A könnyű, de brutál hatékony terepverseny‑cipő visszatért, most egy még kifinomultabb, anatómiai formával, ami nemcsak kényelmesebb, hanem versenyhelyzetben is ad egy kis extra előnyt. Ez a Ferox 2 Carbon.

A Ferox 2‑t kifejezetten gravel és XC versenyzésre tervezték: légáteresztő anyagokat kombinál egy belső betéttel, amely tökéletesen körülveszi a lábfejet, így kényelmes viseletet biztosít nyomáspontok nélkül – mindezt kiegészíti egy könnyű full karbon talp, amely az erőt közvetlenül a pedálokra továbbítja.

Innovatív felsőrész

A PU-bevonatú, könnyű felsőrész és a jól elkülönített funkcionális zónák, valamint a lábat tökéletesen körülölelő belső betét kombinációja tökéletes illeszkedést biztosít, javított védelemmel és légáteresztő képességgel.

Anatómiai kialakítás

A kisebb lábfej‑dőlés stabilabban tartja a lábad, így hatékonyabbá teszi a pedálozást. A szélesebb orr‑rész pedig extra kényelmet ad, főleg a hosszabb gravel etapokon vagy XC versenytempónál, amikor minden milliméter számít.

X1 karbon talp

A teljesen újratervezett, full karbon talp egyszerre ultrakönnyű és brutál merev, hogy a teljesítmény tényleg ott landoljon, ahol kell: a pedálon. Emellett gyaloglásnál is meglepően jó a tapadása — pont annyira, amennyire egy gravel vagy XC versenyzőnek szüksége van, amikor néha le kell pattannia a nyeregből és tolnia kell a gépet.