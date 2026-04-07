Eagle S500

Zbudowany z materiałów premium i wykończony zaawansowanymi powłokami, S500 wnosi moc AXS do świata każdego ridera. Jako flagowiec Eagle S‑Series, S500 jest gotowy na MTB, E‑MTB lub gravel. Bezproblemowo współpracuje z każdym kontrolerem AXS, w tym z manetkami do kierownic szosowych, co czyni go topowym upgradem dla tych, którzy oczekują trwałej efektywności.

Eagle S200

Jeśli szukasz mechanicznej zmiany biegów o wysokiej skuteczności, konkurencyjnej masy i solidnej trwałości, S200 to Twój wybór. To mieszanka najlepszych komponentów mechanicznego Eagle, skondensowana do kolekcji, która podniesie poziom każdego roweru, na którym się znajdzie.

Eagle S100

S100 to punkt wejścia do trwałości i niezawodnej zmiany biegów o szerokim zakresie. Komponenty zaprojektowano tak, by maksymalizować wartość i parametry. S100 jest gotowy na E‑MTB i zbudowany z naciskiem na solidność oraz integralność systemu — dostajesz wszystko, czego potrzebujesz, i nic, czego nie potrzebujesz.