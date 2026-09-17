Ez az a terület, ahol a Kado valóban kiemelkedik a tömegből. A Whyte volt az első márka a világon, amely bevezette a fordított motor és a vázcsőbe süllyesztett akkumulátor koncepcióját – először az E-150-ben 2019-ben. A Kado esetében még tovább mentek: a súlypont 2,4%-kal alacsonyabban helyezkedik el, mint az előző E-160 RSX modellnél.

Kicsinek tűnik ez a szám? Pedig nem az. A súlypont ilyen mértékű csökkentése 12,5%-kal csökkenti a kerék forgási tehetetlenségét – ez azonnal érezhető a kerék kanyarodási viselkedésében, az irányváltásokra adott reakciójában, valamint a nehéz terepen való viselkedésében.

Sam Shucksmith, a Whyte MTB-tervezési vezetője (aki egyébként a jelenlegi brit E-Enduro bajnok), így magyarázza:

„A motor dőlésszögének megváltoztatásával az akkumulátort a középső csapágy felé, közelebb a talajhoz tudtuk helyezni. Ez az, ami a leginkább csökkenti a kerék súlypontját, csökkenti a súly hatását és a kerékpárt agilisabbá és szórakoztatóbb társává teszi a pályákon.”

Az eredmény? A Kado kanyarokban természetesen viselkedik, irányváltásokkor agilis, és nehéz helyzetekben is stabil – pontosan úgy, ahogyan egy jó eMTB-nek működnie kell.