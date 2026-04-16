Ferox, Lyra és Kyros - Fizik 2026 újdonságai
16.04.2026

Az olasz cipő‑, nyereg‑, bandázs‑ és most már fejvédőgyártó idén tavasszal keményen odatette magát: egy rakás új cuccot dobtak piacra, nemcsak országútisoknak, hanem gravel ridereknek és XC versenyzőknek is. Szóval mi az amire fel fogja idén mindenki felkapni a fejét a mezőnyben?

MTB és gravel cipő - Fizik Ferox 2

A könnyű, de brutál hatékony terepverseny‑cipő visszatért, most egy még kifinomultabb, anatómiai formával, ami nemcsak kényelmesebb, hanem versenyhelyzetben is ad egy kis extra előnyt. Ez a Ferox 2 Carbon.

A Ferox 2‑t kifejezetten gravel és XC versenyzésre tervezték: légáteresztő anyagokat kombinál egy belső betéttel, amely tökéletesen körülveszi a lábfejet, így kényelmes viseletet biztosít nyomáspontok nélkül – mindezt kiegészíti egy könnyű full karbon talp, amely az erőt közvetlenül a pedálokra továbbítja.

Innovatív felsőrész

A PU-bevonatú, könnyű felsőrész és a jól elkülönített funkcionális zónák, valamint a lábat tökéletesen körülölelő belső betét kombinációja tökéletes illeszkedést biztosít, javított védelemmel és légáteresztő képességgel.

Anatómiai kialakítás 

A kisebb lábfej‑dőlés stabilabban tartja a lábad, így hatékonyabbá teszi a pedálozást. A szélesebb orr‑rész pedig extra kényelmet ad, főleg a hosszabb gravel etapokon vagy XC versenytempónál, amikor minden milliméter számít.

X1 karbon talp 

A teljesen újratervezett, full karbon talp egyszerre ultrakönnyű és brutál merev, hogy a teljesítmény tényleg ott landoljon, ahol kell: a pedálon. Emellett gyaloglásnál is meglepően jó a tapadása — pont annyira, amennyire egy gravel vagy XC versenyzőnek szüksége van, amikor néha le kell pattannia a nyeregből és tolnia kell a gépet.

Fizik Kyros fejvédő
A Kyros a Fizik egyre bővülő fejvédőcsaládjának az a darabja, ami minden terepen otthon érzi magát. Tökéletes arányban keveri a teljesítményt, a kényelmet és a védelmet, így ugyanúgy jó választás országútira, gravelre vagy XC‑re, ha gyorsan akarsz menni, de nem akarsz kompromisszumot kötni.

A nagy, nyitott szellőzők gondoskodnak róla, hogy a fejed hűvös maradjon még meleg, tempós napokon is, a MIPS Evolve Core pedig extra biztonsági réteget ad, amiért minden versenyző hálás.

A fejvédő kompatibilis a Fizik saját integrált hátsó lámpájával / prizmájával is — így a láthatóság is kipipálva.

Tartós védelem 

Légáteresztő, kényelmes és megbízható védelem országútira, gravelre és terepre — pont az a fajta „felveszem és el is felejtem” érzés, ami a hosszú etapokon és a versenytempónál is számít.

MIPS Evolve Core System 

Az integrált biztonsági réteg a becsapódáskor keletkező forgó erőket osztja el, így egy extra védelmi szintet ad a fejednek — pont azt, amit egy gravel vagy XC rider elvár, amikor tempósan megy a technikás szakaszokon.

Állítható Fit System 

A mikró metrikus finomhangolású tekerő és a belső párnázás együtt adja azt, amit egy gravel‑ vagy XC bringás elvár: stabil, személyre szabott illeszkedést, ami minden fejformán jól ül és nagy sebességnél sem mozdul el.

Fizik Lyra országúti cipő

A Lyra egy olyan sokoldalú országúti cipő, ami tökéletesen hozza a teljesítmény–komfort egyensúlyt, főleg hosszabb etapokon. A modern, ergonomikus forma és a picit szélesebb orr‑rész miatt stabilan és kényelmesen ül a lábadon, a technikai hálós felsőrész pedig egyszerre szellős és tartós.

A szálerősítésű talp hatékonyan adja át a teljesítményt a pedálra, a Li2 BOA® Fit dupla gombos rögzítés pedig olyan finomhangolást ad, hogy tényleg tökéletesen a lábadra simuljon — pont az a fajta tartás, amit a gyors országúti tempónál elvársz.

R4 Fiber Composite talp 

Magas merevség a hatékony, mégis kényelmes erőátvitelhez — pont, amire egy hosszú tempós országúti napon szükséged van.

Gyors és precíz beállítás 

A lábfej felső része és a középrész külön is finomhangolható, így tényleg tökéletesen a lábadra szabható a tartás a Dual‑Dial Li2 BOA® Fit System segítségével.

Könnyű szellőzés, hosszú etapokra 

A puha, légáteresztő felsőrész PU‑hálós megerősítésekkel stabil tartást és tartós kényelmet ad — akár egész napos tekeréseknél is.

Év: 2026
Márkák: fi'zi:k (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 16.04.2026 17:24

