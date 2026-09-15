Koła XC Crossmax Ultimate wykorzystują szprychy z karbonu o wysokiej wytrzymałości, oraz tytanowe nyple. Takie połączenie zapewnia od razu kilka korzyści: mniejszą masę, większą sztywność oraz zdolność do tłumienia drgań pochodzących z nawierzchni trasy.

Rezultatem jest rower, który zachowuje się precyzyjnie — utrzymuje kierunek na kamienistych odcinkach, nie „pływa” na korzeniastych fragmentach trasy i natychmiast reaguje na każdy ruch zawodnika. Jednocześnie, dzięki właściwościom włókna węglowego, które tłumi drgania, ręce i plecy mniej się męczą podczas długich wyścigów. To różnica, którą widać nie tylko po czasie, ale także da się odczuć w samopoczuciu na mecie.

System Locked-In Spoke Heads dodatkowo unieruchamia główki szprych, dzięki czemu koła pozostają odpowiednio naprężone i są bardziej niezawodnie, nawet po setkach kilometrów jazdy w trudnym terenie.