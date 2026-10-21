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Whyte Sythe: Egy brit enduro kerékpár, ami felállít a nyeregből
Whyte Sythe: Egy brit enduro kerékpár, ami felállít a nyeregből

Whyte Sythe: Egy brit enduro kerékpár, ami felállít a nyeregből

ASPIRE SPORTS / Blog / Whyte Sythe: Egy brit enduro kerékpár, ami felállít a nyeregből
21.10.2026

Egy olyan enduro kerékpár, amely meredek lejtőkön is megbízhatóan visz, emelkedőkön sem okoz csalódást, és mégsem kerül annyiba, mint egy családi autó. A Whyte Sythe a legendás T-160 utódja – és egyből elmondjuk: egy olyan utód, amely még tovább megy. Progresszív geometria, 170 mm-es első rugóút, alapkivitelben mullet kerekek és olyan felszereltség, amely a versenypályán sem lenne szégyen. Mindezt olyan áron, amelynek ebben a kategóriában nincs versenytársa. Íme a teljes útmutató arról, miért a Sythe az év enduro kerékpárja.

A Sythe egy igazi enduro/gravity gép. A Whyte egyszerűen így írja le: „A legigényesebb pályákra.” Ez nem olyan kerékpár, amely félne a meredek lejtőktől, a zord sziklaszakaszoktól vagy a bikeparkos pályáktól. Ez azoknak a kerékpárosoknak szól, akik soha nem engedik el a fékeket, amíg nem muszáj.

A Sythe ideális:

  • Gravity-rajongóknak – akik minden lejtőből a maximumot akarják kihozni
  • Enduro-versenyzőknek – egy kerékpár, amely képes teljes értékű enduro-szakaszokat teljesíteni
  • Bikepark-szakértőknek – stabil, kiszámítható, képzett
  • Hegyi kerékpárosoknak – elég hatékony ahhoz, hogy feljuss a csúcsra, és elég brutális ahhoz, hogy élvezd a lejtőt

A Sythe a díjnyertes T-160 közvetlen utódjaként született – és mindazt, ami a T-160-at kivételessé tette, egy szinttel magasabbra emelte. Új platform, új geometria, új emelőkar-konfiguráció. Az eredmény? Egy kerékpár, amely a terepen egységként viselkedik, nem pedig kompromisszumok halmazaként.

Váz és geometria: brit mérnöki pontosság

A Sythe alapját egy 6061 T6 alumíniumból hidroformált, multibutted szerkezetű váz képezi – könnyű, merev és strapabíró. Nincs benne szénszál, nincsenek felesleges grammok ott, ahol nincs rájuk szükség. Ehelyett szilárd brit kivitelezés, amely évekig bírja a kemény használatot.

Az egész platform kulcsfontosságú pillére a Total Geometry™ – egy olyan megközelítés, amelynek keretében minden vázméretnek megvannak a saját arányai. A reach, a hátsó vázhossz, a nyeregcső szöge – mindent külön-külön hangoltak az egyes méretekhez. Az eredmény egyszerű: az S-es méretű és az XL-es méretű kerékpárosok egyaránt pontosan ugyanazt az érzést kapják a Sythe-on. Nincsenek kompromisszumok, nincs olyan, hogy „nos, a nagyobb méretnél ez egy kicsit más”.

Váz és geometria: brit mérnöki pontosság
Váz és geometria: brit mérnöki pontosság
Felfüggesztés: 170/160 mm-es Quad-Link 4 – kompromisszumok nélkül
Felfüggesztés: 170/160 mm-es Quad-Link 4 – kompromisszumok nélkül

Felfüggesztés: 170/160 mm-es Quad-Link 4 – kompromisszumok nélkül

A Sythe elöl 170 mm-es, hátul 160 mm-es rugóúttal rendelkezik – ez elegendő ahhoz, hogy a kerékpár a technikai singletrackektől a teljes értékű bikeparkig mindent kezelni tudjon. A felfüggesztés kinematikája a Whyte Quad-Link 4 rendszeren alapul – egy négycsuklós, többkaros emelőrendszeren, amelyet a Whyte generációkon át finomított. Az eredmény egy olyan felfüggesztés, amely hatékonyan teljesít emelkedőn és aktívan reagál a terepen.

Minden Sythe hátsó vázában megtalálható a Shape.It Link flip-chip – egy kapcsoló, amely lehetővé teszi a geometria beállítását a terep és a hangulat függvényében:

  • Magas pozíció – élesebb kormányzás, jobb pedálmozgás, hatékonyabb egész napos túrákon
  • Alacsony pozíció – a fejszög 0,6°-kal laposabbá válik, a pedálozás középpontja 8 mm-rel lejjebb kerül, maximális stabilitás meredek és gyors lejtőkön

Az átállítás egy percet vesz igénybe, csavarhúzóra nincs szükség. És ha még többet akarsz, a Shape.It Link lehetővé teszi a mullet felállás átalakítását teljes 29-esre (M, L, XL méretek) – csak ki kell cserélni a linket a 29-es változatra (WAMLINK08), és fel kell szerelni egy 29"-es hátsó kereket. Az eredmény? Még gyorsabb átgurulás, még stabilabb érzés a nehéz terepen.

A mullet alapjai: Miért van ennek értelme?

A Sythe alapfelszereltségként MX/mullet kerekekkel rendelkezik – elöl 29", hátul 27,5”. Ez nem kompromisszum, hanem a tervezés eredménye. A nagyobb első kerék biztosítja a könnyű átgurulást és a stabilitást, míg a kisebb hátsó kerék lerövidíti a hátsó részt, és fokozza a kanyarokban való agilitást. Pontosan ez az, amire egy enduro kerékpárnak szüksége van.

Gumik? Schwalbe Magic Mary Radial – elöl 29×2,5" hüvelykes Super Soft, hátul 27,5×2,5" hüvelykes Gravity futófelület. Ez a kombináció biztos tapadást nyújt nedves kavicsos, sziklás terepen és sáros szűk ösvényeken egyaránt. A WTB ST Tough i30 felnik tubeless-kompatibilisek – így a tubeless rendszerre való átállás mindössze fél órát vesz igénybe.

A mullet alapjai: Miért van ennek értelme?
A mullet alapjai: Miért van ennek értelme?
Gyakran feltett kérdések a Whyte Sythe modellről (GYIK)
Gyakran feltett kérdések a Whyte Sythe modellről (GYIK)

Gyakran feltett kérdések a Whyte Sythe modellről (GYIK)

Mi a fő különbség a Sythe S és a Sythe RS modellek között?

A fő különbség a műszaki adatokban és az árban rejlik. A Sythe S-t „bevezetőként az enduro világába” tervezték, kiváló ár-teljesítmény aránnyal, Marzocchi rugós villával (Bomber Z1/Air) és megbízható Shimano Deore alkatrészekkel. A Sythe RS viszont egy kompromisszummentes gép a igényes kerékpárosok számára, amely prémium RockShox Ultimate villával van felszerelve, ButterCups technológiával, SRAM Eagle hajtáslánccal és csúcsminőségű TRP EVO Expert fékekkel. A váz és a geometria mindkét modellnél azonos.

Lehet-e a Sythe-t tisztán 29"-es felállításban (teljes 29er) használni?

Igen! Bár a Sythe gyárilag Mullet (MX) kivitelben, 27,5"-es hátsó kerékkel érkezik, a Shape.It Link technológiának köszönhetően átalakíthatod tisztán 29er-ré. Ehhez csupán meg kell vásárolnod a megfelelő összekötőt (WAMLINK08), és kicserélned a hátsó kereket. Ez nem befolyásolja a geometriát; viszont jobb átgurulást (akadályok áthajtását) és nagy sebességnél nagyobb stabilitást biztosít.

Mit jelent pontosan a „csapágyakra vonatkozó életre szóló garancia”?

A Whyte garantálja kereteinek minőségét. Ha a vásárlástól számított 28 napon belül regisztrálod a kerékpárodat a weboldalon, nemcsak a vázra, hanem az alsócsapágy-csapágyakra is életre szóló garanciát kapsz. Mivel a csapágyak a cseh sárban komoly igénybevételnek vannak kitéve, ezzel jelentős összeget takaríthatsz meg a szervizelésen.

Hogyan működik a Flip-chip (Shape.It Link)?

A kapcsolószerkezetben található kis excentrikus elem perceken belül megváltoztatja a geometriát. A „High” (Magas) állás ideális a technikás emelkedőkhöz és pályákhoz, ahol erősen kell pedálozni, és nem szeretnéd, hogy a pedálok a talajhoz érjenek. A „Low” (Alacsony) állás 0,6°-kal csökkenti a fejszöget, és 8 mm-rel közelebb hozza a pedálközéppontot a talajhoz – ez a mód a legmeredekebb lejtőkhöz és a bike parkokban való száguldáshoz ideális.

Miért különbözik a Sythe hátsó vázhossza a különböző méreteknél?

Ez a Total Geometry filozófiája. A legtöbb márka ugyanazt a hátsó vázhosszt használja az S-es és az XL-es méreteknél is, ami azt jelenti, hogy egy magasabb kerékpárosnál a súlypont teljesen máshol van, mint egy alacsonyabbnál. A Whyte a Sythe-nál a vázméretnek megfelelően változtatja a hátsó vázrész hosszát (akár 31 mm-es különbséggel!), így mindig a megfelelő egyensúlyt és biztonságérzetet élvezheted a kerékpáron, függetlenül attól, hogy 160 vagy 195 cm magas vagy.

A TRP EVO fékek elég erősek az endurohoz?

Mindenképpen. A TRP (Tektro Racing Products) a Sythe-n már az alapkivitelben is négydugattyús féknyergeket és masszív, 203 mm-es tárcsákat szerel mindkét kerékre. Ezek a fékek a DH-világkupában is beváltak, kiváló modulációval rendelkeznek, és még a hosszú hegyi lejtőkön sem veszítenek a hatékonyságukból.

Hol próbálhatom ki a Whyte Sythe-t?

A Cseh Köztársaságban és Szlovákiában az Aspire Sports felel a forgalmazásért. A legjobb megoldás, ha megnézed az általuk közzétett hivatalos kereskedők listáját, vagy ellátogatsz valamelyik Whyte Demo napra, ahol a Sythe-t (és a Karve elektromos modelleket is) közvetlenül a terepen, a pályán tesztelheted.

Év: 2026
Márkák: Whyte (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 21.10.2026 10:47

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