A Comete egy nagyon konkrét filozófiát követ: a különböző első–hátsó felnimagasság kombinációja, a 30 mm-es külsőkre optimalizált modern geometria, valamint a szélcsatornában és valós úton finomhangolt technológiák együtt adják azt az érzést, amit már az első pedálfordulatnál megérzel. Könnyű, precízen megmunkált országúti karbonkerekek — sebességre, stabilitásra és hatékonyságra tervezve.
Mavic Comete: Karbon kerekek modern geometriával
Karbon kerékszett, amely modern geometriát, tökéletes aerodinamikát, súlyt és menetdinamikát kínál? A Mavic Comete 45/55 és 55/65 karbon kerekek azoknak az országúti kerékpárosoknak készültek, akik nem akarnak kompromisszumot kötni — és pontosan tudják, hogy minden watt számít.
Szélesebb Aero felni: a fizikai törvények által alátámasztott geometria
A két Comete‑változat alapja az Aero Wide Rim felni, 25 mm-es belső és 34 mm-es maximális külső szélességgel. A profil 30 mm-es külsőkre optimalizált — nem azért, mert ez a trend, hanem mert a szélesebb külső a megfelelő felniszélesség mellett biztosítja a levegő zavartalan áramlását, és megfelelő nyomáson alacsonyabb gördülési ellenállást és jobb tapadást biztosít az úton. Ez nem marketing. Ez több tucat óra teszt a szélcsatornában és több ezer tesztkilométer eredménye.
Miért érdemes különböző felni‑magasságot kombinálni?
Ez egy gyakori kérdés — és a válasz attól függ, hol és hogyan bringázol.
A Comete 45/55 azoknak, akik imádják a dombos, hegyes útvonalakat. Könnyebb, agilisabb, és technikás lejtőkön vagy hosszú emelkedőkön is kiválóan kezelhető. A 45 mm-es első felni azonnal reagál, az 55 mm-es hátsó pedig szépen tartja a tempót. Ha a kedvenc útvonalaidon több a szint, mint a sík, ez a te kerékszetted.
A Comete 55/65 a gyors, hullámos vagy enyhén emelkedő terepen érzi magát otthon. A magasabb profil csökkenti a légellenállást és wattokat spórol nagy tempónál. Ez is kis súlyú, így a mászás sem akadály neki — de az igazi terepe a gyors egyenesek és az enyhén hullámos útvonalak. Ha a karbonkerekekből a maximum aerodinamikai előnyt akarod kihozni, ez a megoldás.
Nem minden karbon egyforma.
A Mavic Comete felnik az Adaptive Layup technológiára épülnek, amely különböző karbonszál‑típusokat (T700, T1000, 3K) kombinál. Minden rétegnek megvan a maga szerepe: merevség ott, ahol kell, és rezgéscsillapítás ott, ahol nem akarod érezni. Az eredmény egy olyan kerék, amely minden wattot közvetlenül mozgássá alakít, energiaveszteség nélkül.
A kulcsot a karbon küllők adják — ultralapos, könnyű, és szélcsatornában mért adatok alapján aerodinamikusan formált elemek. A 21 küllős konfiguráció (14 küllő keresztben a teljesítményátvitelhez, 7 radiális a kiegyensúlyozottsághoz) a merevség, az aerodinamika és a súly lehető legjobb arányát kínálja. A forgási ellenállás 18%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos lapos karbonküllők esetében.
Minden gyorsítás közvetlenebb. Minden kanyar pontosabb. A karbon itt tényleg érted dolgozik.
Műszaki adatok – Mavic Comete 45/55 és 55/65
Felni
- Első kerék felni magassága: 45/55 mm Aero Wide Rim
- Hátsó kerék felni magassága: 55/65 mm – Aero Wide Rim
- Felni szélessége: belső: 25 mm / külső: 34 mm
- Kialakítás: Carbon clincher, hooked
- Anyag: T700, T1000, 3K - Adaptive Layup
- Felületkezelés: UD matt clearcoat
Súly
- Első kerék: 45 mm/600 g, 55 mm/620 g
- Hátsó kerék: 55 mm/750 g, 65 mm/770 g
- Súly (pár): 1 350 g (45/55), 1 390 g (55/65)
- Maximális terhelés: 120 kg
Agy
- Anyag: alumínium test
- Szélesség: 100 mm / 142 mm
- Tengely: 12 mm thru‑axle
- Csapágyak: Mavic Ceramic
- Féktárcsa rögzítés: Center Lock
- Küllők: 21 × Mavic Aero Carbon
- Küllőanya: alumínium
Külső
- Kompatibilitás: Tubeless / tubeless-ready / clincher
- Ajánlott szélesség: 30 mm
- ETRTO kompatibilitás: 29 mm – 70 mm
Műszaki újítások a kerékagy felépítésében:
- 40 fogú tárcsás racsni: minimális holtjáték, azonnali reakció
- Optimalizált rugó: csökkentett súrlódás szabadonfutáskor
- Mavic Ceramic csapágyak: alacsony és stabil gördülési ellenállás minden fordulatszámon
- Újratervezett agy: aerodinamikusabb forma, alacsonyabb tömeg (−22 g hátul, −5 g elöl)
- Locked-In Spoke Heads: mechanikus küllőfej‑rögzítés, tartós feszültség és stabilitás
A kínálatban szerepel még egy 50/50-es változat is
A Mavic Comete 50 azoknak szól, akik egy univerzális kerékszettet keresnek, amelynek mindkét felnije azonos magasságú, és amely 28 mm-es szélességű gumikhoz van optimalizálva. Egy olyan kerékszett, amely mindenre alkalmas. 50 mm-es profil és 23 mm-es belső felni szélesség – pontosan a könnyű hegyi versenykerékszett és a teljes értékű aerodinamikai kerékszett között. Elég alacsony ahhoz, hogy reagáljon a tempóváltozásokra emelkedőn. Elég magas ahhoz, hogy az aerodinamika már az első sík kilométertől kezdve hatékony legyen.
Műszaki adatok – Mavic Comete 50/50
Súly
- Első kerék: 600 g
- Hátsó kerék: 715 g
- A kerékpár súlya: 1 315 g
Felni
- Felnimagasság: 50 mm
- Belső szélesség: 23 mm
- külső szélesség: 30 mm
- Profil: Hooked
Miért érdemes a Mavic Comete-t választani?
Mert ezek nem jelentenek kompromisszumot Ezek azok a karbon kerékszettek, amelyeket azoknak terveztek, akik pontosan tudják, mit akarnak — és mindent egyszerre szeretnének: kis súly, aerodinamika, precíz irányítás, minőségi kivitel és hosszú távú megbízhatóság. Az Adaptive Layup technológia, az Aero Wide Rim és a szélcsatornában formázott karbon küllők együtt egy olyan rendszert alkotnak, amelynek hatása minden egyes méteren érezhető — legyen szó mászásról, lejtőről vagy arról, hogy tartani kell a tempót a síkon.
A Mavic kerekek mögött évtizedek fejlesztése és tesztelése áll. A Comete a legújabb válaszuk arra a kérdésre, hogy milyennek kell lennie a legjobb országúti karbon kerékszettnek.