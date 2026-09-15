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Crossmax Ultimate: najlżejsze koła XC Mavica
Crossmax Ultimate: najlżejsze koła XC Mavica

Crossmax Ultimate: najlżejsze koła XC Mavica

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15.09.2026

W wyścigach cross-country o wszystkim decydują sekundy. A sekundy zależą od gramów. Dlatego nowe rowery cross-country Mavic Crossmax Ultimate nie powstały za zamkniętymi drzwiami w laboratorium, ale bezpośrednio na trasach Pucharu Świata, w wyniku rozmów z czołowymi zawodnikami i po setkach godzin testów.

Efekt? Najlżejsze karbonowe koła MTB, jakie ta francuska marka kiedykolwiek wyprodukowała. Waga całej pary to zaledwie 1080 gramów. 300 gramów mniej. Włókna węglowe, tytanowe nyple, nowe ultralekkie piasty. Mavic Crossmax Ultimate to nie tylko ulepszona wersja — to koła zaprojektowane wspólnie z zawodnikami Pucharu Świata, specjalnie dla nich.

Piasty UltraLight i łożyska ceramiczne: mniejsze tarcie, większa prędkość

Nowe piasty Crossmax Ultimate są całkowicie przeprojektowane — z efektami nie tylko w zakresie masy, ale także aerodynamiki i wydajności mechanicznej. Piasta przednia waży zaledwie 105 g, a tylna (XD, 6 śrub) – 180 g. Są to wartości, które w kategorii karbonowych kół górskich z gotowymi szprychami nie mają sobie równych.

  • Ceramiczne łożyska Mavic Ceramic minimalizują tarcie i poprawiają opór toczenia
  • Nowa bębenek kasety jest o 25% lżejszy od standardowej wersji
  • Aerodynamiczny kształt piasty zmniejsza opór powietrza nawet przy niższych prędkościach podczas wyścigów XC.

Każdy wat, włożony w pedały, zostanie bezpośrednio przekształcony w ruch do przodu. Żadnych strat spowodowanych tarciem, żadnego zbędnego ciężaru, żadnych kompromisów.

Piasty UltraLight i łożyska ceramiczne: mniejsze tarcie, większa prędkość
Piasty UltraLight i łożyska ceramiczne: mniejsze tarcie, większa prędkość
Włókna węglowe i tytanowe nyple: wyścigowy akcent, który robi różnicę
Włókna węglowe i tytanowe nyple: wyścigowy akcent, który robi różnicę

Włókna węglowe i tytanowe nyple: wyścigowy akcent, który robi różnicę

Koła XC Crossmax Ultimate wykorzystują szprychy z karbonu o wysokiej wytrzymałości, oraz tytanowe nyple. Takie połączenie zapewnia od razu kilka korzyści: mniejszą masę, większą sztywność oraz zdolność do tłumienia drgań pochodzących z nawierzchni trasy.

Rezultatem jest rower, który zachowuje się precyzyjnie — utrzymuje kierunek na kamienistych odcinkach, nie „pływa” na korzeniastych fragmentach trasy i natychmiast reaguje na każdy ruch zawodnika. Jednocześnie, dzięki właściwościom włókna węglowego, które tłumi drgania, ręce i plecy mniej się męczą podczas długich wyścigów. To różnica, którą widać nie tylko po czasie, ale także da się odczuć w samopoczuciu na mecie.

System Locked-In Spoke Heads dodatkowo unieruchamia główki szprych, dzięki czemu koła pozostają odpowiednio naprężone i są bardziej niezawodnie, nawet po setkach kilometrów jazdy w trudnym terenie.

Jak udało się urwać 300 gramów?

Chodzi o sumę drobnych, starannie przemyślanych decyzji. Każdy element koła został poddany analizie, zmodyfikowany i ponownie przetestowany. Efektem są trzy odrębne obszary oszczędności masy:

  • Nowa karbonowa konstrukcja obręczy –100 g
  • Karbonowe szprychy + tytanowe nyple –100 g
  • Nowe ultralekkie piasty –100 g

W tym przypadku waga naprawdę ma znaczenie. Masa obrotowa koła ma większy wpływ na przyspieszenie niż ta sama masa umieszczona na ramie. Każdy gram zaoszczędzony na obręczy lub szprychach daje się odczuć przy każdym obrocie korb.

Jak udało się urwać 300 gramów?
Jak udało się urwać 300 gramów?
Dla kogo Crossmax Ultimate to właściwy wybór?
Dla kogo Crossmax Ultimate to właściwy wybór?

Dla kogo Crossmax Ultimate to właściwy wybór?

Nowe koła są przeznaczone dla zawodników XC i ambitnych rowerzystów-amatorów, którzy chcą wycisnąć maksimum z każdego treningu i wyścigu. Jeśli startujesz w zawodach XCO lub XCM, szukasz najlżejszych kompletów kół XC dostępnych na rynku i nie chcesz rezygnować ze sztywności ani niezawodności — te koła są właśnie dla Ciebie.

To koła, które zmienią sposób, w jaki postrzegasz swoje wyniki na trasie. Lżejsze. Szybsze. Bardziej precyzyjne. Gdy tylko włożysz je do roweru, zrozumiesz, czym naprawdę jest koło Mavic — i nie będziesz chciał jeździć na niczym innym.

Każdy rower Mavic Crossmax Ultimate jest ręcznie montowany i sprawdzany przez ekspertów w laboratorium testowym w samym sercu francuskich Alp.

Crossmax Ultimate — dane techniczne:

Obręcze

  • Wysokość obręczy: 25 mm
  • Szerokość obręczy: Wewnętrzna: 30 mm / Zewnętrzna: 36 mm
  • Typ konstrukcji: Carbon hookless
  • Materiał: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup
  • Powierzchnia: carbon UD, surowy

Waga

  • Koło przednie: 500 g
  • Koło tylne: 580 g
  • Zestaw kół: 1 080 g

Piasty

  • Materiał: Przednia i tylna: ultralekki korpus ze stopu aluminium
  • Szerokość piasty: Przednia: 110 mm / Tylna: 148 mm
  • Typ osi: Oś przelotowa: przednia 15 mm / tylna 12 mm
  • Łożyska: Mavic Ceramic
  • Interfejs hamulca: Center Lock & International (6 śrub)
  • Kompatybilność: Center Lock / MicroSpline / International / XD
  • Zapadki: ID360 Ultralight 40T — New Freehub Body ULH
  • Szprychy: karbonowe
  • Zaplot: 20 szprych na koło, na 2 krzyże
  • Nyple: tytanowe
  • Maksymalne obciążenie: 135 kg.
Crossmax Ultimate — dane techniczne:
Crossmax Ultimate — dane techniczne:

Rok: 2026
Marki: Mavic (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 23.09.2026 13:50

Najbliżsi dealerzy Mavic

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