Co je Cannondale SuperX LTD Classified?
SuperX je závodní gravel od Cannondale, postavený kolem lehkého, aerodynamického karbonového rámu. Verze LTD Classified je nejvyšší výbava. Spojuje ověřený závodní rám s technologií Classified a špičkovými komponenty. Je určená pro elitní gravelové závody, honbu za KOMy na Stravě a všechny, kdo chtějí jet naplno.
Technologie Classified Powershift: 2x rozsah, 1x jednoduchost
Hlavní novinkou je Classified Powershift. Dvourychlostní řadící mechanismus je ukrytý v zadním náboji. Funguje spolu s klikami Classified a kazetou 11–34 (12 rychlostí). Přesmykač už není potřeba.
Co vám to přináší:
- Rozsah dvojpřevodníku bez komplikací. Získáte široký rozsah převodů klasického „tw-by“ systému a přitom jednoduchost, čistý vzhled a bezpečný chod řetězu jako u „one-by“.
- Řazení pod zátěží. Powershift mění převod okamžitě, i při maximálním výkonu. Nemusíte přestat šlapat a neztrácíte tempo, když se změní terén.
- Vyšší účinnost a nižší opotřebení. Díky tomu, že můžete jet víc ve středu kazety, má řetěz rovnější linku. To zvyšuje účinnost a snižuje opotřebení řetězu a kazety.
- Žádné další ovladače. Systém spolupracuje se Shimano GRX Di2. Přehazovačku i náboj ovládáte stávajícími řadicími pákami, bez dalších tlačítek na řídítkách.
Pro závodní jezdce to znamená méně přemýšlení o převodech a víc soustředění na trať.
Rám SuperX: lehký, aerodynamický a pohodlný
Základem je karbonový rám SuperX s konstrukcí Proportional Response. Vrstvy a typ karbonových vláken se přizpůsobují každé velikosti rámu, aby měl každý jezdec ideální poměr hmotnosti, tuhosti a odolnosti. Na rám platí doživotní záruka.
Další prvky rámu:
- Geometrie OutFront. Položenější úhel hlavy a delší offset vidlice 55 mm dávají stabilitu a kontrolu ve strmých pasážích. Řízení přitom zůstává pohotové pro rychlé změny stopy.
- Pohodlí „Gravel Glider“. Flex zóny v sedlovce, zadní stavbě a horní rámové trubce spolupracují s D-profilem sedlovky. Tlumí otřesy a vibrace, takže zůstanete déle svěží.
- Delta Steerer. Hlavová trubka umožňuje čistou integraci kabeláže z kokpitu do rámu a zmenšuje čelní plochu, což zlepšuje aerodynamiku.
- Skrytý držák brašny. Na horní trubce je kryt, který schovává uchycení brašny. Když ji potřebujete, je k dispozici, a když ne, není vidět.
- Široké pláště. Do rámu se vejdou pláště až do 48 mm, do vidlice až do 51 mm, vždy s min. 4 mm vůlí na každé straně.
Pár detailů z výbavy stojí za pozornost:
- Karbonová kola Reserve 48|53 GR s aerodynamickým profilem Turbulent Aero drží zrychlení ostré a rychlost vysokou.
- Wattmetr 4iiii PRECISION 3+ je integrovaný v klice. Sledujete výkon, ladíte trénink a vidíte, kolik opravdu dáváte do pedálů.
- Kokpit SystemBar R-One má nízký odpor vzduchu a vnitřní vedení kabeláže.
- Bezdrátová osa Classified Smart Thru-Axle s BLE a nabíjením přes Micro USB je součástí výbavy.
Pro koho je SuperX LTD Classified?
- Závodníky v gravelu, kteří hledají každou výhodu na startu i v cíli.
- Lovce KOMů a segmentů, kteří potřebují přesně dávkovat výkon a rychle měnit převody.
- Ambiciózní amatéry, kteří chtějí technologii z elitní úrovně a jednoduchou obsluhu.
- Fanoušky technologií, které láká bezdrátový převodový náboj a čistě řešený kokpit.
FAQ
Co je Classified Powershift? Je to bezdrátový dvourychlostní převodový mechanismus ukrytý v zadním náboji. Ve spojení se Shimano GRX Di2 dává rozsah převodů dvojitého převodníku s jednoduchostí systému s jedním převodníkem.
Potřebuje kolo přesmykač? Ne. Přesmykač nahrazuje Powershift v zadním náboji.
Jak se Powershift ovládá? Stávajícími řadicími pákami Shimano GRX Di2. Nepřibývají žádná další tlačítka.
Jak široké pláště se do rámu vejdou? Do rámu až 48 mm a do vidlice až 51 mm, s nejméně 4 mm vůlí na každé straně.
Je součástí kola wattmetr? Ano. Je to 4iiii PRECISION 3+ v levé klice.
Jaká je záruka? Na rám platí omezená doživotní záruka a na komponenty Cannondale jednoletá. Některé komponenty mají navíc záruku od jejich výrobce.