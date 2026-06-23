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TLD Stage Stunt - új fejvédő gravity ridereknek
TLD Stage Stunt - új fejvédő gravity ridereknek

TLD Stage Stunt - új fejvédő gravity ridereknek

ASPIRE SPORTS / Blog / Hírek / TLD Stage Stunt - új fejvédő gravity ridereknek
23.06.2026

Évekig tartó várakozás után a gravity kerékpározás és a Troy Lee Designs márka rajongói végre megkapták, amire vártak. Visszatért a piacra a legendás 3/4-es fejvédő, amely ötvözi a fullface fejvédő védelmét a „kis” fejvédő kényelmével és szellőzésével. A neve: Stage Stunt. És mit kínál?

A nagy érdeklődésre való tekintettel visszatért a Troy Lee Designs kultikus 3/4-es fejvédője – amelyet az új generációs enduro- és E-MTB-versenyzők igényeinek megfelelően alakítottak át. A teljesen új Stage Stunt fejvédő a szellőzés, a védelem és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja, így ez a nyitott fejvédő ideális mind az egész napos kalandokhoz, mind a versenyek kiszámíthatatlan pályáihoz.

A Stage Stunt fejvédő, amelyet az úttörő Stage fullface fejvédő ihletett, ugyanazt a DNS-t hordozza, és a biztonság és a teljesítmény terén csúcstechnológiákat kínál. Könnyű, szálerősített polikarbonát héját kettős sűrűségű EPS kiegészíti, amely alacsony és nagy sebességű ütközésnél egyaránt csillapítja az ütéseket.

A Stage Stunt fejvédőt a bringás kényelmét szem előtt tartva tervezték: két, három pozícióban felfelé és lefelé állítható Drilex® nyakpárnával, szemüveggel kompatibilis háromállású napellenzővel, valamint a gyors és biztonságos rögzítést biztosító Fidlock® mágneses csattal van felszerelve.

Mindössze 550 g-os súlyával kategóriájában ez a legkönnyebb fejvédő – így teljes mértékben az pályára koncentrálhatsz.

Jellemzők
Jellemzők

Jellemzők

  • A héj és a napellenző rendkívül ellenálló polikarbonátból készült
  • Új Mips® Integra Fuse forgási ütközések elleni védelem
  • 9 beömlő és 13 kivezető nyílás a maximális légáramlás érdekében
  • Új Fidlock® mágneses csat, amely egy kézzel is könnyen kezelhető
  • Állítható napellenző az egyéni igényekhez való beállításhoz
  • Drillex anyagból készült nyakmerevítő, 3 pozícióban felfelé és lefelé állítható
  • Három irányban állítható napellenző, nap- és dioptriás szemüvegek tárolására alkalmas rekesszel
  • Továbbfejlesztett szellőzőnyílások a homlokrészen
  • CPSC 1203 / CE EN1078 / ASTM F2032 / AS-NZS 2063 / NTA8776 szabványoknak megfelelő tanúsítványokkal rendelkezik

Év: 2026
Márkák: Troy Lee Designs (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 03.08.2026 17:19

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