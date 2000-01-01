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Kapcsolat

Mindig tisztességes játékot játszunk, és csak a legjobb eszközökkel. Számunkra, mint csapatjátékosoknak, elengedhetetlen a megállapodott feltételek betartása és a maximális teljesítmény, így soha nem adjuk fel, míg el nem érjük a célt. Győzelmünket sok elégedett ügyfél és jó üzleti kapcsolatok fémjelzik.

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Cégközpont

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
Jinačovice 514, 664 34 Kuřim

phone: +420 532 199 550
e-mail: aspire@aspire.eu

GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'

  

Logisztikai központ

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
Jinačovice 514, 664 34 Kuřim

GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'

  

Számlázási cím

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
č.ev. 514, 664 34 Jinačovice

ID: 26958317
VAT ID: CZ26958317

  