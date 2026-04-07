Łańcuch SRAM Eagle S500
Łańcuch, który jest czymś więcej niż sumą ogniw. To bezkompromisowa wytrzymałość przy niskiej masie, powtarzalność działania oraz jedwabiście płynna praca cicha jak szept. Do tego estetyka: Rainbow lub Gold — żeby wszystko elegancko pasowało.
- Dostępny w wersji Rainbow lub Gold
- Kompatybilność w ramach ekosystemu Eagle Drivetrain
- Spinka łańcucha Eagle PowerLock
Kaseta SRAM Eagle XG‑1299
Niezależnie od tego, czy budujesz rower marzeń, czy szykujesz sprzęt na kolejny sezon wyścigowy, XG‑1299 daje zakres 520% i ma unikalne wykończenie. Mocniejsi zawodnicy mogą teraz wybierać większe zębatki z przodu dla wyższej prędkości maksymalnej bez utraty zakresu na podjazdach. Więcej czasu spędzasz wyżej na kasecie, gdzie transfer mocy jest najbardziej efektywny, a zużycie jest mniejsze. Dzięki architekturze X‑Dome i sprawdzonemu bębenkowi XD kaseta jest też wstecznie kompatybilna, co daje jeszcze więcej opcji upgrade’u rowerów z Eagle. Zdobywczyni tytułów olimpijskich, Pucharów Świata i tytułów Mistrzostw Śiwata, XG‑1299 jest dostępna w wersjach Gold i Rainbow, domykając estetykę najbardziej utytułowanych i pożądanych rowerów na świecie.
- Dostępna w wersji Rainbow lub Gold
- Zakres przełożeń 520%
- Bębenek XD
SRAM Eagle S500 Upgrade Kit
Wszystko, czego potrzebujesz, by zaktualizować napęd Eagle do AXS. Bezprzewodowa moc tylnej przerzutki S500 AXS, personalizacja przez AXS Pod Controller oraz komplet elementów do montażu, ustawienia i zasilania. Ten zestaw pozwala wejść w AXS bez kupowania całej grupy — pod warunkiem, że już używasz komponentów Eagle. Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić upgrade, czy szukasz opłacalnych części zamiennych, S500 Eagle AXS Upgrade Kit to właściwy kierunek.
- Zawartość: tylna przerzutka Eagle S500 AXS z osłoną, bateria AXS, manetka AXS POD Controller z obejmą, Eagle PowerLock, ładowarka USB‑C, przymiar Chain Gap Tool.