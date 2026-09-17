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Whyte Kado: A legkiválóbb trail/enduro eMTB Bosch CX motorral
Whyte Kado: A legkiválóbb trail/enduro eMTB Bosch CX motorral

Whyte Kado: A legkiválóbb trail/enduro eMTB Bosch CX motorral

ASPIRE SPORTS / Blog / E-Bike / Whyte Kado: A legkiválóbb trail/enduro eMTB Bosch CX motorral
17.09.2026

A Whyte Kado egy brit trail/enduro eMTB, amelynek egyetlen célja van: valóra váltani azokat a kerékpáros álmaidat, amelyeket mechanikus kerékpárral soha nem tudtál végigvinni. Bosch Performance Line CX teljesítmény, akár 800 Wh-s akkumulátor, alacsony súlypont és olyan geometria, amely minden lejtőn biztos támaszt nyújt. Íme a teljes útmutató arról, miért más a Kado – és miért nem tudnak róla lemondani a kerékpáros szerkesztőségek szerte a világon.

A Kado a Whyte Bikes zászlóshajója az eMTB-k között – egy teljes értékű, trail/enduro kategóriájú elektromos hegyikerékpár, amelyet a Whyte egyszerűen így ír le: „Képesség nagy dolgokra.” Ez nem egy kerékpár hétvégi kerékpárút-túrákra. Ez egy olyan gép azoknak a kerékpárosoknak, akik tovább akarnak menni, gyorsabban akarnak emelkedni, technikásabb terepet akarnak leküzdeni, és minden túrából a maximumot akarják kihozni.

A Kado az alábbiaknak szól:

  • Azoknak a kerékpárosoknak, akik bővíteni akarják kerékpáros látókörüket – több trail, több kilométer, több szórakozás
  • Azok számára, akik gyorsabban szeretnék leküzdeni az emelkedőket, és energiát szeretnének tartalékolni a lesiklásokra, amelyek miatt elindultak
  • Azok számára, akik olyan eMTB-t keresnek, amely természetesen viselkedik – nem mint egy motor, hanem mint egy segédhajtású kerékpár
  • Mindenkinek, aki kompromisszumok nélküli technikai terepet keres – bikepark, singletrack, epikus hegyi emelkedők

Motor és teljesítmény: Bosch Performance Line CX – nincs kompromisszum

A Kada „motorháztetője” alatt a Bosch Performance Line CX dolgozik – ez a motor a trail/enduro eMTB kategóriában az arany standardnak számít. A számok pedig magukért beszélnek:

  • Csúcsteljesítmény: akár 750 W
  • Nyomaték: 120 Nm
  • Teljesítmény-szorzó: akár 340 %-a a saját teljesítményednek (3,4-szerese annak, amit a pedálokba fektetsz)

Mit jelent ez a gyakorlatban? Tovább és gyorsabban mászol emelkedőn, olyan technikai emelkedőket is meg tudsz mászni, amelyek mechanikus kerékpárral az energiád felét felemésztették volna, és visszafelé, a következő lesikláshoz, még mielőtt a barátaiddal meginnátok a kávét, már is felérsz. A motor teljes mértékben beállítható a Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül, és készen áll a szoftverfrissítésekre – így a kerékpár még pár év múlva is naprakész marad.

Motor és teljesítmény: Bosch Performance Line CX – nincs kompromisszum
Motor és teljesítmény: Bosch Performance Line CX – nincs kompromisszum

Akkumulátor: Menj olyan messzire, ameddig a fantáziád visz!

A Kado alapfelszereltségként akár 800 Wh-s beépített akkumulátorral érkezik – ez a kapacitás még egy egész napos túrát is fedezhet nehéz terepen. És ha ez nem lenne elég? A Kado kompatibilis a Bosch PowerMore 250 Wh-s kiegészítő akkumulátorral (külön kapható), amivel akár 1 050 Wh-s kombinált kapacitást érhetsz el. Ez a szám a trail/enduro eMTB-kategóriában kevés versenytársat jelent.

Az akkumulátor kiszerelése pedig meglepően egyszerű – csak ki kell nyitni a fedelet, meglazítani a rögzítőcsavart, leválasztani a csatlakozót, majd kihúzni az akkumulátort. Nincs csavarozás, nincs bonyolult művelet.

Alacsony súlypont: Miért fontosabb ez, mint gondolnád
Alacsony súlypont: Miért fontosabb ez, mint gondolnád

Alacsony súlypont: Miért fontosabb ez, mint gondolnád

Ez az a terület, ahol a Kado valóban kiemelkedik a tömegből. A Whyte volt az első márka a világon, amely bevezette a fordított motor és a vázcsőbe süllyesztett akkumulátor koncepcióját – először az E-150-ben 2019-ben. A Kado esetében még tovább mentek: a súlypont 2,4%-kal alacsonyabban helyezkedik el, mint az előző E-160 RSX modellnél.

Kicsinek tűnik ez a szám? Pedig nem az. A súlypont ilyen mértékű csökkentése 12,5%-kal csökkenti a kerék forgási tehetetlenségét – ez azonnal érezhető a kerék kanyarodási viselkedésében, az irányváltásokra adott reakciójában, valamint a nehéz terepen való viselkedésében.

Sam Shucksmith, a Whyte MTB-tervezési vezetője (aki egyébként a jelenlegi brit E-Enduro bajnok), így magyarázza:

„A motor dőlésszögének megváltoztatásával az akkumulátort a középső csapágy felé, közelebb a talajhoz tudtuk helyezni. Ez az, ami a leginkább csökkenti a kerék súlypontját, csökkenti a súly hatását és a kerékpárt agilisabbá és szórakoztatóbb társává teszi a pályákon.”

Az eredmény? A Kado kanyarokban természetesen viselkedik, irányváltásokkor agilis, és nehéz helyzetekben is stabil – pontosan úgy, ahogyan egy jó eMTB-nek működnie kell.

Total Geometry: A geometria, amely melletted áll

Az alacsony súlypont csupán egy darabja a kirakósnak. A Whyte ezt a Total Geometry™ komplex rendszerrel kombinálja – egy olyan megközelítéssel, amelyben minden vázméretnek megvannak a saját arányai, és a geometriai paramétereket egységként tervezték, nem pedig kompromisszumok sorozataként.

Konkrétan a Kada esetében ez a következőket jelenti:

  • Nagylelkű reach – teret ad a kerékpáron, magabiztosságot biztosít a kanyarokban
  • Lapos fejcsőszög – stabilitás nagy sebességnél és meredek lejtőkön
  • Rövid offsetű villa – jobb visszacsatolás és precíz kormányzás
  • Flip-chip – váltás a magas (hatékonyabb) és az alacsony (agresszívebb) geometria között a terep és a hangulat függvényében
  • 160 mm rugóút elöl / 150 mm hátul – elég ahhoz, hogy a Kado mindent kezelni tudjon a singletrackektől a bikeparkig

Tartósság: Az örökkévalóságra építve

A Kado nem olyan kerékpár, amely fél az időjárástól. A Whyte minden kerékpárt brit körülmények között tesztel – és a brit tél pontosan az a fajta kísérteties időjárás, amely minden hegesztést és minden csapágyat próbára tesz. Ennek eredményeként számos olyan elem született, amelyet talán nem veszel észre, de minden túra során értékelni fogod:

  • Tömített kábel- és tömlőátvezetések
  • Tömített nyeregcső-bilincs
  • Foszfátozott felületű és vízálló kenőzsírral ellátott csapágyak
  • Robusztus lánc- és alsócső-védelem

Mindehhez életre szóló garancia a vázra és a csapágyakra – ehhez csupán egy ingyenes regisztrációra van szükség a vásárlástól számított 28 napon belül. Ez egy olyan minőségi nyilatkozat, amely az eMTB-knél ebben az árkategóriában nem magától értetődő.

Tartósság: Az örökkévalóságra építve
Tartósság: Az örökkévalóságra építve

Mit mondanak a tesztelő szerkesztőségek?

A Kado a világ vezető MTB-médiáinak kezei között járt, és az eredmények egyértelműek:

  • 🏆 MBR (4,5/5): „Ennek a kerékpárnak az első helyen kell állnia a választásodban: egy remek e-bike, amely mindenre képes.”
  • 🏆 Off.road.cc (4/5): „Komoly kerékpár az e-MTB-karriered kezdetéhez, megfizethető e-ripper.”
  • 🏆 Bikeradar (4/5): „Brutálisan gyors és kiegyensúlyozott.”
  • 🏆 Pinkbike (4/5): „Az általános vezetési élmény és a kerékpár kezelhetősége kivételes.”
  • 🏆 The Loam Wolf (4/5): „Igazi univerzális eMTB, amely precízen halad, kiválóan mászik emelkedőn, és gyakorlatilag minden terepen megállja a helyét.”

Négy csillag a Pinkbike-tól és a Bikeradar-tól, valamint 4,5 az MBR-től – ezek nem véletlenszerű számok. Ez egy olyan kerékpár, amely következetes teljesítményt nyújt és egyszerűen jól működik.

Hol lehet megvásárolni a Kado-t?

A Kado kizárólag a Whyte hivatalos kereskedőinél kapható – a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban, a balti államokban, a Balkánon és Szlovákiában az Aspire Sports gondoskodik a forgalmazásról. Vásárlás előtt javasoljuk, hogy élj a lehetőséggel, és tegyél egy próbaútra – a Whyte rendszeresen szervez bemutatóeseményeket, ahol saját magad is kipróbálhatod a Kado-t. Ezt a kerékpárt nem csak olvasni kell róla, hanem meg is kell tapasztalni.

Kado – az eMTB, amely valóra váltja a kerékpáros álmokat
Kado – az eMTB, amely valóra váltja a kerékpáros álmokat

Kado – az eMTB, amely valóra váltja a kerékpáros álmokat

A Whyte Kado nem jelent kompromisszumot. Ez egy olyan kerékpár, amelyet maguk is kerékpározó emberek terveztek, olyan körülmények között teszteltek, amelyek minden részletet alaposan próbára tesznek, és úgy készült, hogy évekig kitartson. A 120 Nm-es Bosch Performance Line CX, akár 1 050 Wh-s akkumulátor kiegészítővel, alacsony súlyponttal, Total Geometry-vel és életre szóló garanciával – ez egy olyan ajánlat, amelyre a trail/enduro eMTB kategóriában nincs egyszerű válasz.

Akár tapasztalt enduro-kerékpáros vagy, aki bővíteni szeretné a kerékpározási hatótávolságát, akár olyan kerékpáros, aki végre el akar jutni azokra a pályákra, amelyekről álmodott – a Kado elvisz oda.

Év: 2026
Márkák: Whyte (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 17.09.2026 15:41

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