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Crossmax Ultimate: a Mavic legkönnyebb XC kerékszettje
Crossmax Ultimate: a Mavic legkönnyebb XC kerékszettje

Crossmax Ultimate: a Mavic legkönnyebb XC kerékszettje

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15.09.2026

A cross-country versenyeken a másodpercek döntőek. A másodperceket pedig a grammok határozzák meg. Éppen ezért az új Mavic Crossmax Ultimate cross-country kerékpárok nem a laboratórium zárt ajtai mögött születtek, hanem közvetlenül a Világkupa pályáin, az élvonalbeli versenyzőkkel folytatott megbeszélések során, valamint több száz órányi tesztelés eredményeként.

Az eredmény? A legkönnyebb, szövetkerekes karbon hegyikerékpár-kerekek, amelyeket ez a francia márka valaha gyártott. A teljes pár súlya mindössze 1080 gramm. 300 grammal kevesebb. Karbon küllők, titán anyák, új, ultrakönnyű agyak. A Mavic Crossmax Ultimate nem csupán egy frissítés – ezeket a kerekeket közvetlenül a Világkupa-versenyzőkkel együttműködve és kifejezetten számukra tervezték.

UltraLight csapágyak és kerámia csapágyak: kevesebb súrlódás, nagyobb sebesség

Az új Crossmax Ultimate agyak teljes áttervezés eredményei – nemcsak a súly, hanem az aerodinamika és a mechanikai hatékonyság tekintetében is. Az első agy mindössze 105 g-ot, a hátsó (XD, 6 csavaros) pedig 180 g-ot nyom. Ezek olyan értékek, amelyek a karbon hegyikerékpárok kategóriájában versenytársatlanok.

  • A Mavic Ceramic kerámia csapágyak minimalizálják a súrlódást és javítják a gördülési ellenállást.
  • Az új kazetta test 25%-kal könnyebb, mint a standard változat.
  • A kerékagy aerodinamikai kialakítása csökkenti a légellenállást még az alacsonyabb sebességű XC versenyeken is.

Minden watt, amit a pedálokba fektetsz, közvetlenül előrehaladásba alakul át. Nincs súrlódási veszteség, nincs felesleges tömeg, nincs kompromisszum.

UltraLight csapágyak és kerámia csapágyak: kevesebb súrlódás, nagyobb sebesség
UltraLight csapágyak és kerámia csapágyak: kevesebb súrlódás, nagyobb sebesség
Szénszálas kábelek és titán csavarok: egy versenyautós részlet, ami észrevehető
Szénszálas kábelek és titán csavarok: egy versenyautós részlet, ami észrevehető

Szénszálas kábelek és titán csavarok: egy versenyautós részlet, ami észrevehető

A Crossmax Ultimate fonott XC kerékpárok nagy szilárdságú karbon küllőket és titán anyákat használnak. Ez a kombináció egyszerre több előnyt is biztosít: alacsonyabb súlyt, nagyobb merevséget és a pálya felületéről érkező rezgések természetes csillapítását.

Az eredmény egy precízen viselkedő kerékpár – megtartja az irányt a köves szakaszokon, nem csúszik el a gyökérrel teli részeken, és azonnal reagál a versenyző minden mozdulatára. Ugyanakkor a karbon rezgéscsillapító hatásának köszönhetően kevésbé fárasztja a kezeket és a hátat a hosszú versenyek során. Ez a különbség nemcsak az időeredményben, hanem abban is megmutatkozik, hogy hogyan érzed magad a célban.

A Locked-In Spoke Heads rendszer ráadásul rögzíti a küllőfejeket, így a kerekek hosszabb ideig és megbízhatóbban maradnak beállítva, még több száz kilométernyi igényes terep után is.

Hogyan sikerült 300 grammot megtakarítani?

Ez apró, gondosan átgondolt döntések összességéről szól. A kerék minden alkatrészét elemeztük, átterveztük és újra teszteltük. Ennek eredményeként három különálló súlymegtakarítás valósult meg:

  • Új karbon felni-konstrukció –100 g
  • Karbon küllők + titán anyák –100 g
  • Új, ultrakönnyű agyak –100 g

Itt valóban számít a súly. A kerék forgási tömege nagyobb hatással van a gyorsulásra, mint ugyanakkora tömeg a vázon. Minden gramm, amit a keréktárcsán vagy a küllőkön megtakarítunk, minden pedálfordulatnál érezhető.

Hogyan sikerült 300 grammot megtakarítani?
Hogyan sikerült 300 grammot megtakarítani?
Kiknek jelent a Crossmax Ultimate a legjobb választást?
Kiknek jelent a Crossmax Ultimate a legjobb választást?

Kiknek jelent a Crossmax Ultimate a legjobb választást?

Ezeket a kerékpárokat az XC versenyzőknek és az ambiciózus hobbikerékpárosoknak szánják, akik minden edzésből és versenyből a maximumot akarják kihozni. Ha XCO-ban vagy XCM-ben versenyez, a piacon kapható legkönnyebb, összeállított XC kerékpárokat keresi, és nem akar kompromisszumot kötni a merevség vagy a megbízhatóság terén — akkor ezek a kerékpárok Önnek valók.

Ezek a kerekek megváltoztatják azt, ahogyan a pályán nyújtott teljesítményedet érzékeled. Könnyebbek. Gyorsabbak. Pontosabbak. Amint felszereled őket, meg fogod érteni, mit jelent egy igazi Mavic kerék – és nem akarsz majd máson tekerni.

Minden Mavic Crossmax Ultimate kerékpárt szakértők kézzel szerelnek össze és ellenőriznek a francia Alpok szívében található tesztlaboratóriumban.

Crossmax Ultimate — Műszaki adatok:

Felnik

  • A felnimagasság: 25 mm
  • A felszélesség: Belső: 30 mm / Külső: 36 mm
  • Konstrukciótípus: Carbon hookless
  • Anyag: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup
  • Felület: UD karbon, nyers

Súly

  • Első kerék: 500 g
  • Hátsó kerék: 580 g
  • Kerékszett: 1 080 g

Agyak

  • Anyag: Első és hátsó: ultrakönnyű ötvözetből készült test
  • Agy szélessége: Első: 110 mm / hátsó: 148 mm
  • Tengelytípus: Átmenő tengely: első 15 mm / hátsó 12 mm
  • Csapágyak: Mavic Ceramic
  • Fékcsatlakozás: Centre Lock & International (6 csavar)
  • Kompatibilitás: Center Lock / MicroSpline / International / XD
  • Szabadonfutó rendszer: ID360 Ultralight 40T — New Freehub Body ULH
  • Küllők: Karbon
  • Küllőzés: 20 küllő kerékenként, 2-es keresztezés
  • Nippelek: Titán
  • Maximális terhelés: 135 kg
Crossmax Ultimate — Műszaki adatok:
Crossmax Ultimate — Műszaki adatok:

Év: 2026
Márkák: Mavic (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 15.09.2026 15:45

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