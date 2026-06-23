A Stage Stunt fejvédő, amelyet az úttörő Stage fullface fejvédő ihletett, ugyanazt a DNS-t hordozza, és a biztonság és a teljesítmény terén csúcstechnológiákat kínál. Könnyű, szálerősített polikarbonát héját kettős sűrűségű EPS kiegészíti, amely alacsony és nagy sebességű ütközésnél egyaránt csillapítja az ütéseket.

A Stage Stunt fejvédőt a bringás kényelmét szem előtt tartva tervezték: két, három pozícióban felfelé és lefelé állítható Drilex® nyakpárnával, szemüveggel kompatibilis háromállású napellenzővel, valamint a gyors és biztonságos rögzítést biztosító Fidlock® mágneses csattal van felszerelve.

Mindössze 550 g-os súlyával kategóriájában ez a legkönnyebb fejvédő – így teljes mértékben az pályára koncentrálhatsz.