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Peaty’s 2026-os újdonságok: szelepek, nyereg és markolatok, amelyek teljesen megváltoztatják a bringázás élményét
Peaty’s 2026-os újdonságok: szelepek, nyereg és markolatok, amelyek teljesen megváltoztatják a bringázás élményét

Peaty’s 2026-os újdonságok: szelepek, nyereg és markolatok, amelyek teljesen megváltoztatják a bringázás élményét

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14.08.2026

A brit Peaty’s 2026-ra három olyan termékkel érkezik, amelyeket egy dolog köt össze: olyan valódi bringásoknak készültek, akik nem akarnak kompromisszumot kötni. Legyen szó a tubeless rendszerről, egy minőségi nyeregről vagy elkopott markolatokról – a Peaty’s mindenre ad megoldást. Nézzük, mit hoz az ikonikus márka az új szezonra.

Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – kompromisszumok nélküli tubeless szelep

Két év fejlesztés és 27 prototípus után a Peaty’s bemutatja a Holeshot Fast Flow szelepeket, amelyeket a nulláról, kifejezetten tubeless rendszerekhez terveztek. A lényeg? 200%-kal nagyobb légáramlás a korábbi MK2 modellhez képest. A speciális, alsó „ketrec” kialakításnak köszönhetően a szelep teljesen kompatibilis az betétekkel, minden nyomásmérővel és a szabványos pumpákkal – bármilyen adapterek használata nélkül.

A biztonsági kialakítás megoldást nyújt minden enduro-versenyző rémálmára: még ha a szelep szára egy kőnek csapodva meg is sérülne, a felni belsejében található kettős tömítés megtartja a levegőt a külsőben, és lehetővé teszi, hogy eljuss a célba vagy a szervizbe. A szelep test 7075-ös alumíniumötvözetből, a belső mag pedig 316-os rozsdamentes acélból készül, és a teljes szelep párban mindössze 11 g-ot nyom.

A Holeshot Fast Flow emellett teljes mértékben szervizelhető – elegendő levenni a rögzítőgyűrűt, kivenni a magot, megtisztítani a megszáradt tömítőanyagtól, és szükség esetén kicserélni a kopott alkatrészeket a szervizkészlet segítségével. A szelep 3 hosszúságban (42 mm, 60 mm és MX változat a Bosch e-kerékpárokhoz), valamint 12 színváltozatban kapható.

Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – kompromisszumok nélküli tubeless szelep
Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – kompromisszumok nélküli tubeless szelep
Peaty's Monarch Saddle – egy nyereg, amely a trónod lesz
Peaty's Monarch Saddle – egy nyereg, amely a trónod lesz

Peaty's Monarch Saddle – egy nyereg, amely a trónod lesz

A nyerget elsősorban a hegyi túrák kényelmére tervezték, amelyeken a bringások az idejük nagy részét töltik. A 145 mm-es szélesség és a 260 mm-es hosszúság a legtöbb kerékpáros számára megfelelő alátámasztást biztosít nemtől függetlenül, míg a 45 mm-es magas profil természetes rugalmasságot ad az alapnak és maximalizálja a dropper hasznos hosszát. A 40 mm széles tehermentesítő csatorna csökkenti a nyomást az érzékeny testrészeken, a Throne Foam hab pedig egész napos kerékpározás során is csillapítja az ütéseket.

A felületet egy varratmentes, vákuumformázott PU borítás adja, amely 24% újrahasznosított óceáni műanyagból készül – varratok nélkül, így nincs mi kidörzsölje a bőrt. A Monarch teljesen szervizelhető: 2 mm és 3 mm imbuszokkal szétszedhető, így megszüntethető a kellemetlen nyekergés, és a nyereg élettartama is maximálisra nyújtható.

A Monarch Saddle öt színben érhető el (fekete, türkiz, narancs, piros, szürke) és két sínverzióban: 4130 CrMo vagy a könnyebb Ti‑MX.

Peaty’s Monarch Pro Grips – markolat azoknak, akik többre vágynak

A Monarch markolatok a Peaty’s egyik leggyorsabban növekvő termékcsaládja világszerte. A Monarch Pro ezt a szintet emeli tovább a kettős anyagösszetétellel, amelyet több mint 40 különböző anyagkombináció tesztelése után finomítottak véglegesre. A markolat felső fele és a hüvelykujjtámasz puha, 15a keménységű gumiból készül a maximális tapadásért és csillapításért. Az alsó rész, az ujjbordák és a kormányvégek viszont keményebb, 30a keménységű Duralite anyagból vannak – ez több mint kétszer tartósabb, mint a hagyományos gumi.

A markolat áttervezett magja kimart csatornát kapott pont ott, ahol a tenyér a legnagyobb nyomást adja, így több puha gumi kerül a kéz alá, ami jobb mikrovibráció‑csillapítást és kevesebb kézfáradást jelent hosszú lejtőkön. A Monarch Pro két vastagságban (30–32 mm és 32–34 mm) és két textúrában kapható – a Knurl a versenyzéshez szükséges kontrollt, a Mushroom pedig a trail-kerékpározás kényelmét biztosítja.

A markolat hat színben kapható (fekete, brick red, storm blue, mint green, sage, plum purple), és minden színhez színben passzoló Chris King rögzítőbilincsek járnak. A csomagolás környezetbarát karton, látványos fekete‑arany kártyákkal.

Peaty’s Monarch Pro Grips – markolat azoknak, akik többre vágynak
Peaty’s Monarch Pro Grips – markolat azoknak, akik többre vágynak

Év: 2026
Márkák: Peaty's (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 17.08.2026 16:29

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