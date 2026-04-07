LYRIK: BÁRMIK TRAIL. BÁRMIKOR.
A Lyrik az a villa, amit egyszerűen muszáj feltenned a bringára. Az, amihez automatikusan nyúlsz, ha „megyünk valahova, majd kiderül hova”, és nem akarod túlgondolni, mi vár rád. Az, amiben gyakorlatilag minden helyzetben megbízol, amit a trail eléd hoz.
Bevált klasszikus — teljesen újragondolva. Totál áthangolva. Tele olyan technikával, amire ebben a „kategóriában” más nem nagyon mer rámenni. Nagy rugóút, de nem túlzottan extrém. Single-crown, de nem feleslegesen túlméretezve.
MARADJ NYUGODT
A kiegyensúlyozott merevség adja a Lyrik igazi erejét — felfelé és lefelé is — és segít, hogy friss maradj, kontroll alatt tartsd a bringát, és ne fáradj el idő előtt. Stabil, erős pozícióban tart, így nem égeted el a kraftot feleslegesen.
Elnyeli az ütéseket és a vibrációt, de nem öli meg azt a visszajelzést, ami kell ahhoz, hogy olvasd a trailt és tudd, mi történik a kerekek alatt. Ha univerzális villáról van szó, az alátámasztás nem bónusz – ez maga a lényeg.
MINDEN AZ AIR SPRINGNEK VAN ALÁRENDELVE
Az utóbbi években mindenki a csillapításon pörgött, de ha a levegős rugózás nincs a topon, akkor a legjobb patron is csak félgőzzel megy. A LinearXL™ egy „whole fork” megközelítés: az egész villa működését együtt kezeli, hogy csökkentse a rugózás sebességérzékenységét (speed-sensitivity), és hozza azt a kiszámítható, pozíciófüggő kontrollt, amitől tényleg érzed, hol tart a rugóút.
A TÖKÉLETESSÉG ÉRZETE MINDENKINÉL MÁS
A jó beállítás személyes. De nem kéne úgy érezned, mintha egy sudoku fölött görnyednél. Az új Lyrik szépen beterel a saját „boldogságablakodba”: a kezelők egyértelműen jelölve vannak, a hangolás egyszerű és ösztönös.
Nincs több kattintásszámlálás. Csak tiszta, egyértelmű kontroll bármilyen terepen.
HA CSAK EGY BRINGÁD LEHETNE ÉLETED VÉGÉIG? TEDD RÁ A LYRIKET
A sokoldalúság = kiszámíthatóság. A kiszámíthatóság = linearitás.
A LinearXL egy position‑sensitive lineáris görbét ad. Magyarul: ahogy haladsz a rugóútban, az erőnövekedés tempója nem változik. Ez az a fajta stabilitás, amit mindenki keres. Finom kezdet, erős középső tartomány, és a végén egy állítható bottom‑out, pont úgy, ahogy neked tetszik.
A LinearXL „whole fork” megközelítés ráadásul számol a villalábakban csapdába eső levegővel is, így eltünteti a klasszikus villákra jellemző, kiszámíthatatlan speed‑sensitive viselkedést.
FÜGGETLEN FELÜTÉSKONTROLL. BEÁLLÍTÁS KÖZVETLENÜL A TRAIL-N.
Ahhoz, hogy tényleg kiszámítható legyen, a LinearXL új bottom‑out megoldást kívánt. Az Adjustable Bottom Out (ABO) lehetővé teszi, hogy külön beállítsd, mennyi tartást szeretnél a rugóút végén — anélkül, hogy a rugóút többi része megváltozna.
Ami eddig „levegős villánál nem megy”, az most valóság. És nagyon, nagyon jól működik.
LINEARXL AIR ANNEX
Az AirAnnex™ a Lyrik alsó lábában növeli a légteret, így csökkenti a klasszikus konstrukciókra jellemző progressziót és speed‑sensitivityt. A korábban kiszámíthatatlanul „sebességfüggő” viselkedésből lineáris, olvasható, stabil érzést csinál.
„LÉLEGZŐ” BECSÚSZÓSZÁRAK
A becsúszókban (stanchions) stratégiailag elhelyezett szellőzőnyílások lehetővé teszik, hogy az alsó lábak levegőtérfogata a rugóút során növekedjen. Apró részlet, ami mindent megváltoztat: búcsú a kontrollálhatatlan, speed-sensitive progressziótól – helló, lineáris magabiztosság.
CHARGER 3.2: ÉRZÉKENY ÉS CSENDES
A LinearXL sajátos position-sensitivity-jéhez hangolva. A Charger 3.2 speed-sensitive kontrollt ad, teljesen független HSC és LSC állítással. Mert egy patronnak nemcsak zseniálisan kell működnie, hanem jól is kell „szólnia”. És a legjobb hang? A csend.
KONSTRUKCIÓ, AMI TÉNYLEGES SOKOLDALÚSÁGOT AD
Könnyű, de nem felejti el, honnan jött: hosszú rugóutas gyökerek, hegyre‑fel‑hegyről‑le mentalitás. A Lyriket úgy tervezték, hogy simán „megegye” az egész hegyet. Teljesen új, megerősített alsó lábakat kapott, amik bírják a gyepálást — mindezt olyan tömeggel, ami nem büntet, amikor tekerés közben.
FOLYAMATOS PERSELYKENÉS: BUTTERWAGONTECH
A ButterWagonTech™ egy saját fejlesztésű, becsúszókba mart „mélyedés‑mátrix”, ami a rugóút minden milliméterén friss Maxima olajat húz a perselyekhez. Ez nem csak dizájn — ez az új érzékenységi etalon.
BUTTERCUPS VIBRÁCIÓCSÖKKENTÉS
A ButterCups™ leválasztja a air spring és a csillapítás tengelyeit a rázkódásról, és akár 20%-kal csökkenti a magas frekvenciájú vibrációkat. A különbség nagyon is érezhető — akár PR‑t mész, akár egész napos túrát tolsz.
Kevesebb arm pump. Kevesebb kézfáradás. Több élmény egész nap.
EXKLUZÍV PORLEHÚZÓK AZ ÉRZÉKENYSÉGÉRT
A legtöbb porlehúzó (wiper) befelé feszül, amikor az alsó lábakban nő a nyomás — ezzel csak növeli a súrlódást. A megoldás? Egy exkluzív, SKF‑es közös fejlesztés, ami letakarítja a koszt, de nem „harap” rá a becsúszóra. Az érzékenység így mélyen a rugóútban is megmarad.
DH-MEREVSÉG TRAIL TÖMEGNÉL
A TorqueCap™ papucsok egy 20 mm‑es DH tengely szintű torziós merevségét adják a Lyriknek — miközben maradsz a könnyű, standard 15 mm‑es Maxle tengelynél. Az eredmény: penge precizitás és kormányreakció, amit tényleg érzel.
Minél merevebb a korona, annál pontosabb az illesztés. A Lyrik új, szélesebb koronája növeli a merevséget, így jobb az irányíthatóság és a mászási hatékonyság. A kovácsolás utáni megmunkálás (post-forging machining) kívül‑belül precizitást ad felesleges tömeg nélkül — magabiztosság felfelé és lefelé.
TÖBB MEREVSÉG AZ ÍVBEN + SÁRVÉDŐ, AHOGY TE AKAROD
Az új alsó ív (arch) nagyobb merevséget ad terhelés alatt, így pontosabban tartod a nyomvonalat. Közben megmarad a teljes külsőszélesség‑átjárhatóság — akár teljes méretű sárvédővel is. Az integrált, cserélhető kupakokkal gyorsan válthatsz hosszú, rövid vagy nulla sárvédő között.
ZEB: EXTRÉMEN KÉPESSÉG, HA TÉNYLEG MEGAKAROD KÜLDENI
ZEB: EXTRÉMEN KÉPESSÉG, HA TÉNYLEG MEGAKAROD KÜLDENI
A ZEB azoknak készült, akik nem félnek odébb kitolni a határokat. Single-crown villa a legkeményebb terepre, bizonyítottan a legmagasabb szinten is — többek között egy Enduro World Cup összetett címmel a háta mögött.
A ZEB az a villa, amivel keresheted a határt, és meg is küldheted, ha megtaláltad. És ha a nap végén vissza is kell tekerni a hegyre? Arra is készen áll. Bármit kér a bringázás, a ZEB extrém módon képes rá.
KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG = KÉPESSÉG
Durva terepen az a kulcs, hogy te nyugodt maradj. Ez azt jelenti, hogy stabil pozícióban vagy, tisztán látsz, és marad energiád arra, ami jön. A ZEB kisimítja az éleket, de nem öli meg a bringázást. Kapcsolatban maradsz a traillal, és kézben tartod a nyomvonalat.
Ha a terep olvashatatlan, te felkészült maradsz, a bringa kiegyensúlyozott, a teljesítmény pedig gyakorlatilag végtelen.
MINDEN AZ AIR SPRINGNEK VAN ALÁRENDELVE
Csúcs levegős rugózás nélkül még a legjobb csillapító is csak félkarú óriás. A LinearXL csökkenti a gyors ütésekkel szembeni érzékenységet, és kiszámítható kontrollt ad a teljes rugóútban.
A TÖKÉLETESSÉG ÉRZETE MINDENKINÉL MÁS
Nem kell túlgondolni. Az új ZEB szépen beterel a saját „sweet spotodba”: a kezelők jól látható pozíciókkal dolgoznak, a hangolás egyszerű és ösztönös.
Nincs több kattintásszámolás. Csak tiszta, egyértelmű kontroll bármilyen terepre.
A LINEARITÁS KÉPESSÉGEKET SZÜL
A LinearXL position‑sensitive, lineáris görbét ad: az erő egyenletesen nő, nincsenek meglepetések. Finom indulás, stabil középtartomány, és állítható bottom‑out rendszer, így a rugóút végéig magabiztosan és agresszívan elmehetsz.
FÜGGETLEN FELÜTÉSKONTROLL. ÁLLÍTÁS KÖZVETLENÜL A TRAIL-N.
Az Adjustable Bottom Out (ABO) lehetővé teszi, hogy pontosan beállítsd, mennyi támaszt szeretnél felütéskor — anélkül, hogy a rugóút többi részét elrontanád.
Air spring, ami úgy viselkedik, mint egy beteljesült álom.
LINEARXL AIRANNEX
Az AirAnnex™ a Lyrik alsó lábában növeli a légteret, így csökkenti a klasszikus konstrukciókra jellemző progressziót és speed‑sensitivityt. A korábban kiszámíthatatlanul „sebességfüggő” viselkedésből lineáris, olvasható, stabil érzést csinál.
„LÉLEGZŐ” BECSÚSZÓK
A becsúszókban (stanchions) stratégiailag elhelyezett szellőzőnyílások lehetővé teszik, hogy az alsó lábak levegőtérfogata a rugóút során növekedjen. Apró részlet, ami mindent megváltoztat: búcsú a kontrollálhatatlan, speed-sensitive progressziótól – helló, lineáris magabiztosság.
CHARGER 3.2: ÉRZÉKENY ÉS CSENDES
LinearXL-hez igazítva. Teljesen független HSC és LSC beállítás. A hangja? A csend.
TALÁLD MEG A SAJÁT UTADAT! TARTSD MEG A SAJÁT UTADAT!
A ZEB 38 mm-es becsúszószárakat használ olyan szilárdság/tömeg aránnyal, ami passzol a mai bringázáshoz. Amikor lefelé vezet a trail és nő a tempó, a ZEB „engedélyt” ad, hogy megtaláld a saját nyomvonalad – és meg is tartsd.
KONSTANS PERSELYKENÉS: BUTTERWAGONTECH
A ButterWagonTech™ a rugóút minden egyes milliméterén friss Maxima olajat húz a perselyekhez. Ez az érzékenység új szintje — a villa olyan, mintha tényleg „vajon” futna.
BUTTERCUPS: VIBRÁCIÓCSÖKKENTÉS
A ButterCups™ izolálja a rázkódást, és akár 20%-kal csökkenti a magas frekvenciájú vibrációkat. Akár e-bike-kal tolod felfelé, akár egésznapos bike park körözés megy: kevesebb arm pump, kevesebb fáradás, több élmény.
EXKLUZÍV SKF TÖMÍTÉSEK
A speciális porlehúzó dizájn tisztít, de nem növeli a súrlódást. Az érzékenység így mélyen a rugóútban is megmarad — pont ott, ahol igazán számít.
DH-SZINTŰ MEREVSÉG
A TorqueCap™ papucsok egy 20 mm‑es DH tengely szintű torziós merevségét adják a Lyriknek — miközben maradsz a könnyű, standard 15 mm‑es Maxle tengelynél. Az új, szélesebb korona javítja a kormányzást és a nyomkövetést a legdurvább lejtőkön is.
Az új híd (arch) merevebb, de megmarad a teljes átjárhatóság nagy sárvédővel is. A cserélhető kupakokkal pedig pillanatok alatt válthatsz hosszú, rövid vagy nulla sárvédő között.
ROCKSHOX SUPER DELUXE VERSENYEN BIZONYÍTOTT. TRAILRE HANGOLT
A Super Deluxe otthon van minden mászásnál és minden lejtőn. Az a rugóstag, amiben akkor is megbízol, amikor a trail felgyorsul, széttörik vagy teljesen olvashatatlanná válik.
Versenyben bizonyított technológia, ami kiemelkedik a kategóriájából. Nagy teljesítmény, felesleges túlzások nélkül. Tuningolható, de nem bonyolult. Nyugodt a széttört szakaszokon, és stabil támaszt ad, amikor odalépsz
MARADJ NYUGODT.
A Super Deluxe a versenytempót ötvözi azzal, hogy bármilyen vázra finoman hangolható — így bármilyen trailen, bármikor működik. Segít megtartani a jó pozíciót, megspórolja az energiát, kisimítja a rázkódást, miközben végig érzed, mi történik a bringa alatt.
Ha a kiegyensúlyozottság kötelező, akkor Super Deluxe rugóstagra van szükség.
MINDEN AZ AIR SPRINGNEK VAN ALÁRENDELVE
Ha a levegős rugózás nem top kategória, akkor a legjobb csillapító is csak félgőzzel megy. A LinearXL™ csökkenti a speed‑sensitivityt, és kiszámítható, position‑sensitive kontrollt ad a teljes rugóúton.
A TÖKÉLETESSÉG ÉRZETE ALAP
A beállítás nem lehet puzzle. Az új Super Deluxe kezelői jól látható pozíciókkal dolgoznak — nincs több kattintásszámolás, csak gyors, intuitív finomhangolás
BEÁLLÍTÁS A TÖKÉLETES KONTROLLHOZ
Az új RCT2 patront úgy tervezték, hogy rendszerszinten működjön együtt a villáddal és a Charger 3.2‑vel. Az eredmény: harmonikus középső tartomány, sima működés és olyan kontroll, ami tényleg összeköti az első és hátsó rugózást.
A teljesen új base valve 40%-kal csökkenti az IFP erőket — így ez a legérzékenyebb Super Deluxe eddig, brutális tapadással, ami nem vesz el az alátámasztásból.
MÉG FINOMABB VÉGJÁTÉK
A Hydraulic Bottom Out a rugóút utolsó 20%-ában tűpontosan adagolja az olajáramlást egy tűszelepen keresztül. A végeredmény: nincs több kemény felütés, de a rugóstag nem válik lustává, és a tapadás sem tűnik el.
A HBO ráadásul tökéletesen együtt működik a Progression Tokens‑szel, így bátran hangolhatod a levegős rugót anélkül, hogy tartanod kellene a felütéstől.
MEGNÖVELT SZERVIZINTERVALLUM
Több idő bringán, kevesebb szervizszünettel. A Super Deluxe megduplázza az air can szervizintervallumát, 50-ről 100 órára.
ROCKSHOX VIVID AIR: KISZÁMÍTHATÓSÁG. A TÖKÉLETESSÉGIG FEJLESZTVE
Bikepark körök, enduró szakaszok, vagy a legszéttörtebb DH pályák — a bringásoknak egy dologra van szükségük: a rugózás kiszámíthatósága. Ez a spirálrugós (coil) rugóstag lényege, és pontosan ebből született a LinearXL™ rendszer a vadonatúj Vividben: konzisztens, előre kiszámítható teljesítmény a rugóút minden egyes milliméterén.
Izolálja és eltünteti a nem kívánt eltéréseket, növeli a stabilitást, csökkenti a fáradást, és megnyitja az utat a nagyobb tempó és tapadás felé.
A kiszámíthatóság nem extra tulajdonság — ez az alap.
KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG = KÉPESSÉG
A Vivid kiszűri a kemény ütéseket, de meghagyja a kritikus visszajelzést. Az eredmény: nyugalom és kontroll a legszéttörtebb terepen is.
MINDEN AZ AIR SPRINGNEK VAN ALÁRENDELVE
A LinearXL levegős rendszer úgy lett megtervezve, hogy illeszkedjen a modern vázkinematikákhoz. Ahogy a villáknál, itt is kombinálja az Adjustable Bottom Out (HBO)-t egy jounce bumperrel, hogy a rugóút végén is biztos legyen a tartás.
A TÖKÉLETES BEÁLLÍTÁS EGYÉNI
A Vivid a „sweet spotodba” visz kattintásszámolás nélkül – a kezelők tisztán mutatják a beállítást, a finomhangolás gyors és intuitív.
MAXIMÁLIS KONTROLLRA HANGOLVA
Az új RCT2 patront úgy tervezték, hogy rendszerszinten működjön együtt a villáddal és a Charger 3.2‑vel. Az eredmény: harmonikus középső tartomány, sima működés és olyan kontroll, ami tényleg összeköti az első és hátsó rugózást.
A teljesen új base valve 40%-kal csökkenti az IFP erőket — így eddig ez a legérzékenyebb Vivid, brutális tapadással, ami nem vesz el az alátámasztásból.
PUHÁBB FELÜTÉS
Küldd meg teljes erőből. Aztán tekerj haza mosolyogva.
A Vivid-ben is használt Adjustable Bottom Out (ABO) a legdurvább kompressziókat is kezeli, hogy te végig kontrollban maradj. A rugóút utolsó 20%-ában egy ötállású tárcsával pontosan beállíthatod, mennyire „puhuljon fel” — így agresszívan mehetsz végig, mégsem kapsz kemény felütést.