Két év fejlesztés és 27 prototípus után a Peaty’s bemutatja a Holeshot Fast Flow szelepeket, amelyeket a nulláról, kifejezetten tubeless rendszerekhez terveztek. A lényeg? 200%-kal nagyobb légáramlás a korábbi MK2 modellhez képest. A speciális, alsó „ketrec” kialakításnak köszönhetően a szelep teljesen kompatibilis az betétekkel, minden nyomásmérővel és a szabványos pumpákkal – bármilyen adapterek használata nélkül.

A biztonsági kialakítás megoldást nyújt minden enduro-versenyző rémálmára: még ha a szelep szára egy kőnek csapodva meg is sérülne, a felni belsejében található kettős tömítés megtartja a levegőt a külsőben, és lehetővé teszi, hogy eljuss a célba vagy a szervizbe. A szelep test 7075-ös alumíniumötvözetből, a belső mag pedig 316-os rozsdamentes acélból készül, és a teljes szelep párban mindössze 11 g-ot nyom.

A Holeshot Fast Flow emellett teljes mértékben szervizelhető – elegendő levenni a rögzítőgyűrűt, kivenni a magot, megtisztítani a megszáradt tömítőanyagtól, és szükség esetén kicserélni a kopott alkatrészeket a szervizkészlet segítségével. A szelep 3 hosszúságban (42 mm, 60 mm és MX változat a Bosch e-kerékpárokhoz), valamint 12 színváltozatban kapható.