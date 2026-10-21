Mi a fő különbség a Sythe S és a Sythe RS modellek között?

A fő különbség a műszaki adatokban és az árban rejlik. A Sythe S-t „bevezetőként az enduro világába” tervezték, kiváló ár-teljesítmény aránnyal, Marzocchi rugós villával (Bomber Z1/Air) és megbízható Shimano Deore alkatrészekkel. A Sythe RS viszont egy kompromisszummentes gép a igényes kerékpárosok számára, amely prémium RockShox Ultimate villával van felszerelve, ButterCups technológiával, SRAM Eagle hajtáslánccal és csúcsminőségű TRP EVO Expert fékekkel. A váz és a geometria mindkét modellnél azonos.

Lehet-e a Sythe-t tisztán 29"-es felállításban (teljes 29er) használni?

Igen! Bár a Sythe gyárilag Mullet (MX) kivitelben, 27,5"-es hátsó kerékkel érkezik, a Shape.It Link technológiának köszönhetően átalakíthatod tisztán 29er-ré. Ehhez csupán meg kell vásárolnod a megfelelő összekötőt (WAMLINK08), és kicserélned a hátsó kereket. Ez nem befolyásolja a geometriát; viszont jobb átgurulást (akadályok áthajtását) és nagy sebességnél nagyobb stabilitást biztosít.

Mit jelent pontosan a „csapágyakra vonatkozó életre szóló garancia”?

A Whyte garantálja kereteinek minőségét. Ha a vásárlástól számított 28 napon belül regisztrálod a kerékpárodat a weboldalon, nemcsak a vázra, hanem az alsócsapágy-csapágyakra is életre szóló garanciát kapsz. Mivel a csapágyak a cseh sárban komoly igénybevételnek vannak kitéve, ezzel jelentős összeget takaríthatsz meg a szervizelésen.

Hogyan működik a Flip-chip (Shape.It Link)?

A kapcsolószerkezetben található kis excentrikus elem perceken belül megváltoztatja a geometriát. A „High” (Magas) állás ideális a technikás emelkedőkhöz és pályákhoz, ahol erősen kell pedálozni, és nem szeretnéd, hogy a pedálok a talajhoz érjenek. A „Low” (Alacsony) állás 0,6°-kal csökkenti a fejszöget, és 8 mm-rel közelebb hozza a pedálközéppontot a talajhoz – ez a mód a legmeredekebb lejtőkhöz és a bike parkokban való száguldáshoz ideális.