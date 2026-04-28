Tavaly a SRAM csoport újabb márkával bővítette a portfólióját — egy olyannal, ami látványosan javítja a bringa viselkedését, ha gravity szakágakban mozogsz otthon. Ez a márka az olasz Ochain, és az Aspire Sports lett az egyedüli disztribútor minden olyan piacon, ahová a SRAM termékeit szállítja. Az Ochain működéséről bővebben a cikkben olvashatsz.

A modern mtb-k gyorsabbak és nagyobb tudásúak, mint valaha, de ezzel együtt nagyobb terhelést is rónak a bringásokra. Meredek, köves lejtőkön, fékezés közben vagy ismétlődő erős becsapódásoknál a hajtás nem kívánt erőket közvetíthet vissza a pedálokba, amiknek semmi keresnivalójuk ott. Ez a nem kívánt pedál-visszarúgás azt eredményezheti, hogy a bringa keményebbnek, zajosabbnak és kevésbé stabilnak érződik, mint amilyen valójában lehetne.

Pontosan ezt a problémát hivatott megoldani az Ochain.

Az Ochain egy „spider damper”, ami a hajtókar és a lánctányér közé kerül. Terhelés alatt kontrolláltan engedi a lánctányér enyhe visszamozdulását. Magyarul: leválasztja a bringás lábát a nem kívánt pedál-visszarúgásról, így a bringa technikás terepen sokkal nyugodtabbnak és stabilabbnak érződik.