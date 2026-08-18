Az új Whyte Karve legnagyobb vonzereje egyértelműen az Avinox M2S motor. Ez a rásegítés az egész kerékpárt a valóban nagy teljesítményű e-bike-ok kategóriájába emeli, hiszen akár 150 Nm nyomatékot és 1300 W csúcsteljesítményt kínál. Ez már olyan erő, amelyet már az első erőteljesebb pedálcsapásnál érezni fogsz – főleg meredek emelkedőkön, kemény terepen, vagy amikor lassú tempóból kell hirtelen újra kilőnöd.

Fontos azonban, hogy a Whyte nem csupán a legmagasabb számokat hajszolta. A Karve 800 Wh kapacitású akkumulátort használ, így a brutális teljesítmény mellett tisztességes hatótávolságot is kapsz. Pontosan ez az a kombináció, amit a legtöbb kerékpáros szeretne: nemcsak rövid „wow” érzést, hanem valódi kitartást egy hosszú trail-napra, egy enduró-túrára vagy egy egész napos hegyi tekerésre.

Nagy előny a kormány és a rendszer kezelése is. A Whyte Karve az Avinox DPC100 Flat érintőképernyős felsőcső-kijelzőt használja, amely Bluetooth-kapcsolaton és egy telefonos alkalmazáson keresztül támogatja a navigációt és a pulzusalapú kerékpározást. Egyszerűen fogalmazva: letisztult cockpit-et kapsz, a legfontosabb információk mindig szem előtt vannak, és nincs felesleges zsúfoltság a kormányon.