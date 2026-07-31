Performance by Design: A különbséget jelentő technológia
A Whyte soha nem tervezett kerékpárokat elméletből. Minden modell iteratív folyamat eredményeként jön létre – a mérnökök kerékpároznak, tesztelnek, módosítanak, majd újra kerékpároznak. Az eredmény olyan kerékpárok, amelyek pontosan úgy viselkednek, ahogyan kell: kiszámíthatóan, magabiztosan és kecsesen.
Minden jelenlegi modell ugyanazt a technológiai DNS-t hordozza:
- Quad-Link 4 rugózás – egy négycsuklós rendszer, amelyet a Whyte generációk óta finomít. Nincsenek felesleges sallangok, csak remekül működő kinematika, amely hatékonyan működik és a terepen aktívan dolgozik.
- Total Geometry™ – minden vázméretnek megvannak a saját arányai az első háromszög és a hátsó szerkezet tekintetében. Az eredmény? Az S-es méretű kerékpáron ülő alacsony termetű kerékpáros és az XL-es méretűen ülő nagydarab kerékpáros is pontosan ugyanazt az érzést kapja a kerékpárjától.
- Shape.It Link – flip-chip-es alumínium kapcsolószerkezet, amely lehetővé teszi a magasabb (hatékonyabb) és alacsonyabb (agresszívebb) geometria közötti váltást. Ezen felül lehetővé teszi a hátsó kerék átalakítását 29″-ről 27,5″-re (mullet) és vissza – a csillapítás jellemzőinek befolyásolása nélkül.
- Brit tartósság – tömített kábel- és tömlőátvezetések, tömített nyeregcső-bilincs, tengeri zsírral kezelt, foszfátozott csapágyak, robusztus lánc- és alsócső-védelem. Ez a kerék még a Jeseník-hegység legsárosabb emelkedőit is túlél.
Életre szóló garancia a vázra és a csapágyakra – elegendő a vásárlástól számított 28 napon belül ingyenesen regisztrálni. Ez nem marketingfogás, hanem a minőség iránti magabiztos kiállás.
A 2026-os modellsorozatok áttekintése: Három új platform, egy filozófia
2026-ban teljesen megújult a MTB-kínálat. A legendás T-sorozat (T-140, T-160 és társai) visszavonul, és három teljesen új platform lép a színre: a Syphon, a Sythe és a Karve. Mindegyik más és más, de mindegyikük ugyanazokat a műszaki értékeket képviseli.
Whyte Karve – eMTB a Hard Country-hoz
A Karve egy új generációs eMTB. Felejtsd el a nehézkes elektromos kerékpárokat, amelyek úgy húznak, mint egy vonat – a Karve egy 160 mm-es trail/enduro e-bike, amely úgy viselkedik, mint egy hagyományos kerékpár, azzal a különbséggel, hogy emelkedőn is mosolyogva pedálozol.
A DJI Avinox M2S egy olyan motor, amely 2026-ban felforgatta az eMTB világát – flat-wire tekercselés a hornyok maximális kitöltése érdekében, 130 Nm folyamatos és 150 Nm csúcsnyomaték. A Karve egyszerűen olyan kerékpár azoknak a kerékpárosoknak, akik minden emelkedőből a maximumot akarják kihozni anélkül, hogy fel kellene adniuk a természetes kerékpározás élményét.
Whyte Karve EVO – azoknak, akik még többet akarnak
Ha a Karve nem elég, itt van a Karve EVO – egy 180 mm-es enduro/DH eMTB-óriás mullet kerekekkel, amelyet a legnehezebb terepekre és a legmeredekebb lejtőkre terveztek.
A Karve EVO azoknak a kerékpárosoknak szól, akik ránéznek a lejtőre, és azt mondják: „Megcsinálom.” A kerékpárosok közössége és a tesztelő szerkesztőség egyaránt egyetért abban, hogy a geometria pontosan olyan, amilyennek egy modern enduro kerékpárnál lennie kell, a motor teljesítménye pedig ebben a kategóriában versenytárs nélkül áll.
Whyte Sythe – egy olyan enduro, ami nem enged el
Míg a Syphon egy igazi trail-sokoldalú, addig a Sythe egy vérbeli enduro-gép. A T-160 utódja nagyobb rugóúttal, alapfelszereltségként mullet-beállítással és az agresszív kerékpározásra hangolt geometriával érkezik. Ha szereted a bikeparkokat, a technikai lesiklásokat és az enduro-versenyeket, akkor a Sythe a neked való kerékpár.
A Sythe RS az árához képest egyszerűen brutális ajánlat. RockShox Lyrik/Super Deluxe Ultimate, SRAM Eagle és négydugattyús TRP fékek kevesebb mint 100 ezerért? Ez az az ár, amelyért más márkáknál még csak a trail full-suspension kerékpárok kezdődnek, enduro ambíciók nélkül.
Whyte Syphon – a mindennapi túrázás társa
A Syphon a legendás T-140 utódja, és egyből elmondom: méltó utódja. Ez egy olyan kerékpár azoknak a kerékpárosoknak, akiknek az ideális napja reggeli kavicsos úton való tekerésből, délutáni singletrackből és esti sörözésből áll az autó mellett. A Syphon mindezt szemrebbenés nélkül megbirkózik.
A Syphon S papíron kivételes ajánlat – butikos filozófia butikos árak nélkül. A Pinkbike egyszerűen így foglalta össze: „Az ár-érték arány kiemelkedő.” Ha az első komoly teljes felfüggesztésű kerékpárodat keresed, vagy hardtailről szeretnél áttérni, a Syphon pontosan az a hely, ahol érdemes kezdeni.
Whyte Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában: Aspire Sports
2026 márciusától a Whyte Bikes kizárólagos forgalmazója Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, a Balti államokban és a Balkánon a brünni Aspire Sports cég – amely több mint 20 világmárkát forgalmaz 9 közép- és kelet-európai országban.
A többéves partnerségi megállapodás a Whyte teljes termékpalettáját magában foglalja – a trail MTB-ktől az eMTB-ken át a gyermek- és gravel kerékpárokig. A cseh piacon az árak 699 eurótól kezdődnek, a csúcsmodell eMTB-k esetében pedig akár 8 699 euróig is elérhetnek.
„Nagyon örülünk, hogy lehetőségünk nyílt ennek az ikonikus brit márkának a forgalmazására. A Whyte kerékpárok geometriája és vezetési jellemzői kiválóan megfelelnek a régiónkban élő kerékpárosok igényeinek” – mondja Jan Baláš, az Aspire Sports kereskedelmi igazgatója.
Kinek ajánlott a Whyte?
A Whyte nem mindenki számára való kerékpár – és pont ez teszi igazán különlegessé. Ez azoknak a kerékpárosoknak szól, akik:
- Olyan kerékpárt akarnak, amelyet maguk is versenyző mérnökök terveztek
- Kiszámítható geometriát és magabiztos vezetési élményt keresnek minden terepen
- Értékelik a vázra és a csapágyakra vonatkozó életre szóló garanciát, valamint a brit kivitelezés minőségét
Nem a logóért akarnak fizetni, hanem a traileken nyújtott valódi teljesítményért
- Olyan eMTB-t keresnek, amely természetes vezetési élményt nyújt – legyen az a trailes Karve vagy az enduro-monster Karve EVO
- Kiváló ár-érték arányt akarnak – a Syphon és a Sythe S ebben a kategóriában abszolút csúcsot képviselnek
Whyte – a kerékpár, ami nem enged el a pályáról
A Whyte Bikes egy olyan márka, amely több mint 25 éves fennállása alatt becsületes munkával, nem pedig marketingfogásokkal építette fel hírnevét. 2026-ban a termékpaletta teljes átalakuláson ment keresztül – a Syphon, a Sythe és a Karve három olyan platform, amelyek bizonyítják, hogy a Whyte egy pillanatra sem hagyta abba az innovációt.
Akár az első igazi trail full-kerékpárodat keresed, akár egy megfizethető enduro-gépet szeretnél, akár egy olyan eMTB-re vágysz, amelynek motorja új szabályokat írt elő – a Whyte Bikes világában megtalálod a választ.
Ride your best, every ride.