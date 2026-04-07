SRAM Eagle S-Series
SRAM Eagle S-Series

SRAM Eagle S-Series

ASPIRE SPORTS / Blog / Nowości / SRAM Eagle S-Series
07.04.2026

SRAM porządkuje świat Eagle i upraszcza ofertę do Eagle S‑Series, w obrębie której teraz będzie można wybrać spośród trzech linii komponentów — S100, S200 i S500: od mechanicznej podstawowej, aż po bezprzewodową AXS, co ma ułatwić wybór przy upgrade’ach i serwisie. Co dokładnie się zmienia, dla kogo jest każda linia i na co zwrócić uwagę w kwestii kompatybilności?

Z dekadą sukcesów pod skrzydłami, Eagle zdefiniował działanie napędów MTB o szerokim zakresie przełożeń. Teraz Sram prezentuje kolejny krok w rozwoju napędu Eagle: S‑Series. To uproszczona i dopracowana kolekcja najlepszych produktów Eagle, zebranych w jedną linię, żeby ułatwić wybór — niezależnie od tego, czy modernizujesz obecny rower, czy wymieniasz sprawdzone komponenty na takie same. Eagle wspierał riderów na każdym poziomie — od początkujących po mistrzów świata — a nowa Eagle S‑Series będzie kontynuować tę tradycję.

Aby uprościć riderom podejmowanie decyzji, Eagle S‑Series został podzielony na trzy linie: Eagle S100, Eagle S200 i Eagle S500, które konsolidują i rozwijają produkty Eagle oraz Eagle AXS.

Co zastępuje co?

Co zastępuje co?
Co zastępuje co?

Przegląd

Eagle S500

Zbudowany z materiałów premium i wykończony zaawansowanymi powłokami, S500 wnosi moc AXS do świata każdego ridera. Jako flagowiec Eagle S‑Series, S500 jest gotowy na MTB, E‑MTB lub gravel. Bezproblemowo współpracuje z każdym kontrolerem AXS, w tym z manetkami do kierownic szosowych, co czyni go topowym upgradem dla tych, którzy oczekują trwałej efektywności.

Eagle S200

Jeśli szukasz mechanicznej zmiany biegów o wysokiej skuteczności, konkurencyjnej masy i solidnej trwałości, S200 to Twój wybór. To mieszanka najlepszych komponentów mechanicznego Eagle, skondensowana do kolekcji, która podniesie poziom każdego roweru, na którym się znajdzie.

Eagle S100

S100 to punkt wejścia do trwałości i niezawodnej zmiany biegów o szerokim zakresie. Komponenty zaprojektowano tak, by maksymalizować wartość i parametry. S100 jest gotowy na E‑MTB i zbudowany z naciskiem na solidność oraz integralność systemu — dostajesz wszystko, czego potrzebujesz, i nic, czego nie potrzebujesz.

Sram Eagle S100

Przerzutka SRAM Eagle S100

Bazując na 10 latach doświadczeń z napędami Eagle, Eagle S100 ma zmodernizowaną przerzutkę z ulepszonym procesem dopasowania punktów obrotu dla długoterminowej trwałości i precyzji. Eagle to obietnica dokładnej, celowej zmiany biegów — a S100 ją spełnia: wysokoefektywna przerzutka o 500% zakresie, stworzona do pracy przy wysokim momencie obrotowym, w każdych warunkach, dla każdego ridera.

  • Śruba montażowa jest gotowa na Half Mount. Połącz z UDH z płytką Half Mount, aby zwiększyć bezpieczeństwo mocowania haka/przerzutki
  • Sprawdzone sprzęgło wózka Drag Spring dla pewnego prowadzenia łańcucha 
  • Zakres maksymalnie 500% do współpracy z kasetami Eagle 11–50t lub 10–50t 
  • X‑Actuation do współpracy z manetkami Eagle Drivetrain.

Przerzutka SRAM Eagle S100 UDH Half Mount 

Zaprojektowana dla lepszej pracy całego systemu, przerzutka Eagle S100 Half Mount wykorzystuje integrację śruby UDH, aby zapewnić dodatkową solidność w razie różnego rodzaju uderzeń, bo nawet minimalne przestawienie haka przerzutki może pogorszyć zmianę biegów, przyspieszyć zużycie i doprowadzić do nieoczekiwanej awarii. To zmodernizowana przerzutka z ulepszonym procesem dopasowania punktów obrotu dla długoterminowej trwałości i precyzji. Eagle to obietnica dokładnej, celowej zmiany biegów — a S100 ją spełnia: wysokoefektywna przerzutka o zakresie 500%, gotowa na wysoki moment obrotowy, wszystkie warunki i wszystkich riderów.

  • Dostępna wyłącznie w linii Eagle S100 
  • Zabezpieczenie jest szczególnie ważne w E‑MTB, gdzie dodatkowa masa systemu może spowodować większe uszkodzenia nawet przy małym upadku 
  • Płytka Half Mount integruje się ze śrubą UDH oraz specyficzną śrubą mocującą przerzutkę Eagle S100 Half Mount. Dostępna jako część zamienna
  • Kompatybilna wyłącznie z ramami posiadającymi Hangerless Interface wymagany dla UDH 
  • Uwaga: przerzutki Eagle Transmission Full Mount montowane są wokół ramy na osi tylnego koła i zapewniają najbardziej solidny oraz najprostszy interfejs. Eagle S100 Half Mount nadal wymaga użycia haka przerzutki, śrub ograniczających oraz regulacyjnej śruby B
Sram Eagle S100
Sram Eagle S100
Sram Eagle S100
Sram Eagle S100

Korby z zębatką SRAM Eagle S100

Korby SRAM Eagle S100 dają pewność dzięki solidnej, aluminiowej konstrukcji. Dostępne w progresywnie krótkich długościach, pozwalają zbudować rower bez kompromisów. Wytrzymała stalowa zębatka X‑Sync 2 zapewnia takie samo trzymanie łańcucha, jak w pozostałych korbach Eagle.

  • Aluminiowe ramiona korby ze zębatką X‑Sync 2 mocowaną na trzy śruby dla kompatybilności w ramach ekosystemu Eagle Drivetrain 
  • Rozmiary zębatki: 30t, 32t, 34t 
  • Długości: 175mm, 170mm, 165mm, 160mm, 155mm 
  • Wymaga suportów 118/73 Powerspline. 

SRAM Eagle S100 Crank Assembly

Korby SRAM Eagle S100 dają pewność dzięki solidnej, aluminiowej konstrukcji. Progresywnie krótkie długości pozwalają zbudować rower bez kompromisów. Interfejs 3‑bolt zapewnia kompatybilność z zębatkami SRAM Eagle X‑Sync 2.

  • Aluminiowe ramiona korby 
  • Interfejs zębatki na 3 śruby
  • Długości: 175mm, 170mm, 165mm, 160mm, 155mm
  • Wymaga 118/73 Powerspline.

Łańcuch SRAM Eagle S100

Podstawą każdego napędu Eagle jest łańcuch — a łańcuch Eagle S100 zaprojektowano i wyprodukowano w oparciu o sprawdzoną architekturę Eagle, dzięki czemu jest w pełni kompatybilny z każdym innym komponentem w ekosystemie Eagle. Solidne piny, wytrzymały Eagle PowerLock oraz płynna, efektywna zmiana biegów, na której możesz polegać za każdym razem.

  • Kompatybilność w ramach ekosystemu Eagle Drivetrain 
  • Trwała konstrukcja z pełnymi pinami 

Kaseta SRAM PG‑1210

Trwała, serwisowalna i sprawdzona. Jedź wszędzie z szerokozakresową kasetą PG‑1210 11–50t Eagle. Kompatybilność ze standardowym bębenkiem piasty oznacza szeroką kompatybilność z kołami, a wymienne zębatki E‑MTB „speed limit” pozwalają maksymalizować żywotność napędu.

  • Najczęściej używane zębatki E‑MTB „speed limit” (11t–13t–15t) są wymienne
  • Kompatybilność ze zwykłym bębenkiem piasty
  • Zakres 11–50t

Manetka SRAM Eagle S100

Manetka Eagle S100 pożycza nowoczesną ergonomię z Eagle 70, łącząc schludne prowadzenie linki z manetką X‑Actuation. Dłuższa dźwignia zapewnia lżejszą zmianę biegów, a jednoklik gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność zmiany niezależnie od roweru. Manetka S100 jest dostępna ze zintegrowaną obejmą kierownicy zaprojektowaną tak, by idealnie współpracować z hamulcami SRAM Stealth — dla czystego, nowoczesnego kokpitu.

  • Nowoczesna ergonomia zmiany biegów w Eagle Drivetrain 
  • X‑Actuation do współpracy z przerzutkami Eagle Drivetrain 
  • Jednoklik wymagany do użycia w E‑MTB 
  • Kompatybilność ze Stealth Brakes dla schludnego wyglądu i działania kokpitu 
  • Zintegrowana obejma kierownicy.
Sram Eagle S100
Sram Eagle S100
Sram Eagle S200
Sram Eagle S200

Sram Eagle S200

Przerzutka SRAM Eagle S200

Eagle ustanowił standard dla szerokozakresowego napędu 1x, a przerzutka S200 to koń roboczy, który kontynuuje tę legendę. Możesz mieszać i kombinować w ramach ekosystemu Eagle Drivetrain, dzięki kompatybilności z kasetami Eagle o zakresie 500% i 520%. A podczas zjazdów nic Cię nie ograniczy — sprawdzone sprzęgło Type 3 zapewnia pewne trzymanie łańcucha i cichą pracę.

  • Wsteczna kompatybilność: działa z kasetami Eagle 10–50t oraz 10–52t
  • X‑Actuation do współpracy z manetkami Eagle
  • Sprzęgło Type 3 dla pewnego prowadzenia łańcucha i cichych zjazdów

Korby z zębatką Eagle S200 DUB

Korba Eagle S200 DUB została zaprojektowana tak, aby zapewniać pewne działanie podczas każdej jazdy. Wyposażona w wytrzymałą stalową zębatkę X-SYNC 2 dla pełnej kontroli nad łańcuchem oraz technologię DUB dla ujednoliconego dopasowania, lepszego uszczelnienia oraz kompatybilności wstecznej i przyszłej z różnymi suportami. Dostępna w progresywnych długościach od 175mm aż do 155mm, korba Eagle S200 to prosty wybór dla riderów ceniących niezawodność bez zbędnych dodatków.

  • Aluminiowa korba z 3‑bolt stalową zębatką X‑SYNC 2 dla kompatybilności w ramach Eagle ekosystemu 
  • Długości: 175mm, 170mm, 165mm, 160mm, 155mm 
  • 6061 DUB lub
  • Oś DUB Wide dla linii łańcucha 55mm

SRAM Eagle S200 DUB Crank Assembly

Eagle S200 DUB zaprojektowano tak, by dostarczać powtarzalne osiągi. Interfejs na 3 śruby zapewnia kompatybilność z zębatkami Eagle X‑Sync 2, a technologia DUB daje ujednolicone dopasowanie, lepsze uszczelnienie i kompatybilność suportów wprzód i wstecz. Dostępna w długościach od 175mm do 155mm.

  • Aluminiowe ramiona korby 
  • Interfejs na 3 śruby
  • Długości: 175mm, 170mm, 165mm, 160mm, 155mm 
  • 6061 DUB
  • DUB Wide dla lini łańcucha 55mm.

Łańcuch SRAM Eagle S200

Łańcuch Eagle S200 zaprojektowano z myślą o kompatybilności w ramach ekosystemu Eagle. Solidne piny, Eagle PowerLock i płynna, efektywna zmiana biegów, na której możesz polegać.

  • Kompatybilność w ramach ekosystemu Eagle 
  • Spinka łańcucha Eagle PowerLock 

Kaseta SRAM Eagle XG‑1275

Kaseta Eagle dla riderów, którzy stawiają na funkcjonalność ponad wszystko. Dostępna w zakresie 520% i 500%, daje więcej możliwości na najbardziej stromych podjazdach. Technologia FULL PIN wykorzystuje lekkie, precyzyjnie wykonane stalowe zębatki trwale połączone wytrzymałymi nitami ze stali nierdzewnej. Otwarta konstrukcja, podobna do kaset X‑DOME, pomaga w odprowadzaniu błota, zapewniając wyraźną zmianę biegów i dłuższą żywotność komponentów.

  • Wymaga bębenka XD 
  • Dostępny zakres 10–50t lub 10–52t 
  • Czarna kolorystyka sprawia, że XG‑1275 pasuje do każdego roweru

Manetka SRAM Eagle S200

Manetka Eagle S200 pożycza nowoczesną ergonomię z Eagle 90, łącząc schludne prowadzenie linki z manetką X‑Actuation. Dłuższa dźwignia daje lżejszą zmianę biegów, a dedykowany jednoklik zapewnia wysoką jakość i powtarzalność niezależnie od roweru. S200 ma teksturowaną kompozytową dźwignię dla odpowiednich wrażeń pod palcem oraz kompatybilność z MMX dla najczystszego ustawienia kokpitu.

  • Nowoczesna ergonomia zmiany biegów Eagle
  • X‑Actuation do współpracy z przerzutkami Eagle
  • Dedykowany jednoklik wymagany do użycia w E‑MTB 
  • Wspólny język projektowy z hamulcami SRAM Stealth dla schludnego wyglądu kokpitu 
  • Dyskretna obejma lub kompatybilność z Matchmaker X
  • Zintegrowana obejma kierownicy.
Sram Eagle S200
Sram Eagle S200
Sram Eagle S500
Sram Eagle S500

Sram Eagle S500

Przerzutka SRAM Eagle S500 AXS

Przerzutka Eagle AXS to serce napędu. Daje pełną kontrolę i pewną zmianę biegów, a sprawdzony system bezprzewodowy wnosi zawodnicze DNA do każdego roweru. Łączność AXS ułatwia bezprzewodową konfigurację, personalizację oraz integrację z dowolnym komponentem AXS. System jest na tyle inteligentny, by chronić się sam: dzięki niezwykle odpornemu sprzęgłu Overload Clutch w razie uderzenia rozłącza się przekładnia silnika, przerzutka zyskuje swobodę ruchu, po czym natychmiast wraca na pozycję. Całość jest odporna na wodę i pył, więc możesz mieć pewność w potokach, błocie i podczas mycia po jeździe. Zaprojektowana z myślą o różnych preferencjach, jest kompatybilna z kasetami Eagle 10–52t i 10–50t.

  • Tłumik wózka Type 3 dla pewnego prowadzenia łańcucha i cichych zjazdów 
  • Solidny aluminiowy wózek 
  • Kompatybilna w ramach ekosystemu Eagle 
  • AXS dla łatwej konfiguracji bezprzewodowej, personalizacji, niezawodności i kompatybilności z komponentami SRAM MTB lub Road AXS 
  • Kompatybilna z kasetami Eagle 50T lub 52T 
  • Overload Clutch chroni przed uderzeniami

Korby SRAM Eagle S500 DUB

Jakość i trwałość łączą się w korbach Eagle S500 DUB, by dostarczać powtarzalne działanie za każdym razem. Karbonowe ramiona korby i aluminiowa zębatka X‑SYNC 2 obniżają masę i utrzymują łańcuch pod kontrolą. Technologia DUB zapewnia bardziej ujednolicone dopasowanie suportu, lepsze uszczelnienie przed zanieczyszczeniami oraz kompatybilność wprzód i wstecz. A dzięki wielu opcjom zębatek możesz dopasować zakres przełożeń do stylu jazdy.

  • Karbonowa korba z aluminiową zębatką X‑SYNC 2 mocowaną na 3 śruby dla kompatybilności w ramach ekosystemu Eagle  
  • Długości: 175mm, 170mm, 165mm 
  • Oś DUB Wide dla linii lańcucha 55mm.

Łańcuch SRAM Eagle S500

Łańcuch, który jest czymś więcej niż sumą ogniw. To bezkompromisowa wytrzymałość przy niskiej masie, powtarzalność działania oraz jedwabiście płynna praca cicha jak szept. Do tego estetyka: Rainbow lub Gold — żeby wszystko elegancko pasowało.

  • Dostępny w wersji Rainbow lub Gold 
  • Kompatybilność w ramach ekosystemu Eagle Drivetrain 
  • Spinka łańcucha Eagle PowerLock 

Kaseta SRAM Eagle XG‑1299

Niezależnie od tego, czy budujesz rower marzeń, czy szykujesz sprzęt na kolejny sezon wyścigowy, XG‑1299 daje zakres 520% i ma unikalne wykończenie. Mocniejsi zawodnicy mogą teraz wybierać większe zębatki z przodu dla wyższej prędkości maksymalnej bez utraty zakresu na podjazdach. Więcej czasu spędzasz wyżej na kasecie, gdzie transfer mocy jest najbardziej efektywny, a zużycie jest mniejsze. Dzięki architekturze X‑Dome i sprawdzonemu bębenkowi XD  kaseta jest też wstecznie kompatybilna, co daje jeszcze więcej opcji upgrade’u rowerów z Eagle. Zdobywczyni tytułów olimpijskich, Pucharów Świata i tytułów Mistrzostw Śiwata, XG‑1299 jest dostępna w wersjach Gold i Rainbow, domykając estetykę najbardziej utytułowanych i pożądanych rowerów na świecie.

  • Dostępna w wersji Rainbow lub Gold 
  • Zakres przełożeń 520%  
  • Bębenek XD 

SRAM Eagle S500 Upgrade Kit

Wszystko, czego potrzebujesz, by zaktualizować napęd Eagle do AXS. Bezprzewodowa moc tylnej przerzutki S500 AXS, personalizacja przez AXS Pod Controller oraz komplet elementów do montażu, ustawienia i zasilania. Ten zestaw pozwala wejść w AXS bez kupowania całej grupy — pod warunkiem, że już używasz komponentów Eagle. Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić upgrade, czy szukasz opłacalnych części zamiennych, S500 Eagle AXS Upgrade Kit to właściwy kierunek.

  • Zawartość: tylna przerzutka Eagle S500 AXS z osłoną, bateria AXS, manetka AXS POD Controller z obejmą, Eagle PowerLock, ładowarka USB‑C, przymiar Chain Gap Tool.
Sram Eagle S500
Sram Eagle S500

Rok: 2026
Marki: SRAM (sprzedawców)
Zaktualizowano: 07.04.2026 15:39

