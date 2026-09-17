A Kado a Whyte Bikes zászlóshajója az eMTB-k között – egy teljes értékű, trail/enduro kategóriájú elektromos hegyikerékpár, amelyet a Whyte egyszerűen így ír le: „Képesség nagy dolgokra.” Ez nem egy kerékpár hétvégi kerékpárút-túrákra. Ez egy olyan gép azoknak a kerékpárosoknak, akik tovább akarnak menni, gyorsabban akarnak emelkedni, technikásabb terepet akarnak leküzdeni, és minden túrából a maximumot akarják kihozni.
A Kado az alábbiaknak szól:
- Azoknak a kerékpárosoknak, akik bővíteni akarják kerékpáros látókörüket – több trail, több kilométer, több szórakozás
- Azok számára, akik gyorsabban szeretnék leküzdeni az emelkedőket, és energiát szeretnének tartalékolni a lesiklásokra, amelyek miatt elindultak
- Azok számára, akik olyan eMTB-t keresnek, amely természetesen viselkedik – nem mint egy motor, hanem mint egy segédhajtású kerékpár
- Mindenkinek, aki kompromisszumok nélküli technikai terepet keres – bikepark, singletrack, epikus hegyi emelkedők