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Whyte Bikes: Britská trailová legenda
Whyte Bikes: Britská trailová legenda

Whyte Bikes: Britská trailová legenda

ASPIRE SPORTS / Blog / E-Bike / Whyte Bikes: Britská trailová legenda
31.07.2026

Hledáš kolo, které tě nepustí z trailu ani za deště, drží linii v rozbitém rock gardenu a přitom tě nezruinuje? Pak se pořádně podívej na Whyte Bikes – britskou značku, která od roku 1999 dělá z každého výjezdu zážitek, na který se nezapomíná. Rok 2026 přinesl kompletní přerod nabídky – tři zbrusu nové platformy, které posouvají laťku výkonu i hodnoty.

Whyte Bikes není jen další kolo s hezkou grafikou. Za touhle značkou stojí solidní inženýrský příběh. Všechno začalo v roce 1994, kdy Jon Whyte, bývalý konstruktér závodního týmu Benetton F1, sestavil vývojový tým s jediným cílem: přenést preciznost závodní techniky do světa horských kol. V roce 1999 vznikla samostatná značka a motto „Performance by Design" se stalo víc než sloganem – je to filozofie, která prostupuje každým svarem, každou trubkou a každým stupněm geometrie.

Dnes má Whyte sídlo v Hastingsu na jižním pobřeží Anglie a vývojové centrum v Cotswolds – přímo tam, kde se kola testují na terénech, pro které jsou navržena. Vedoucí designu MTB Sam Shucksmith je přitom aktuální britský šampion v disciplíně E-Enduro – takže tyhle stroje fakt někdo projel naostro, než se dostaly do prodeje.

Performance by Design: Technologie, která dělá rozdíl
Performance by Design: Technologie, která dělá rozdíl

Performance by Design: Technologie, která dělá rozdíl

Whyte nikdy nestavělo kola od stolu. Každý model vzniká iterativním procesem – inženýři jezdí, testují, mění, jezdí znovu. Výsledkem jsou stroje, které se chovají přesně tak, jak mají: předvídatelně, sebejistě a s grácií.

Všechny aktuální modely sdílejí stejnou technologickou DNA:

  • Quad-Link 4 odpružení – čtyřčepový systém, který Whyte ladí po generace. Žádné zbytečné kudrlinky, jen skvěle fungující kinematika, která šlape efektivně a v terénu pracuje aktivně.
  • Total Geometry™ – každá velikost rámu má vlastní proporce předního trojúhelníku i zadní stavby. Výsledek? Malý jezdec na velikosti S a velký borec na XL mají ze svého kola naprosto stejný pocit z jízdy.
  • Shape.It Link – hliníkové přepákování s flip-chipem, které umožní přehazovat mezi vyšší (efektivnější) a nižší (agresivnější) geometrií. Navíc umožňuje konverzi zadního kola z 29″ na 27,5″ (mullet) a zpět – bez ovlivnění charakteristiky tlumení.
  • Britská odolnost – utěsněné průchodky kabelů a hadic, utěsněná sedlová objímka, fosfátovaná ložiska s mořským tukem, robustní ochrana řetězové a spodní trubky. Tohle kolo přežije i ty nejbahnitější výjezdy v Jeseníkách.

Doživotní záruka na rám i ložiska čepů – stačí bezplatná registrace do 28 dnů od koupě. Tohle není marketingový trik, je to sebevědomé prohlášení o kvalitě.

Přehled modelových řad 2026: Tři nové platformy, jedna filozofie

Rok 2026 přinesl kompletní přerod nabídky MTB. Legendární T-série (T-140, T-160 a spol.) odchází do důchodu a na scénu nastupují tři zbrusu nové platformy: Syphon, Sythe a Karve. Každá z nich je jiná, ale všechny sdílejí stejné inženýrské hodnoty.

Whyte Karve – eMTB pro Hard Country

Karve je eMTB nové generace. Zapomeň na těžkopádné elektrokolo, které tě táhne jako vlak – Karveje 160 mm trailový/enduro e-bike, který se chová jako analogové kolo, jen s tím rozdílem, že do kopce šlapeš s úsměvem.

DJI Avinox M2S je motor, který v roce 2026 otočil svět eMTB vzhůru nohama – flat-wire vinutí pro maximální plnění drážek, 130 Nm kontinuálně a 150 Nm ve špičce. Karve je zkrátka stroj pro jezdce, kteří chtějí maximum z každého výjezdu, aniž by se museli vzdát přirozeného pocitu z jízdy.

Whyte Karve RS | Whyte Karve – eMTB pro Hard Country
Whyte Karve RS
Whyte Karve RSX | Whyte Karve EVO – pro ty, kdo chtějí ještě víc
Whyte Karve RSX

Whyte Karve EVO – pro ty, kdo chtějí ještě víc

Pokud Karve nestačí, přichází Karve EVO – 180 mm enduro/DH eMTB monstrum na mullet kolech, postavené pro ty největší terény a nejstrmější sjezdy.

Karve EVO je pro jezdce, kteří se dívají na sjezd a říkají: „Dám to." Komunita jezdců i testovací redakce se shodují: geometrie je přesně tam, kde má být pro moderní enduro, a výkon motoru nemá v této kategorii konkurenci.

Whyte Sythe – endurko, které nepustí

Zatímco Syphon je trailový všeuměl, Sythe je čistokrevný enduro stroj. Nástupce T-160 přichází s větším zdvihem, mullet setupem v základu a geometrií naladěnou na agresivní ježdění. Pokud tě baví bikepark, technické sjezdy a závody v enduru, Sythe je tvoje kolo.

Sythe RS je za svou cenu naprosto brutální nabídka. RockShox Lyrik/Super Deluxe Ultimate, SRAM Eagle a čtyřpístkové brzdy TRP za necelých 100 tisíc? To je cena, za kterou u jiných značek teprve začínají trail fully bez enduro ambicí.

Whyte Sythe | Whyte Sythe – endurko, které nepustí
Whyte Sythe
Whyte Syphon | Whyte Syphon – trailový parťák na každý den
Whyte Syphon

Whyte Syphon – trailový parťák na každý den

Syphon je nástupce legendárního T-140 a rovnou říkám: nástupce důstojný. Tohle je kolo pro jezdce, jejichž ideální den vypadá jako ranní šotolina, odpolední singletrack a večerní pivo u auta. Syphon to všechno zvládne bez mrknutí oka.

Syphon S je na papíře výjimečná nabídka – butiková filozofie bez butikové ceny. Pinkbike to shrnul jednoduše: „The value proposition is outstanding." Pokud hledáš svůj první pořádný full nebo chceš upgradovat z hardtailu, Syphon je přesně to místo, kde začít.

Whyte v Česku a na Slovensku: Aspire Sports

Od března 2026 je výhradním distributorem Whyte Bikes pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Pobaltí a Balkán brněnská firma Aspire Sports – distributor více než 20 světových značek v 9 zemích střední a východní Evropy.

Partnerství je uzavřeno na více let a zahrnuje kompletní portfolio Whyte – od trailových MTB přes eMTB až po dětská a gravel kola. Ceny pro český trh startují na €699 a u vrcholných modelů eMTB sahají až na €8 699.

„Jsme nadšení, že jsme získali možnost distribuovat tuto ikonickou britskou značku.“ Geometrie a jízdní charakteristika kol Whyte skvěle odpovídají požadavkům bikerů v našich regionech," říká Jan Baláš, CCO Aspire Sports.

Pro koho je Whyte to pravé?

Whyte není kolo pro každého – a to je přesně to, co ho dělá výjimečným. Je to kolo pro jezdce, kteří:

  • Chtějí kolo navržené inženýry, kteří sami závodí
  • Hledají předvídatelnou geometrii a sebejistý pocit z jízdy v každém terénu
  • Ocení doživotní záruku na rám i ložiska a kvalitu britského zpracování
  • Nechtějí platit za logo, ale za skutečný výkon na trailech
  • Hledají eMTB s přirozeným pocitem z jízdy – ať už trailový Karve nebo enduro monster Karve EVO
  • Chtějí skvělý poměr cena/výkon – Syphon a Sythe S jsou v této kategorii naprostá špička
Pro koho je Whyte to pravé?
Pro koho je Whyte to pravé?

Whyte – kolo, které tě nepustí z trailu

Whyte Bikes je značka, která si za 25+ let existence vybudovala reputaci poctivou prací, nikoli marketingovými triky. Rok 2026 přinesl kompletní přerod nabídky – Syphon, Sythe a Karve jsou tři platformy, které dokazují, že Whyte nepřestalo inovovat ani na vteřinu.

Ať už hledáš svůj první pořádný trail full, chceš enduro mašinu za rozumné peníze nebo toužíš po eMTB s motorem, který přepsal pravidla hry – ve světě Whyte Bikes najdeš odpověď.

Ride your best, every ride.

Rok: 2026
Značky: Whyte (predajcovia)
Publikované: , Aktualizované: 31.07.2026 10:07

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