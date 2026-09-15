Az eredmény? A legkönnyebb, szövetkerekes karbon hegyikerékpár-kerekek, amelyeket ez a francia márka valaha gyártott. A teljes pár súlya mindössze 1080 gramm. 300 grammal kevesebb. Karbon küllők, titán anyák, új, ultrakönnyű agyak. A Mavic Crossmax Ultimate nem csupán egy frissítés – ezeket a kerekeket közvetlenül a Világkupa-versenyzőkkel együttműködve és kifejezetten számukra tervezték.
Crossmax Ultimate: a Mavic legkönnyebb XC kerékszettje
A cross-country versenyeken a másodpercek döntőek. A másodperceket pedig a grammok határozzák meg. Éppen ezért az új Mavic Crossmax Ultimate cross-country kerékpárok nem a laboratórium zárt ajtai mögött születtek, hanem közvetlenül a Világkupa pályáin, az élvonalbeli versenyzőkkel folytatott megbeszélések során, valamint több száz órányi tesztelés eredményeként.
UltraLight csapágyak és kerámia csapágyak: kevesebb súrlódás, nagyobb sebesség
Az új Crossmax Ultimate agyak teljes áttervezés eredményei – nemcsak a súly, hanem az aerodinamika és a mechanikai hatékonyság tekintetében is. Az első agy mindössze 105 g-ot, a hátsó (XD, 6 csavaros) pedig 180 g-ot nyom. Ezek olyan értékek, amelyek a karbon hegyikerékpárok kategóriájában versenytársatlanok.
- A Mavic Ceramic kerámia csapágyak minimalizálják a súrlódást és javítják a gördülési ellenállást.
- Az új kazetta test 25%-kal könnyebb, mint a standard változat.
- A kerékagy aerodinamikai kialakítása csökkenti a légellenállást még az alacsonyabb sebességű XC versenyeken is.
Minden watt, amit a pedálokba fektetsz, közvetlenül előrehaladásba alakul át. Nincs súrlódási veszteség, nincs felesleges tömeg, nincs kompromisszum.
Szénszálas kábelek és titán csavarok: egy versenyautós részlet, ami észrevehető
A Crossmax Ultimate fonott XC kerékpárok nagy szilárdságú karbon küllőket és titán anyákat használnak. Ez a kombináció egyszerre több előnyt is biztosít: alacsonyabb súlyt, nagyobb merevséget és a pálya felületéről érkező rezgések természetes csillapítását.
Az eredmény egy precízen viselkedő kerékpár – megtartja az irányt a köves szakaszokon, nem csúszik el a gyökérrel teli részeken, és azonnal reagál a versenyző minden mozdulatára. Ugyanakkor a karbon rezgéscsillapító hatásának köszönhetően kevésbé fárasztja a kezeket és a hátat a hosszú versenyek során. Ez a különbség nemcsak az időeredményben, hanem abban is megmutatkozik, hogy hogyan érzed magad a célban.
A Locked-In Spoke Heads rendszer ráadásul rögzíti a küllőfejeket, így a kerekek hosszabb ideig és megbízhatóbban maradnak beállítva, még több száz kilométernyi igényes terep után is.
Hogyan sikerült 300 grammot megtakarítani?
Ez apró, gondosan átgondolt döntések összességéről szól. A kerék minden alkatrészét elemeztük, átterveztük és újra teszteltük. Ennek eredményeként három különálló súlymegtakarítás valósult meg:
- Új karbon felni-konstrukció –100 g
- Karbon küllők + titán anyák –100 g
- Új, ultrakönnyű agyak –100 g
Itt valóban számít a súly. A kerék forgási tömege nagyobb hatással van a gyorsulásra, mint ugyanakkora tömeg a vázon. Minden gramm, amit a keréktárcsán vagy a küllőkön megtakarítunk, minden pedálfordulatnál érezhető.
Kiknek jelent a Crossmax Ultimate a legjobb választást?
Ezeket a kerékpárokat az XC versenyzőknek és az ambiciózus hobbikerékpárosoknak szánják, akik minden edzésből és versenyből a maximumot akarják kihozni. Ha XCO-ban vagy XCM-ben versenyez, a piacon kapható legkönnyebb, összeállított XC kerékpárokat keresi, és nem akar kompromisszumot kötni a merevség vagy a megbízhatóság terén — akkor ezek a kerékpárok Önnek valók.
Ezek a kerekek megváltoztatják azt, ahogyan a pályán nyújtott teljesítményedet érzékeled. Könnyebbek. Gyorsabbak. Pontosabbak. Amint felszereled őket, meg fogod érteni, mit jelent egy igazi Mavic kerék – és nem akarsz majd máson tekerni.
Minden Mavic Crossmax Ultimate kerékpárt szakértők kézzel szerelnek össze és ellenőriznek a francia Alpok szívében található tesztlaboratóriumban.
Crossmax Ultimate — Műszaki adatok:
Felnik
- A felnimagasság: 25 mm
- A felszélesség: Belső: 30 mm / Külső: 36 mm
- Konstrukciótípus: Carbon hookless
- Anyag: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup
- Felület: UD karbon, nyers
Súly
- Első kerék: 500 g
- Hátsó kerék: 580 g
- Kerékszett: 1 080 g
Agyak
- Anyag: Első és hátsó: ultrakönnyű ötvözetből készült test
- Agy szélessége: Első: 110 mm / hátsó: 148 mm
- Tengelytípus: Átmenő tengely: első 15 mm / hátsó 12 mm
- Csapágyak: Mavic Ceramic
- Fékcsatlakozás: Centre Lock & International (6 csavar)
- Kompatibilitás: Center Lock / MicroSpline / International / XD
- Szabadonfutó rendszer: ID360 Ultralight 40T — New Freehub Body ULH
- Küllők: Karbon
- Küllőzés: 20 küllő kerékenként, 2-es keresztezés
- Nippelek: Titán
- Maximális terhelés: 135 kg