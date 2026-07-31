A Whyte soha nem tervezett kerékpárokat elméletből. Minden modell iteratív folyamat eredményeként jön létre – a mérnökök kerékpároznak, tesztelnek, módosítanak, majd újra kerékpároznak. Az eredmény olyan kerékpárok, amelyek pontosan úgy viselkednek, ahogyan kell: kiszámíthatóan, magabiztosan és kecsesen.

Minden jelenlegi modell ugyanazt a technológiai DNS-t hordozza:

Quad-Link 4 rugózás – egy négycsuklós rendszer, amelyet a Whyte generációk óta finomít. Nincsenek felesleges sallangok, csak remekül működő kinematika, amely hatékonyan működik és a terepen aktívan dolgozik.

– egy négycsuklós rendszer, amelyet a Whyte generációk óta finomít. Nincsenek felesleges sallangok, csak remekül működő kinematika, amely hatékonyan működik és a terepen aktívan dolgozik. Total Geometry™ – minden vázméretnek megvannak a saját arányai az első háromszög és a hátsó szerkezet tekintetében. Az eredmény? Az S-es méretű kerékpáron ülő alacsony termetű kerékpáros és az XL-es méretűen ülő nagydarab kerékpáros is pontosan ugyanazt az érzést kapja a kerékpárjától.

– minden vázméretnek megvannak a saját arányai az első háromszög és a hátsó szerkezet tekintetében. Az eredmény? Az S-es méretű kerékpáron ülő alacsony termetű kerékpáros és az XL-es méretűen ülő nagydarab kerékpáros is pontosan ugyanazt az érzést kapja a kerékpárjától. Shape.It Link – flip-chip-es alumínium kapcsolószerkezet, amely lehetővé teszi a magasabb (hatékonyabb) és alacsonyabb (agresszívebb) geometria közötti váltást. Ezen felül lehetővé teszi a hátsó kerék átalakítását 29″-ről 27,5″-re (mullet) és vissza – a csillapítás jellemzőinek befolyásolása nélkül.

– flip-chip-es alumínium kapcsolószerkezet, amely lehetővé teszi a magasabb (hatékonyabb) és alacsonyabb (agresszívebb) geometria közötti váltást. Ezen felül lehetővé teszi a hátsó kerék átalakítását 29″-ről 27,5″-re (mullet) és vissza – a csillapítás jellemzőinek befolyásolása nélkül. Brit tartósság – tömített kábel- és tömlőátvezetések, tömített nyeregcső-bilincs, tengeri zsírral kezelt, foszfátozott csapágyak, robusztus lánc- és alsócső-védelem. Ez a kerék még a Jeseník-hegység legsárosabb emelkedőit is túlél.

Életre szóló garancia a vázra és a csapágyakra – elegendő a vásárlástól számított 28 napon belül ingyenesen regisztrálni. Ez nem marketingfogás, hanem a minőség iránti magabiztos kiállás.