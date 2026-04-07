SRAM Eagle S-Series
07.04.2026

SRAM most rendet rak az Eagle‑világában, és sokkal átláthatóbbá teszi a teljes palettát: megérkezett az Eagle S‑Series. Három egyértelmű sorozat – S100, S200 és S500 – lefed mindent a strapabíró belépő szinttől a versenyszintű mechanikus rendszeren át egészen a vezeték nélküli AXS csúcsmegoldásokig. A lényeg: könnyebb lesz az upgrade, egyszerűbb a szerviz, és nem kell többé egy félnapon át bogarászni a kompatibilitási táblázatokat.

Az Eagle az elmúlt tíz évben gyakorlatilag meghatározta, mit jelent a széles áttételtartományú MTB hajtáslánc. Most jön a következő lépés: Eagle S‑Series. Egy letisztult, átgondolt kollekció, ami a jelenlegi Eagle Drivetrain legjobb cuccait gyúrja össze úgy, hogy gyorsabban tudd kiválasztani, mi való a bringádra – akár új szettel leped meg, akár a régi, bevált szettedet frissíted fel. Az Eagle eddig is a kezdőktől a világbajnokokig kínált megoldást, és az S‑Series ezt a hagyományt viszi tovább.

Hogy könnyebb legyen eligazodni, az S‑Series három szintre oszlik: Eagle S100, Eagle S200 és Eagle S500. Ezek a sorozatok összevonják a korábbi Eagle és Eagle AXS cuccokat, és olyan, célzottan megtervezett alkatrészeket kínálnak, amik tényleg azt tudják, amire a bringásnak szüksége van.

Mi mit vált?

 

 
Mi mit vált?
Mi mit vált?

Gyors áttekintés

Eagle S500

Prémium anyagokból építve, exkluzív felületkezeléssel – az S500 elhozza az AXS erejét minden bringásnak. Az Eagle S‑Series zászlóshajója, ami készen áll MTB‑re, E‑MTB‑re és gravelre is. Gond nélkül párosítható minden AXS vezérlővel, beleértve a drop‑bar váltókarokat is, így egy univerzális, high‑end upgrade azoknak, akik tartós teljesítményt várnak.

Eagle S200

Ha mechanikus váltásban keresel csúcsteljesítményt, versenyképes tömeget és masszív tartósságot, akkor az S200 a te választásod. Az S200 a mechanikus Eagle legjobb alkatrészeinek esszenciája, egy olyan letisztult sorozat, ami képes szintet ugratni bármelyik bringát, amire felkerül.

Eagle S100

Az S100 a belépő a tartós, megbízható, széles áttételtartományú váltás világába. Az alkatrészek úgy készültek, hogy a lehető legjobb ár‑érték arányt hozzák, maximális teljesítményt nyújtva. E‑MTB‑re is készen áll, és a rendszer robusztusságára, integritására épít – megkapod mindazt, amire szükséged van, felesleges sallang nélkül.

Sram Eagle S100

SRAM Eagle S100 hátsóváltó

A SRAM tíz évnyi Eagle‑tapasztalatára építve az Eagle S100 egy modernizált hátsóváltót kapott, új, pontosabb persely‑illesztéssel, ami hosszú távon is stabil és tartós működést nyújt. Az Eagle mindig is arról szólt, hogy a váltás legyen pontos, kiszámítható és céltudatos – az S100 pedig pontosan ezt hozza: egy nagy teljesítményű hátsóváltót 500% áttételtartománnyal, ami bírja a nagy nyomatékot, a sarat, a köveket, a telet, a nyarat – bármit, amivel a bringás szembesíti.

  • A rögzítőcsavar Half Mount kompatibilis. UDH‑val és Half Mount váltófüllel párosítva extra stabil rögzítést kapsz
  • A jól bevált Drag Spring láncvezető csillapítás gondoskodik a feszes, biztos láncvezetésről
  • 500% áttételtartomány, kompatibilis Eagle 11–50t és 10–50t lánckeréksorokkal
  • X‑Actuation rendszer, Eagle Drivetrain váltókarokhoz optimalizálva

SRAM Eagle S100 UDH Half Mount hátsóváltó

A teljes rendszer jobb teljesítménye érdekében az Eagle S100 Half Mount verziója integrált UDH csavarral érkezik, ami extra ellenállást ad oldalirányú ütéseknél, koccanásoknál és „slam” helyzetekben. Már egy apró váltófül ferdeség is okozhat rossz váltást, gyorsabb kopást vagy akár váratlan meghibásodást – a Half Mount megoldás pont ezek ellen véd.

Ez is egy modernizált váltó, tovább finomított persely‑illesztéssel a hosszú távú pontosságért és tartósságért. Eagle = precíz, céltudatos váltás, és az S100 ezt maradéktalanul hozza: nagy teljesítmény, 500% áttételtartomány, nagy nyomatékra hangolva, minden körülményre, minden bringásnak.

  • Csak Eagle S100 hátsóváltóknál elérhető
  • Ez a plusz biztonság különösen értékes E‑MTB-knél, ahol a rendszer többletsúlya egy egyszerű esésnél is nagyobb kárt okozhat
  • A Half Mount lemez az UDH csavarral és az Eagle S100 Half Mount hátsó váltó specifikus rögzítőcsavarjával integrálódik. Pótalkatrészként elérhető
  • Csak olyan vázakkal kompatibilis, amelyek rendelkeznek az UDH‑hoz szükséges Hangerless Interface-szel
  • Megjegyzés: Az Eagle Transmission Full Mount váltók a hátsó tengelyre rögzülnek, és jelenleg ez a legmasszívabb, legegyszerűbb rögzítési megoldás. Az Eagle S100 Half Mount továbbra is igényel váltótartófület, végálláscsavarokat és B‑Gap állítócsavart.
SRAM Eagle S100 hajtómű

Az Eagle S100 hajtómű masszív alumínium konstrukcióval hozzák a szükséges magabiztosságot. Több, fokozatosan rövidülő hajtókarhosszban érhető el, így a bringaépítésnél nem kell kompromisszumot kötnöd. A tartós X‑Sync 2 acél lánckerék ugyanazt a biztos lánctartást adja, mint az Eagle család többi hajtóművén.

  • Alumínium hajtókarok 3‑csavaros acél X‑Sync 2 lánckerék az Eagle Drivetrain Ecosystem kompatibilitásért
  • Lánckerék méretek: 30t, 32t, 34t
  • Hajtókar hosszok: 175 mm, 170 mm, 165 mm, 160 mm, 155 mm
  • 118/73 Powerspline középrésszel használható

SRAM Eagle S100 szerelhető hajtókar

Az Eagle S100 szerelhető hajtókar ugyanazt a robusztus alumínium felépítést hozza, mint a S100 hajtómű, és a rövidebb hosszopciók itt is segítenek kompromisszummentes építésben. A 3‑csavaros rögzítés teljes kompatibilitást ad az Eagle X‑Sync 2 lánckerekekkel.

  • Alumínium hajtókarok
  • Kompatibilis 3‑csavaros lánckerék rögzítéssel
  • Hajtókar hosszok: 175 mm, 170 mm, 165 mm, 160 mm, 155 mm
  • 118/73 Powerspline középrésszel használható

SRAM Eagle S100 lánc

Minden Eagle hajtáslánc lelke a lánc — az Eagle S100 lánc pedig a bevált Eagle architektúrára épül, így teljesen kompatibilis az Eagle ökoszisztéma többi alkatrészével. Tömör csapos felépítés, strapabíró Eagle PowerLock patentszem, és sima, hatékony váltással, amire mindig számíthatsz.

  • Eagle Drivetrain Ecosystem kompatibilitás
  • Tartós, tömör csapos konstrukció

SRAM PG‑1210 lánckeréksor

Strapabíró, könnyen szervizelhető és bizonyított. A PG‑1210 11–50t lánckeréksor széles áttételtartományt nyújt, bárhol is tekersz. A splined kazettatest kompatibilitás miatt rengeteg gyártó használja, az E‑MTB‑kre optimalizált, cserélhető „speed limit” lánckerekek pedig segítenek maximalizálni a hajtáslánc élettartamát.

  • A gyakori E‑MTB „speed limit” lánckerekek (11t–13t–15t) cserélhetőek
  • Splined kazettatest kompatibilitás
  • Áttételtartomány: 11–50t

SRAM Eagle S100 váltókar

Az Eagle S100 váltókar az Eagle 70 modern ergonómiáját hozza, stealth bowden vezetéssel és X‑Actuation technológiával. A hosszabb kar könnyebb, a dedikált single‑click pedig stabil, kiszámítható váltást biztosít – ami különösen fontos E‑MTB‑n. A váltókar integrált bilincses verzióban is elérhető, ami tökéletesen illeszkedik a SRAM Stealth fékekhez, így a cockpit letisztult és modern marad.

  • Modern ergonómia az Eagle Drivetrainhez
  • X‑Actuation az Eagle Drivetrain hátsóváltókhoz
  • Dedikált single‑click funkció E‑MTB-khez
  • Közös designnyelv a Stealth fékkarokkal a letisztult cockpit megjelenésért
  • Integrált kormánybilincs
SRAM Eagle S200 hátsóváltó

Az Eagle már rég letette a névjegyét a széles áttételtartományú 1x rendszerekben - az S200 hátsóváltó pedig pontosan ezt a vonalat viszi tovább. Nyugodtan keverheted az Eagle Drivetrain Ecosystem bármely alkatrészével – tökéletesen működik mind az 500%, mind az 520%‑os lánckeréksorokkal. Lejtőn sem fog csattogni a lánc: a Type 3 kuplung szépen, csendben tartja meg a helyén.

  • Teljes kompatibilitás 10–50t és 10–52t Eagle lánckeréksorokkal
  • X‑Actuation az Eagle Drivetrain váltókarokhoz 
  • Type 3 kuplung a magabiztos lánctartásért és csendes lejtőzésért

SRAM Eagle S200 DUB hajtómű

Az S200 DUB hajtómű egy igazi „felteszed és mész” cucc: stabil teljesítmény, bringázásról bringázásra. Az acél X‑SYNC 2 lánckerék szépen fogja a láncot, a DUB rendszer pedig egységes illesztést, jobb tömítést és széles középcsapágy‑kompatibilitást ad. A 175–155 mm‑es hajtókarhossz választék miatt ez az S200 hajtómű a sallangmentes, egyszerű megoldások kedvelőinek szól.

  • Alumínium hajtókarok 3‑csavaros acél X‑Sync 2 lánckerékkel az Eagle ökoszisztéma kompatibilitásért
  • Hajtókarhossz: 175 / 170 / 165 / 160 / 155 mm
  • 6061 DUB tengely
  • DUB Wide tengely 55CL szabványhoz

SRAM Eagle S200 DUB szerelhető hajtókar

Az Eagle S200 DUB szerelhető hajtókar konzisztens teljesítményre készült. A 3‑csavaros rögzítés kompatibilis az Eagle X‑Sync 2 lánckerekekkel, a DUB pedig egységes illesztést, jobb tömítést és széles középcsapágy‑kompatibilitást ad. A 175–155 mm‑es hajtókarhosszban érhető el

  • Alumínium hajtókarok
  • 3‑csavaros rögzítésű lánckerekkel kompatibilis
  • Hajtókarhossz: 175 mm, 170 mm, 165 mm, 160 mm, 155 mm
  • 6061 DUB tengely
  • DUB Wide tengely 55CL szabványhoz

SRAM Eagle S200 lánc

Az Eagle S200 lánc az Eagle ökoszisztémán belüli kompatibilitásra készült. Tömör csapos felépítés, Eagle PowerLock, és sima, hatékony váltás - pont úgy, ahogy egy Eagle lánctól elvárod.

  • Eagle Drivetrain Ecosystem kompatibilitás
  • Eagle PowerLock patentszem

SRAM Eagle XG‑1275 lánckeréksor

Eagle lánckeréksor azoknak, akik egész napos, kompromisszummentes működést keresnek minden más előtt. 520% és 500% áttételtartományban is elérhető, így több lehetőséged van pörgetni és regenerálódni a legdurvább mászásokon is. A FULL PIN technológia könnyű, precízen gyártott acél lánckerekeket használ, amelyek nagy szilárdságú, rozsdamentes csapokkal vannak tartósan összekötve. A nyitott kialakítás — az X‑DOME lánckeréksorokhoz hasonlóan — segíti a sár kiürülését, így feszes váltást és hosszabb élettartamot kapsz.

  • XD driver kazettatestet használ
  • Elérhető áttételtartomány: 10–50t vagy 10–52t
  • Fekete színben, ami minden bringán jól mutat

SRAM Eagle S200 váltókar

Az Eagle S200 váltókar az Eagle 90 modern ergonómiáját hozza, stealth bowden vezetéssel és X‑Actuation technológiával A hosszabb kar miatt kevesebb erő kell a váltáshoz, a single‑click pedig kötelező E‑MTB‑hez és nagyon konzisztens érzetet ad. A texturált kompozit kar prémium „thumb feel”, az MMX kompatibilitás pedig segít, hogy a cockpit olyan letisztult legyen, mint egy katalógusfotón.

  • Modern ergonómia az Eagle Drivetrainhez
  • X‑Actuation az Eagle Drivetrain hátsóváltókhoz
  • Dedikált single‑click funkció E‑MTB-khez
  • Közös designnyelv a Stealth fékkarokkal a letisztult cockpit megjelenésért
  • Diszkrét bilincs vagy Matchmaker X kompatibilitás
  • Integrált kormánybilincs
SRAM Eagle S500 AXS hátsóváltó

Az Eagle s500 AXS hátsóváltó a rendszer szíve. Olyan kontrollt és olyan magabiztos váltást ad, amitől minden bringa egy kategóriával feljebb lép. A vezeték nélküli AXS rendszer nem csak menő — brutál megbízható, világbajnoki szinten bizonyított technika. A beállítás pofonegyszerű, mindent személyre szabhatsz, és bármely más AXS cuccal szépen együtt dolgozik.

A váltó ráadásul „önvédelmi módban” is tud működni: az Overload Clutch ütközésnél lekapcsolja a motort, a váltó félreugrik, majd visszapattan a helyére, mintha semmi sem történt volna. Víz‑ és porálló, szóval jöhet patak, sár, mosó — nem fog megsértődni. Kompatibilis a 10–50t és 10–52t Eagle lánckeréksorokkal, így minden bringás stílushoz passzol.

  • Type 3 kuplung a magabiztos lánctartásért és csendes lejtőzésért
  • Robusztus alu kanál
  • Teljes Eagle Drivetrain Ecosystem kompatibilitás
  • AXS vezeték nélküli rendszer: beállítás, testreszabás, integráció - és kompatibilis a SRAM MTB vagy Road AXS alkatrészekkel 
  • 50T és 52T lánckerekkel is működik
  • Overload Clutch védelem ütközések ellen

SRAM Eagle S500 DUB hajtókar

Az S500 DUB hajtókar a minőség és tartósság találkozása. Karbon hajtókarok, alu X‑SYNC 2 lánckerék — könnyű, merev, és szépen tartja a láncot. A DUB rendszer egységes illesztést, jobb tömítést és széles középcsapágy‑kompatibilitást ad. A több lánckerék‑opció miatt könnyen a saját stílusodhoz szabhatod az áttételt.

  • Karbon karok 3‑csavaros rögzítésű alu X‑SYNC 2 tányérral
  • Hajtókarhossz: 175 / 170 / 165 mm
  • DUB Wide tengely 55CL‑hez

SRAM Eagle S500 lánc

Ez a lánc több, mint csapok és leélezett szemek halmaza. Az S500 lánc könnyű, erős, és olyan simán fut, mintha vajon csúszna. Halk, finom, és brutál tartós. A színek pedig? Rainbow vagy Gold — hogy az álomgép tényleg úgy nézzen ki, ahogy a fejedben megálmodtad.

  • Rainbow vagy Gold kivitel
  • Eagle Drivetrain Ecosystem kompatibilitás
  • Eagle PowerLock patentszem

SRAM Eagle XG‑1299 lánckeréksor

Akár az álombringádat építed, akár a következő versenyszezonra készíted fel a gépet, az XG‑1299 a csúcs. 520% tartomány, brutál hatékonyság, és olyan felületkezelés, amitől messziről látszik, hogy ez nem egy átlagos lánckeréksor. A nagyobb lánckerék‑opciók miatt gyorsabb végsebességet kapsz, miközben a mászó tartomány megmarad.

Az X‑Dome architektúra könnyű, merev és letisztul, az XD driver kazettatest pedig visszafelé kompatibilissá teszi rengeteg Eagle alkatrésszel. Olimpiai, világkupa és világbajnoki címekkel bizonyított — nem véletlenül.

  • Rainbow vagy Gold kivitel
  • 520% áttételtartomány
  • XD driver kazettatest kompatibilis

SRAM Eagle S500 Upgrade Kit

Ez a szett mindent tartalmaz, hogy a meglévő Eagle rendszeredet AXS‑re húzd fel. Nem kell komplett szettet venned — ha már Eagle‑t használsz, ez a kit elég, hogy belépj a vezeték nélküli világba.

Akár upgrade cuccot keresel, akár jó ár‑értékű cserealkatrészeket, az S500 Eagle AXS Upgrade Kit a jó választás.

A csomag tartalma: Eagle S500 AXS hátsóváltó védővel, AXS akkumulátor, AXS Pod Controller Discrete Clamp bilinccsel, Eagle PowerLock patentszem, USB‑C töltő, Chain Gap Tool

Frissítve: 07.04.2026 15:39

