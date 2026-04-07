SK
SRAM Eagle S-Series
SRAM Eagle S-Series

SRAM Eagle S-Series

ASPIRE SPORTS / Blog / Novinky / SRAM Eagle S-Series
07.04.2026

SRAM přeskupuje svět Eagle do přehlednější podoby: Eagle S‑Series. Tři jasné řady S100, S200 a S500 pokrývají vše od odolného základu přes výkonnou mechaniku až po bezdrátové AXS — a hlavně zjednodušují výběr při upgradu i servisu. Co přesně se mění, pro koho je která řada a na co si dát pozor u kompatibility?

S dekádou úspěchů pod křídly definoval Eagle výkon širokorozsahových MTB pohonů. Teď přichází další krok: Eagle S‑Series. Zjednodušená a vycizelovaná kolekce toho nejlepšího z Eagle Drivetrain, která vám usnadní výběr – ať už upgradujete současné kolo nebo oživujete svůj osvědčený pohon. Eagle měl tu čest pomáhat jezdcům napříč spektrem od začátečníků až po mistry světa – a s novou Eagle S‑Series v téhle tradici pokračuje.

Aby bylo rozhodování pro jezdce jednodušší, Eagle S‑Series se dělí do tří řad: Eagle S100, Eagle S200 a Eagle S500. Tyto řady konsolidují a navazují na produkty Eagle a Eagle AXS do účelově navržených, kvalitních komponentů se správnými benefity pro jezdce.

Co je náhradou za co?

Co je náhradou za co?
Co je náhradou za co?

Jednoduchý přehled

Eagle S500

Postavený z prémiových materiálů a s exkluzivními povrchovými úpravami – S500 přináší sílu AXS všem jezdcům. Jako vlajková loď Eagle S‑Series je S500 připravený pro MTB, E‑MTB i gravel. Bez problémů se páruje se všemi AXS ovladači včetně drop‑bar řazení, takže jde o univerzální high‑end upgrade pro jezdce, kteří chtějí dlouhodobý výkon.

Eagle S200

Pro jezdce, kteří chtějí vysoce výkonné mechanické řazení, konkurenceschopnou hmotnost a robustní odolnost, je tu S200. S200 je mix toho nejlepšího z mechanického Eagle, destilovaný do kolekce, která zvedne úroveň každého kola, na kterém se objeví.

Eagle S100

S100 je vstupenka do světa odolného a spolehlivého širokorozsahového řazení. Komponenty jsou navržené tak, aby maximalizovaly poměr cena/výkon. S100 je E‑MTB ready a staví na robustnosti a integritě systému – dostanete všechno, co potřebujete, a nic navíc.

Sram Eagle S100

SRAM Eagle S100 Přehazovačka

Na základě 10 let zkušeností s Eagle drivetrain přináší Eagle S100 modernizovanou přehazovačku s vylepšeným procesem usazení pouzder pro dlouhodobou odolnost a přesnost. Eagle je příslib přesného a účelného řazení – a S100 ho plní: vysoce výkonná přehazovačka s 500% rozsahem, připravená excelovat při vysokém točivém momentu, v jakýchkoliv podmínkách, pro všechny jezdce.

  • Montážní šroub je Half Mount ready. Spárujte s UDH a Half Mount plátem pro vyšší jistotu uchycení patky/přehazovačky 
  • Osvědčený tlumič vodítka Drag Spring pro jisté vedení řetězu 
  • Max. 500% rozsah pro použití s kazetami Eagle 11–50t nebo 10–50t 
  • X‑Actuation pro použití s řadicími páčkami Eagle Drivetrain 

SRAM Eagle S100 UDH Half Mount Přehazovačka

Pro lepší výkon celého systému má Eagle S100 Half Mount integraci šroubu UDH, která přidává robustnost při bočních nárazech, ťukancích a „slamech“. I drobné vyosení patky může způsobit horší řazení, zrychlené opotřebení a vést k nečekanému selhání. Jde o modernizovanou přehazovačku s vylepšeným procesem usazení pouzder pro dlouhodobou odolnost a přesnost. Eagle je příslib přesného a účelného řazení – a S100 ho plní: vysoce výkonná přehazovačka s 500% rozsahem, připravená na vysoký točivý moment, všechny podmínky a všechny jezdce.

  • Dostupné pouze u přehazovaček Eagle S100 
  • Tato jistota je obzvlášť cenná u E‑MTB, kde vyšší hmotnost systému může při obyčejném pádu napáchat víc škody 
  • Half Mount plát se integruje se šroubem UDH a se specifickým montážním šroubem zadní přehazovačky Eagle S100 Half Mount. K dispozici jako náhradní díl 
  • Kompatibilní pouze s rámy, které mají Hangerless Interface požadované pro UDH 
  • Pozn.: Přehazovačky Eagle Transmission Full Mount se montují kolem rámu na zadní osu a poskytují nejrobustnější a nejjednodušší rozhraní. Eagle S100 Half Mount stále vyžaduje použití patky přehazovačky, dorazových šroubů a šroubů pro nastavení B‑Gap 
Sram Eagle S100
Sram Eagle S100
Sram Eagle S100
Sram Eagle S100

SRAM Eagle S100 Kliky

Kliky SRAM Eagle S100 přinášejí jistotu díky robustní hliníkové konstrukci. Jsou dostupné v postupně kratších délkách, takže můžete stavět kolo bez kompromisů. Odolný ocelový převodník X‑Sync 2 zajistí stejné držení řetězu jako u ostatních klik Eagle.

  • Hliníkové kliky s 3‑bolt ocelovým převodníkem X‑Sync 2 pro kompatibilitu v rámci Eagle Drivetrain Ecosystem 
  • Převodníky: 30t, 32t, 34t 
  • Délky: 175 mm, 170 mm, 165 mm, 160 mm, 155 mm 
  • Používá středová složení 118/73 Powerspline Bottom Brackets 

SRAM Eagle S100 Crank Assembly

SRAM Eagle S100 Crank assembly přináší jistotu díky robustním hliníkovým klikám. Postupně kratší délky umožní stavbu bez kompromisů. Rozhraní 3‑bolt zajišťuje kompatibilitu s převodníky SRAM Eagle X‑Sync 2.

  • Hliníkové kliky 
  • Kompatibilní rozhraní 3‑bolt 
  • Délky: 175 mm, 170 mm, 165 mm, 160 mm, 155 mm 
  • Používá 118/73 Powerspline Bottom Brackets 

SRAM Eagle S100 Řetěz

Základem každého Eagle pohonu je řetěz – a Eagle S100 je navržený a vyráběný na osvědčené Eagle architektuře, takže je plně kompatibilní se všemi ostatními komponenty v Eagle ekosystému. Nabízí konstrukci s plnými čepy, odolný Eagle PowerLock a hladké, efektivní řazení, na které se můžete spolehnout pokaždé.

  • Kompatibilita v rámci Eagle Drivetrain Ecosystem 
  • Odolná konstrukce s plnými čepy 

SRAM PG‑1210 Kazeta

Odolná, servisovatelná a prověřená. Jezděte kdekoliv se širokorozsahovou kazetou PG‑1210 11–50t Eagle. Kompatibilita se splined driver body znamená široké přijetí mezi výrobci kol, zatímco vyměnitelné E‑MTB „speed limit“ pastorky pomáhají maximalizovat životnost pohonu.

  • Běžné E‑MTB „speed limit“ pastorky (11t–13t–15t) jsou vyměnitelné 
  • Kompatibilita se splined driver body 
  • Rozsah 11–50t 

SRAM Eagle S100 Řadič

Řazení Eagle S100 přebírá moderní ergonomii z Eagle 70, kombinuje stealth vedení lanka s X‑Actuation. Delší páčka znamená lehčí chod, zatímco dedikované single‑click zajišťuje konzistentní, kvalitní řazení bez ohledu na kolo. S100 Shifter je dostupný s integrovanou objímkou na řídítka, která perfektně sedí se SRAM Stealth brakes pro čistý, moderní kokpit.

  • Moderní ergonomie řazení pro Eagle Drivetrain 
  • X‑Actuation pro použití s přehazovačkami Eagle Drivetrain 
  • Dedikované single‑click vyžadované pro použití na E‑MTB 
  • Sdílený designový jazyk se Stealth Brakes pro nejčistší vzhled i funkci kokpitu 
  • Integrovaná objímka na řídítka 
Sram Eagle S100
Sram Eagle S100
Sram Eagle S200
Sram Eagle S200

Sram Eagle S200

SRAM Eagle S200 Přehazovačka

Eagle nastavil standard pro širokorozsahové 1x a přehazovačka S200 je pracant, který v tom pokračuje. Bez obav kombinujte napříč Eagle Drivetrain Ecosystem – kompatibilita funguje jak s 500%, tak s 520% Eagle kazetami. A při sjezdech vás nebude nic brzdit: osvědčená spojka Type 3 drží řetěz jistě a tiše.

  • Zpětně kompatibilní, funguje s kazetami Eagle 10–50t i 10–52t 
  • X‑Actuation pro použití s řazením Eagle Drivetrain 
  • Type 3 clutch pro jisté vedení řetězu a tichý sjezd 

SRAM Eagle S200 DUB Kliky

Kliky Eagle S200 DUB jsou navržené pro konzistentní výkon jízdu za jízdou. Ocelový převodník X‑SYNC 2 drží řetěz pod kontrolou a technologie DUB přináší jednotný přístup k fitmentu, lepší utěsnění a dopřednou i zpětnou kompatibilitu středových složení. Délky od 175 mm až po 155 mm dělají ze S200 „no frills“ volbu pro jezdce, kteří chtějí jednoduchost.

  • Hliníkové kliky s 3‑bolt ocelovým převodníkem X‑SYNC 2 pro kompatibilitu v rámci Eagle ekosystému 
  • Délky: 175 mm, 170 mm, 165 mm, 160 mm, 155 mm 
  • 6061 DUB Spindle
  • DUB Wide spindle pro 55CL 

SRAM Eagle S200 DUB Crank Assembly

Eagle S200 DUB crank assembly je navržený pro konzistentní výkon. Rozhraní 3‑Bolt zajišťuje kompatibilitu s převodníky Eagle X‑Sync 2 a DUB přináší jednotný fitment, lepší utěsnění a dopřednou i zpětnou kompatibilitu středů. Délky od 175 mm po 155 mm.

  • Hliníkové kliky 
  • Kompatibilní rozhraní 3‑bolt 
  • Délky: 175 mm, 170 mm, 165 mm, 160 mm, 155 mm 
  • 6061 DUB Spindle
  • DUB Wide spindle pro 55CL 

SRAM Eagle S200 Řetěz

Řetěz Eagle S200 je navržený pro kompatibilitu v rámci Eagle ekosystému. Nabízí konstrukci s plnými čepy, Eagle PowerLock a hladké, efektivní řazení, na které se můžete spolehnout.

  • Kompatibilita v rámci Eagle Drivetrain Ecosystem 
  • Spojka řetězu Eagle PowerLock 

SRAM Eagle XG‑1275 Kazeta

Eagle kazeta pro jezdce, kteří upřednostňují celodenní funkci před vším ostatním. K dispozici je 520% i 500% rozsah, takže máte víc možností „točit“ a regenerovat i na nejbrutálnějších výjezdech. Technologie FULL PIN používá lehké, přesně vyrobené ocelové pastorky trvale spojené vysokopevnostními nerezovými čepy. Otevřený design podobný X‑DOME pomáhá s čištěním bláta, přináší křupavé řazení a delší životnost komponentů.

  • Používá ořech XD driver body 
  • Dostupný rozsah 10–50t nebo 10–52t 
  • Černé provedení sedne na jakýkoliv build 

SRAM Eagle S200 Řadič

Řazení Eagle S200 přebírá moderní ergonomii z Eagle 90, kombinuje stealth vedení lanka s X‑Actuation. Delší páčka snižuje potřebnou sílu, dedikované single‑click drží konzistenci řazení bez ohledu na kolo. S200 má texturovanou kompozitní páčku pro prémiový „thumb feel“ a kompatibilitu s MMX pro nejčistší kokpit.

  • Moderní ergonomie řazení pro Eagle Drivetrain 
  • X‑Actuation pro použití s přehazovačkami Eagle Drivetrain 
  • Dedikované single‑click vyžadované pro použití na E‑MTB 
  • Sdílený designový jazyk se Stealth Brakes pro nejčistší vzhled i funkci kokpitu 
  • Nenápadná objímka nebo kompatibilita s Matchmaker X 
  • Integrovaná objímka na řídítka
Sram Eagle S200
Sram Eagle S200
Sram Eagle S500
Sram Eagle S500

Sram Eagle S500

SRAM Eagle S500 AXS Přehazovačka

Eagle AXS přehazovačka je srdce pohonu. Přináší kompletní kontrolu a jisté řazení, přičemž prověřený bezdrátový systém přenáší pedigree z vítězství na světových šampionátech na jakékoliv kolo. AXS konektivita znamená jednoduché bezdrátové nastavení, možnost personalizace a integraci s jakoukoliv další AXS komponentou. Přehazovačka je dost chytrá, aby se chránila sama: díky extrémně odolné Overload Clutch se při nárazu odpojí převodovka motoru, přehazovačka se může volně pohnout a okamžitě se vrátí do pozice – pro plynulý zážitek jezdce. Systém je odolný proti vodě a prachu pro jistotu při brodech, v blátě i při následném mytí. Je navržený pro různé preference jezdců a je kompatibilní s kazetami Eagle 10–52t i 10–50t.

  • Tlumič vodítka Type 3 pro jisté vedení řetězu a tichý sjezd 
  • Robustní hliníkové vodítko 
  • Kompatibilní v rámci Eagle Drivetrain Ecosystem 
  • AXS enabled pro snadné bezdrátové nastavení, personalizaci, spolehlivost a kompatibilitu napříč SRAM MTB nebo Road AXS komponenty 
  • Kompatibilní s kazetami Eagle 50T nebo 52T 
  • Overload Clutch chrání při nárazech 

SRAM Eagle S500 DUB Kliky

Kvalita a odolnost se v Eagle S500 DUB klikách spojují do konzistentního výkonu při každé jízdě. Karbonové kliky a hliníkový převodník X‑SYNC 2 drží hmotnost dole a řetěz pod kontrolou. DUB přináší jednotnější fitment, lepší utěsnění proti nečistotám a dopřednou i zpětnou kompatibilitu. A díky více možnostem převodníků si můžete rozsah převodů doladit podle stylu jízdy.

  • Karbonové kliky s 3‑bolt hliníkovým převodníkem X‑SYNC 2 pro kompatibilitu v rámci Eagle ekosystému 
  • Délky: 175 mm, 170 mm, 165 mm 
  • DUB Wide spindle pro 55CL 

SRAM Eagle S500 Řetěz

Řetěz, který je víc než součet čepů a fanaticky tvarovaných zkosení. Eagle S500 řetěz znamená nekompromisní pevnost při nízké hmotnosti, konzistentní výkon a hedvábně hladký, šeptem tichý chod. A estetika? Rainbow nebo Gold – pro ladění dream buildu.

  • Dostupný v provedení Rainbow nebo Gold 
  • Kompatibilita v rámci Eagle Drivetrain Ecosystem 
  • Spojka řetězu Eagle PowerLock 

SRAM Eagle XG‑1299 Kazeta

Ať už stavíte kolo snů, nebo připravujete bike na další závodní sezónu, XG‑1299 přináší 520% rozsah a unikátní povrchovou úpravu. Silnější závodníci si teď mohou dovolit větší převodníky pro vyšší top‑end rychlost bez ztráty rozsahu do kopce. Více času trávíte „výš“ na kazetě, kde je přenos síly nejefektivnější, a opotřebení se minimalizuje. Díky architektuře X‑Dome a prověřenému XD driver body je navíc zpětně kompatibilní, takže otevírá další možnosti upgradu i pro stávající Eagle kola. Prověřeno olympijskými, World Cup i World Championship tituly. XG‑1299 je dostupná v Gold a Rainbow.

  • Dostupná v provedení Rainbow nebo Gold 
  • 520% rozsah převodů 
  • XD driver body

SRAM Eagle S500 Upgrade Kit

Všechno, co potřebujete k upgradu Eagle Drivetrain na AXS. Bezdrátová síla zadní přehazovačky S500 AXS, personalizace přes AXS Pod Controller a kompletní sada pro instalaci, nastavení i napájení. Kit vám umožní zažít AXS bez nutnosti kupovat celý groupset – pokud už Eagle používáte. Ať už chcete upgrade, nebo výhodné náhradní díly, S500 Eagle AXS Upgrade Kit je jasná volba.

  • Obsah balení: přehazovačka Eagle S500 AXS s chráničem, AXS baterieAXS POD ovladač s Discrete clamp objímkouEagle PowerLock spojkaUSB‑C nabíječkaChain Gap Tool
Sram Eagle S500
Sram Eagle S500

Rok: 2026
Značky: SRAM (predajcovia)
Publikované: , Aktualizované: 07.04.2026 15:39

Najbližší predajcovia SRAM

