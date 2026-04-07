A vadonatúj Bad Habit a mi friss, enduro-fókuszú, all-mountain provokátorunk. Szerelmes levél azoknak, akik vadul szeretik. Tisztelgés a full‑gázon ereszkedések és a maximális móka előtt – endurósoknak, kalandoroknak és mindenkinek, aki saját erejéből teker fel, hogy aztán annál jobban megküldje lefelé. A profi bringások, tapasztalt nagykövetek és a belső fejlesztőcsapat visszajelzéseiből született ez a gép, amely a Habit és Habit LT modellek trail-tesztelt DNS-ét egy határozott, modern enduro ripperré alakítja át – amely egyensúlyt teremt a smash faktort, a kifinomultság, az agilitás és a játékosság között – az első pedálfordulattól a célig.
Cannondale Bad Habit – a tökéletes társ egy egész napos mókához
Egy enduro kerékpár, amely nem kér engedélyt. A vadonatúj Cannondale Bad Habit a versenygépek DNS-éből született, profi bringások visszajelzéseit szívta magába, és mindezt egy 160/155 mm-es rugóúttal és mullet kerékszettel szerelt all‑mountain ripperben testesíti meg. Proportional Response™ kinematika, StashPort vázban elhelyezett tárolórendszer, rugós és levegős hátsótag kompatibilitás – és Ella Conolly, a 2025-ös Enduro World Cup bajnokának személyes pecsétje. A Bad Habit nem mindenkinek való bringa. Neked készült.
All Good for the Bad.
Ez az enduro gép azoknak készült, akik tényleg tudnak bringázni – ha pontos vagy és jól választod meg a nyomvonalat, olyan tempóval jutalmaz, hogy csak pislogsz, és akkor is kihúz a bajból, amikor már azt hinnéd, véged van. Ha megvannak a skillek, ez a bringa a legmagasabb szintre repít. Kérdezd csak meg Elly Conollyt – ezen a gépen nyerte meg a 2025-ös Enduro World Cup összetettet. Bad-ass.
Öröm bajba kerülni vele
Egy kis suttogás az elugrón. Egy finom pöccintés a dropon. Egy mosoly, ami azt mondja: „még egyszer.” A Bad Habit eleve úgy született, hogy csínytevésre csábítson – és pont abba a fajta „bajba” vigyen, amitől szélesebb lesz a vigyorod.
Kategória: MTB / All-Mountain – Enduro
Rugóút: Elől 160 mm / Hátul 155 mm
Max. külső méret: Hátul 27,5 x 2,6" / Elől 29 x 2,6" (legalább 6 mm szabad hely minden oldalon)
Kézenfekvő kontroll
Proportional Response™ geometria, mullet kerekek, alacsony vázkialakítás. Minden részlet úgy van beállítva, hogy nagy tempónál is tapadást és nyugodt biztonságot adjon. A bringa megtart. A bringás irányít.”
Veleszületett ösztön
Okos megoldások, amelyek ugyanabból a génkészletből jönnek, ami az enduro szakaszokról egyenesen a bikeparkos party körökre küldi a gépet. Proportional Response™ kinematika, méretre szabott geometria és konstrukció. Rugós és levegős hátsótaggal is kompatibilis. A vázban elhelyezett StashPort tárolórendszer. Egy végtelenül finoman beállítható bringa, ami teljes szabadságot ad, hogy úgy tekerj, ahogy neked jól esik.
A bringás az első
Nagy átmérőjű ülőcső a hosszú úttal rendelkező dropperhez. Minden méretben kiegyensúlyozott merevség. Kiszámítható kinematika, amely igazodik a bringás súlyához és az áttételi arányokhoz. Minden méret úgy van beállítva, hogy a napi szórakozás-adagodat hozza.
Jól elkészített karbon
Teljesen új váz. Full karbon tetőtől talpig. Ülőcső- és láncvilla védővel óvva. Szabványos szerelékek, semmi trükk. Minden bevált, minden bizonyított.
Tulajdonságok
Proportional Response™ geometria
Felhasználó-skálázott kinematika és méretfüggő geometria, amely a súlypontodra fókuszál. Ugyanaz a brutál jó érzés minden bringásnak.
Acros kormánycsapágy
A Bad Habit alapból nulla offsetes, ultra megbízható Acros kormánycsapággyal érkezik. Az Acros angle‑adjust kormánycsapágy külön megvásárolható, így lazább vagy meredekebb geót is beállíthatsz – egy kis extra magabiztosság minden trail‑fanatikusnak.
Rugós vagy levegős
Válaszd ki, mi illik hozzád – pop vagy plow. A Bad Habit mindkettőt gond nélkül kezeli.
Stashport tárolórendszer
Egy nagy. Egy kicsi. Csendes, rendezett, és távol a hátadtól. Pont így kell kinéznie egy normális tárolórendszernek.
Mullet rendszer
29" elöl. 27,5" hátul. Gyorsan be, lazán ki. Egyenesben stabil, kanyarban villámgyors. Könnyű a kormányzást, erős gyorsítást biztosít.
Ott szabványos, ahol értelme van
Menetes középcsapágy. Metrikus rugóstag. UDH váltótartófül. Nincsenek saját fejlesztésű furcsaságok. Szórakozásra építve. Könnyen javítható.
Hosszú nyeregcső
34,9 mm átmérőjű ülőcső a long-travel dropper nyeregszárakhoz Told ki maxra, engedd le teljesen, és élvezd a tökéletes mozgásteret.
Ella Conolly, 2025 EDR bajnok
„Úgy érzem, hogy a Bad Habitben megvan minden, amire a világ bármely trailjén szükségem lehet. Ezzel a bringával elmennék a legdurvább szakaszokra is, simán lenyomnék vele egy egész napos tekerést, és bevinném a bikeparkba is. A versenytársaim azt mondták, hogy a bringa fantasztikusan néz ki akcióban. Nyugodt, stabil és csendes. És mindenki ki akarta próbálni!”