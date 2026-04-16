MTB a gravel tretry Fizik Ferox 2
Lehká a výkonná závodní obuv do terénu se vrací s vylepšeným anatomickým tvarem, který zajišťuje vyšší pohodlí a ještě větší konkurenční výhodu. Seznamte se s modelem Ferox 2 Carbon. Model Ferox 2, navržený pro gravel a XC závodění, kombinuje prodyšné materiály s vnitřní botičkou, která nohu dokonale obepíná chodidlo a zajišťuje tak pohodlné nošení bez otlaků – to vše doplňuje lehká karbonová podrážka, která přenáší sílu přímo na pedály.
Inovativní svršek
Lehký svršek s PU laminací a jasně vymezenými funkčními zónami v kombinaci s vnitřní botičkou, která dokonale obepíná nohu, zajišťuje perfektní střih s vylepšenou ochranou a prodyšností.
Anatomický tvar
Menší sklon zajišťuje větší stabilitu chodidla a tím i vyšší účinnost šlapání, zatímco širší špička zvyšuje celkový komfort.
X1 Carbon podešev
Přepracovaná celokarbonová podešev, vysoce tuhá a lehká, navržená pro efektivní přenos síly na pedály a vynikající přilnavost při chůzi.
Helma Fizik Kyros
Fizik Kyros je univerzálním přírůstkem do rozšiřující se kolekce helem Fizik. Díky vyváženému poměru mezi výkonem, všestranným komfortem a ochranou je Fizik Kyros ideální volbou pro jízdu na silnici, na gravelu nebo na horském kole. Široké odvětrávací otvory pomáhají udržet hlavu v chladu i v horkých podmínkách, zatímco systém MIPS Evolve Core poskytuje další úroveň bezpečnosti. Kompatibilní s integrovaným zadním světlem/reflektorem značky Fizik.
Odolná ochrana
Prodyšná a pohodlná ochrana pro jízdu na silnici, gravelu a v terénu.
MIPS Evolve Core System
Integrovaná bezpečnostní vrstva rozkládá rotační síly při nárazu a poskytuje tak pokročilou ochranu hlavy.
Nastavitelný Fit System
Díky mikrometrickému nastavení pomocí otočného kolečka a vnitřních vycpávek lze dosáhnout individuálního a pevného uchycení pro všechny tvary hlavy.
Silniční tretry Fizik Lyra
Fizik Lyra je všestranná silniční obuv, která skvěle kombinuje výkon s pohodlím při dlouhých trasách. Model Lyra, navržený s moderním ergonomickým tvarem a mírně širší špičkou, má svršek z technické síťoviny, který je prodyšný a odolný zároveň. Podrážka vyztužená vlákny zajišťuje efektivní přenos síly, zatímco systém Li2 BOA® Fit s dvojitým otočným kolečkem umožňuje individuální nastavení pro dokonalou oporu chodidla.
R4 Fiber Composite podešev
Vysoká tuhost pro efektivní a pohodlný přenos síly.
Ryché a precizní nastavení
Nárt a střední část chodidla lze samostatně nastavit, což zajišťuje individuální přizpůsobení díky systému Dual-Dial Li2 BOA® Fit System
Jednoduchá ventilace, dlouhé švihy
Měkký, prodyšný svršek s částmi potaženými PU síťovinou poskytuje oporu a dlouhodobé pohodlí.