Ochain: méně kopanců do pedálů, více kontroly na trailu
Ochain: méně kopanců do pedálů, více kontroly na trailu

Ochain: méně kopanců do pedálů, více kontroly na trailu

ASPIRE SPORTS / Blog / Novinky / Ochain: méně kopanců do pedálů, více kontroly na trailu
28.04.2026

V loňském roce přidal koncern SRAM do svého portfolia další značku, která výrazně zlepší jízdní projev vašeho kola, pokud se věnujete gravity disciplínám. Tou značkou byl italský O Chain. A Aspire Sports se stalo jediným distributorem produktů značky O Chain na všech trzích, kam dodává produkty koncernu SRAM. Více o tom, jak funguje O Chain se dozvíte dále v článku.

Moderní horská kola jsou rychlejší a schopnější než kdy dřív, ale zároveň kladou na jezdce vyšší nároky. V rozbitém sjezdu, při brzdění a pod sérií tvrdých nárazů může pohon přenášet do pedálů nežádoucí síly. Tahle zpětná vazba může způsobit, že kolo působí tvrději, hlučněji a méně klidně, než by mělo.

Právě tohle má Ochain vyřešit.

Ochain je spider damper umístěný mezi klikami a převodníkem. Umožňuje kontrolované zpětné pootočení převodníku při zatížení. Jednoduše řečeno pomáhá oddělit nohy jezdce od nežádoucí zpětné vazby do pedálů, takže kolo působí v náročném terénu klidněji a jistěji.

Výsledkem není jen méně hluku. Ochain zároveň zlepšuje cit pro práci odpružení, přidává stabilitu a pomáhá kolu chovat se předvídatelněji při brzdění, v zatáčkách i v rozbitém terénu. Pro jezdce to znamená více jistoty, lepší soustředění a menší únavu během dlouhé jízdy.

Jedna z největších výhod Ochainu je v tom, kde funguje. Protože je umístěný na klice, jeho rozsah pohybu zůstává stejný bez ohledu na zařazený převod. To dává předvídatelnější projev než u řešení v náboji, kde se chování může měnit podle převodového poměru kazety.

Ochain navíc není jen pro sjezdová kola. Je navržený pro širokou škálu celoodpružených horských kol, od trail biků s nižším zdvihem až po plnohodnotné DH speciály. K dispozici jsou také verze určené pro E-MTB.

Další velkou výhodou je možnost ladění. Podle konkrétního modelu lze rozsah pohybu nastavovat buď externě pomocí otočného ovladače, nebo interně výměnou travel chipů. Díky tomu si lze projev kola přizpůsobit terénu, jízdnímu stylu i samotnému setupu kola.

Přehled modelů Ochain

Ochain je aktuálně dostupný ve čtyřech hlavních verzích, rozdělených pro klasická horská kola a E-MTB.

Ochain R
Ochain R

Ochain R

Ochain R je prémiová externě nastavitelná verze pro horská kola. Jezdec může rychle volit mezi nastavením Lock, 3°, 6°, 9° a 12°, takže si systém snadno doladí pro trail, enduro i downhill. Jde o nejuniverzálnější variantu pro ty, kteří chtějí měnit nastavení rychle a bez rozebírání systému.

Ochain N

Ochain N je interně nastavitelná verze pro horská kola. Z výroby je nastavena na 9°, přičemž samostatně jsou dostupné i 6° a 12° travel chipy. Nabízí stejný základní přínos systému Ochain, ale v jednodušším provedení. Později ji lze upgradovat na Ochain R pomocí External Travel Adjust Upgrade Kitu.

Ochain N
Ochain N
Ochain S
Ochain S

Ochain S

Ochain S je externě nastavitelná verze pro E-MTB. Je navržena pro Bosch BDU38 (CX Gen 5) a nabízí stejné možnosti nastavení jako Ochain R: Lock, 3°, 6°, 9° a 12°. Je určená pro jezdce, kteří chtějí od e-biku tišší a přirozenější projev v technickém terénu.

Ochain E

Ochain E je interně nastavitelný model pro E-MTB. Standardně přichází s nastavením 9° a ladit jej lze pomocí volitelného 12° chipu. Stejně jako ostatní modely Ochainu má jediný cíl: omezit zpětnou vazbu do pedálů a zlepšit kontrolu nad kolem. I tento model lze upgradovat na Ochain S s externím nastavením.

Ochain E
Ochain E

Možnost upgradu

Pro jezdce, kteří začnou s interně nastavitelnou verzí, nabízí Ochain také External Travel Adjust Upgrade Kit. Ten umožní přestavět Ochain N na Ochain R nebo Ochain E na Ochain S a přidá rychlý přístup ke všem pěti nastavením: Lock, 3°, 6°, 9° a 12°.

Ochain stojí na jedné jasné myšlence: odstranit nežádoucí zpětnou vazbu do pedálů, aby se jezdec mohl soustředit jen na to, co kolo skutečně dělá na trailu. Omezením rušení od pohonu a zlepšením jízdního projevu chce nabídnout plynulejší, tišší a lépe kontrolovatelnou jízdu tam, kde na tom záleží nejvíc.

Pro jezdce, kteří hledají více stability ve sjezdech, lepší trakci při brzdění a celkově klidnější projev kola, je Ochain jedním z nejzajímavějších upgradeů spojených s pohonem.

Rok: 2026
Značky: Ochain
Publikované: , Aktualizované: 28.04.2026 15:38

