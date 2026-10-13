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Cannondale Topstone CAAD: egy alu gravel kerékpár, amely még a tapasztalt kerékpárosokat is meglepi
Cannondale Topstone CAAD: egy alu gravel kerékpár, amely még a tapasztalt kerékpárosokat is meglepi

Cannondale Topstone CAAD: egy alu gravel kerékpár, amely még a tapasztalt kerékpárosokat is meglepi

ASPIRE SPORTS / Blog / Gravel bike / Cannondale Topstone CAAD: egy alu gravel kerékpár, amely még a tapasztalt kerékpárosokat is meglepi
13.10.2026

Egy alu gravel kerékpár, amelynek nincs mit szégyellnie. A Cannondale Topstone CAAD a csúcsminőségű alumínium vázak gyártása terén szerzett több évtizedes tapasztalatra épül, és olyan kerékpárt kínál, mely szombati gravel utakon, vasárnapi felfedező túrákon és hétköznapi munkába járáskor is remekül teljesít. Olvass tovább, hogy megtudd, miért a Topstone CAAD az a gravel bringa, aminek nincs szüksége kifogásokra.

Mi is az a Cannondale Topstone CAAD?

A Topstone CAAD egy alu gravel kerékpár, amely a Cannondale Advanced Aluminum Design (CAAD) technológián alapul – ez egy alumínium legenda, amely a márka történetének legjobb vázai mögött áll. A kerékátmérő 700c, a külsők szélessége akár 52 mm is lehet (mindkét oldalon 4 mm-es hézaggal), így aszfalton, erdei utakon és gravel úton egyaránt jól teljesít.

A Topstone CAAD nem kompromisszum. Ez egy teljes értékű gravel kerékpár, amelynek jellege, geometriája és felszereltsége mindenre alkalmassá teszi.

Mi is az a Cannondale Topstone CAAD?
Mi is az a Cannondale Topstone CAAD?
Miért a CAAD? Mert az alumínium lehet prémium minőség
Miért a CAAD? Mert az alumínium lehet prémium minőség

Miért a CAAD? Mert az alumínium lehet prémium minőség

A CAAD technológia nem csupán marketingfogalom. Évtizedes fejlesztés eredménye, amelynek során a Cannondale tökéletesítette az egyedi alumíniumcsövek formázását és préselését. Az eredmények a következők:

  • Sima és letisztult vonalak – a váz prémiumnak minőségnek látszik, nem pedig a karbon olcsó alternatívájának
  • Alacsony súly és nagy merevség kombinációja – a kerékpár pontosan reagál, nem kívánt rugalmasság nélkül ott, ahol nem szeretnéd
  • Egyszerű karbantartás – az alumínium tartós, kipróbált és kevés gondozást igényel

Azoknak a bringásoknak, akik egy teljesítményorientált kerékpárt szeretnének anélkül, hogy minden apró karcolás miatt aggódniuk kellene, a CAAD a természetes választás.

Karbon ott, ahol van értelme

Bár a váz alumíniumból készült, a Topstone CAAD full karbon villával van felszerelve. Ez nem csupán egy apró részlet – ez egy olyan döntés, amely jelentősen befolyásolja a kerékpározási élményt. A karbon villa csillapítja az útfelületről érkező rezgéseket, növeli a kormányzás pontosságát és egyúttal csökkenti a kerékpár súlyát. Ráadásul előre fel van készítve a kulacstartók, táskák és lámpák felszerelésére – így a bikepacking túrákon is teljes mértékben kihasználhatod őket.

Karbon ott, ahol van értelme
Karbon ott, ahol van értelme
OutFront geometria: stabilitás és irányíthatóság egyben
OutFront geometria: stabilitás és irányíthatóság egyben

OutFront geometria: stabilitás és irányíthatóság egyben

A Cannondale a Topstone CAAD modellnél az OutFront Steering Geometry-t alkalmazta – ami egy hosszabb villa-offset és egy laposabb fejcsőszög kombinációja. A gyakorlatban ez a következőket jelenti:

  • Nyugodt és kiszámítható irányíthatóság nagyobb sebességnél lejtőn vagy kemény felületen
  • Gyors és pontos reakció lassú és technikás terepeken
  • Magabiztos irányítási élmény a kisebb vázmérettel bringázó kerékpárosok számára is

A Topstone CAAD geometriája megegyezik karbon testvéreivel. Nincs kompromisszum, nincs csalás.

Teleszkóposvilla kompatibilis – még a Lefty Oliver-el is

Ez az a tulajdonság, amely megkülönbözteti a Topstone CAAD-ot a kategóriájában lévő legtöbb versenytársától. A váz teljes mértékben kompatibilis a Lefty Oliver teleszkóposvillával – a Cannondale műhelyéből származó ikonikus rugózással. Ha a gravel kerékpárból a legjobbat szeretnéd kihozni a nehéz terepen, csak ki kell cserélned a villát. Ugyanaz a váz, ugyanaz a geometria, de jelentősen jobb tapadás és kényelem az első keréken.

A Lefty Oliverrel felszerelt modellek 700×47 mm-es első külsőre vannak méretezve (a korlátozó tényező a külső magassága, nem pedig a szélessége).

Teleszkóposvilla kompatibilis – még a Lefty Oliver-el is
Teleszkóposvilla kompatibilis – még a Lefty Oliver-el is
Extra térköz a külsőknek: akár 52 mm szélesség
Extra térköz a külsőknek: akár 52 mm szélesség

Extra térköz a külsőknek: akár 52 mm szélesség

Egy olyan gravel kerékpár, amely nem rendelkezik megfelelő hellyel a külsőknek, csak félig kész. A Topstone CAAD akár 52 mm szélességű külsőket is képes befogadni, mindkét oldalon 4 mm szabad helyet hagyva – ez elegendő hely a kényelmes tubeless külsők számára, amelyek könnyedén megbirkóznak a sárral, a kavicsokkal és a gyökerekkel egyaránt. Nagyobb tapadás, jobb irányíthatóság, kevesebb defekt.

Meglepő praktikum

Egy gravel kerékpárnak a versenypályákon kívül is jól kell teljesítenie. A Topstone CAAD ezt komolyan veszi:

  • Rögzítési pontok a vázon és a villán – kulacstartók, táskák, sárvédők, csomagtartók. Egyszerűen minden, amire szükséged lehet egy túrához.
  • Rejtett rögzítési pont a kitámasztóhoz két 18 mm-es furattal – ideális a mindennapi használathoz. Ha nem akarod az kitámasztót felszerelni, senki sem látja a helyét.
  • A belső kábel- és bowdenvezetés a Conceal kormányszárral kombinálva letisztult és integrált cockpitet biztosít, felesleges kopogás és kaotikus kábelezés nélkül.
  • Dinamó? Semmi gond. A legtöbb modell (a Lefty változatok kivételével) támogatja az agydinamóhoz vezető kábel karbon villán keresztüli, belső elvezetését. Tökéletes azoknak a nringásoknak, akik sötétben indulnak el, vagy késő este érnek haza.
  • Menetes BSA középrész (68 mm) – bevált szabvány, amely egyszerűen beszerelhető és szervizelhető. Kevesebb szerviz, több kilométer.
Meglepő praktikum
Meglepő praktikum
Kiknek ajánlott a Cannondale Topstone CAAD?
Kiknek ajánlott a Cannondale Topstone CAAD?

Kiknek ajánlott a Cannondale Topstone CAAD?

A Topstone CAAD olyan bringásoknak készült, akik nem akarnak kompromisszumokat kötni, de nem is akarnak feleslegesen pénzt költeni karbonra ott, ahol az alumínium ugyanazt a feladatot elvégzi. Ez a kerékpár az alábbiaknak készült:

  • Gravel-rajongóknak, akik minden útfelületre alkalmas kerékpárt keresnek
  • Ingázó kerékpárosoknak, akik értékelik a praktikumot, a rögzítési pontokat és a kitámasztót
  • Bikepackingben utazóknak, akiknek teherbírásra és megbízhatóságra van szükségük
  • Kerékpárosoknak, akik első komoly gravel kerékpárjukat keresik, amelynek karakterével és felszereltségével felveszi a versenyt a prémium márkákkal

A Topstone CAAD meggyőző érv az alumínium mellett

A Cannondale Topstone CAAD nem egy olcsó alternatívája a karbonkerékpároknak. Ez egy átgondolt gravel bike, saját identitással, amely a csúcsminőségű alumínium vázak gyártásában szerzett évtizedes tapasztalatokra épül. Karbon Topstone geometriája, karbon villa, kompatibilitás a Lefty Oliverrel, 52 mm-es külsők befogadóképessége és a mindennapi használatra való praktikum – mindez egyetlen kerékpárban.

Ami egyszer Topstone, az mindig Topstone. És ezúttal olyan alumíniumból, amelynek nincs mit szégyellnie.

A Topstone CAAD meggyőző érv az alumínium mellett
A Topstone CAAD meggyőző érv az alumínium mellett

Év: 2026
Márkák: Cannondale (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 22.10.2026 16:14

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