PL
Whyte Karve: ebike z silnikiem Avinox M2S
Whyte Karve: ebike z silnikiem Avinox M2S

Whyte Karve: ebike z silnikiem Avinox M2S

ASPIRE SPORTS / Blog / Nowości / Whyte Karve: ebike z silnikiem Avinox M2S
18.08.2026

Whyte Karve to nowy, progresywny e-bike na ścieżki i do enduro, wyposażony w potężny silnik Avinox M2S, 160 mm skoku, baterię o pojemności 800 Wh oraz geometrię dopracowaną pod kątem szybkich tras, technicznych sekcji i wymagających zjazdów. Jeśli szukasz eMTB, który bez trudu wywiezie Cię na start, pewnie utrzyma linię w trudnym terenie, a przy tym nie prowadzi się jak ociężały czołg, Whyte Karve to rower, na który zdecydowanie warto zwrócić uwagę.

Whyte Karve: nowy ebike, który targa pod górę i ogarnie każdy zjazd

Nowy rower elektryczny Whyte Karve jest dla riderów, którzy nie chcą iść na kompromisy między klasyczną jazdą w górach, jazdą po ścieżkach i zawodniczym enduro. Na papierze wygląda imponująco, ale liczy się to, że sprawdza się również w warunkach bojowych. Whyte nie zbudował po prostu kolejnego mocnego e-bike'a z dużym silnikiem. Od samego początku Karve powstawał jako agresywny eMTB trail/enduro ze skokiem 160 mm, przemyślaną geometrią i silnikiem Avinox M2S, który jest obecnie jedną z najciekawszych konstrukcji w kategorii napędów do wyczynowych rowerów elektrycznych.

Innymi słowy: to nie jest po prostu rower, który ma Cię wciągnąć na górę. Whyte Karve to maszyna zaprojektowana tak, by dawać najwięcej satysfakcji wtedy, gdy trasa staje się szybka, wyboista, stroma i techniczna.

Whyte Karve: nowy ebike, który targa pod górę i ogarnie każdy zjazd
Whyte Karve: nowy ebike, który targa pod górę i ogarnie każdy zjazd
Avinox M2S: silnik, który daje Whyte Karve zupełnie nowe możliwości
Avinox M2S: silnik, który daje Whyte Karve zupełnie nowe możliwości

Avinox M2S: silnik, który daje Whyte Karve zupełnie nowe możliwości

Jedną z największych zalet nowego modelu Whyte Karve jest bez wątpienia silnik Avinox M2S. Ten system plasuje cały rower w kategorii naprawdę mocnych e-bików, bo zapewnia moment obrotowy do 150 Nm oraz szczytową moc 1300 W, co poczujesz, gdy tylko mocniej naciśniesz na pedały – zwłaszcza na stromych podjazdach, na wyboistych trasach lub gdy musisz gwałtownie przyspieszyć.

Co jednak ważne, firma Whyte nie dążyła wyłącznie do osiągnięcia jak najwyższych parametrów. Model Karve jest wyposażony w baterię o pojemności 800 Wh, więc oprócz ogromnej mocy zyskujesz również spory zasięg. To właśnie połączenie, którego oczekuje większość użytkowników: nie tylko chwilowy efekt „wow”, ale prawdziwa dostępność wspomagania na długi dzień na ścieżkach, jazdę enduro lub cały dzień jazdy w górach.

Dużym plusem są także wyświetlacz i manetka. Whyte Karve jest wyposażony w płaski ekran dotykowy Avinox DPC100 umieszczony na górnej rurze, który dodatkowo obsługuje nawigację oraz odczyty tętna za pośrednictwem Bluetooth i aplikacji na telefonie. Mówiąc prościej: otrzymujesz przejrzystą konfigurację, kluczowe informacje na wyciągnięcie ręki i brak zbędnego bałaganu na kierownicy.

Whyte Karve: nie tylko silnik. Geometria i zawieszenie.

Wiele mocnych rowerów elektrycznych z łatwością pokonuje podjazdy, ale podczas zjazdów wydają się nieporęczne, ociężałe lub nerwowe. Whyte Karve opiera się na innym podejściu. Został skonstruowany w oparciu o skok 160 mm zarówno z przodu, jak i z tyłu, sprawdzoną kinematykę Quad-Link 4 oraz nacisk na zrównoważony rozkład masy między oboma kołami.

Whyte od dawna kieruje się filozofią „proporcjonalnej geometrii i rozmiarowania”, co oznacza dostosowanie geometrii do rozmiaru ramy. W praktyce oznacza to, że wraz ze wzrostem rozmiaru ramy dostosowywane są nie tylko parametr reach, ale także długość tylnego trójkąta, kąt podsiodłowy oraz rozkład masy. Efekt? Rower zachowuje się bardziej naturalnie, lepiej trzyma tor jazdy i daje rowerzyście większą pewność siebie, niezależnie od tego, na jakim rozmiarze jeździsz.

Na trasach widać to bardzo wyraźnie:

  • przednia część ma przyczepność i nie czuć, żeby wyjeżdżała czy pływała,
  • tylna część nie jest przeciążona,
  • rower pozostaje stabilny przy dużych prędkościach,
  • a w ciasnych zakrętach i na nierównych odcinkach jest responsywny i przewidywalny.

To właśnie to wrażenie ma kluczowe znaczenie w nowoczesnym ebike'u na ścieżki. Nie chodzi tylko o moc silnika, ale o to, czy czujesz się na tyle pewnie, by puścić hamulce.

Whyte Karve: nie tylko silnik. Geometria i zawieszenie.
Whyte Karve: nie tylko silnik. Geometria i zawieszenie.
Geometria High/Low i 29: dostosuj Karve do swojego stylu jazdy
Geometria High/Low i 29": dostosuj Karve do swojego stylu jazdy

Geometria High/Low i 29": dostosuj Karve do swojego stylu jazdy

Whyte Karve został zasadniczo zaprojektowany z myślą o kołach 29-calowych, co stanowi doskonały wybór do agresywnej jazdy po ścieżkach i enduro. Koła 29-calowe lepiej się toczą lepiej utrzymują prędkość. Jednocześnie Whyte zadbało o możliwość dopasowania charakteru roweru.

Karve umożliwia przełączanie geometrii między ustawieniami High i Low. W trybie Low geometria jest obniżona o 0,6°, a suport niżej o 8 mm, co nadaje rowerowi jeszcze bardziej „grawitacyjny” charakter i sprawia, że czujesz się na nim pewniej podczas stromych zjazdów oraz w trudniejszym terenie.

A jeśli należysz do tych, którzy lubią bardziej zwinny tył i nieco więcej zabawy przy pokonywaniu zakrętów w pełnym przechyle oraz szybkie zmiany kierunku, Karve można również przekształcić z pełnego 29" w konfigurację MX/mullet i precyzyjnie dostosowywać rower do własnego stylu jazdy.

Niska waga, duża pojemność i funkcje, które mają sens

W kategorii eMTB z pełną mocą model Whyte Karve robi szczególne wrażenie pod względem wagi. Rower w rozmiarze L waży zaledwie 22,9 kg, co – w połączeniu z baterią o pojemności 800 Wh, skokiem 160 mm i pełną mocą silnika – stanowi naprawdę imponujący wynik.

Inne praktyczne zalety:

  • dożywotnia gwarancja na ramę i łożyska zawieszenia dla pierwszego właściciela po zarejestrowaniu roweru,
  • uszczelnienie chroniące przed warunkami atmosferycznymi, zapewniające lepszą odporność na wilgoć i błoto,
  • modele RSX są fabrycznie oklejone folią RideWrap zabezpieczającą ramę,
  • modele RSX są również wyposażone w szybką ładowarkę 12 A, która ładuje akumulator do 80 procent w około 1 godzinę i 45 minut.

To są właśnie cechy, które — choć w katalogu mogą nie wyglądać tak imponująco jak waty i niutonometry — mają codziennym użytkowaniu ogromne znaczenie.

Niska waga, duża pojemność i funkcje, które mają sens
Niska waga, duża pojemność i funkcje, które mają sens

Dla kogo Whyte Karve jest idealny?

Whyte Karve to idealny wybór dla riderów, którzy poszukują roweru elektrycznego o niesamowitych możliwościach do jazdy po ścieżkach i enduro, ale nie chcą, by rower był ciężki czy nieporęczny. To rower dla tych, którzy chcą:

  • podjeźdżać szybko i efektywnie,
  • pokonywać więcej tras w ciągu jednego dnia,
  • mieć zapas mocy nawet na stromych, technicznych podjazdach,
  • a jednocześnie cieszyć się pewnym i precyzyjnym prowadzeniem na zjadzach.

Jeśli lubisz agresywną jazdę po ścieżkach, trasy enduro, dłuższe wycieczki po góach i techniczny teren, rower elektryczny Whyte Karve jest bardzo udanym połączeniem mocy, kontroli i użyteczności.

Cała uwaga na Whyte Karve

Nowy Whyte Karve jest interesujący nie tylko ze względu na mocny silnik. Najważniejsze jest to, jak wszystkie kluczowe elementy współdziałają ze sobą. Silnik Avinox M2S zapewnia ogromną moc, bateria o pojemności 800 Wh gwarantuje, że rower nadaje się na długie trasy, skok zawieszenia wynoszący 160 mm sprawdza się zarówno na singlach, jak i w enduro, a przemyślana geometria sprawia, że rower zachowuje się przewidywalne w każdej sytuacji.

I właśnie to odróżnia naprawdę dobry ebike enduro od maszyny, która jedynie szczyci się imponującymi danymi na papierze. Whyte Karve to nie rower z doczepionym  silnikiem - raczej przemyślany sprzęt, który zapewnia dodatkową moc dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz.

Jeśli szukasz nowego eMTB marki Whyte do agresywnej jazdy po ścieżkach i w enduro, jest to model, który zdecydowanie warto wziąć pod uwagę.

Rok: 2026
Marki: Whyte (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 10.09.2026 13:56

Najbliżsi dealerzy Whyte

Podobne artykuły

Mavic Comete: Karbonowe koła z nowoczesną geometrią
Mavic Comete: Karbonowe koła z nowoczesną geometrią

Szprychowane koła karbonowe oferujące nowoczesną geometrię z doskonałą aerodynamiką, wagą i właściwościami jezdnymi? Mavic Comete 45/55 i 55/65 to karbonowe koła zaprojektowane dla kolarzy szosowych, którzy zdecydowanie nie chcą iść na kompromisy i wiedzą, że każdy wat się liczy.

07.09.2026Przeczytaj całość
Nowe produkty marki Peaty na rok 2026: zawory, siodełka i uchwyty, które odmienią Twoją jazdę
Nowe produkty marki Peaty na rok 2026: zawory, siodełka i uchwyty, które odmienią Twoją jazdę

Brytyjska marka Peaty’s wprowadza na rynek trzy produkty na sezon 2026, które łączy jedna cecha – wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o poważnych rowerzystach, którzy nie godzą się na żadne kompromisy. Niezależnie od tego, czy szukasz systemu bezdętkowego, wysokiej jakości siodełka, czy też zamienników zużytych uchwytów, Peaty’s ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Przyjrzyjmy się zatem nowościom tej kultowej marki.

14.08.2026Przeczytaj całość
TLD Stage Stunt - nowy kask do grawitacji
TLD Stage Stunt - nowy kask do grawitacji

Po latach oczekiwania fani jazdy grawitacyjnej i marki Troy Lee Designs wreszcie się doczekali. Na rynek powrócił legendarny kask typu 3/4, który łączy w sobie ochronę głowy zapewnianą przez kask integralny oraz wygodę i wentylację charakterystyczną dla „małego” kasku. Nazywa się Stage Stunt. Co oferuje?

23.06.2026Przeczytaj całość
Ochain: mniej odbicia pedałów, więcej kontroli na szlaku
Ochain: mniej odbicia pedałów, więcej kontroli na szlaku

W zeszłym roku koncern SRAM wzbogacił swoje portfolio o kolejną markę, która - jeśli uprawiasz dyscypliny grawitacyjne - znacznie poprawi właściwości jezdne Twojego roweru. Jest to włoska marka Ochain. Firma Aspire Sports stała się jedynym dystrybutorem produktów marki Ochain na wszystkich rynkach, na które dostarcza produkty koncernu SRAM. Więcej informacji na temat działania Ochain znajdziesz w dalszej części artykułu.

28.04.2026Przeczytaj całość
Ferox, Lyra i Kyros - nowości Fizik na 2026
Ferox, Lyra i Kyros - nowości Fizik na 2026

Tej wiosny włoski producent butów rowerowych, siodełek, owijek oraz — od niedawna — kasków, wypuścił sporo nowych produktów zarówno dla kolarzy szosowych, gravelowych, jak i zawodników XC. O czym będzie się mówić w peletonie w tym roku?

16.04.2026Przeczytaj całość
Cannondale Bad Habit - na cały dzień dobrej jazdy
Cannondale Bad Habit - na cały dzień dobrej jazdy

Rower enduro, który nie pyta o pozwolenie. Całkiem nowy Cannondale Bad Habit wyrasta z wyścigowo sprawdzonego DNA, ukształtowanego przez zawodników i przekutego we w pełni karbonową maszynę all-mountain ze skokiem 160/155mm. Kinematyka Proportional Response™, koła mullet, schowek StashPort, kompatybilność z damperami sprężynowymi i powietrznymi – oraz osobiste potwierdzenie od Elli Conolly, zdobywczyni Pucharu Świata Enduro 2025. Bad Habit to nie rower dla każdego. To rower dla Ciebie.

07.04.2026Przeczytaj całość