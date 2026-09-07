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Mavic Comete: Karbonová kola s moderní geometrií
Mavic Comete: Karbonová kola s moderní geometrií

Mavic Comete: Karbonová kola s moderní geometrií

ASPIRE SPORTS / Blog / Cestná cyklistika / Mavic Comete: Karbonová kola s moderní geometrií
07.09.2026

Zapletená karbonová kola, která nabízí moderní geometrii s perfektní aerodynamikou, hmotností a jízdními vlastnostmi? Mavic Comete 45/55 a 55/65 jsou karbonová kola navržená pro silniční cyklisty, kteří rozhodně nechtějí dělat kompromisy a vědí, že každý watt se počítá.

Mavic Comete přichází s konkrétní filozofií: kombinace rozdílné výšky předního a zadního ráfku, moderní geometrie naladěná pro 30 mm pláště a technologie, které se zrodily v aerodynamickém tunelu a na silnicích. Výsledkem jsou lehká silniční kola s precizním zpracováním a vlastnostmi, které cítíte pod sebou hned od prvního šlápnutí. 

Širší aero ráfek: geometrie, podpořená fyzikálními zákony

Základ obou variant kombinací je ráfek Aero Wide Rim s vnitřní šířkou 25 mm a maximální vnější šířkou 34 mm. Profil je tak optimalizovaný pro pláště o šířce 30 mm — ne proto, že je to trend, ale protože širší pneumatika při správné šířce ráfku zajišťuje hladký průtok vzduchu kolem ráfku a při správném tlaku také snižuje valivý odpor a zlepšuje kontaktní plochu s vozovkou. Tohle není marketing — je to výsledek desítek hodin v aerodynamickém tunelu a tisíců testovacích kilometrů.

Širší aero ráfek: geometrie, podpořená fyzikálními zákony
Širší aero ráfek: geometrie, podpořená fyzikálními zákony
Proč kombinace různé výšky ráfků?
Proč kombinace různé výšky ráfků?

Proč kombinace různé výšky ráfků?

Tohle je častá otázka a odpověď závisí na tom, kde a jak jezdíte. 

Comete 45/55 je volba pro cyklisty, kteří milují kopce. Lehčí, agilnější, s výbornou ovladatelností v technických sjezdech i dlouhých stoupáních. Přední 45mm kolo reaguje okamžitě, zadní 55mm kolo drží tempo. Pokud máte v oblíbených trasách víc převýšení než rovinek, tohle jsou vaše kola. 

Comete 55/65 je pro ty, kdo jezdí rychle na zvlněném terénu. Vyšší profil snižuje odpor vzduchu a šetří watty při vysokých rychlostech. Kola jsou velice lehká, takže zvládnou i kopce — ale jejich přirozený terén jsou rychlé roviny a mírně zvlněné trasy. Pokud chcete z karbonových kol vytáhnout maximum aerodynamiky, tohle je odpověď. 

Není karbon jako karbon.

Kola Mavic Comete jsou postavena s technologii Adaptive Layup, která kombinuje různé typy karbonových vláken (T700, T1000, 3K). Každá vrstva má svůj účel — tuhost tam, kde ji potřebujete, tlumení vibrací tam, kde je nechcete. Výsledkem je zapletené kolo, které přenáší každý watt přímo do pohybu, bez ztráty energie. 

Klíčovou roli hrají karbonové paprsky — ultraploché, lehké a aerodynamicky tvarované na základě měření v tunelu. Konfigurace 21 paprsků na kolo (14 křížených pro přenos výkonu, 7 radiálních pro rovnováhu) nabízí nejlepší poměr tuhosti, aerodynamiky a hmotnosti. Rotační odpor je o 18 % nižší než u standardních plochých karbonových paprsků. 

Každé zrychlení je přímočařejší. Každá zatáčka přesnější. Karbon tady opravdu pracuje za vás. 

Technické specifikace – Mavic Comete 45/55 a 55/65

Ráfek 

  • Výška předního ráfku: 45/55 mm Aero Wide Rim 
  • Výška zadního ráfku: 55/65 mm – Aero Wide Rim 
  • Šířka ráfku: Vnitřní: 25 mm / vnější: 34 mm 
  • Typ konstrukce: Carbon clincher hooked 
  • Materiál: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup 
  • Povrchová úprava: UD mat clearcoat 

Hmotnost 

  • Přední kolo: 45 mm/600 g, 55 mm/620 g 
  • Zadní kolo: 55 mm/750 g, 65 mm/770 g 
  • Hmotnost páru: 1 350 g (45/55), 1 390 g (55/65) 
  • Maximální zatížení:120 kg 

Náboj 

  • Materiál: hliníkové tělo 
  • Šířka náboje: 100 mm /142 mm 
  • Typ osy:12 mm thru-axle 
  • Ložiska: Mavic Ceramic 
  • Brzdový interface: Centre Lock 
  • Paprsky: 21 × Mavic Aero Carbon 
  • Niple: Hliník 

Pneumatiky 

  • KompatibilitaTubeless / tubeless-ready / clincher 
  • Doporučená šířka30 mm 
  • ETRTO kompatibilita29 mm – 70 mm 

Technické inovace v sestavení náboje: 

  • 40zubé rohatky — minimální mrtvý úhel záběru, okamžitá odezva 
  • Optimalizovaná pružina — snížení tření při volnoběhu 
  • Mavic Ceramic bearings — konzistentní nízké tření v celém rozsahu otáček 
  • Přepracovaný náboj — aerodynamický profil, nižší hmotnost (−22 g zadní, −5 g přední) 
  • Locked-In Spoke Heads — mechanické zajištění hlav paprsků, stabilní napětí v čase 
Technické specifikace – Mavic Comete 45/55 a 55/65
Technické specifikace – Mavic Comete 45/55 a 55/65

V nabídce ještě varianta 50/50

Mavic Comete 50 je odpověď pro ty, kteří hledají univerzální set kol se stejnou výškou obou ráfků, optimalizovaný pro pláště o šířce 28 mm. Zapletená kola, která zvládnou všechno. Profil 50 mm a vnitřní šířka ráfku 23 mm — přesně mezi lehkým závodním setem do kopců a plnohodnotným aero. Dostatečně nízký na to, aby reagoval na změny tempa ve stoupání. Dostatečně vysoký na to, aby aerodynamika pracovala od prvního kilometru roviny. 

Technické specifikace – Mavic Comete 50/50 

  • Hmotnost 
    • Přední kolo: 600 g 
    • Zadní kolo: 715 g 
    • Hmotnost páru: 1 315 g 
  • Ráfek 
    • Výška ráfku: 50 mm 
    • Vnitřní šířka: 23 mm 
    • Max. vnější šířka: 30 mm 
    • Profil: Hooked 
Proč Mavic Comete dávají smysl?
Proč Mavic Comete dávají smysl?

Proč Mavic Comete dávají smysl?

Protože nejsou kompromis. Jsou to zapletená karbonová kola navržená pro cyklisty, kteří vědí, co chtějí — a chtějí to celé najednou. Lehkost. Aerodynamiku. Přesné řízení. Kvalitní zpracování a dlouhodobou spolehlivost. Technologie Adaptive Layup, Aero Wide Rim a karbonové paprsky tvarované v aerodynamickém tunelu tvoří celek, který se projeví při každém výjezdu — ať jedete do kopce, z kopce, nebo se snažíte udržet skupinu na rovině. 

Kola Mavic mají za sebou dekády vývoje a testování. Comete je jejich aktuální odpověď na otázku, jak mají vypadat nejlepší zapletená karbonová kola pro silniční cyklistiku. 

Rok: 2026
Značky: Mavic (predajcovia)
Publikované: , Aktualizované: 08.09.2026 08:43

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