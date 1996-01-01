Oferta pracy

Kręcą cię rowery i wszytko, co ich dotyczy?

Ciągle się rozwijamy i zapraszamy nowych osób do naszego zgranego zespołu. Oprócz ciekawej pracy w stabilnej i odnoszącej sukcesy firmie, możesz liczyć także na nasze wsparcie w rozwoju zawodowym, świadczenia pracownicze i luźną atmosferę.

Kim jesteśmy

Od 1996 roku ASPIRE SPORTS przybliża wiodące światowe marki kolarskie ludziom, którzy żyją aktywnie. W naszym portfolio znajdują się ikony branży, takie jak Cannondale, SRAM, RockShox, Mavic, Fizik, Troy Lee Designs, Lezyne, Uvex, Michelin, Maxxis, Osprey, Sinter i wiele innych. Działając w całej Europie Środkowo-Wschodniej – od Bałtyku po Morze Śródziemne – jesteśmy nowoczesną i dynamiczną firmą zbudowaną na profesjonalizmie, sportowej pasji i długofalowym partnerstwie.

Oferty pracy w ASPIRE SPORTS