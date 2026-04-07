SRAM most rendet rak az Eagle‑világában, és sokkal átláthatóbbá teszi a teljes palettát: megérkezett az Eagle S‑Series. Három egyértelmű sorozat – S100, S200 és S500 – lefed mindent a strapabíró belépő szinttől a versenyszintű mechanikus rendszeren át egészen a vezeték nélküli AXS csúcsmegoldásokig. A lényeg: könnyebb lesz az upgrade, egyszerűbb a szerviz, és nem kell többé egy félnapon át bogarászni a kompatibilitási táblázatokat.

Az Eagle az elmúlt tíz évben gyakorlatilag meghatározta, mit jelent a széles áttételtartományú MTB hajtáslánc. Most jön a következő lépés: Eagle S‑Series. Egy letisztult, átgondolt kollekció, ami a jelenlegi Eagle Drivetrain legjobb cuccait gyúrja össze úgy, hogy gyorsabban tudd kiválasztani, mi való a bringádra – akár új szettel leped meg, akár a régi, bevált szettedet frissíted fel. Az Eagle eddig is a kezdőktől a világbajnokokig kínált megoldást, és az S‑Series ezt a hagyományt viszi tovább.

Hogy könnyebb legyen eligazodni, az S‑Series három szintre oszlik: Eagle S100, Eagle S200 és Eagle S500. Ezek a sorozatok összevonják a korábbi Eagle és Eagle AXS cuccokat, és olyan, célzottan megtervezett alkatrészeket kínálnak, amik tényleg azt tudják, amire a bringásnak szüksége van.