A Lyra egy kiegyensúlyozott országúti cipő, amely a teljesítményt hosszú távú komforttal ötvözi. Modern ergonomikus forma enyhén szélesebb orr-résszel, mérnöki tervezésű mesh felsőrész – egyszerre légáteresztő és tartós. A szálerősítéses kompozit talp hatékony erőátvitelt biztosít, míg a dupla Li2 BOA® Fit System tökéletes egyéni beállítást tesz lehetővé a teljes láb optimális alátámasztásához.
Fizik Lyra: Új, megfizethető országúti cipő
Minimalista. Hatékony.
A Fizik Lyra egy sokoldalú országúti cipő, amely ötvözi a teljesítményt és a tartós kényelmet. A modern ergonomikus kialakítás és a lekerekített orr-rész természetes, támogató illeszkedést biztosít – ideális hosszú távú tekeréshez és mindennapi edzéshez. A mérnöki tervezésű mesh felsőrész maximalizálja a szellőzést és hangsúlyozza a letisztult, minimalista esztétikát – elegáns sziluett, egyértelmű céllal. A design és a kialakítás a csúcsmodellekből merít ihletet, és profi szintű kerékpároscipő DNS-ét hozza egy kifinomult, sokoldalú országúti társba.
Új, természetes kialakítás
Az elmúlt néhány évben a kerékpárok geometriája és a kerékpárosok testhelyzete jelentősen megváltozott. Az érintkezési pontoknak a kerékpáros és a kerékpár között ehhez kellett alkalmazkodniuk. A Fizik Lyra erre a változásra egy megújult anatómiai formával válaszol – egyenesebb tengellyel és csökkentett droppal, amely tekerés közben természetesebb érzést nyújt. A bővített orr-rész több helyet ad a lábnak, és lehetővé teszi, hogy a lábujjak teljesen kinyújtózzanak. Az eredmény egy ergonomikus illeszkedés, amelyet különösen nagy intenzitású túrákon és nehéz emelkedőkön értékelnek majd a kerékpárosok.
Hatékony, reaktív pedálozás
A Fizik Lyra hatékonyságra épül. A megerősített kompozit talp nagy merevséget kínál az erős és hatékony tekeréshez. A csökkentett heel-to-toe drop támogatja a természetesebb lábpozíciót, javítva mind a kényelmet, mind az alátámasztást. Stratégiailag elhelyezett szellőzőnyílások biztosítják a légáramlást és tartják a lábat hűvösen. Az eredmény egy kiegyensúlyozott platform, amely maximalizálja az erőátvitelt anélkül, hogy feláldozná a kényelmet.
Versenyzésre alkalmas, egész napos kényelem
A Fizik Lyra Dual-Dial Li2 BOA® Fit System rögzítőrendszerrel van felszerelve, amely egymástól független beállítást tesz lehetővé a lábfej és a lábközép területén – tökéletesen testre szabott illeszkedés. A puha, légáteresztő mesh felsőrész biztosítja a légáramlást az egész lábon, míg a stratégiailag elhelyezett PU-laminált zónák a záródás és a középső rész körül biztosítják a szükséges tartást és alátámasztást. Az eredmény stabil és biztos tartás érzete egész napos teljesítmény során, a hosszú országúti túrákon.
Főbb jellemzők
- R4 Fiber Composite talp – nagy merevség a hatékony és kényelmes erőátvitelhez.
- Gyors és precíz zárórendszer – a lábfej és a lábközép egymástól függetlenül állítható a Dual-Dial Li2 BOA® Fit System segítségével.
- Breathe Easy, Ride Strong – puha, légáteresztő felsőrész PU-laminált zónákkal a tartásért és a hosszú távú kényelemért.
Specifikáció
- Súly: 259 g
- Illeszkedés: Regular
- Felsőrész anyaga: Mérnöki tervezésű mesh – puha és légáteresztő felsőrész hosszú távú kényelemért
- Stopli beállítás: NEM
- Talp anyaga: Fiber Composite
- Talp merevsége: 8
- Talp típusa: Clipless Road
- Rögzítőrendszer: Double BOA li2
- Méretek: 36–48 (37-től 47-ig félméretekben is)
- Felhasználási terület: Országúti kerékpározás