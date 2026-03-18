Fizik Lyra: Új, megfizethető országúti cipő
ASPIRE SPORTS / Blog / Hírek / Fizik Lyra: Új, megfizethető országúti cipő
18.03.2026

Sokoldalú, bármilyen időjárási körülmény között használható társ, amelyet a mindennapi edzéshez és a versenytempóhoz terveztek. Ergonomikusan formázott, lélegző és tartást adó felsőrész, könnyen állítható dupla BOA® rögzítés és merev, reaktív talp, amely minden wattot azonnal átvisz a pedálokra.

A Lyra egy kiegyensúlyozott országúti cipő, amely a teljesítményt hosszú távú komforttal ötvözi. Modern ergonomikus forma enyhén szélesebb orr-résszel, mérnöki tervezésű mesh felsőrész – egyszerre légáteresztő és tartós. A szálerősítéses kompozit talp hatékony erőátvitelt biztosít, míg a dupla Li2 BOA® Fit System tökéletes egyéni beállítást tesz lehetővé a teljes láb optimális alátámasztásához.

Minimalista. Hatékony.

A Fizik Lyra egy sokoldalú országúti cipő, amely ötvözi a teljesítményt és a tartós kényelmet. A modern ergonomikus kialakítás és a lekerekített orr-rész természetes, támogató illeszkedést biztosít – ideális hosszú távú tekeréshez és mindennapi edzéshez. A mérnöki tervezésű mesh felsőrész maximalizálja a szellőzést és hangsúlyozza a letisztult, minimalista esztétikát – elegáns sziluett, egyértelmű céllal. A design és a kialakítás a csúcsmodellekből merít ihletet, és profi szintű kerékpároscipő DNS-ét hozza egy kifinomult, sokoldalú országúti társba.

Új, természetes kialakítás
Az elmúlt néhány évben a kerékpárok geometriája és a kerékpárosok testhelyzete jelentősen megváltozott. Az érintkezési pontoknak a kerékpáros és a kerékpár között ehhez kellett alkalmazkodniuk. A Fizik Lyra erre a változásra egy megújult anatómiai formával válaszol – egyenesebb tengellyel és csökkentett droppal, amely tekerés közben természetesebb érzést nyújt. A bővített orr-rész több helyet ad a lábnak, és lehetővé teszi, hogy a lábujjak teljesen kinyújtózzanak. Az eredmény egy ergonomikus illeszkedés, amelyet különösen nagy intenzitású túrákon és nehéz emelkedőkön értékelnek majd a kerékpárosok.

Hatékony, reaktív pedálozás

A Fizik Lyra hatékonyságra épül. A megerősített kompozit talp nagy merevséget kínál az erős és hatékony tekeréshez. A csökkentett heel-to-toe drop támogatja a természetesebb lábpozíciót, javítva mind a kényelmet, mind az alátámasztást. Stratégiailag elhelyezett szellőzőnyílások biztosítják a légáramlást és tartják a lábat hűvösen. Az eredmény egy kiegyensúlyozott platform, amely maximalizálja az erőátvitelt anélkül, hogy feláldozná a kényelmet.

Versenyzésre alkalmas, egész napos kényelem
A Fizik Lyra Dual-Dial Li2 BOA® Fit System rögzítőrendszerrel van felszerelve, amely egymástól független beállítást tesz lehetővé a lábfej és a lábközép területén – tökéletesen testre szabott illeszkedés. A puha, légáteresztő mesh felsőrész biztosítja a légáramlást az egész lábon, míg a stratégiailag elhelyezett PU-laminált zónák a záródás és a középső rész körül biztosítják a szükséges tartást és alátámasztást. Az eredmény stabil és biztos tartás érzete egész napos teljesítmény során, a hosszú országúti túrákon.

Főbb jellemzők

  • R4 Fiber Composite talp – nagy merevség a hatékony és kényelmes erőátvitelhez.
  • Gyors és precíz zárórendszer – a lábfej és a lábközép egymástól függetlenül állítható a Dual-Dial Li2 BOA® Fit System segítségével.
  • Breathe Easy, Ride Strong – puha, légáteresztő felsőrész PU-laminált zónákkal a tartásért és a hosszú távú kényelemért.

Specifikáció

  • Súly: 259 g
  • Illeszkedés: Regular
  • Felsőrész anyaga: Mérnöki tervezésű mesh – puha és légáteresztő felsőrész hosszú távú kényelemért
  • Stopli beállítás: NEM
  • Talp anyaga: Fiber Composite
  • Talp merevsége: 8
  • Talp típusa: Clipless Road
  • Rögzítőrendszer: Double BOA li2
  • Méretek: 36–48 (37-től 47-ig félméretekben is)
  • Felhasználási terület: Országúti kerékpározás
Év: 2026
Márkák: fi'zi:k
Közzétett: , Frissítve: 18.03.2026 16:16

