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Cannondale Topstone CAAD: hliníkový gravel bike, který překvapí i ostřílené cyklisty
Cannondale Topstone CAAD: hliníkový gravel bike, který překvapí i ostřílené cyklisty

Cannondale Topstone CAAD: hliníkový gravel bike, který překvapí i ostřílené cyklisty

ASPIRE SPORTS / Blog / Gravel bike / Cannondale Topstone CAAD: hliníkový gravel bike, který překvapí i ostřílené cyklisty
13.10.2026

Hliníkový gravel bike, který se nestydí za nic. Cannondale Topstone CAAD staví na dekádách zkušeností s výrobou špičkových hliníkových rámů a přináší kolo, které zvládne sobotní šotolinu, nedělní objevování i pondělní dojíždění do práce. Přečtěte si, proč je Topstone CAAD gravel bike, který nepotřebuje omluvy.

Co je Cannondale Topstone CAAD?

Topstone CAAD je hliníkový gravel bike postavený na technologii Cannondale Advanced Aluminum Design (CAAD) – hliníkové legendě, která stojí za některými z nejlepších rámů v historii značky. Kola jsou 700c s průchodností plášťů až 52 mm (s 4 mm mezerou na každé straně), takže si vyjedete jak po asfaltu, tak po rozbitých lesních cestách nebo šotolině.

Topstone CAAD není kompromis. Je to plnohodnotný gravel bike s charakterem, geometrií a výbavou, které z něj dělá kolo pro všechno.

Co je Cannondale Topstone CAAD?
Co je Cannondale Topstone CAAD?
Proč CAAD? Protože hliník může být prémiový
Proč CAAD? Protože hliník může být prémiový

Proč CAAD? Protože hliník může být prémiový

Technologie CAAD není jen marketingový název. Jde o výsledek dekád vývoje, při kterém Cannondale zdokonaloval tvarování a lisování hliníkových trubek na míru. Výsledkem jsou:

  • Hladké a čisté tvary – rám vypadá prémiově, ne jako levná alternativa karbonu
  • Nízká hmotnost při vysoké tuhosti – kolo reaguje přesně a bez zbytečné pružnosti tam, kde ji nechcete
  • Jednoduchá údržba – hliník je odolný, prověřený a nenáročný na péči

Pro cyklisty, kteří chtějí výkonné kolo bez starostí o každé škrábnutí, je CAAD přirozenou volbou.

Karbon tam, kde to dává smysl

Přestože rám je hliníkový, Topstone CAAD dostává celokarbonovou vidlici. To není detail – je to rozhodnutí, které výrazně ovlivňuje charakter jízdy. Karbonová vidlice tlumí vibrace z povrchu vozovky, zvyšuje přesnost řízení a zároveň snižuje celkovou hmotnost kola. Navíc je připravená na montáž držáků lahví, brašen a světel – takže ji využijete naplno i na bikepackingových výjezdech.

Karbon tam, kde to dává smysl
Karbon tam, kde to dává smysl
OutFront geometrie: stabilita a ovladatelnost v jednom
OutFront geometrie: stabilita a ovladatelnost v jednom

OutFront geometrie: stabilita a ovladatelnost v jednom

Cannondale na Topstone CAAD použil svou OutFront Steering Geometry – kombinaci delšího offsetu vidlice a položenějšího úhlu hlavové trubky. V praxi to znamená:

  • Klidné a předvídatelné ovládání při vyšších rychlostech na sjezdech nebo zpevněném povrchu
  • Rychlá a přesná odezva v pomalých a technických úsecích terénu
  • Sebevědomý pocit z jízdy i pro cyklisty na menších velikostech rámu

Geometrie Topstonu CAAD je stejná jako u jeho karbonových sourozenců. Žádné ústupky, žádné zkratky.

Připravený na odpruženou vidlici – i Lefty Oliver

Tohle je funkce, kterou Topstone CAAD odlišuje od většiny konkurentů ve své třídě. Rám je plně kompatibilní s odpruženou vidlicí Lefty Oliver – ikonickým odpružením z dílny Cannondalu. Pokud chcete z gravel kola vytáhnout maximum kontroly v náročném terénu, stačí vyměnit vidlici. Stejný rám, stejná geometrie, výrazně lepší grip a komfort na předním kole.

Modely s Lefty Oliver jsou dimenzované na přední plášť 700×47 mm (limitující je výška pláště, nikoli šířka).

Připravený na odpruženou vidlici – i Lefty Oliver
Připravený na odpruženou vidlici – i Lefty Oliver
Průchodnost plášťů: 52 mm pro každý povrch
Průchodnost plášťů: 52 mm pro každý povrch

Průchodnost plášťů: 52 mm pro každý povrch

Gravel bike bez slušné průchodnosti plášťů je jen napůl hotová práce. Topstone CAAD zvládne pláště až do šířky 52 mm s 4 mm volného prostoru na každé straně – to je dost prostoru pro pohodlné tubeless pláště, které poradí si s blátem, štěrkem i kořeny. Více gripu, více kontroly, méně defektů.

Praktičnost, která překvapí

Gravel bike musí fungovat i mimo závodní trasy. Topstone CAAD to bere vážně:

  • Montážní body po celém rámu i vidlici – lahve, brašny, blatníky, nosiče. Prostě vše, co potřebujete na výjezd.
  • Skrytý montážní bod na stojánek se dvěma 18 mm otvory – ideální pro každodenní používání. Když stojan nechcete, nikdo ho nevidí.
  • Vnitřní vedení hadic a bowdenů v kombinaci s představcem Conceal zajišťuje čistý a integrovaný kokpit bez zbytečného klepání a chaotických kabelů.
  • Dynamo? Žádný problém. Většina modelů (kromě verzí s Lefty) podporuje vnitřní vedení kabelů k dynamu karbonovou vidlicí. Perfektní pro cyklisty, kteří vyjíždějí za tmy nebo se vrací pozdě večer.
  • Závitový BSA střed (68 mm) – prověřený standard, který je jednoduchý na montáž i servis. Méně servisování, více kilometrů.
Praktičnost, která překvapí
Praktičnost, která překvapí
Pro koho je Cannondale Topstone CAAD?
Pro koho je Cannondale Topstone CAAD?

Pro koho je Cannondale Topstone CAAD?

Topstone CAAD je kolo pro cyklistu, který nechce kompromisy, ale ani zbytečně utrácet za karbon tam, kde hliník odvede stejnou práci. Je to kolo pro:

  • Gravel nadšence, kteří chtějí kolo připravené na každý povrch
  • Dojíždějící cyklisty, kteří ocení praktičnost, montážní body a stojan
  • Bikepacking cestovatelé, kteří potřebují nosnost a spolehlivost
  • Cyklisty hledající první seriózní gravel bike s charakterem a výbavou na úrovni prémiových značek

Topstone CAAD je argument pro hliník

Cannondale Topstone CAAD není levnou náhradou za karbonové kolo. Je to promyšlený gravel bike s vlastní identitou, který těží z dekád zkušeností s výrobou špičkových hliníkových rámů. Stejná geometrie jako karbonové Topstone, karbonová vidlice, kompatibilita s Lefty Oliver, průchodnost 52 mm plášťů a praktičnost pro každodenní provoz – to vše v jednom kole.

Jednou Topstone, vždycky Topstone. A tentokrát v hliníku, který se za nic nestydí.

Topstone CAAD je argument pro hliník
Topstone CAAD je argument pro hliník

Rok: 2026
Značky: Cannondale (predajcovia)
Publikované: , Aktualizované: 22.10.2026 16:14

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