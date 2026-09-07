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Mavic Comete: nowoczesne karbonowe koła
Mavic Comete: nowoczesne karbonowe koła

Mavic Comete: nowoczesne karbonowe koła

ASPIRE SPORTS / Blog / Szosa / Mavic Comete: nowoczesne karbonowe koła
07.09.2026

Karbonowe koła z nowoczesnym profilem, doskonałą aerodynamiką, wagą i właściwościami jezdnymi? Mavic Comete 45/55 i 55/65 to sprzęt zaprojektowany dla kolarzy szosowych, którzy nie chcą iść na kompromisy i wiedzą, że każdy wat się liczy.

Mavic Comete wychodzi z konkretną filozofiąpołączenie różnych wysokości przedniej i tylnej obręczynowoczesny profil dopasowany do opon 30 mm oraz technologie zrodzone w tunelu aerodynamicznym i w realnych warunkach na drogach. Efektem  precyzyjnie wykonane, lekkie koła szosowe o właściwościachktóre czujesz już od pierwszej jazdy.

Szersza obręcz aero: profil wsparty prawami fizyki

Podstawą obu wariantów jest obręcz Aero Wide o wewnętrznej szerokości 25 mm i maksymalnej zewnętrznej szerokości 34 mm. Profil jest zoptymalizowany pod opony o szerokości 30 mm — nie dlatego, że to trend, ale dlatego, że szersza opona przy odpowiedniej szerokości obręczy zapewnia płynny przepływ powietrza, a przy właściwym ciśnieniu zmniejsza opory toczenia i optymalizuje powierzchnię kontaktu z nawierzchnią. To nie jest marketing — to wynik dziesiątek godzin w tunelu aerodynamicznym i tysięcy kilometrów testów. 

Szersza obręcz aero: profil wsparty prawami fizyki
Szersza obręcz aero: profil wsparty prawami fizyki
Dlaczego różne wysokości obręczy?
Dlaczego różne wysokości obręczy?

Dlaczego różne wysokości obręczy?

Odpowiedź zależy od tego, gdzie i jak jeździsz.

Comete 45/55 to wybór dla kolarzy kochających góry. Lżejsze, bardziej zrywne, z doskonałą dynamiką na technicznych zjazdach i długich podjazdach. Przednie koło 45 mm reaguje natychmiast, tylne 55 mm utrzymuje tempo. Jeśli na Twoich ulubionych trasach jest więcej przewyższeń niż prostych — to są koła dla Ciebie.

Comete 55/65 jest dla tych, którzy jeżdżą szybko po pofałdowanym terenie. Wyższy profil zmniejsza opór powietrza i oszczędza waty przy wysokich prędkościach. Koła są bardzo lekkie, więc radzą sobie też z podjazdami — ale ich naturalnym terenem są szybkie równiny i lekko pofałdowane trasy. Jeśli chcesz wyciągnąć z karbonowych kół maksimum aerodynamiki - oto rozwiązanie.

Nie każdy karbon jest taki sam

Koła Mavic Comete są zbudowane w technologii Adaptive Layup, łączącej różne typy włókien karbonowych (T700, T1000, 3K). Każda warstwa ma swoje zadanie — sztywność tam, gdzie jej potrzebujesz, tłumienie drgań tam, gdzie drgań nie chcesz. Efektem jest koło, które przenosi każdy wat bezpośrednio na ruch, bez strat energii.

Kluczową rolę odgrywają karbonowe szprychy — ultrapłaskie, lekkie i aerodynamicznie ukształtowane na podstawie pomiarów w tunelu. Konfiguracja 21 szprych na koło (14 krzyżowanych do przenoszenia mocy, 7 radialnych dla równowagi) oferuje najlepszy stosunek sztywności, aerodynamiki i wagi. Opór obrotowy jest o 18% niższy niż w przypadku standardowych płaskich szprych karbonowych.

Każde przyspieszenie jest bardziej bezpośrednie. Każdy zakręt — bardziej precyzyjny. Karbon pracuje tutaj za Ciebie.

Dane techniczne – Mavic Comete 45/55 i 55/65

Obręcz

  • Wysokość przedniej obręczy: 45/55 mm Aero Wide Rim
  • Wysokość tylnej obręczy: 55/65 mm Aero Wide Rim
  • Szerokość obręczy: wewnętrzna 25 mm / zewnętrzna 34 mm
  • Typ konstrukcji: Carbon clincher hooked
  • Materiał: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup
  • Wykończenie powierzchni: UD mat clearcoat

Waga

  • Przednie koło: 45 mm / 600 g, 55 mm / 620 g
  • Tylne koło: 55 mm / 750 g, 65 mm / 770 g
  • Waga pary: 1 350 g (45/55), 1 390 g (55/65)
  • Maksymalne obciążenie: 120 kg

Piasta

  • Materiał: korpus aluminiowy
  • Szerokość piasty: 100 mm / 142 mm
  • Typ osi: 12 mm thru-axle
  • Łożyska: Mavic Ceramic
  • Standard hamulca: Centre Lock
  • Szprychy: 21 × Mavic Aero Carbon
  • Nyple: aluminium

Opony

  • Kompatybilność: Tubeless / tubeless-ready / clincher
  • Zalecana szerokość: 30 mm
  • Kompatybilność ETRTO: 29 mm – 70 mm

Innowacje techniczne w budowie piasty:

  • Zapadka 40-zębowa — minimalny martwy kąt, natychmiastowa odpowiedź
  • Zoptymalizowana sprężyna — redukcja tarcia przy toczeniu się
  • Łożyska ceramiczne Mavic — stale niskie tarcie w całym zakresie obrotów
  • Przeprojektowana piasta — aerodynamiczny profil, niższa waga (−22 g tylna, −5 g przednia)
  • Locked-In Spoke Heads — mechaniczne zabezpieczenie główek szprych, stabilne naprężenie w czasie.
Dane techniczne – Mavic Comete 45/55 i 55/65
Dane techniczne – Mavic Comete 45/55 i 55/65

W ofercie również wariant 50/50

Mavic Comete 50 to odpowiedź dla tych, którzy szukają uniwersalnego zestawu kół z jednakową wysokością obu obręczy, zoptymalizowanego pod opony o szerokości 28 mm. Szprychowane koła, które poradzą sobie ze wszystkim. Profil 50 mm i wewnętrzna szerokość obręczy 23 mm — dokładnie pomiędzy lekkim zestawem wyścigowym na podjazdy, a pełnoprawnym aero. Wystarczająco niskie, by reagować na zmiany tempa na podjeździe. Wystarczająco wysokie, by aerodynamika działała od pierwszego kilometra po płaskim.

Dane techniczne – Mavic Comete 50/50

  • Waga
    • Przednie koło: 600 g
    • Tylne koło: 715 g
    • Waga pary: 1 315 g
  • Obręcz
    • Wysokość obręczy: 50 mm
    • Wewnętrzna szerokość: 23 mm
    • Zewnętrzna szerokość: 30 mm
    • Profil: Hooked.
Dlaczego Mavic Comete mają sens?
Dlaczego Mavic Comete mają sens?

Dlaczego Mavic Comete mają sens?

Bo nie są kompromisem. To karbonowe koła zaprojektowane dla kolarzy, którzy wiedzą, czego chcą — i chcą tego wszystkiego naraz. Lekkości. Aerodynamiki. Precyzyjnego prowadzenia. Jakości wykonania i długoterminowej niezawodności. Technologia Adaptive Layup, Aero Wide Rim i karbonowe szprychy ukształtowane w tunelu aerodynamicznym tworzą całość, która daje o sobie znać przy każdym wyjeździe — czy jedziesz pod górę, z góry, czy w grupie na płaskim.

Koła Mavic mają za sobą dekady rozwoju i testów. Comete to aktualna odpowiedź na pytanie, jak powinny wyglądać najlepsze karbonowe koła do kolarstwa szosowego.

Rok: 2026
Marki: Mavic (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 16.09.2026 14:28

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