Moderní horská kola jsou rychlejší a schopnější než kdy dřív, ale zároveň kladou na jezdce vyšší nároky. V rozbitém sjezdu, při brzdění a pod sérií tvrdých nárazů může pohon přenášet do pedálů nežádoucí síly. Tahle zpětná vazba může způsobit, že kolo působí tvrději, hlučněji a méně klidně, než by mělo.
Právě tohle má Ochain vyřešit.
Ochain je spider damper umístěný mezi klikami a převodníkem. Umožňuje kontrolované zpětné pootočení převodníku při zatížení. Jednoduše řečeno pomáhá oddělit nohy jezdce od nežádoucí zpětné vazby do pedálů, takže kolo působí v náročném terénu klidněji a jistěji.