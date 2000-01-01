Kapcsolat
Mindig tisztességes játékot játszunk, és csak a legjobb eszközökkel. Számunkra, mint csapatjátékosoknak, elengedhetetlen a megállapodott feltételek betartása és a maximális teljesítmény, így soha nem adjuk fel, míg el nem érjük a célt. Győzelmünket sok elégedett ügyfél és jó üzleti kapcsolatok fémjelzik.
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Cégközpont
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
phone: +420 532 199 550
GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'
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Logisztikai központ
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'
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Számlázási cím
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
ID: 26958317