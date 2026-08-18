Nowy rower elektryczny Whyte Karve jest dla riderów, którzy nie chcą iść na kompromisy między klasyczną jazdą w górach, jazdą po ścieżkach i zawodniczym enduro. Na papierze wygląda imponująco, ale liczy się to, że sprawdza się również w warunkach bojowych. Whyte nie zbudował po prostu kolejnego mocnego e-bike'a z dużym silnikiem. Od samego początku Karve powstawał jako agresywny eMTB trail/enduro ze skokiem 160 mm, przemyślaną geometrią i silnikiem Avinox M2S, który jest obecnie jedną z najciekawszych konstrukcji w kategorii napędów do wyczynowych rowerów elektrycznych.

Innymi słowy: to nie jest po prostu rower, który ma Cię wciągnąć na górę. Whyte Karve to maszyna zaprojektowana tak, by dawać najwięcej satysfakcji wtedy, gdy trasa staje się szybka, wyboista, stroma i techniczna.