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Mavic Comete: Karbon kerekek modern geometriával
Mavic Comete: Karbon kerekek modern geometriával

Mavic Comete: Karbon kerekek modern geometriával

ASPIRE SPORTS / Blog / Országúti kerékpározás / Mavic Comete: Karbon kerekek modern geometriával
07.09.2026

Karbon kerékszett, amely modern geometriát, tökéletes aerodinamikát, súlyt és menetdinamikát kínál? A Mavic Comete 45/55 és 55/65 karbon kerekek azoknak az országúti kerékpárosoknak készültek, akik nem akarnak kompromisszumot kötni — és pontosan tudják, hogy minden watt számít.

A Comete egy nagyon konkrét filozófiát követ: a különböző első–hátsó felnimagasság kombinációja, a 30 mm-es külsőkre optimalizált modern geometria, valamint a szélcsatornában és valós úton finomhangolt technológiák együtt adják azt az érzést, amit már az első pedálfordulatnál megérzel. Könnyű, precízen megmunkált országúti karbonkerekek — sebességre, stabilitásra és hatékonyságra tervezve.

Szélesebb Aero felni: a fizikai törvények által alátámasztott geometria

A két Comete‑változat alapja az Aero Wide Rim felni, 25 mm-es belső és 34 mm-es maximális külső szélességgel. A profil 30 mm-es külsőkre optimalizált — nem azért, mert ez a trend, hanem mert a szélesebb külső a megfelelő felniszélesség mellett biztosítja a levegő zavartalan áramlását, és megfelelő nyomáson alacsonyabb gördülési ellenállást és jobb tapadást biztosít az úton. Ez nem marketing. Ez több tucat óra teszt a szélcsatornában és több ezer tesztkilométer eredménye.

Szélesebb Aero felni: a fizikai törvények által alátámasztott geometria
Szélesebb Aero felni: a fizikai törvények által alátámasztott geometria
Miért érdemes különböző felni‑magasságot kombinálni?
Miért érdemes különböző felni‑magasságot kombinálni?

Miért érdemes különböző felni‑magasságot kombinálni?

Ez egy gyakori kérdés — és a válasz attól függ, hol és hogyan bringázol.

A Comete 45/55 azoknak, akik imádják a dombos, hegyes útvonalakat. Könnyebb, agilisabb, és technikás lejtőkön vagy hosszú emelkedőkön is kiválóan kezelhető. A 45 mm-es első felni azonnal reagál, az 55 mm-es hátsó pedig szépen tartja a tempót. Ha a kedvenc útvonalaidon több a szint, mint a sík, ez a te kerékszetted.

A Comete 55/65 a gyors, hullámos vagy enyhén emelkedő terepen érzi magát otthon. A magasabb profil csökkenti a légellenállást és wattokat spórol nagy tempónál. Ez is kis súlyú, így a mászás sem akadály neki — de az igazi terepe a gyors egyenesek és az enyhén hullámos útvonalak. Ha a karbonkerekekből a maximum aerodinamikai előnyt akarod kihozni, ez a megoldás.

Nem minden karbon egyforma.

A Mavic Comete felnik az Adaptive Layup technológiára épülnek, amely különböző karbon­szál‑típusokat (T700, T1000, 3K) kombinál. Minden rétegnek megvan a maga szerepe: merevség ott, ahol kell, és rezgéscsillapítás ott, ahol nem akarod érezni. Az eredmény egy olyan kerék, amely minden wattot közvetlenül mozgássá alakít, energiaveszteség nélkül.

A kulcsot a karbon küllők adják — ultralapos, könnyű, és szélcsatornában mért adatok alapján aerodinamikusan formált elemek. A 21 küllős konfiguráció (14 küllő keresztben a teljesítményátvitelhez, 7 radiális a kiegyensúlyozottsághoz) a merevség, az aerodinamika és a súly lehető legjobb arányát kínálja. A forgási ellenállás 18%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos lapos karbonküllők esetében.

Minden gyorsítás közvetlenebb. Minden kanyar pontosabb.  A karbon itt tényleg érted dolgozik.

Műszaki adatok – Mavic Comete 45/55 és 55/65

Felni

  • Első kerék felni magassága: 45/55 mm Aero Wide Rim
  • Hátsó kerék felni magassága: 55/65 mm – Aero Wide Rim
  • Felni szélessége: belső: 25 mm / külső: 34 mm
  • Kialakítás: Carbon clincher, hooked
  • Anyag: T700, T1000, 3K - Adaptive Layup
  • Felületkezelés: UD matt clearcoat

Súly

  • Első kerék: 45 mm/600 g, 55 mm/620 g
  • Hátsó kerék: 55 mm/750 g, 65 mm/770 g
  • Súly (pár): 1 350 g (45/55), 1 390 g (55/65)
  • Maximális terhelés: 120 kg

Agy

  • Anyag: alumínium test
  • Szélesség: 100 mm / 142 mm
  • Tengely: 12 mm thru‑axle
  • Csapágyak: Mavic Ceramic
  • Féktárcsa rögzítés: Center Lock
  • Küllők: 21 × Mavic Aero Carbon
  • Küllőanya: alumínium

Külső

  • Kompatibilitás: Tubeless / tubeless-ready / clincher
  • Ajánlott szélesség: 30 mm
  • ETRTO kompatibilitás: 29 mm – 70 mm

Műszaki újítások a kerékagy felépítésében: 

  • 40 fogú tárcsás racsni: minimális holtjáték, azonnali reakció
  • Optimalizált rugó: csökkentett súrlódás szabadonfutáskor
  • Mavic Ceramic csapágyak: alacsony és stabil gördülési ellenállás minden fordulatszámon
  • Újratervezett agy: aerodinamikusabb forma, alacsonyabb tömeg (−22 g hátul, −5 g elöl)
  • Locked-In Spoke Heads: mechanikus küllőfej‑rögzítés, tartós feszültség és stabilitás
Műszaki adatok – Mavic Comete 45/55 és 55/65
Műszaki adatok – Mavic Comete 45/55 és 55/65

A kínálatban szerepel még egy 50/50-es változat is

A Mavic Comete 50 azoknak szól, akik egy univerzális kerékszettet keresnek, amelynek mindkét felnije azonos magasságú, és amely 28 mm-es szélességű gumikhoz van optimalizálva. Egy olyan kerékszett, amely mindenre alkalmas. 50 mm-es profil és 23 mm-es belső felni szélesség – pontosan a könnyű hegyi versenykerékszett és a teljes értékű aerodinamikai kerékszett között. Elég alacsony ahhoz, hogy reagáljon a tempóváltozásokra emelkedőn. Elég magas ahhoz, hogy az aerodinamika már az első sík kilométertől kezdve hatékony legyen.

Műszaki adatok – Mavic Comete 50/50

Súly

  • Első kerék: 600 g
  • Hátsó kerék: 715 g
  • A kerékpár súlya: 1 315 g

Felni

  • Felnimagasság: 50 mm
  • Belső szélesség: 23 mm
  • külső szélesség: 30 mm
  • Profil: Hooked
Miért érdemes a Mavic Comete-t választani?
Miért érdemes a Mavic Comete-t választani?

Miért érdemes a Mavic Comete-t választani?

Mert ezek nem jelentenek kompromisszumot Ezek azok a karbon kerékszettek, amelyeket azoknak terveztek, akik pontosan tudják, mit akarnak — és mindent egyszerre szeretnének: kis súly, aerodinamika, precíz irányítás, minőségi kivitel és hosszú távú megbízhatóság. Az Adaptive Layup technológia, az Aero Wide Rim és a szélcsatornában formázott karbon küllők együtt egy olyan rendszert alkotnak, amelynek hatása minden egyes méteren érezhető — legyen szó mászásról, lejtőről vagy arról, hogy tartani kell a tempót a síkon.

A Mavic kerekek mögött évtizedek fejlesztése és tesztelése áll. A Comete a legújabb válaszuk arra a kérdésre, hogy milyennek kell lennie a legjobb országúti karbon kerékszettnek.

Év: 2026
Márkák: Mavic (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 08.09.2026 08:43

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