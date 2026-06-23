Na základě velkého zájmu se vrací kultovní 3/4 přilba značky Troy Lee Designs – přepracovaná pro novou generaci enduro a E-MTB riderů. Zcela nová přilba Stage Stunt nabízí dokonalou kombinaci ventilace, ochrany a pohodlí, díky čemuž je ideální otevřenou přilbou pro celodenní dobrodružství i pro nepředvídatelné tratě na závodech.
TLD Stage Stunt - nová helma pro gravity ježdění
Po letech čekání se příznivci gravity ježdění a značky Troy Lee Designs dočkali. Na trh se vrátila legendární 3/4 helma, která kombinuje ochranu hlavy integrální helmy a pohodlí a odvětrání "malé" helmy. Její jméno je Stage Stunt. A co nabízí?
Helma Stage Stunt, inspirovaná průkopnickou integrální helmou Stage, sdílí stejnou DNA a nabízí špičkové technologie v oblasti bezpečnosti a výkonu. Její lehká polykarbonátová skořepina vyztužená vlákny, je doplněna EPS s dvojí hustotou, který tlumí nárazy při nízkých i vysokých rychlostech.
Helma Stage Stunt, navržená s ohledem na pohodlí jezdce, je vybavena dvěma krčními polštářky Drilex® nastavitelnými ve třech polohách nahoru a dolů, třípolohovým štítkem kompatibilním s brýlemi a magnetickou sponou Fidlock® pro rychlé a bezpečné zapínání.
S hmotností pouhých 550 g je to nejlehčí helma ve své třídě – díky čemuž se můžete plně soustředit na trail před sebou.
Vlastnosti
- Skořepina a štítek z vysoce odolného polykarbonátu
- Nová ochrana proti rotačním nárazům Mips® Integra Fuse
- 9 přívodních a 13 odvodních otvorů pro maximální proudění vzduchu
- Nová magnetická spona Fidlock® pro snadné ovládání jednou rukou
- Nastavitelný štít pro individuální přizpůsobení
- 2 krční výztuhy z materiálu Drillex, nastavitelné nahoru a dolů ve 3 polohách
- Tří směrně nastavitelný štít s úložným prostorem pro lyžařské brýle a dioptrické brýle
- Vylepšené ventilační otvory v oblasti čela
- Certifikováno podle norem CPSC 1203 / CE EN1078 / ASTM F2032 / AS-NZS 2063 / NTA8776