów firmy Peaty, dystrybuowanych na całym świecie. Model Monarch Pro przenosi tę serię na wyższy poziom dzięki konstrukcji z dwóch materiałów, dopracowanej w wyniku testów ponad 40 różnych kombinacji materiałów. Górna połowa uchwytu oraz podkładka pod kciuk wykonane są z miękkiej gumy o twardości 15a w skali durometru, co zapewnia maksymalną przyczepność i amortyzację wstrząsów. Natomiast dolna połowa, rowki na palce oraz końcówki kierownicy wykonane są ze sztywniejszego materiału Duralite o twardości 30a – ponad dwukrotnie trwalszego niż standardowa guma.

Przeprojektowany rdzeń uchwytu posiada wycięty kanał dokładnie w miejscu, w którym dłoń wywiera największy nacisk, zapewniając więcej miękkiej gumy pod dłonią. Efektem jest znacznie lepsza amortyzacja drobnych nierówności oraz mniejsze zmęczenie dłoni podczas długich zjazdów. Uchwyty Monarch Pro są dostępne w dwóch grubościach (30–32 mm i 32–34 mm) oraz dwóch teksturach – Knurl, zapewniającej kontrolę podczas wyścigów, oraz Mushroom, zapewniającej komfort na szlakach.

Uchwyty są dostępne w sześciu kolorach (czarny, ceglasty, burzowy niebieski, miętowy, szałwiowy i śliwkowy), a każdy kolor uzupełniają dopasowane kolorystycznie zaciski Chris King. Opakowanie jest przyjazne dla środowiska – wykonane z tektury z efektownymi czarno-złotymi wstawkami.

Uchwyty Peaty's Monarch Pro – uchwyty dla tych, którzy chcą czegoś więcej
Uchwyty Peaty's Monarch Pro – uchwyty dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Rok: 2026
Marki: Peaty's (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 11.08.2026 13:30

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