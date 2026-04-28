Ochain: kevesebb pedál-visszarúgás, több kontroll az ösvényen
28.04.2026

Tavaly a SRAM csoport újabb márkával bővítette a portfólióját — egy olyannal, ami látványosan javítja a bringa viselkedését, ha gravity szakágakban mozogsz otthon. Ez a márka az olasz Ochain, és az Aspire Sports lett az egyedüli disztribútor minden olyan piacon, ahová a SRAM termékeit szállítja. Az Ochain működéséről bővebben a cikkben olvashatsz.

A modern mtb-k gyorsabbak és nagyobb tudásúak, mint valaha, de ezzel együtt nagyobb terhelést is rónak a bringásokra. Meredek, köves lejtőkön, fékezés közben vagy ismétlődő erős becsapódásoknál a hajtás nem kívánt erőket közvetíthet vissza a pedálokba, amiknek semmi keresnivalójuk ott. Ez a nem kívánt pedál-visszarúgás azt eredményezheti, hogy a bringa keményebbnek, zajosabbnak és kevésbé stabilnak érződik, mint amilyen valójában lehetne.

Pontosan ezt a problémát hivatott megoldani az Ochain.

Az Ochain egy „spider damper”, ami a hajtókar és a lánctányér közé kerül. Terhelés alatt kontrolláltan engedi a lánctányér enyhe visszamozdulását. Magyarul: leválasztja a bringás lábát a nem kívánt pedál-visszarúgásról, így a bringa technikás terepen sokkal nyugodtabbnak és stabilabbnak érződik.

Az eredmény nem csak annyi, hogy kevesebb a zaj. Az Ochain finomítja a rugózás érzetét, stabilabbá teszi a bringát, és kiszámíthatóbb viselkedést ad fékezésnél, kanyarokban és rázós terepen. A bringásnak ez nagyobb magabiztosságot, jobb koncentrációt és kevesebb fáradtságot jelent hosszabb menetek alatt.

Az Ochain egyik legnagyobb előnye az, ahol dolgozik. Mivel a hajtókaron kap helyet, a mozgástartománya mindig ugyanaz, függetlenül attól, milyen sebesség fokozatban tekersz. Ez sokkal kiszámíthatóbb érzetet ad, mint a hátsó agyban lévő megoldások, ahol a lánckerék áttételétől függően változhat.

És az Ochain nem csak DH gépekre való. Úgy tervezték, hogy széles MTB‑skálán működjön: a kisebb rugóutas trail bringáktól a teljes értékű DH bestiákig. Sőt, E‑MTB‑hez készült verziók is elérhetőek.

Egy másik nagy előnye a finomhangolhatóság. A modelltől függően a mozgástartományt vagy kívülről, egy tekerőgombbal állíthatod, vagy belül, „travel chipek” cseréjével. Így a bringa karakterét pontosan hozzá tudod igazítani a terephez, a stílusodhoz és a teljes felszereltségedhez.

Ochain modellek áttekintése

Az Ochain jelenleg négy fő változatban érhető el, külön a hagyományos hegyikerékpárokhoz és az E-MTB kategóriához.

Ochain R
Az Ochain R a prémium, kívülről állítható verzió hagyományos MTB‑khez. A bringás gyorsan válthat a Lock, 3°, 6°, 9° vagy 12° beállítások között, így pillanatok alatt finomhangolhatja a rendszert trailre, enduróra vagy DH felhasználáshoz. Ez a leguniverzálisabb modell azoknak, akik szeretnek gyorsan, szerelés nélkül szeretnék módosítani a beállítást.

Ochain N

Az Ochain N a belsőleg állítható változat hagyományos MTB-khez. Gyárilag 9°‑ra van állítva, de külön kapható 6° és 12° „travel chip” is. Ugyanazt az Ochain‑érzést adja, csak egyszerűbb kivitelben. Később bármikor Ochain R‑re fejléeszthető az External Travel Adjust Upgrade Kit segítségével.

Ochain S
Az Ochain S az E‑MTB‑re szánt, kívülről állítható verzió. A Bosch BDU38 (CX Gen 5) rendszerhez készült, és ugyanazokat a beállítási lehetőségeket kínálja, mint az Ochain R: Lock, 3°, 6°, 9°, 12°. Azoknak készült, akik szeretnék, hogy az e‑bike csendesebb, természetesebb és kontrolláltabb legyen technikás terepen.

Ochain E

Az Ochain E a belsőleg állítható E‑MTB modell. Alapból 9°‑os beállítással érkezik, és opcionális 12° „travel chip” segítségével tovább hangolható. Ugyanazt a célt szolgálja, mint az összes Ochain: csökkenteni a pedál-visszarúgást, és növelni a bringa feletti kontrollt. Ez a verzió is frissíthető Ochain S‑re, ha később külső állításra váltanál.

Upgrade lehetőség

Azoknak a bringásoknak, akik a belsőleg állítható verzióval kezdenek, az Ochain kínál egy External Travel Adjust Upgrade Kitet is. Ezzel az Ochain N-t Ochain R‑ré, az Ochain E-t pedig Ochain S‑sé alakítható, és így megkapod a gyors hozzáférést mind az öt beállításhoz: Lock, 3°, 6°, 9° és 12°.

Az Ochain egyetlen, nagyon tiszta gondolatra épül: eltüntetni a nemkívánt pedál-visszarúgást, hogy a bringás tényleg csak arra koncentrálhasson, mit csinál a bringa az ösvényem. A hajtás felől érkező zavaró hatások csökkentésével és a bringa viselkedésének finomításával simább, csendesebb és kontrolláltabb menetérzetet ad — pont ott, ahol ennek a legnagyobb értéke van.

Azoknak a ridereknek, akik több stabilitást keresnek meredek lejtőkön, jobb tapadást fékezésnél, és összességében nyugodtabb, kiszámíthatóbb menetérzetet szeretnének, az Ochain az egyik legértelmesebb hajtásoldali upgrade, amit ma fel lehet tenni egy MTB‑re.

Év: 2026
Márkák: Ochain
Közzétett: , Frissítve: 04.05.2026 14:15

