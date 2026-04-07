A Lyrik az a villa, amit egyszerűen muszáj feltenned a bringára. Az, amihez automatikusan nyúlsz, ha „megyünk valahova, majd kiderül hova”, és nem akarod túlgondolni, mi vár rád. Az, amiben gyakorlatilag minden helyzetben megbízol, amit a trail eléd hoz.

Bevált klasszikus — teljesen újragondolva. Totál áthangolva. Tele olyan technikával, amire ebben a „kategóriában” más nem nagyon mer rámenni. Nagy rugóút, de nem túlzottan extrém. Single-crown, de nem feleslegesen túlméretezve.

MARADJ NYUGODT

A kiegyensúlyozott merevség adja a Lyrik igazi erejét — felfelé és lefelé is — és segít, hogy friss maradj, kontroll alatt tartsd a bringát, és ne fáradj el idő előtt. Stabil, erős pozícióban tart, így nem égeted el a kraftot feleslegesen.

Elnyeli az ütéseket és a vibrációt, de nem öli meg azt a visszajelzést, ami kell ahhoz, hogy olvasd a trailt és tudd, mi történik a kerekek alatt. Ha univerzális villáról van szó, az alátámasztás nem bónusz – ez maga a lényeg.