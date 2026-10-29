SK
Whyte RHeO – lehké městské elektrokolo pro každý den
Whyte RHeO – lehké městské elektrokolo pro každý den

Whyte RHeO – lehké městské elektrokolo pro každý den

ASPIRE SPORTS / Blog / Novinky / Whyte RHeO – lehké městské elektrokolo pro každý den
29.10.2026

Elektrokolo, které vypadá jako normální kolo – a přitom zvládne kopce, déšť, nákupy i ranní dojíždění bez jediné kapky potu. Whyte RHeO je britský design postavený na zkušenostech s horskými koly, tentokrát namířený přímo do ulic. Přečtěte si, proč si ho oblíbí jak zkušení cyklisté, tak ti, kdo na kolo sedají poprvé v životě.

Představte si, že jedete do práce. Bez potu, bez zadýchání, bez stresu z kopce před vámi. Přesně tohle slibuje Whyte RHeO – a na rozdíl od mnoha jiných elektrokol to i splní. Název RHeO pochází ze starořeckého slova pro „tok" a přesně takový je i pocit z jízdy: plynulý, přirozený a bez zbytečné námahy.

Ale RHeO není jen pro dojíždění. Je to kolo pro každý den – ať jedete pro nákup, vyrazíte na delší výlet za město nebo jen hledáte způsob, jak se přesunout z bodu A do bodu B bez závislosti na autě.

Co je vlastně elektrokolo a jak RHeO funguje?

Pokud s elektrokoly teprve začínáte, krátké vysvětlení: elektrokolo (e-bike) je klasické kolo doplněné o elektrický motor a baterii. Motor vám pomáhá šlapat – nepohání kolo za vás, ale násobí vaši sílu. Čím víc šlapete, tím víc vám to pomáhá. Výsledek? Kopce přestávají být problémem, vzdálenosti se zkracují a do cíle dorazíte svěží.

Whyte RHeO pohání motor Bosch Hub Line ukrytý v náboji zadního kola. Je tichý, nenápadný a dodává až 400 W výkonu a 45 Nm točivého momentu – to je dost na to, aby z každého kopce udělal procházku růžovým sadem. Čtyři režimy asistence (od úsporného Eco po plný Turbo) vám dávají plnou kontrolu nad tím, jakou pomoc chcete.

Co je vlastně elektrokolo a jak RHeO funguje?
Co je vlastně elektrokolo a jak RHeO funguje?
Lehké? Opravdu lehké
Lehké? Opravdu lehké

Lehké? Opravdu lehké

Jednou z největších výtek na adresu elektrokol bývá jejich hmotnost. Těžké kolo je problém všude tam, kde ho potřebujete přenést – schody do bytu, nástup do vlaku, zvednutí přes obrubník.

RHeO 2 váží od 17,4 kg (velikost M bez pedálů), RHeO 3 od 18,9 kg. To jsou hodnoty, se kterými se dá normálně žít – kolo zvednete, přenesete a bez problémů nastoupíte s ním do vlaku nebo tramvaje.

Dojezd, který stačí na každý den

Baterie s kapacitou 360 Wh zajišťuje dojezd 33 až 72 km na jedno nabití – v závislosti na terénu, vaší hmotnosti, počasí a zvoleném režimu asistence. Nabíjení z prázdna trvá 3,5 hodiny, takže přes noc je kolo vždy připravené na další den.

Potřebujete jet dál? Bosch nabízí přídavný akumulátor PowerMore 250 Wh, který dojezd prodlouží přibližně o 60 % a připojí se během několika sekund.

Dojezd, který stačí na každý den
Dojezd, který stačí na každý den
Připravené na jakékoliv počasí
Připravené na jakékoliv počasí

Připravené na jakékoliv počasí

RHeO není kolo jen na slunečné dny. Integrovaná světla jsou součástí každého modelu – vidíte a jste vidět za každého počasí i v každou denní dobu. RHeO 3 má blatníky v základní výbavě, RHeO 2 je na ně připravené a blatníky lze dokoupit jako příslušenství.

Whyte testuje svá kola v britských podmínkách – a britská zima není výjimka, je to standard. Bláto, déšť a výmoly jsou pro ně normální provozní podmínky, ne okrajový případ.

Vypadá jako normální kolo – a to je záměr

Drahé elektrokolo na sobě nemusí mít napsáno, že je drahé. RHeO má stylový a střídmý design, který na první pohled nevypadá jako elektrokolo. Motor je schovaný v náboji zadního kola, baterie je integrovaná v rámu. Výsledek je čistý, moderní a nenápadný.

Méně pozornosti na ulici znamená méně rizika krádeže. A to je praktická výhoda, nejen estetická.

Vypadá jako normální kolo – a to je záměr
Vypadá jako normální kolo – a to je záměr
Chytrá bezpečnost díky Bosch eBike Flow
Chytrá bezpečnost díky Bosch eBike Flow

Chytrá bezpečnost díky Bosch eBike Flow

Každé RHeO 2 a 3 funguje s aplikací Bosch eBike Flow, která přidává celou vrstvu chytrých funkcí:

  • eBike Lock – váš telefon se stane digitálním klíčem. Pokud kolo nezaznamená váš telefon přes Bluetooth, motorová asistence zůstane vypnutá
  • Sledování tras – vzdálenost, čas, trasa a režim se zaznamenávají automaticky
  • Synchronizace se Stravou nebo Apple Health
  • Označení jako ukradené – v případě krádeže lze kolo okamžitě nahlásit v celém Bosch ekosystému
  • Quad-Lock držák je součástí každého RHeO 2 a 3 přímo v představci – telefon máte vždy na dosah, bezpečně uchycený

RHeO 2 nebo RHeO 3? Jak vybrat správný model

Řada RHeO nabízí čtyři varianty ve dvou úrovních výbavy a dvou typech rámu:

RHeO 2 - Lehčí model se základní výbavou a integrovanými světly. Ideální volba, pokud chcete co nejlehčí kolo a zbytek výbavy si případně doladit sami.

RHeO 2 ST - Stejná výbava jako RHeO 2, ale s mid-step rámem – snížený nástupní bod usnadňuje nasedání a je vhodný pro každého, kdo preferuje pohodlnější nástup (například při jízdě ve sukni nebo s omezenou pohyblivostí).

RHeO 3 - Plně vybavený model se stojanem, blatníky, nosičem, světly a výškově nastavitelnou sedlovkou (dropper seatpost). Vezměte ho tak, jak je, a nemusíte nic řešit.

RHeO 3 ST - Totéž co RHeO 3, ale opět s mid-step rámem pro pohodlnější nástup.

RHeO 2 nebo RHeO 3? Jak vybrat správný model
RHeO 2 nebo RHeO 3? Jak vybrat správný model
Záruka, která mluví za vše
Záruka, která mluví za vše

Záruka, která mluví za vše

Whyte stojí za svými koly dlouhodobě. Po registraci kola do 28 dnů od nákupu získáte:

  • Doživotní záruku na rám pro původního majitele
  • Dvouletou záruku na systém Bosch (u modelů RHeO 2 a 3)
  • Roční záruku na komponenty

To je závazek, který u levnějších elektrokol nenajdete.

FAQ – nejčastější otázky o Whyte RHeO

Co je Whyte RHeO za typ kola? RHeO je městské a trekkingové elektrokolo (ebike) kategorie eCity. Je navržené pro každodenní provoz ve městě i na delší výlety po zpevněných cestách.

Jaký motor pohání Whyte RHeO? Všechny modely RHeO 2 a 3 jsou vybaveny motorem Bosch Hub Line, který je umístěný v náboji zadního kola. Nabízí až 400 W výkonu a 45 Nm točivého momentu ve čtyřech režimech asistence.

Jak daleko dojede Whyte RHeO na jedno nabití? Dojezd se pohybuje od 33 do 72 km v závislosti na zvoleném režimu asistence, hmotnosti jezdce, terénu a počasí. Přesnější odhad pro vaše podmínky nabízí kalkulačka dojezdu na webu Bosch.

Jak dlouho trvá nabití baterie? Baterie 360 Wh se nabije z prázdna za přibližně 3,5 hodiny.

Je RHeO vhodné pro úplné začátečníky? Ano. Geometrie rámu a výběr komponentů jsou záměrně navrženy tak, aby kolo bylo stabilní, snadno ovladatelné a sebevědomé i pro ty, kdo na kolo sedají po letech nebo úplně poprvé.

Jaký je rozdíl mezi RHeO 2 a RHeO 3? RHeO 3 je plně vybavený model se stojanem, blatníky, nosičem a výškově nastavitelnou sedlovkou. RHeO 2 je lehčí a má základnější výbavu – blatníky a nosič lze dokoupit jako příslušenství.

FAQ – nejčastější otázky o Whyte RHeO
FAQ – nejčastější otázky o Whyte RHeO

Co znamená označení ST v názvu modelu? ST označuje variantu s mid-step rámem – rám má snížený horní trubkový přechod, který usnadňuje nasedání a sesedání z kola. Hodí se pro každého, kdo preferuje pohodlnější nástup.

Lze dojezd RHeO prodloužit? Ano. Bosch nabízí přídavný akumulátor PowerMore 250 Wh, který se připojí během několika sekund a prodlouží dojezd přibližně o 60 %.

Je RHeO vhodné na celoroční jízdu v každém počasí? Ano. Kolo je testované v reálných podmínkách včetně deště a bláta. Integrovaná světla jsou součástí standardní výbavy, RHeO 3 má blatníky v základu, pro RHeO 2 jsou dostupné jako příslušenství.

Jak funguje zabezpečení eBike Lock? Přes aplikaci Bosch eBike Flow se váš telefon stane digitálním klíčem. Pokud kolo při zapnutí nezaznamená váš telefon přes Bluetooth, motorová asistence zůstane deaktivovaná. Jde o doplňkovou vrstvu zabezpečení – fyzický zámek kola je stále nezbytný.

Jaká je záruka na Whyte RHeO? Po registraci kola do 28 dnů od nákupu získáte doživotní záruku na rám, dvouletou záruku na systém Bosch a roční záruku na ostatní komponenty.

Rok: 2026
Značky: Whyte (predajcovia)
Publikované: , Aktualizované: 02.11.2026 13:11

Najbližší predajcovia Whyte

Podobné články

Whyte Sythe: Britské enduro kolo, které tě dostane ze sedla
Whyte Sythe: Britské enduro kolo, které tě dostane ze sedla

Enduro kolo, které tě podrží ve strmém sjezdu, nezklame ve výjezdu a přitom nestojí jako rodinné auto. Whyte Sythe je nástupce legendárního T-160 – a rovnou říkáme: nástupce, který jde ještě dál. Progresivní geometrie, 170 mm zdvihu vpředu, mullet kola v základu a výbava, která by se nestyděla ani na závodní trati. A to vše za cenu, která v téhle kategorii nemá konkurenci. Tady je kompletní průvodce tím, proč je Sythe enduro kolo roku.

21.10.2026Prečítať celý článok
Cannondale Topstone CAAD: hliníkový gravel bike, který překvapí i ostřílené cyklisty
Cannondale Topstone CAAD: hliníkový gravel bike, který překvapí i ostřílené cyklisty

Hliníkový gravel bike, který se nestydí za nic. Cannondale Topstone CAAD staví na dekádách zkušeností s výrobou špičkových hliníkových rámů a přináší kolo, které zvládne sobotní šotolinu, nedělní objevování i pondělní dojíždění do práce. Přečtěte si, proč je Topstone CAAD gravel bike, který nepotřebuje omluvy.

13.10.2026Prečítať celý článok
Crossmax Ultimate: nejlehčí zapletená XC kola od Mavic
Crossmax Ultimate: nejlehčí zapletená XC kola od Mavic

V cross-country závodění rozhodují sekundy. A sekundy rozhodují gramy. A proto nová cross country kola Mavic Crossmax Ultimate nevznikla za zavřenými dveřmi laboratoře, ale přímo na tratích World Cupu, v diskuzích s elitními závodníky a po stovkách hodin testování.

15.09.2026Prečítať celý článok
Mavic Comete: Karbonová kola s moderní geometrií
Mavic Comete: Karbonová kola s moderní geometrií

Zapletená karbonová kola, která nabízí moderní profil s perfektní aerodynamikou, hmotností a jízdními vlastnostmi? Mavic Comete 45/55 a 55/65 jsou karbonová kola navržená pro silniční cyklisty, kteří rozhodně nechtějí dělat kompromisy a vědí, že každý watt se počítá.

07.09.2026Prečítať celý článok
Whyte Karve: e-bike s motorem Avinox M2S
Whyte Karve: e-bike s motorem Avinox M2S

Whyte Karve je nové agresivní trailové a enduro elektrokolo, které sází na silný motor Avinox M2S, 160 mm zdvihu, 800 Wh baterii a geometrii vyladěnou na rychlé traily, technické pasáže i rozbité sjezdy. Pokud hledáš eMTB, které umí tvrdě tahat do kopce, držet stopu v bordelu a přitom nepůsobí jako těžkopádný tank, Whyte Karve je mašina, kterou stojí za to sledovat.

18.08.2026Prečítať celý článok
Peaty's novinky 2026: ventilky, sedlo i gripy, které změní tvou jízdu
Peaty's novinky 2026: ventilky, sedlo i gripy, které změní tvou jízdu

Britská značka Peaty's přichází do sezony 2026 se třemi produkty, které mají jedno společné – jsou navrženy pro skutečné jezdce, kteří nechtějí dělat kompromisy. Ať už řešíš bezdušový systém, kvalitní sedlo nebo opotřebované gripy, Peaty's má na to odpověď. Pojďme se podívat, co nového tahle ikonická značka připravila.

14.08.2026Prečítať celý článok