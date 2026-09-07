Ez egy gyakori kérdés — és a válasz attól függ, hol és hogyan bringázol.

A Comete 45/55 azoknak, akik imádják a dombos, hegyes útvonalakat. Könnyebb, agilisabb, és technikás lejtőkön vagy hosszú emelkedőkön is kiválóan kezelhető. A 45 mm-es első felni azonnal reagál, az 55 mm-es hátsó pedig szépen tartja a tempót. Ha a kedvenc útvonalaidon több a szint, mint a sík, ez a te kerékszetted.

A Comete 55/65 a gyors, hullámos vagy enyhén emelkedő terepen érzi magát otthon. A magasabb profil csökkenti a légellenállást és wattokat spórol nagy tempónál. Ez is kis súlyú, így a mászás sem akadály neki — de az igazi terepe a gyors egyenesek és az enyhén hullámos útvonalak. Ha a karbonkerekekből a maximum aerodinamikai előnyt akarod kihozni, ez a megoldás.