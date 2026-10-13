A Topstone CAAD egy alu gravel kerékpár, amely a Cannondale Advanced Aluminum Design (CAAD) technológián alapul – ez egy alumínium legenda, amely a márka történetének legjobb vázai mögött áll. A kerékátmérő 700c, a külsők szélessége akár 52 mm is lehet (mindkét oldalon 4 mm-es hézaggal), így aszfalton, erdei utakon és gravel úton egyaránt jól teljesít.

A Topstone CAAD nem kompromisszum. Ez egy teljes értékű gravel kerékpár, amelynek jellege, geometriája és felszereltsége mindenre alkalmassá teszi.