MTB és gravel cipő - Fizik Ferox 2
A könnyű, de brutál hatékony terepverseny‑cipő visszatért, most egy még kifinomultabb, anatómiai formával, ami nemcsak kényelmesebb, hanem versenyhelyzetben is ad egy kis extra előnyt. Ez a Ferox 2 Carbon.
A Ferox 2‑t kifejezetten gravel és XC versenyzésre tervezték: légáteresztő anyagokat kombinál egy belső betéttel, amely tökéletesen körülveszi a lábfejet, így kényelmes viseletet biztosít nyomáspontok nélkül – mindezt kiegészíti egy könnyű full karbon talp, amely az erőt közvetlenül a pedálokra továbbítja.
Innovatív felsőrész
A PU-bevonatú, könnyű felsőrész és a jól elkülönített funkcionális zónák, valamint a lábat tökéletesen körülölelő belső betét kombinációja tökéletes illeszkedést biztosít, javított védelemmel és légáteresztő képességgel.
Anatómiai kialakítás
A kisebb lábfej‑dőlés stabilabban tartja a lábad, így hatékonyabbá teszi a pedálozást. A szélesebb orr‑rész pedig extra kényelmet ad, főleg a hosszabb gravel etapokon vagy XC versenytempónál, amikor minden milliméter számít.
X1 karbon talp
A teljesen újratervezett, full karbon talp egyszerre ultrakönnyű és brutál merev, hogy a teljesítmény tényleg ott landoljon, ahol kell: a pedálon. Emellett gyaloglásnál is meglepően jó a tapadása — pont annyira, amennyire egy gravel vagy XC versenyzőnek szüksége van, amikor néha le kell pattannia a nyeregből és tolnia kell a gépet.
Fizik Kyros fejvédő
A Kyros a Fizik egyre bővülő fejvédőcsaládjának az a darabja, ami minden terepen otthon érzi magát. Tökéletes arányban keveri a teljesítményt, a kényelmet és a védelmet, így ugyanúgy jó választás országútira, gravelre vagy XC‑re, ha gyorsan akarsz menni, de nem akarsz kompromisszumot kötni.
A nagy, nyitott szellőzők gondoskodnak róla, hogy a fejed hűvös maradjon még meleg, tempós napokon is, a MIPS Evolve Core pedig extra biztonsági réteget ad, amiért minden versenyző hálás.
A fejvédő kompatibilis a Fizik saját integrált hátsó lámpájával / prizmájával is — így a láthatóság is kipipálva.
Tartós védelem
Légáteresztő, kényelmes és megbízható védelem országútira, gravelre és terepre — pont az a fajta „felveszem és el is felejtem” érzés, ami a hosszú etapokon és a versenytempónál is számít.
MIPS Evolve Core System
Az integrált biztonsági réteg a becsapódáskor keletkező forgó erőket osztja el, így egy extra védelmi szintet ad a fejednek — pont azt, amit egy gravel vagy XC rider elvár, amikor tempósan megy a technikás szakaszokon.
Állítható Fit System
A mikró metrikus finomhangolású tekerő és a belső párnázás együtt adja azt, amit egy gravel‑ vagy XC bringás elvár: stabil, személyre szabott illeszkedést, ami minden fejformán jól ül és nagy sebességnél sem mozdul el.
Fizik Lyra országúti cipő
A Lyra egy olyan sokoldalú országúti cipő, ami tökéletesen hozza a teljesítmény–komfort egyensúlyt, főleg hosszabb etapokon. A modern, ergonomikus forma és a picit szélesebb orr‑rész miatt stabilan és kényelmesen ül a lábadon, a technikai hálós felsőrész pedig egyszerre szellős és tartós.
A szálerősítésű talp hatékonyan adja át a teljesítményt a pedálra, a Li2 BOA® Fit dupla gombos rögzítés pedig olyan finomhangolást ad, hogy tényleg tökéletesen a lábadra simuljon — pont az a fajta tartás, amit a gyors országúti tempónál elvársz.
R4 Fiber Composite talp
Magas merevség a hatékony, mégis kényelmes erőátvitelhez — pont, amire egy hosszú tempós országúti napon szükséged van.
Gyors és precíz beállítás
A lábfej felső része és a középrész külön is finomhangolható, így tényleg tökéletesen a lábadra szabható a tartás a Dual‑Dial Li2 BOA® Fit System segítségével.
Könnyű szellőzés, hosszú etapokra
A puha, légáteresztő felsőrész PU‑hálós megerősítésekkel stabil tartást és tartós kényelmet ad — akár egész napos tekeréseknél is.