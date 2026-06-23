A nagy érdeklődésre való tekintettel visszatért a Troy Lee Designs kultikus 3/4-es fejvédője – amelyet az új generációs enduro- és E-MTB-versenyzők igényeinek megfelelően alakítottak át. A teljesen új Stage Stunt fejvédő a szellőzés, a védelem és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja, így ez a nyitott fejvédő ideális mind az egész napos kalandokhoz, mind a versenyek kiszámíthatatlan pályáihoz.
TLD Stage Stunt - új fejvédő gravity ridereknek
Évekig tartó várakozás után a gravity kerékpározás és a Troy Lee Designs márka rajongói végre megkapták, amire vártak. Visszatért a piacra a legendás 3/4-es fejvédő, amely ötvözi a fullface fejvédő védelmét a „kis” fejvédő kényelmével és szellőzésével. A neve: Stage Stunt. És mit kínál?
A Stage Stunt fejvédő, amelyet az úttörő Stage fullface fejvédő ihletett, ugyanazt a DNS-t hordozza, és a biztonság és a teljesítmény terén csúcstechnológiákat kínál. Könnyű, szálerősített polikarbonát héját kettős sűrűségű EPS kiegészíti, amely alacsony és nagy sebességű ütközésnél egyaránt csillapítja az ütéseket.
A Stage Stunt fejvédőt a bringás kényelmét szem előtt tartva tervezték: két, három pozícióban felfelé és lefelé állítható Drilex® nyakpárnával, szemüveggel kompatibilis háromállású napellenzővel, valamint a gyors és biztonságos rögzítést biztosító Fidlock® mágneses csattal van felszerelve.
Mindössze 550 g-os súlyával kategóriájában ez a legkönnyebb fejvédő – így teljes mértékben az pályára koncentrálhatsz.
Jellemzők
- A héj és a napellenző rendkívül ellenálló polikarbonátból készült
- Új Mips® Integra Fuse forgási ütközések elleni védelem
- 9 beömlő és 13 kivezető nyílás a maximális légáramlás érdekében
- Új Fidlock® mágneses csat, amely egy kézzel is könnyen kezelhető
- Állítható napellenző az egyéni igényekhez való beállításhoz
- 2 Drillex anyagból készült nyakmerevítő, 3 pozícióban felfelé és lefelé állítható
- Három irányban állítható napellenző, nap- és dioptriás szemüvegek tárolására alkalmas rekesszel
- Továbbfejlesztett szellőzőnyílások a homlokrészen
- CPSC 1203 / CE EN1078 / ASTM F2032 / AS-NZS 2063 / NTA8776 szabványoknak megfelelő tanúsítványokkal rendelkezik