Fizik Kyros – csúcsminőségű fejvédő elérhető áron
02.04.2026

A Kyros egy sokoldalú, kiválóan szellőző kerékpáros fejvédő országúti, gravel és XC használatra, amely a csúcsteljesítményt ötvözi az egész napos kényelemmel, MIPS Evolve Core rendszerrel és a személyre szabott védelem érdekében tökéletesen beállítható illeszkedéssel.

A Kyros egy újabb sokoldalú darab a Fizik egyre bővülő fejvédőcsaládjában. Tökéletes egyensúlyt teremt a teljesítmény, a kényelem és a védelem között, így ideális országúti bringázáshoz, gravel kalandokhoz vagy XC MTB túrákhoz. A nagy szellőzőnyílások gondoskodnak róla, hogy a fejed hűvös maradjon még a legmelegebb napokon is, a MIPS Evolve Core pedig extra biztonsági réteget biztosít. A Fizik integrált hátsó lámpájával/fényvisszaverőjével is kompatibilis.

A SOKOLDALÚSÁG ÉS A VÉDELEMMEL TALÁLKOZÁSA

A Kyros sokoldalú és megbízható társ a növekvő fejvédőkínálatunkban – azoknak a bringásoknak lett tervezve, akik természetesen váltanak az aszfalt, a murvás utak és az erdei ösvények között. Akár poros gravel túrán tekersz egy bikepacking kaland során, akár szűk singletracken gyűrőd a kanyarokat az XC pályádon, a Kyros ötvözi a magas teljesítményű megoldásokat az egész napos kényelemmel és a biztos védelemmel.

LETISZTULT TELJESÍTMÉNY, BIZONYÍTOTT VÉDELEM
A letisztult, áramvonalas forma csökkenti a fejvédő tömegét és méretét, miközben optimális hőszabályozást biztosít. A stratégiailag elhelyezett szellőzőnyílások kiváló légáramlást biztosítanak, a hátsó kivezetők pedig hatékonyan segítik a hő elvezetését. A felső szellőzők ráadásul biztonságosan megtartják a napszemüveget, amikor épp nem használod. A Kyros megfelel az EU és a CPSC szabványainak, és csúcskategóriás ütésvédelmet nyújt, hogy magabiztosan tekerhess.

CROWN-FIT BEÁLLÍTÁS

A Kyros fejvédő rögzítőrendszere fejlett beállíthatóságot kínál a speciális crown-fit rendszernek köszönhetően: a fejvédő formája finoman hangolható az eltávolítható piros rögzítőcsapok három különböző pozícióba helyezésével, így személyre szabottan pontosan követi a fej formáját. A tarkórészen található stabilizátoron lévő mikrometrikus tekerő lehetővé teszi a dőlésszög állítását is, ami növeli a kényelmet és javítja a szemüveg-kompatibilitást. A fülek körül futó könnyű pántozás tovább fokozza az beállíthatóságot és az egész napos kényelmet.

MÉG MAGASABB SZINTŰ ÜTÉSVÉDELEM
A Kyros EPS-PC héjszerkezete úgy lett megtervezve, hogy hatékonyan ossza el a becsapódás erejét a fejvédő teljes felületén, és teljes körű védelmet adjon. A nagyobb biztonságról a MIPS Evolve Core rendszer gondoskodik, amely segít csökkenteni a rotációs erőket ferde becsapódásoknál. Ez a könnyű, alacsony súrlódású réteg – a bélés és a külső héj között elhelyezve – fejlett védelmet ad anélkül, hogy a kényelemből engedne.

INTEGRÁLT LÁTHATÓSÁG

A nagyobb biztonság érdekében a Kyros levehető, passzív hátsó fényvisszaverővel érkezik, és kompatibilis a Fizik hátsó LED lámpájával. Az USB-ről tölthető lámpa úgy készült, hogy tökéletesen illeszkedjen a fejvédő formájához, és több világítási módot kínál a jobb láthatóságért nappal és éjszaka egyaránt – így minden körülmény között növeli a bringás biztonságát.

Kiemelt tulajdonságok
SOKOLDALÚ VÉDELEM

Kiemelkedő védelem mellett szellőzés és kényelem országúti, gravel és XC használatra

MIPS EVOLVE CORE RENDSZER

Az integrált biztonsági réteg csillapítja a rotációs erőket esésnél, fejlett védelmet nyújtva

TÖKÉLETESEN BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRENDSZER

A mikrometrikus tekerő és a crown-fit személyre szabott, stabil illeszkedést ad minden fejformához.

Év: 2026
Márkák: fi'zi:k
Közzétett: , Frissítve: 03.04.2026 07:59

