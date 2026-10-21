A Sythe egy igazi enduro/gravity gép. A Whyte egyszerűen így írja le: „A legigényesebb pályákra.” Ez nem olyan kerékpár, amely félne a meredek lejtőktől, a zord sziklaszakaszoktól vagy a bikeparkos pályáktól. Ez azoknak a kerékpárosoknak szól, akik soha nem engedik el a fékeket, amíg nem muszáj.
A Sythe ideális:
- ✅ Gravity-rajongóknak – akik minden lejtőből a maximumot akarják kihozni
- ✅ Enduro-versenyzőknek – egy kerékpár, amely képes teljes értékű enduro-szakaszokat teljesíteni
- ✅ Bikepark-szakértőknek – stabil, kiszámítható, képzett
- ✅ Hegyi kerékpárosoknak – elég hatékony ahhoz, hogy feljuss a csúcsra, és elég brutális ahhoz, hogy élvezd a lejtőt
A Sythe a díjnyertes T-160 közvetlen utódjaként született – és mindazt, ami a T-160-at kivételessé tette, egy szinttel magasabbra emelte. Új platform, új geometria, új emelőkar-konfiguráció. Az eredmény? Egy kerékpár, amely a terepen egységként viselkedik, nem pedig kompromisszumok halmazaként.